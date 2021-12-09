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Сибур Холдинг Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания SIBUR International GmbH

Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH


09.12.2021 «Мегафон» и «Сибур» построят самую большую частную сеть Private LTE в России
25.11.2021 «Сибур» внедрил более 60 моделей машинного обучения для динамического прогнозирования котировок
01.10.2021 «Сибур»: 70% производственных камер работают в умном режиме благодаря машинному обучению
23.09.2021 «Сибур» запустил 2000 IIoT-датчиков контроля за оборудованием
27.07.2021 IBS выполнила миграцию данных для ПАО «СИБУР холдинг»
05.07.2021 IBS помогла внедрить систему оперативного ресурсного планирования на предприятии «Сибура»
25.06.2021 «СИБУР» оценил эффект от трансформации и цифровизации процессов в 59 млрд рулей
23.06.2021 «Синимекс» внедрила систему Host-to-Host в СИБУРе
04.06.2021 Mail.ru Group стала цифровым партнером СИБУРа
05.11.2020 «Сибур» одним из первых в мире внедрил систему цифрового моделирования в нефтехимическое производство
05.10.2020 «Сибур» оптимизирует систему объемно-календарного планирования
31.08.2020 «Сибур» и МТС договорились о развитии зоны выделенной промышленной сети 5G в Пермском крае
25.08.2020 «Сибур» автоматизировал процесс контейнерных перевозок
10.08.2020 «Сибур» автоматизировал склады с помощью SAP EWM
23.07.2020 СИБУР продолжает роботизировать процессы на своих предприятиях для повышения эффективности
10.07.2020 «Сибур» запустил AR-сервис для дистанционного обслуживания и ремонта промышленного оборудования
07.07.2020 «Сибур» запустил онлайн-аккредитацию поставщиков на площадке B2B-Center
19.06.2020 Кастомизация CRM: как доработать ИТ-систему под себя
22.04.2020 «Сибур» испытал новое оборудование для промышленного интернета вещей
04.12.2019 «Сибур» при поддержке «КРОК» роботизировал внутренний документооборот
19.11.2019 Российские разработчики представили прототипы индустриальных решений на хакатоне КРОК и СИБУР
19.09.2019 Пермская ИТ-компания DataBriz помогла провести остановочный ремонт «СИБУР-Химпрому»
09.09.2019 Россияне выпустили уникальное устройство для интернета вещей
05.06.2019 «Сибур» и Ericsson при поддержке «Энвижн груп» испытали корпоративную сеть Private LTE
21.05.2019 Экс-руководитель «Сбертеха» стала главной по цифровым технологиям в СИБУРе
06.03.2019 Василий Номоконов, исполнительный директор «Сибура»: Мы резко нарастили блок ИТ и меняем работу с подрядчиками
18.02.2019 «КРОК» оцифровал крупнейший завод «СИБУРа»
18.01.2019 Генеральным директором «Сибур ИТ» назначен Владимир Савкин
14.01.2019 «Сибур» и iCore внедрили систему телеприсутствия в Томске
27.11.2018 «Крок» создал умный офис для «Сибура»
13.08.2018 IBS завершила вторую волну тиражирования SAP ERP на предприятиях «Сибура»
23.07.2018 «СИБУР» объединил производственные площадки с помощью SAP ERP
20.03.2018 Станьте участником четвертой промышленной революции вместе с СИБУРом
13.12.2016 «Сибур» запустил систему телеприсутствия Polycom OTX 300 на тобольской промышленной площадке
12.07.2016 Как СИБУР модернизировал переговорное пространство
29.06.2016 «Мегафон» привез «Сибуру» «Камаз» связи
15.06.2016 Polycom совместно с Intact оснастила аудио-визуальными решениями учебный кампус Корпоративного университета «Сибура» в Анапе
06.06.2016 ИТ-директор «Сибура» об информационных технологиях в частной нефтехимии
20.05.2016 Внедрение SAP ERP в «Сибуре»: второй по сложности и масштабу проект в мире
31.03.2016 «Астерос» и Polycom создали мультимедийный комплекс для переговорного пространства «Сибура»

Публикаций - 269, упоминаний - 485

Сибур Холдинг упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SAP SE 4595 39
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 33
Oracle Corporation 6035 31
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 25
6072 23
Крок - Croc 1616 23
IBM - International Business Machines Corp 8941 19
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 19
Microsoft Corporation 22497 18
Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital 49 18
Yandex - Яндекс 5015 17
IBS - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1467 16
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 16
Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 380 12
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1110 12
Газпромнефть Цифровые решения - ранее ИТСК - Информационно-технологическая сервисная компания 28 12
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2351 11
Google LLC 10352 10
VK - Mail.ru Group 3057 9
SAP CIS - САП СНГ 821 8
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2532 8
АФК Система ПАО 1638 7
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 7
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2717 7
Корус Консалтинг ГК 1014 6
Siemens AG - Siemens Group 2311 6
Элемент ГК - Elementec 1523 6
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 624 6
Dell EMC 4736 6
Softline - Софтлайн 1870 6
Cisco Systems 4720 6
Сбер - Cloud - SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 245 6
ФОРС - Центр разработки 390 5
GMCS 341 5
Schneider Electric 493 5
Biocad - Биокад 48 5
АйТи 1179 5
HP - Hewlett-Packard 3567 5
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1573 5
Парус Корпорация 442 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 42
Газпром нефть 439 36
Газпром ПАО 1008 34
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 31
Северсталь ПАО - Severstal 308 23
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 314 19
Сибур ЗапСибНефтехим 20 19
Роснефть НК 434 18
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 361 18
Альфа-Банк 1476 17
Транснефть 232 16
РЖД - Российские железные дороги 1458 15
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 185 13
ГПБ - Газпромбанк 842 13
Татнефть 182 13
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 824 12
Сибур НИОСТ - НИО Сибур-Томскнефтехим 16 12
Сибур Химпром 18 12
КамАЗ - Камский автомобильный завод 330 12
Почта России ПАО 1853 12
X5 Group 709 11
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 93 11
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 253 11
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1642 11
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 376 10
Интер РАО ЕЭС ПАО 284 10
ФосАгро 81 9
Россети МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири - Красноярскэнерго - Читаэнерго- Алтайэнерго - Алтайэнергосбыт - Кузбассэнерго-РЭС 56 9
Societe Generale - Росбанк АКБ 438 9
Воронежсинтезкаучук АО 12 9
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 181 9
Аэрофлот - Aeroflot 648 9
Открытие ФК - Росгосстрах 266 9
Алроса АК 118 8
Уралхим - Уралкалий ПАО 85 8
Мосэнерго ПАО 112 8
Ингосстрах СПАО 301 7
Лента - Сеть розничной торговли 912 7
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 311 7
Русагро Группа Компаний 182 7
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 28
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 24
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 14
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 14
Президент Российской Федерации 3770 13
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 12
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 10
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 9
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 9
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 7
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 6
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 6
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 647 6
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1138 5
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 5
ФЦТ РФ - Федеральный центр тестирования ФГБУ 13 5
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 703 5
Федеральное казначейство России 1345 5
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 825 5
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1087 4
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 767 4
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 4
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 3
Правительство Москвы 1640 3
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 575 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1571 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 745 3
Администрация Президента РФ 904 3
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 98 3
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 51 3
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 236 2
Правительство Калининградской области 60 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 471 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 2
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1028 2
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 181 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 581 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 176 3
Гильдия Управляющих Документацией 72 2
Российская ассоциация интернета вещей (АИВ) 18 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 378 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 225 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 214 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 35 1
Знание - Российское общество 1 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 246 1
НППА - Национальная платформа промышленной автоматизации 2 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 209 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 108 1
АРБ - Ассоциация российских банков 176 1
НАПИ - Национальная ассоциация участников рынка промышленного интернета 9 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 17 1
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 6 1
АФТ - Ассоциация Финтех 251 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 200 1
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HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 0 29
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 28
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 25
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 23
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 21
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 3345 19
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 14
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1888 13
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 13
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 12
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 11
Юриспруденция - Jurisprudence 1629 9
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность 258 9
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 15886 9
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 2756 9
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 8
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 7
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 2135 7
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 1351 7
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 1164 7
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 624 6
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 2195 6
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 361 6
Экономический эффект 694 6
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1634 5
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 503 5
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 5
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 139 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 18298 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня 5307 4
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 690 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 8036 3
Проектный офис - Project Office 296 3
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 277 3
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Sustainable Forestry Initiative - Инициатива устойчивого лесопользования 0 3
Электроэнергетика - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 144 3
Субсидия - Subsidium - Выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 468 3
Черкизон - Черкизовский рынок 125 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 9
TAdviser - Центр выбора технологий 243 7
Forbes - Форбс 591 5
Thomson Reuters - Рейтер 5731 3
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 328 3
Главбух 10 2
Открытые системы ИД 160 2
Коммерсантъ - Издательский дом 888 2
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 351 2
Нефтегазохимический портал 1 1
CNews ИТ в промышленности 5 1
Компьютерра 38 1
ComputerWorld 139 1
СК Пресс 16 1
Российская газета 228 1
IDG - International Data Group 97 1
Газпром ГПМ Матч ТВ - спортивный телеканал 123 1
Газпром ГПМ ТНТ - телеканал 122 1
Стрим-ТВ - телекомпания 144 1
SAP UK and Ireland User Group 1 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 1
MediaMetrics - агрегатор новостей 3 1
The Bell - Издание 36 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ICT.Moscow 60 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 584 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 18
IDC - International Data Corporation 4671 17
Gartner - Гартнер 3301 9
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 759 5
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 249 2
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 41 2
Forrester Research 810 2
Grand View Research 15 1
Ventra - Kelly Services - Келли Сервисез Си-Ай-Эс 18 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 101 1
IDC Russia Cloud Services Market 9 1
CNews Tenders 14 1
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 80 1
Ericsson Mobility Report 33 1
Quocirca 12 1
CNews Облачные сервисы 22 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 932 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1170 6
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 227 6
Минобороны РФ - 25-й ГосНИИ химмотологии - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии 7499 5
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 443 5
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 222 4
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 567 4
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 618 4
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет 90 3
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 123 2
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 89 2
ВНИИДАД ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 40 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 354 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 224 2
МЭИ - Московский энергетический институт 85 1
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ 20 1
РАМН РНЦХ имени академика Б.В. Петровского - Российский научный центр хирургии им. Академика Б. В. Петровского 14 1
РАМН МРНЦ - Медицинский радиологический научный центр Российской академии медицинских наук 13 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 179 1
University of London - Лондонский университет - Университет в Лондоне 37 1
ЯрГУ - Ярославский государственный университет имени П.Г. Демидова 19 1
РГГУ - Российский государственный гуманитарный университет 43 1
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - "Керосинка" 39 1
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 55 1
ТИУ - Тюменский индустриальный университет - Тюменский государственный нефтегазовый университет - Тюменский государственный архитектурно-строительный университет 11 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 216 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 255 1
Skyeng - Образовательные технологии 60 1
ЦНИИ ЭИСУ ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления 60 1
SAP Education CIS Учебный Центр - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab 48 1
СПбГМТУ - Санкт-Петербургский государственный морской технический университет 13 1
Пермский Сетевой ИТ-Университет 4 1
UMD - University of Maryland College Park - Мэрилендский университет в Колледж-Парке 39 1
НИИ СТТ АО - завод Эдельвейс - Научно-исследовательский институт современных телекоммуникационных технологий 1 1
СтГАУ - Ставропольский государственный аграрный университет 9 1
РУДН - Российский университет дружбы народов 55 1
Московский политехнический колледж имени Н.Н. Годовикова ГБПОУ 2 1
Московский колледж современных технологий имени Героя Советского Союза М. Ф. Панова 1 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 185 1
ИРИ - Институт развития интернета 96 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 115 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2022 годы.
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