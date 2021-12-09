Индексная книга CNews*
Сибур Холдинг Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания SIBUR International GmbH
Публикаций - 269, упоминаний - 485
Сибур Холдинг упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Ежов Василий 23 11
|Номоконов Василий 9 9
|Путин Владимир 2542 8
|Горбачев Дмитрий 12 7
|Алифанов Кирилл 62 6
|Мельникова Алиса 31 5
|Лобанов Максим 8 5
|Клепинин Павел 9 5
|Колесников Андрей 82 4
|Спевак Сергей 12 4
|Шеховцов Юрий 34 4
|Чернаткин Владимир 4 4
|Медведев Дмитрий 1604 4
|Савкин Владимир 39 4
|Шушкин Дмитрий 93 4
|Муромец Юлия 28 3
|Кравченко Константин 75 3
|Леонов Алексей 20 3
|Хомяков Сергей 37 3
|Аликошвили Георгий 13 3
|Шевченко Владимир 138 3
|Бурлуцкий Андрей 3 3
|Самойлова Елена 9 3
|Чаркин Евгений 203 3
|Антонов Александр 75 3
|Баранов Виталий 8 3
|Натрусов Артем 142 3
|Рудычева Наталья 89 3
|Стрелков Сергей 12 3
|Смирнова-Крелль Оксана 51 3
|Рабинович Борис 8 3
|Калинко Олег 3 3
|Евсин Александр 11 3
|Гонтарев Павел 72 3
|Меднов Сергей 121 3
|Sebastian Tolstoy - Себастиан Толстой 21 3
|Колесов Александр 20 3
|Кабаков Ярослав 21 3
|Лукашкин Сергей 25 3
|Устинов Никита 2 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1198931, в очереди разбора - 932360.
Создано именных указателей - 92527.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1198931, в очереди разбора - 932360.
Создано именных указателей - 92527.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.