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Электромобиль Электрогрузовик Electric truck
УПОМИНАНИЯ
Электромобиль и организации, системы, технологии, персоны:
|Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2010 1
|Evocargo N1 13 2
|Гордеева Ия 3 1
|Жуков Василий 16 1
|Тушаковский Игорь 3 1
|Никипелова Наталья 2 1
|Россия - РФ - Российская федерация 149647 3
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17895 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44315 1
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