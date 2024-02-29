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СИБУР и «ЭвоКарго» автоматизируют логистику в Сибири

Российская нефтегазохимическая компания СИБУР начала перевозку полимеров на автономных электрогрузовиках компании «ЭвоКарго». Об этом CNews сообщили представители «ЭвоКарго».

Автономный электрический транспорт Evocargo N1 был введен в эксплуатацию на территории «Томскнефтехима» — одной из промышленных площадок СИБУРа в Томске. Предприятие занимается производством полипропилена и полиэтилена высокого давления и выпускает продукцию для таких сегментов, как медицина, строительство, сельское хозяйство, кабельная индустрия и др.

Изготовленные полимеры автономный грузовик N1 перевозит по маршруту, созданному на основе цифровой карты объекта. Благодаря цифровому двойнику территории, маршрут строится с учетом дорожных знаков и разметки, пешеходных переходов, тротуаров и других особенностей инфраструктуры. Грузоподъемность транспорта составляет 2 тонны, а дальность хода — до 200 км. Для сохранной перевозки груза N1 оснащен специальным крытым кузовом, который изготовлен для защиты полимеров от нагревания и влаги.

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Фото: ЭвоКарго
СИБУР и «ЭвоКарго» автоматизируют логистику в Сибири

Коммерческая эксплутация автономного транспорта осуществляется в рамках сервиса «ЭвоКарго», который включает в себя техническое обслуживание и отслеживание исправной работы электрогрузовиков. Автономность перевозок помогает решать проблему нехватки водителей грузового транспорта и обеспечивает бесперебойную и безаварийную транспортировку груза. Так, сервис «под ключ» способствует повышению эффективности логистических операций за счет увеличения скорости перевозки и сокращения времени простоя в процессе погрузочно-разгрузочных работ.

Evocargo N1 работает на электрическом двигателе и является экологически чистым. Безопасность движения автономного грузовика обеспечивается комплексной мультисенсорной системой восприятия, построенной на основе современных алгоритмов машинного обучения. Это помогает грузовику точно определять собственное положение в пространстве, планировать максимально безопасную скорость и прогнозировать движение с учетом окружающей среды.

Василий Жуков, коммеческий директор «ЭвоКарго»: «Проект коммерческого внедрения Evocargo N1 с нашим партнером СИБУР – важный пример того, что автономные электрогрузовики являются эффективным решением для логистических задач любого бизнеса – от ритейла и дистрибуции до металлургической и нефтегазохимической промышленности. Мы также гордимся, что Evocargo N1 стал первым на рынке автономным транспортом, эксплуатируемым в Сибирском федеральном округе».

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Безопасность

Владимир Плешков, генеральный директор «Томскнефтехим»: «Запуск автономного электрического грузовика для перевозки полимеров на предприятии «Томскнефтехим» стал последовательным шагом в рамках нашей стратегии по цифровой трансформации и ESG-повестки. Это первый подобный проект на территории всей Томской области и среди предприятий СИБУР. Автономный электрогрузовик позволяет не только исключить выбросы в атмосферу, но и свести к минимуму человеческий фактор, делая перевозки полностью безаварийными».

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Компания ООО «ЭвоКарго» (Evocargo), созданная в 2020 г. в Москве, разрабатывает автономные логистические решения полного цикла. «ЭвоКарго» предлагает принципиально новую экономически эффективную логистическую услугу по сервисной модели с применением автономного электротранспорта собственного производства на складских и производственных площадках. Сервис позволяет снизить расходы на содержание флота до 30%.

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