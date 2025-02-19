Лаборатория Наносемантика SOVA Smart Open Virtual Assistant
Лаборатория Наносемантика и организации, системы, технологии, персоны:
|Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 17 1
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 667 1
|ФКБС УК - Фонд консолидации банковского сектора 25 1
|Ашманов Станислав 17 5
|Касперская Наталья 292 3
|Лагода Георгий 59 3
|Суворов Дмитрий 5 2
|Ашманов Игорь 41 2
|Модяев Игорь 2 2
|Путин Владимир 3187 2
|Забудько Лев 3 2
|Рогова Светлана 2 2
|Жуков Роман 17 2
|Лебедев Алексей 23 2
|Сирота Юрий 67 1
|Петров Михаил 138 1
|Горпинченко Роман 13 1
|Воронова Татьяна 2 1
|Зингерман Борис 38 1
|Валиуллин Адель 11 1
|Полунина Полина 5 1
|Колесников Алексей 22 1
|Бутерин Виталий 30 1
|Адаева Вера 1 1
|Колыбин Леонид 5 1
|Миролюбов Максим 2 1
|Степанов Владислав 1 1
|Хахалев Роман 4 1
|Абакумов Евгений 206 1
|Зайцев Михаил 269 1
|Чепакин Андрей 26 1
|Лебедев Антон 51 1
|Гвоздева Наталья 16 1
|Бутенко Юрий 65 1
|Тен Антон 34 1
|Семенихин Игорь 56 1
|Антонов Михаил 5 1
|Исаев Алексей 14 1
|Гутин Александр 18 1
|Горбунов Алексей 29 1
|Морозов Михаил 17 1
|Невинчаный Александр 20 1
|Несис Александр 5 1
|Forbes - Форбс 828 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1890 1
|Ведомости 1019 1
|Gartner - Гартнер 3561 1
|Microsoft Research 139 1
|IoT Analytics 4 1
|Refinitiv - Financial and Risk Thomson Reuters 16 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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