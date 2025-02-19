Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 169013
ИКТ 13189
Организации 10332
Ведомства 1446
Ассоциации 973
Технологии 3389
Системы 25130
Персоны 72130
География 2748
Статьи 1508
Пресса 1189
ИАА 683
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2574
Мероприятия 842

Лаборатория Наносемантика SOVA Smart Open Virtual Assistant



19.02.2025 «Ланит» вывел на российские дороги электромобиль на замену «Буханке» и «Газели» 1
11.03.2024 «Дочка» «Ланита» выпускает электромобиль на замену «Буханке» и «Газели» 1
03.04.2023 Власти создали венчурный фонд, чтобы «озолотить» стартапы в области БПЛА и связи 1
27.03.2023 Продвинутое хакерское «русское» ПО, которым могут пользоваться даже чайники, массировано атакует приложения банков и криптобирж 1
15.08.2022 Станислав Ашманов -

Станислав Ашманов, «Наносемантика»: Через 2-3 месяца эксплуатации робот уже приносит пользу

 1
07.12.2021 Как ускорить маршрутизацию электронных документов 1
16.09.2021 Над банками всего мира нависла угроза от амбициозного хакерского ПО «русского» происхождения 1
21.06.2021 «Корус Консалтинг» автоматизировала антикоррупционную проверку поставщиков в компании Sova Capital 1
04.03.2020 Почему 95% внедрений искусственного интеллекта неудачные 1
27.11.2019 Основные успехи цифровизации в госсекторе 1
24.10.2019 Как в умных городах решат проблемы с парковками 1
08.10.2019 Как нейросети меняют умные города 1
02.10.2019 Будущее искусственного интеллекта в России: как технологии превратятся в решения 1
23.08.2019 Стартап сына Игоря Ашманова получит от государства 300 миллионов 3
29.07.2019 Компьютерное зрение: рынку предрекают бурный рост 1
29.07.2019 Российскому искусственному интеллекту нужны 180 миллиардов 1
15.05.2019 Россияне устали спасать итальянский интернет и продали местного телеком-гиганта 1
07.12.2018 Интеллектуальные парковки на пути к единому парковочному пространству 1
15.11.2018 Сын Игоря Ашманова разрабатывает «убийцу» «Алисы» и Amazon Alexa на блокчейне 3
19.09.2018 «Корус Консалтинг» создаст СЭД для инвесткомпании Sova Capital Limited 1

Публикаций - 20, упоминаний - 24

Лаборатория Наносемантика и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7415 6
Лаборатория Наносемантика - Nanosemantics Lab 46 5
Google LLC 11823 5
ФИТ - Фабрика информационных технологий 14 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4911 3
Microsoft Corporation 24667 3
Apple Inc 12142 3
Программный продукт ГК 63 3
Горпарковки - Городские парковки 14 3
Нейросети Ашманова - Нейронные сети Ашманова 7 3
Nvidia Corp 3508 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2163 3
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1166 2
InfoWatch - Инфовотч 1018 2
VK - Mail.ru Group 3458 2
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 456 2
Philips 2056 2
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 919 2
УльтимаТек - Datana - Датана 29 2
WayRay 7 2
ExoAtlet - ЭкзоАтлет - ExoАтлет 124 2
NeuroSky 6 2
Emotiv Systems 7 2
Call Miner 2 2
Корус Консалтинг ГК 1224 2
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1426 2
8263 2
Meta Platforms - Facebook 4444 1
IBM - International Business Machines Corp 9447 1
Dahua Technology - Дахуа Текнолоджи Рус 66 1
Google DeepMind 48 1
Центр2М - Center2М 67 1
Baidu Institute of Deep Learning 3 1
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 850 1
Открытые технологии 701 1
Intel Corporation 12217 1
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 266 1
KPMG 256 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 222 1
Ростелеком 9742 1
Sova Capital 5 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7367 3
РВК - Российская венчурная компания 549 2
BMW Group 448 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1184 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 480 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 382 2
Airbus Group - Airbus Industries 224 2
АиП - A&P - Ашманов и партнёры 111 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 984 2
ГПБ - Газпромбанк 1088 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2383 1
Русагро Группа Компаний 279 1
Яндекс.Вертикали - Авто.ру - Auto.ru 149 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 660 1
МКБ - Московский кредитный банк 560 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2815 1
Газпром нефть 622 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 857 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 1
UTair Aviation - ЮТэйр Пассажирские авиалинии - авиакомпания - ЮТэйр Карго - ЮТэйр-Вертолетные услуги 63 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 248 1
LEGO 245 1
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - ТКС Холдинг - TCS Group Holding 98 1
SDEF - Sova Disciplined Equity Fund - ODEF - Otkritie Disciplined Equity Fund 3 1
Amiscora 1 1
ВТБ - Открытие ФК - Номос-банк - Промгазкомплект - Банк ВЕФК-Сибирь - Новосибирсквнешторгбанк - Центральный КБ 110 1
Transparency International - Трансперенси Интернешнл-Р 15 1
НТИ Венчурный фонд - Фонд поддержки проектов национальной технологической инициативы 22 1
МКР - Межгосударственная корпорация развития 2 1
Сколково - МММK - Московский международный медицинский кластер 11 1
НТИ ФСТ - Фонд суверенных технологий 2 1
Россиум Концерн 1 1
Borsa Italiana Group - Итальянская фондовая биржа - Миланская фондовая биржа 3 1
Сова Моторс 2 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1381 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4534 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3063 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5954 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4991 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3343 2
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 223 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 770 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 316 1
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 97 1
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 156 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4781 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11724 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1969 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2722 1
Федеральное казначейство России 1783 1
Минприроды РФ - Рослесхоз - Рослесинфорг ФГБУ 37 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 156 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 340 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1911 1
Правительство РФ - Координационный центр МПК по ВТ ФГБУ - Межправкомиссия по вычислительной технике - Координационный центр межправительственной комиссии по сотрудничеству в области вычислительной техники 21 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 190 1
Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 17 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 667 1
ФКБС УК - Фонд консолидации банковского сектора 25 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66641 13
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5327 11
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13670 10
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24255 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50926 9
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8607 9
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4172 8
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3000 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19576 7
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3059 6
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1575 6
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12584 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30934 6
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12022 5
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 1971 5
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5063 5
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1319 5
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3416 5
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1444 4
RecSys - Рекомендательные системы - Аналитические и рекомендательные сервисы - Analytical and recommendation services 457 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11201 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21266 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29856 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6619 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10274 4
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7658 4
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3093 4
Искусственный интеллект - Deep Learning - Deep structured learning - Концепция глубокого обучения искусственного интеллекта 432 3
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4048 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13962 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25500 3
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2948 3
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения - Умное видеонаблюдение 1789 3
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5403 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13261 3
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5349 3
Транспорт - ИТС - Парковка - Intelligent automatic parking system, IPA - Intelligent Parking Assist System, IPAS - Advanced Parking Guidance System, APGS - Система автоматической парковки - Интеллектуальная помощь парковки - Парковочный автопилот - Умная 47 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24567 3
Умные платформы 1698 3
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2477 3
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 634 5
Apple Siri - Голосовой помощник 399 4
Microsoft Windows 15722 4
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1116 3
Microsoft Cortana 173 3
Stafory - робот Вера 330 3
Нейросети Ашманова - PuzzleLib Нейросетевая библиотека 4 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5236 3
Amazon Alexa virtual assistant - Amazon Lex 208 3
Google Android 14058 2
Linux OS 10016 2
Microsoft Office 3751 2
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 376 2
Google Gmail 947 2
Яндекс.Станция - умная колонка с голосовым помощником Алисой 166 2
VisionLabs - Luna Platform - Платформа компьютерного зрения LUNA 97 2
Microsoft Azure Databricks 6 2
МФТИ DeepPavlov - библиотека диалоговых систем 7 2
Nvidia TensorRT 17 2
Правительство Москвы - АМПП ГКУ - Администратор Московского парковочного пространства - Парковки Москвы - Московский паркинг - Единое парковочное пространство города Москвы 52 2
Google Dialogflow 10 2
BMW HoloActive Touch 2 2
Emotiv Systems Epoc+ 2 2
Nvidia DriveNet 2 2
Airbus Fuel Consumption Cycle 2 2
Корус Консалтинг - Корус Five Документооборот - Korus Five - конструктор информационного пространства 14 2
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 530 2
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 393 2
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Yandex SpeechKit - Яндекс SpeechKit - нейросеть-полиглот распознавания речи 70 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3239 2
Apple iOS 7841 1
Apple macOS 2074 1
Apple Pay 490 1
Raspberry Pi - Одноплатный микрокомпьютер 196 1
HardKernel ODROID - Микрокомпьютер 10 1
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 407 1
Google TensorFlow 88 1
Baidu 284 1
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 173 1
XGBoost - алгоритмы машинного обучения с применением библиотек градиентного бустинга 13 1
Ашманов Станислав 17 5
Касперская Наталья 292 3
Лагода Георгий 59 3
Суворов Дмитрий 5 2
Ашманов Игорь 41 2
Модяев Игорь 2 2
Путин Владимир 3187 2
Забудько Лев 3 2
Рогова Светлана 2 2
Жуков Роман 17 2
Лебедев Алексей 23 2
Сирота Юрий 67 1
Петров Михаил 138 1
Горпинченко Роман 13 1
Воронова Татьяна 2 1
Зингерман Борис 38 1
Валиуллин Адель 11 1
Полунина Полина 5 1
Колесников Алексей 22 1
Бутерин Виталий 30 1
Адаева Вера 1 1
Колыбин Леонид 5 1
Миролюбов Максим 2 1
Степанов Владислав 1 1
Хахалев Роман 4 1
Абакумов Евгений 206 1
Зайцев Михаил 269 1
Чепакин Андрей 26 1
Лебедев Антон 51 1
Гвоздева Наталья 16 1
Бутенко Юрий 65 1
Тен Антон 34 1
Семенихин Игорь 56 1
Антонов Михаил 5 1
Исаев Алексей 14 1
Гутин Александр 18 1
Горбунов Алексей 29 1
Морозов Михаил 17 1
Невинчаный Александр 20 1
Несис Александр 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 145271 18
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43377 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13341 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17124 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52212 3
Европа 21805 2
Великобритания - Лондон 2388 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14143 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2981 2
Казахстан - Республика 5560 2
Украина 7627 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1037 1
Германия - Федеративная Республика 12705 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 562 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 998 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 381 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Саров 170 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1510 1
Казахстан - Астана - Нур-Султан - Акмола - Целиноград - Акмолинск 382 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14220 1
Италия - Итальянская Республика 4358 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2681 1
Россия - УФО - Челябинская область 1222 1
Великобритания - Уэльс 117 1
Беларусь - Белоруссия 5701 1
Узбекистан - Республика 1740 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1034 1
Армения - Республика 2292 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1277 1
Индонезия - Республика 960 1
Нидерланды - Амстердам 609 1
Таджикистан - Республика 864 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Кронштадт 96 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2493 1
Молдавия - Республика Молдова 710 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика - Елабужский район - Елабуга 60 1
Италия - Сардиния 17 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48248 9
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51356 9
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18646 7
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29274 7
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5163 7
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16380 7
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10992 5
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5105 5
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9880 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3967 4
МВД РФ - ГИБДД ПДД - Правила дорожного движения 393 4
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон 1038 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13626 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5992 3
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4018 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10001 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7643 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8749 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8079 3
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1231 3
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2912 3
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2427 3
ФГОС РФ - Федеральный государственный образовательный стандарт Российской Федерации 18 2
Здравоохранение - Биотехнология - Нейротехнологии - Нейробиология - Нейрокогнитивная наука - Нейростимуляция и нейросенсиг - Neurostimulation 178 2
Английский язык 6657 2
Образование в России 2215 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24232 2
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1625 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5805 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14456 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 5861 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8535 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2764 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4488 2
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2135 2
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2605 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4032 2
Кредитование - Сrediting - Заём 6731 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5039 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7026 2
Forbes - Форбс 828 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1890 1
Ведомости 1019 1
Gartner - Гартнер 3561 1
Microsoft Research 139 1
IoT Analytics 4 1
Refinitiv - Financial and Risk Thomson Reuters 16 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 336 2
ITRI - Industrial Technology Research Institute - Институт прикладных технологических исследований 25 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1527 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 937 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 170 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 597 1
ИРИ - Институт развития интернета АНО 127 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 850 1
ВНИИДАД ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 55 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2440 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2020 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 711 1
Megaface Benchmark - MegaFace Challenge - мировой чемпионат по распознаванию лиц 25 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1117 1
Городские технологии - выставка-форум 6 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1341643, в очереди разбора - 767322.
Создано именных указателей - 169013.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI Mate X6: тоньше планшета — лучше смартфона

Лучшие телевизоры 4K с русскоязычным голосовым помощником: хиты продаж

Лучшие электронные конструкторы, чтобы создать и запрограммировать робота: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Первый этап строительства российского коллайдера завершен — линейный ускоритель запущен

Найден огромный череп динозавра возрастом 200 миллионов лет — раньше этот вид не встречался

Земля родила Луну? Удивительные открытия бросают вызов старым теориям
Показать еще