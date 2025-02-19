«Ланит» вывел на российские дороги электромобиль на замену «Буханке» и «Газели»

Российский коммерческий электромобиль Sova 25 допущен на дороги общего пользования. Его разрабатывает входящая в холдинг «Ланит» компания «Сова Моторс». Это грузовой фургон, который способен заменить «Газели» и знаменитую российскую «Буханку», которая выпускается 60 лет и не меняется десятилетиями.

Разрешение получено

Российский ИТ-холдинг «Ланит» сообщил CNews о допуске отечественного электромобиля Sova 25 на дороги общего пользования. Это коммерческий транспорт, его разработкой занимается входящая в «Ланит» компания «Сова Моторс», и после прохождения всех испытаний и тестов он получил полный комплект разрешительной документации, а также ОТТС – одобрение типа транспортного средства.

Sova 25 – имеет полную массу 2,5 тонны и кузов объемом 5,1 куб. м. Поскольку машина в первую очередь коммерческая, в ней предусмотрена трехсторонняя загрузка – по бокам установлены двери на салазках, а сзади – распашные двери-створки. В кузов вмещается груз длиной до 2,6 метра массой до 1 тонны.

Сова Моторс Sova 25

Как сообщили CNews представители «Ланита», производство Sova 25 налажено на территории особой экономической зоны «Алабуга». Редакция обратилась в «Ланит» и «Сову Моторс» с вопросами о количестве выпускаемых автомобилей в год, стоимости минимальной комплектации и списке доступных конфигураций и ожидает ответа.

Заправки можно проезжать

Sova 25 не оборудован двигателем внутреннего сгорания. В движение автомобиль приводит электромотор мощностью 60 кВт (81,6 л.c.), который разгоняет его до максимальной скорости 90 км/ч.

По заверениям представителей «Ланита», на одном заряде аккумулятора емкостью 41,86 кВтч автомобиль способен проезжать 200 километров. При этом 30 минут на подзарядке будет достаточно, чтобы проехать еще 100 километров.

Сова Моторс Лючок второго гнезда зарядки виднеется под пассажирской дверью

У Sova 25 два интерфейса зарядки – один сбоку, где у машин такого класса обычно находится горловина бензобака, другой спереди, под логотипом производителя. Один из них – это GB/T DC для быстрой зарядки, а второй – GB/T AC для ночной зарядки. В комплект поставки входит зарядка GB/T AC мощностью 3,5 кВт.

На аккумулятор и силовой агрегат «Сова Моторс» дает пятилетнюю гарантию. На сам автомобиль распространяется гарантия сроком три года или 150 тыс. км.

Общие размеры автомобиля составляют 4490 мм в длину, 1610 мм в ширину и 1900 мм в высоту. Размеры грузового отсека – 2600x1450x1320 мм. Полная масса Sova 25 составляет 2440 кг, снаряженная – 1445 кг, а грузоподъемность – 995 кг. Основные его конкуренты – коммерческие «Газели», а также УАЗ СГР («Старый грузовой ряд»). Этот автомобиль больше известен как «Буханка» и он выпускается более полувека – с 1965 г. С тех пор никаких глобальных изменений в его конструкцию, дизайн или оснащение не вносилось. При этом стоил он на момент выпуска материала 1,39 млн руб. в самой базовой версии грузовой конфигурации.

Без Китая не обошлось

Первые детальные подробности об электромобиле Sova 25 появились в марте 2024 г. CNews писал тогда, что начало его производство было запланировано на май 2024 г.

Сова Моторс Доступ к грузовому отсеку максимально упрощен

Внешне Sova 25 – точная копия китайского электромобиля Wuling EV50. По информации профильного портала «Китайские автомобили», этот автомобиль приехал в Россию в апреле 2022 г.

Wuling EV50 немного мощнее Sova 25 – 82 л.с. против 80 л.с. также он более экономичный – одной батареи ему хватает на 300 километров пути. Полного привода нет ни в одной из комплектаций – ведущей является только задняя ось.

По своим габаритам и вместительности Wuling EV50 идентичен Sova 25 – те же 4490х1610х1900 мм и те же 5 кубометров объема грузового отсека.

При этом, исходя из ранее полученной информации, в Sova 25 ведущей осью является передняя, а не задняя. Тормоза на ней дисковые, а вот задние – барабанные.

Сова Моторс Салон Sova 25

На момент публикации материала «Сова Моторс» (ООО «Сова Моторс») на 70% принадлежала ООО «Ланит Венчурс», а оставшиеся 30% были у ее генерального директора Константин Широкова. Уставный капитал – 1 млн руб., основной вид деятельности – «деятельность головных офисов» (код ОКВЭД – 70.10). По информации сервиса «Контур.Фокус», компания, основанная 25 августа 2022 г., завершила 2023 г. с выручкой 2 тыс. руб. и чистым убытком 5,6 млн руб. Данные за 2024 г. не представлены.

ООО «Сова Моторс» является единственным учредителем компании ООО «Сова Моторс Алабуга». Гендиректор – Константин Широков, основной вид деятельности – «производство автотранспортных средств» (29.10), уставный капитал – 100 тыс. руб. Дата основания – 4 апреля 2023 г. выручка за 2023 г. – 13 тыс. руб., чистый убыток — 2,6 млн руб.