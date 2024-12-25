Evocargo N1
Автономный грузовик пятого поколения Evocargo N1 производится без кабины для водителя, руля и педалей. Работа роботизированной платформы обеспечена комплексной мультисенсорной системой восприятия, построенной на основе современных алгоритмов машинного обучения. Технологии искусственного интеллекта, компьютерное зрение и множество датчиков создают обзор 360°, что позволяет роботизированной платформе реагировать на препятствия в 3 раза быстрее водителя.
Evocargo N1 и организации, системы, технологии, персоны:
|Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
|Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 1
|Жуков Василий 10 9
|Никитин Никита 3 2
|Плешков Владимир 2 1
|Гордеева Ия 3 1
|Рыбин Анатолий 1 1
|Долгополов Кирилл 1 1
|Никипелова Наталья 2 1
|Тушаковский Игорь 3 1
|Синельщикова Юлия 1 1
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