Автономный грузовик пятого поколения Evocargo N1 производится без кабины для водителя, руля и педалей. Работа роботизированной платформы обеспечена комплексной мультисенсорной системой восприятия, построенной на основе современных алгоритмов машинного обучения. Технологии искусственного интеллекта, компьютерное зрение и множество датчиков создают обзор 360°, что позволяет роботизированной платформе реагировать на препятствия в 3 раза быстрее водителя.