«Дочка» «Ланита» выпускает электромобиль на замену «Буханке» и «Газели»

В конце весны 2024 г. в России может выйти отечественный фургон на электротяге от компании из состава ГК «Ланит». Это копия китайского электромобиля, поставки которого в Россию начались в 2022 г. Потенциальные конкуренты новинки – все отечественные фургоны, включая электрические версии «Газели» и принципиально не меняющуюся последние полвека «Буханку».

Российский или китайский

В России появится новый фургон с электромотором, получивший название Sova 25. Это продукт компании «Сова Моторс», основанной в 2022 г. и на начало марта 2024 г. на 70% принадлежит компании «Ланит Венчурс» из состава «ГК Ланит». Оставшиеся 30% – у гендиректора «Совы Моторс» Константина Широкова.

Производство автомобиля запланировано на май 2024 г., сообщил автор Telegram-канала «Русский автомобиль». Редакция CNews обратилась в «Ланит» за подтверждением этой информации и в целом за подробностями о новинке и ожидает ответа.

По данным канала «Русский автомобиль», выпускаться машина будет на заводе в Елабуге, а цена одной из доступных комплектаций составит в пределах 3,5 млн руб. Автомобиль, по информации «Сова Моторс», весит 2,44 тонны, может перевозить груз до 995 кг и способен проехать в пределах 200 километров на одном заряде.

Фото: Сова Моторс Разрабатывался автомобиль не в России

Основным конкурентом Sova 25 может стать автомобиль «Газель e-NN» – электрическая модификация стандартной модели «Газель NN», появившаяся в 2020 г. и ставшая, как сообщал CNews, первым в истории отечественным коммерческим электромобилем. В 2024 г. лишь несколько дилеров ГАЗ предлагают эти автомобили, но цены раскрывают исключительно по запросу. Мелкосерийное производство e-NN началось осенью 2022 г. – на тот момент автомобиль стоил, по данным портала Wroom, от 6 млн руб.

Также, теоретически, Sova 25 можно сравнить с грузовой модификацией автомобиля УАЗ СГР, более известного как «Буханка». Принципиально не менявшийся 59 лет (первая модификация вышла в 1965 г.), на момент выпуска материала он стоил от 1,3 млн руб. без учета скидок. Но электромотора в его распоряжении нет – только бензиновый ЗМЗ-40911 на 2,7 литра, развивающий 112 л.с. мощности и соответствующий нормам экологичности «Евро-2».

Где-то мы это уже видели

Судя по дизайну Sova 25, этот автомобиль не был разработан в России с нуля. Он как две капли воды поход на китайский фургон Wuling EV50, который, по данным портала «Китайские автомобили», добрался до российского рынка в начале апреля 2022 г.

Фото: Сова Моторс Sova 25 ориентирован на перевозку крупногабаритных грузов

На тот момент двухместный вариант автомобиля стоил 2,7 млн руб., а пятиместный – 2,75 млн руб., и это с учетом всех «российских» расходов – растаможки, получения комплекта документов и пр.

Оригинальный Wuling EV50, он же GXА503 имеет размеры 4490х1610х1900 мм и колесную базу 3050 мм. Автомобиль оснащен одним электромотором мощностью 82 л.с. ведущей осью является задняя – опции полного привода нет. Китайский вариант Sova 25 способен проехать до 300 км на одном заряде и имеет объем заднего отсека до 5 кубометров.

Фото: Сова Моторс Доступ к грузовому отсеку есть и через заднюю дверь, и через боковые

На то, что Sova 25 и Wuling EV50 – это один и тот же автомобиль, указывает и Telegram-канал «Русский автомобиль». А канал «МашТех» пишет, что сборка Sova 25 в Елабуге будет осуществляться крупноузловым способом, по крайней мере, на начальных этапах. По словам авторов канала, с течением времени степень локализации производства будет расти.

На что будет способен Sova 25

По своим размерам Sova 25 в точности повторяет своего китайского прародителя, вплоть до миллиметра. Машина способна разгоняться до 90 км/ч и перевозить грузы размерами не более 2622х1457х1340 мм или объемом не более 5 кубометров (вместимость грузового отсека). Из опций комфорта в автомобиле упомянут только кондиционер, а дисковые тормоза размещены лишь на передней, то есть ведомой оси – сзади они барабанные.

Система питания Sova 25 основана на литий-жилезо-фосфатной батарее номинальной мощностью 335 В. Заряжаться АКБ может хоть от 3,3-киловатной станции, но на это потребуется 12 часов. Поддержка быстрой зарядки тоже есть – от 20% до 80% за 1,5 часа. Для сравнения, упомянутый фургон «Газель e-NN», по данным дилера «АвтоцентрГАЗ Автоград», имеет полную массу 4,6 тонны, задний привод, электромотор на 136 л.с. с крутящим моментом 310 нм, и питается от литий-никель-марганец-кобальтовой батареи, заряда которой хватает на 120 километров пути. Максимальная скорость автомобиля – 120 км/ч.