Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH

Innostage реализовал проект модернизации сети электросвязи на предприятии «Казаньоргсинтез», «Сибур» ее повышенную надежность и масштабируемость, что соответствует стратегическим задачам по развитию «Сибура». Проект на Казаньоргсинтезе выполнен «под ключ» в сжатые сроки – всего за три месяца.

«Сибур» и «Галактика» начали совместную работу по импортозамещению ERP-систем с применением искусственного интеллекта зохимической отрасли», – отметил Антон Рубенчик, директор по цифровым и информационным технологиям «Сибура» «Наши системы изначально были разработаны для внедрения на крупных предприятиях и отл

«ВсеИнструменты.ру» и «Сибур» ускорили процесс закупок инструментов за счет прямого обмена данными сопоставление каталогов около 30 тыс. единиц товаров. Это автоматизирует подбор позиций под нужды «Сибура», сокращая время на поиск. Процесс активно развивается, завершение этапа запланировано

В СИБУРе представили подход к применению искусственного интеллекта в прикладных исследованиях и разработках чение стартует в сентябре 2026 г. на факультете химии НИУ ВШЭ. Об этом CNews сообщили представители СИБУРа. Ученые экосистемы научно-исследовательских центров «СИБУР ПолиЛаб» используют ИИ для

СИБУР ускоряет аналитические исследования с помощью искусственного интеллекта атериалов и обеспечения технологической независимости отрасли. Об этом CNews сообщили представители СИБУРа. В качестве инструментов автоматизированного анализа изображений, которые используются

Кадры для промышленного ИИ: СИБУР и Центральный университет откроют кафедру искусственного интеллекта иск заведующего новой кафедрой опубликована на сайте компании. Об этом CNews сообщили представители СИБУРа. Сотрудничество является ответом на трансформацию нефтехимической отрасли. Как показал

Ученые «Сибура» тестируют гипотезы в области искусственного интеллекта для разработки катализаторов и новых материалов совместных исследований в области искусственного интеллекта. Об этом CNews сообщили представители «Сибура». Одно из ключевых направлений — применение методов машинного обучения для прогнозиров

«Сибур» обеспечил 78% локализации оборудования для своего научно-исследовательского центра в Казани ся специально под задачи центра. Достигнутый уровень локализации относится к числу самых высоких среди индустриальных научно-исследовательских проектов в стране. Об этом CNews сообщили представители «Сибура». В объем поставок входят реакторные системы, оборудование для синтеза и ректификации, аналитические стенды, системы термостатирования, сушильные модули и инфраструктурные решения для ла

СИБУР завершил возведение двух корпусов R&D-центра в Казани во кровли, закрыт тепловой контур обоих корпусов, запущено отопление. Это позволяет перейти к следующему этапу работ и продолжить работы без сезонных ограничений. Об этом CNews сообщили представители СИБУР. Параллельно завершена контрактация оборудования и материалов. Уровень локализации составляет более 70% — один из самых высоких показателей для R&D-объектов такого уровня в стране. Более

«Сибур» перевёл 40 тысяч сотрудников на отечественную платформу для делового общения nterprise. Работы стартовали в 2024 г. и заняли около полутора лет. За это время команда цифрового «Сибура» и специалисты «Труконф» создали инфраструктуру, охватывающую все производственные пло

Директором по ИТ в «Сибуре» стал выходец из телекома Назначение в «Сибуре» Директором по цифровым и информационным технологиям «Сибура» назначен Антон Рубенчик, сообщили CNews представители компании. В зону его ответствен

Lamacon разработала для «Сибура» инструмент эффективного планирования складской инфраструктуры складских и транспортных затрат. Об этом CNews сообщили представители Lamacon. Специфика логистики «Сибура» заключается в том, что компания гибко меняет инфраструктуру за счет аренды складских

СИБУР в партнерстве с «Яндекс Маршрутизацией» автоматизировал 98% грузоперевозок автоперевозок к системе онлайн-мониторинга в реальном времени. Об этом CNews сообщили представители СИБУРа. Проект стартовал в июне 2024 г. с тестирования в Перми, а к концу 2024 г. охватил все

СИБУР стал партнером Дирекции научно-технических программ В Уфе было подписано соглашение о сотрудничестве между центром прикладных разработок «СИБУР ПолиЛаб» и Дирекцией научно-технических программ (ДНТП). Документ закрепляет договоренности о взаимодействии в научно-технологической сфере. В числе приоритетов — взаимная экспертная и ко

СИБУР разработал нейронную сеть для контроля качества технологических процессов в реальном времени анализатор для управления технологическим процессом производства полимеров, который позволяет снизить экономические потери и улучшить контроль качества продукции. Об этом CNews сообщили представители СИБУРа. Управление производством полимеров осложняется нелинейным поведением процесса полимеризации и большим количеством технологических параметров. Они определяют качество продукта, которое н

Владимир Зимовцев, «Сибур»: Цифровые платформы приближают сырьевой суверенитет CNews: Можно ли назвать цифровую платформу «Сибура» сырьевым маркетплейсом? Владимир Зимовцев: Наше платформенное решение отличается от т

Lansoft и «Сибур» заключили Меморандум о сотрудничестве для развития ИТ-решений амерены тиражировать успешные разработки, выводить их на рынок и развивать вместе — как для самого «Сибура», так и для других игроков промышленного сектора. В планах — расширение на международн

СИБУР ускорил процесс заключения договоров поставки с помощью технологии Process Mining руководитель службы «Центр клиентского сервиса», СИБУР: «Сегодня скорость важна для всех, и клиенты СИБУРа не исключение. Метрика скорости отслеживается при помощи BI-инструментов (дашборды), н

Алиса Мельникова, «Сибур»: ИИ сократит время разработки новых материалов и рецептур на замену импортным раслях. Эксперты заключили, что 706 тыс. рабочих мест в стране поддерживается за счет деятельности «Сибура», из которых 163 тыс. — у поставщиков, 543 тыс. — у покупателей. Таким образом одно ра

СИБУР и университет «Сириус» заключили соглашение о сотрудничестве амм. Сотрудничество охватывает несколько ключевых направлений работы, включая информационные технологии, биоматериалы, экологические и образовательные инициативы. Об этом CNews сообщили представители СИБУР. В рамках партнерства особое внимание будет уделено разработке решений на основе искусственного интеллекта. Это включает создание программных продуктов для оптимизации исследовательских п

«Сибур» создал ИИ-помощника, подбирающего замену подсанкционным комплектующим, которых не найти в России амещении и коммерческие перспективы ИИ-ассистент для оптимизации закупок это совместная разработка «Сибура» и Сбербанка на основе GigaChat – русскоязычной нейросети, созданной Сбербанка. Отталк

СИБУР запустил маркетплейс для производителей полимерных изделий иалов — на экспортных рынках. В отличие от стандартных маркетплейсов платформа служит для партнеров СИБУРа, использующих его продукцию, «цифровой витриной» с верификацией заявок от покупателей

«Сибур» запустил систему для управления R&D емы для управления научно-исследовательскими работами. Это лишь начальный этап масштабного проекта «Сибура» по цифровой трансформации R&D. В дальнейшем компания намерена перевести на импортонез

Сбербанк и СИБУР в числе первых в стране внедряют LLM-модели в промышленность рбанка. Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка: «Синергия «Сбера» и СИБУРа в сфере внедрения больших языковых моделей в промышленности приведет к повышению произ

GigaChat поможет трансформировать бизнес-процессы СИБУРа лока «Технологическое развитие» Сбербанка Андрей Белевцев, член правления – исполнительный директор СИБУРа Василий Номоконов и генеральный директор группы компаний ЦРТ Дмитрий Дырмовский. Об эт

«Северсталь» и «Сибур» создадут российского «убийцу» SAP. Мишустин хочет, чтобы его делали на базе ERP «Турбо» Планы «Северстали» «Северсталь» вместе с компанией «Сибур» решили начать проработку вопроса о создании отечественного аналога систем SAP для промышленных заказчиков. Об этом заявил владелец «Северстали» Алексей Мордашов. Консорциум из нескольких

Робот-планировщик «Диджитал Дизайна» подбирает оптимальное время для совещаний в «Сибуре» Компания «Диджитал Дизайн» разработала для «Сибура» решение «Робот-планировщик», являющееся виртуальным ассистентом для подбора в календа

Более половины экономического эффекта от цифровой трансформации СИБУР получил благодаря искусственному интеллекту ние решений на базе ИИ внесло решающий вклад в общий экономический эффект от цифровой трансформации СИБУРа, который за itcnm лет составил более 45 млрд руб. Об этом сообщила директор по цифровы

СИБУР и «ЭвоКарго» автоматизируют логистику в Сибири ocargo N1 был введен в эксплуатацию на территории «Томскнефтехима» — одной из промышленных площадок СИБУРа в Томске. Предприятие занимается производством полипропилена и полиэтилена высокого да

«Сибур» будет строить собственную неотключаемую сотовую связь необходимое разрешение. В Минцифры сообщили изданию, что официальной заявки на выделение частот от «Сибура» пока не получали. Источник «Ведомостей», близкий к ГКРЧ, сообщил, что в материалах к

«Сибур» представил контрольно-измерительный комплекс собственной разработки «Сибур» разработал собственный аппаратный комплекс для получения и обработки данных любых типо

СИБУР разработал «Умный чемодан» для контроля за работами а проведением ремонтных, и строительных работ на производстве. Об этом CNews сообщили представители СИБУРа. «Умный чемодан» может включать любой набор сенсоров для оценки обстановки: например,

«Сибур» вывел на рынок решения для ИИ и управления данными Линейка ИТ-решений «Сибура», доступных на рынке, расширилась за счёт продуктов «Каталог данных» и Sibur ML Framew

«Сибур диджитал» и ГК «Цифра» объединились для создания цифрового решения для R&D-лабораторий одства, планирует создать цифровую систему управления R&D-процессами для исследовательских центров «Сибура». Решение будет построено на российском программном обеспечении в партнерстве с компан

Softline Digital помогла автоматизировать процесс инвентаризации в компании «Сибур» Softline Digital реализовала проект по автоматизации процесса инвентаризации для компании «Сибур». Специалисты цифровой лаборатории внедрили в нефтехимической компании российское решен

«Сбер» и «Сибур» протестировали робота для промышленной логистики Центр робототехники «Сбера» создал автономного мобильного робота для перевозки грузов на заводах и других производственных предприятиях. Новинка прошла проверку на предприятии компании «Сибур-химпром». Роботы доставляли жидкие пробы нефтепродуктов по автомобильным дорогам и пешеходным зонам завода. При помощи компьютерного зрения и алгоритмов навигации роботы самостоятельно ст

Михаил Трегубенко, «Сибур»: Наша задача — за счет цифровизации увеличить долю высококвалифицированного труда при которых можно получить максимальный объем продукции» CNews: По итогам 2021 года представители «Сибура» озвучили эффект от цифровизации бизнес-процессов порядка 10–11 миллиардов рублей. Из

«Сибур» присоединился к Альянсу в сфере искусственного интеллекта шение качества и доступности отраслевых кадров для проектов в сфере искусственного интеллекта. Для «Сибура» развитие решений на базе искусственного интеллекта стало одной из составляющих масшта

СИБУР внедряет интернет вещей в «Казаньоргсинтезе» й, которая обеспечивает беспроводную сеть для передачи данных. Об этом CNews сообщили представители СИБУРа. Информация с датчиков передается на IIoT-платформу, развернутую в операторной завода.