Получите все материалы CNews по ключевому слову
Ланит Сова Моторс Sova Motors
«Сова Моторс» - российский автопроизводитель и провайдер логистических решений.
СОБЫТИЯ
Опубликовать описание организации — book@cnews.ru
Ланит и организации, системы, технологии, персоны:
|Ланит - Ланит Венчурс - Lanit Ventures 15 2
|Правительство Республики Татарстан - Алабуга ОЭЗ ППТ - Особая экономическая зона промышленно-производственного типа в Елабужском районе Республики Татарстан 56 1
|Россия - РФ - Российская федерация 155073 3
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18017 2
|Россия - ПФО - Татарстан Республика - Елабужский район - Елабуга 72 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1396043, в очереди разбора - 732205.
Создано именных указателей - 184977.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.