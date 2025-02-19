Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 170526
ИКТ 13278
Организации 10420
Ведомства 1450
Ассоциации 975
Технологии 3402
Системы 25238
Персоны 73007
География 2765
Статьи 1511
Пресса 1197
ИАА 685
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2588
Мероприятия 844

Широков Константин


19.02.2025 «Ланит» вывел на российские дороги электромобиль на замену «Буханке» и «Газели» 2
11.03.2024 «Дочка» «Ланита» выпускает электромобиль на замену «Буханке» и «Газели» 1

Публикаций - 2, упоминаний - 3

Широков Константин и организации, системы, технологии, персоны:

Telegram Group 2054 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2168 1
Сова Моторс - Sova Motors 2 1
Ланит Венчурс - Lanit Ventures 14 1
Позаказное производство - Единичное и мелкосерийное производство - Позаказный метод учёта затрат - Позаказная себестоимость 71 1
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1029 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9692 1
ГАЗ ГАЗель 43 1
ГАЗ ГАЗель NN - ГАЗ GAZelle e-NN - электромобиль - электрическая Газель 17 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 734 1
Лаборатория Наносемантика - SOVA - Smart Open Virtual Assistant 20 1
Россия - РФ - Российская федерация 146063 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика - Елабужский район - Елабуга 62 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17198 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11027 1
Литий - Lithium - химический элемент 549 1
Металлы - Никель - Nickel 332 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7079 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5204 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1346071, в очереди разбора - 764587.
Создано именных указателей - 170526.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Мощные, но легкие: самые производительные ноутбуки весом до 1,25 кг

Обзор планшета HUAWEI MatePad 11,5 PaperMatte: универсальное решение с отличным экраном

Аксессуары для смартфонов в подарок на 8 марта: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Самая маленькая кошка в мире была размером с ладонь и жила 300 000 лет назад

Окаменелости возрастом 430 миллионов лет меняют принятые нормы эволюции

Беспилотники раскрыли тайны 3000-летней кавказской мегакрепости
Показать еще