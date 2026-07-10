Россия поставит Белоруссии 100 автономных грузовиков для запуска первого беспилотного автопарка

Россия поставит в Белоруссию автономные электрогрузовики Evocargo N1, разработанные компанией «ЭвоКарго». Проект станет одним из первых экспортных внедрений российских решений в области автономной логистики в странах ЕАЭС и предполагает последующее расширение данной практики на внешних рынках. Об этом CNews сообщил представитель «ЭвоКарго».

Между сторонами подписано стратегическое соглашение, предусматривающее запуск автономных грузовиков на распределительных центрах крупнейшей торговой сети Белоруссии «Доброном». Это будет первое для страны внедрение автономного грузового транспорта в подобном масштабе.

Инициатива международного проекта начала формироваться на форуме «Евразия – наш дом» в 2023 г., в рамках которого председатель правительства РФ Михаил Мишустин представил технологическое решение своему белорусскому коллеге, на тот момент премьер-министру Белоруссии Роману Головченко.

«Мы фактически перестраиваем работу логистики внутри распределительных центров. Вместо привычного управления все больше решений принимает система на основе данных. Это повышает стабильность процессов и делает работу склада более предсказуемой и быстрой. Для Беларуси это первый проект такого масштаба, и он задает новый стандарт для отрасли», — отмечают в сети «Доброном».

«Запуск беспилотных грузоперевозок в Белоруссии – важный этап в развитии экспорта российских технологий автономного транспорта. Мы видим устойчивый спрос на разработки «ЭвоКарго» и последовательно развиваем их внедрение совместно с международными партнерами. Внедрение автономной логистики в Белоруссии формирует основу для создания единой цифровой транспортной инфраструктуры и масштабирования таких решений на уровне всего евразийского региона», – сказал генеральный директор «ЭвоКарго» Марсель Нигметзянов.

Внедрение беспилотного транспорта значительно расширяет использование данных и аналитики в логистике, кратно повышая управляемость и эффективность перевозок за счет снижения операционных издержек.

Проект отражает текущее развитие технологического сотрудничества между Россией и Белоруссией в сфере логистики и транспорта. В рамках ЕАЭС также реализуется программа цифровизации транспортно-логистической инфраструктуры и ведется работа по созданию единой цифровой платформы, которая упростит процесс перевозок между странами союза.

Внедряемые в Белоруссии Evocargo N1 – беспилотные электрогрузовики без кабины водителя, работающие на базе автопилота пятого поколения. Алгоритмы искусственного интеллекта, технологии компьютерного зрения и системы сенсоров обеспечивают высокоточную навигацию и безопасное передвижение. Автономные перевозки интегрированы с цифровой платформой EVO Cloud, которая обеспечивает координацию, мониторинг и оптимизацию работы флота в режиме реального времени.