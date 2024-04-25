«Почта России» запустила тестирование автономного грузовика в ЛЦ Внуково

«Почта России» и компания «ЭвоКарго» дали старт совместному проекту по внедрению высокоавтоматизированных транспортных средств (ВАТС). Первый электрогрузовик Evocargo N1 начал курсировать на базе логистического центра «Почты» «Внуково-2». Тестирование будет проходить в течение месяца. Об этом CNews сообщили представители «Почты России»

Специалисты «ЭвоКарго» создали цифровой двойник территории и разработали маршрут движения автомобиля. Грузовик в автоматическом режиме будет перевозить почтовые отправления на территории логистического центра. Грузоподъемность автомобиля составляет 2 т, а дальность хода на одном заряде достигает 200 км.

«Применение автономных транспортных средств позволяет исключить человеческий фактор при выполнении рутинных задач, тем самым обеспечивая бесперебойную работу компании. Для «Почты России» важно обеспечить высокий уровень предоставления услуг нашим клиентам как в России, так и за рубежом. Этого невозможно достичь без применения современных технологий в транспорте и логистике в целом», — сказал заместитель генерального директора «Почты России» Игорь Тушаковский.

Грузовик оборудован системой автопилота пятого поколения. Комплексная мультисенсорная система, построенная на основе современных алгоритмов машинного обучения, обеспечивает безопасность передвижения машины. Технология позволяет точно определять ее положение в пространстве, планировать максимально безопасную скорость и прогнозировать движение с учетом окружающей среды. Диспетчерский пункт также не требует дополнительного оснащения – оператор может разместиться со своим ноутбуком в любом месте.

«Наш сервис призван оптимизировать логистику и способствует трансформации Почты России в цифровую компанию. Помимо экономического эффекта в виде снижения операционных затрат, автономный электротранспорт позволит повысить контроль за перевозками посредством сбора и анализа данных в электронном виде, а также сократить воздействие на окружающую среду, внося вклад в ESG-повестку», — отметил коммерческий директор «ЭвоКарго» Василий Жуков.

***

АО «Почта России» — федеральный почтовый и логистический оператор страны, входит в перечень стратегических предприятий России. Свыше 38 тыс. точек обслуживания, порядка 66% из которых находятся в малых населенных пунктах. Среднемесячная протяженность логистических маршрутов «Почты» составляет 54 млн километров. Численность почтовых работников составляет 265 тыс. человек.