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Электромобиль Электрогрузовик Electric truck


УПОМИНАНИЯ


11.06.2025 ПЭК и «ЭвоКарго» оценили экономическую эффективность автономных перевозок 1
25.04.2024 «Почта России» запустила тестирование автономного грузовика в ЛЦ Внуково 1
29.03.2024 «Росатом» и «ЭвоКарго» планируют масштабировать производство электротранспорта в России 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Электромобиль и организации, системы, технологии, персоны:

Русклимат ТПХ - Мастер Дата 39 1
Evocargo - Эвокарго 28 2
Газпромнефть Снабжение 15 1
Сладкая жизнь ГК 10 1
Почта России ПАО 2167 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 800 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 472 1
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 166 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 254 1
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 197 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2010 1
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1094 2
Электромобиль - Электротранспортные технологии - Electric car, electrocars - электрокар, электрический автомобиль, электрический транспорт 551 2
Gen V - кибератаки пятого поколения 1218 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5369 2
ESG - Environmental, Social, Governance - Экологическое, социальное и корпоративное управление - ESG-трансформация 154 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6138 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9882 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68509 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5757 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14646 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1418 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32051 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20928 1
Аккумулятор литий-ионный электрический - Li-Ion 1008 1
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1130 1
Evocargo N1 13 2
Гордеева Ия 3 1
Жуков Василий 16 1
Тушаковский Игорь 3 1
Никипелова Наталья 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 149647 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17895 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44315 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2541 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19303 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7410 2
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 872 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4147 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5356 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7055 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11280 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5685 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1365115, в очереди разбора - 751756.
Создано именных указателей - 176652.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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