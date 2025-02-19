«Ланит» вывел на российские дороги электромобиль на замену «Буханке» и «Газели»
Российский коммерческий электромобиль Sova 25 допущен на дороги общего пользования. Его разрабатывает входящая в холдинг «Ланит» компания «Сова Моторс». Это грузовой фургон, который способен заменить «Газели» и знаменитую российскую «Буханку», которая выпускается 60 лет и не меняется десятилетиями.
Разрешение получено
Российский ИТ-холдинг «Ланит» сообщил CNews о допуске отечественного электромобиля Sova 25 на дороги общего пользования. Это коммерческий транспорт, его разработкой занимается входящая в «Ланит» компания «Сова Моторс», и после прохождения всех испытаний и тестов он получил полный комплект разрешительной документации, а также ОТТС – одобрение типа транспортного средства.
Sova 25 – имеет полную массу 2,5 тонны и кузов объемом 5,1 куб. м. Поскольку машина в первую очередь коммерческая, в ней предусмотрена трехсторонняя загрузка – по бокам установлены двери на салазках, а сзади – распашные двери-створки. В кузов вмещается груз длиной до 2,6 метра массой до 1 тонны.
Как сообщили CNews представители «Ланита», производство Sova 25 налажено на территории особой экономической зоны «Алабуга». Редакция обратилась в «Ланит» и «Сову Моторс» с вопросами о количестве выпускаемых автомобилей в год, стоимости минимальной комплектации и списке доступных конфигураций и ожидает ответа.
Заправки можно проезжать
Sova 25 не оборудован двигателем внутреннего сгорания. В движение автомобиль приводит электромотор мощностью 60 кВт (81,6 л.c.), который разгоняет его до максимальной скорости 90 км/ч.
По заверениям представителей «Ланита», на одном заряде аккумулятора емкостью 41,86 кВтч автомобиль способен проезжать 200 километров. При этом 30 минут на подзарядке будет достаточно, чтобы проехать еще 100 километров.
У Sova 25 два интерфейса зарядки – один сбоку, где у машин такого класса обычно находится горловина бензобака, другой спереди, под логотипом производителя. Один из них – это GB/T DC для быстрой зарядки, а второй – GB/T AC для ночной зарядки. В комплект поставки входит зарядка GB/T AC мощностью 3,5 кВт.
На аккумулятор и силовой агрегат «Сова Моторс» дает пятилетнюю гарантию. На сам автомобиль распространяется гарантия сроком три года или 150 тыс. км.
Общие размеры автомобиля составляют 4490 мм в длину, 1610 мм в ширину и 1900 мм в высоту. Размеры грузового отсека – 2600x1450x1320 мм. Полная масса Sova 25 составляет 2440 кг, снаряженная – 1445 кг, а грузоподъемность – 995 кг. Основные его конкуренты – коммерческие «Газели», а также УАЗ СГР («Старый грузовой ряд»). Этот автомобиль больше известен как «Буханка» и он выпускается более полувека – с 1965 г. С тех пор никаких глобальных изменений в его конструкцию, дизайн или оснащение не вносилось. При этом стоил он на момент выпуска материала 1,39 млн руб. в самой базовой версии грузовой конфигурации.
Без Китая не обошлось
Первые детальные подробности об электромобиле Sova 25 появились в марте 2024 г. CNews писал тогда, что начало его производство было запланировано на май 2024 г.
Внешне Sova 25 – точная копия китайского электромобиля Wuling EV50. По информации профильного портала «Китайские автомобили», этот автомобиль приехал в Россию в апреле 2022 г.
Wuling EV50 немного мощнее Sova 25 – 82 л.с. против 80 л.с. также он более экономичный – одной батареи ему хватает на 300 километров пути. Полного привода нет ни в одной из комплектаций – ведущей является только задняя ось.
По своим габаритам и вместительности Wuling EV50 идентичен Sova 25 – те же 4490х1610х1900 мм и те же 5 кубометров объема грузового отсека.
При этом, исходя из ранее полученной информации, в Sova 25 ведущей осью является передняя, а не задняя. Тормоза на ней дисковые, а вот задние – барабанные.
На момент публикации материала «Сова Моторс» (ООО «Сова Моторс») на 70% принадлежала ООО «Ланит Венчурс», а оставшиеся 30% были у ее генерального директора Константин Широкова. Уставный капитал – 1 млн руб., основной вид деятельности – «деятельность головных офисов» (код ОКВЭД – 70.10). По информации сервиса «Контур.Фокус», компания, основанная 25 августа 2022 г., завершила 2023 г. с выручкой 2 тыс. руб. и чистым убытком 5,6 млн руб. Данные за 2024 г. не представлены.
ООО «Сова Моторс» является единственным учредителем компании ООО «Сова Моторс Алабуга». Гендиректор – Константин Широков, основной вид деятельности – «производство автотранспортных средств» (29.10), уставный капитал – 100 тыс. руб. Дата основания – 4 апреля 2023 г. выручка за 2023 г. – 13 тыс. руб., чистый убыток — 2,6 млн руб.