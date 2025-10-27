Разделы

Ланит Сова Моторс Sova Motors

Ланит - Сова Моторс - Sova Motors

«Сова Моторс» - российский автопроизводитель и провайдер логистических решений.

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


27.10.2025 «Sova Моторс» объявила о старте продаж электрогрузовика Sova 35 3
19.02.2025 «Ланит» вывел на российские дороги электромобиль на замену «Буханке» и «Газели» 10
11.03.2024 «Дочка» «Ланита» выпускает электромобиль на замену «Буханке» и «Газели» 3

Публикаций - 4, упоминаний - 17

Ланит и организации, системы, технологии, персоны:

Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2244 2
Telegram Group 2481 1
Ланит - Ланит Венчурс - Lanit Ventures 15 2
Правительство Республики Татарстан - Алабуга ОЭЗ ППТ - Особая экономическая зона промышленно-производственного типа в Елабужском районе Республики Татарстан 56 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5173 1
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1111 2
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10134 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22631 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72002 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4843 1
Позаказное производство - Единичное и мелкосерийное производство - Позаказный метод учёта затрат - Позаказная себестоимость 76 1
Лаборатория Наносемантика - SOVA - Smart Open Virtual Assistant 22 2
NVision Барьер 719 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1194 1
ГАЗ ГАЗель 44 1
ГАЗ ГАЗель NN - ГАЗ GAZelle e-NN - электромобиль - электрическая Газель 17 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 908 1
Широков Константин 2 2
Россия - РФ - Российская федерация 155073 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18017 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика - Елабужский район - Елабуга 72 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5560 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4313 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 1001 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25702 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20130 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5803 1
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 257 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2280 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7746 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6607 1
Литий - Lithium - химический элемент 596 1
Металлы - Никель - Nickel 345 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7974 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11355 1
