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Сибур Холдинг Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания SIBUR International GmbH

Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH

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28.05.2026 Innostage реализовал проект модернизации сети электросвязи на предприятии «Казаньоргсинтез», «Сибур»

ее повышенную надежность и масштабируемость, что соответствует стратегическим задачам по развитию «Сибура». Проект на Казаньоргсинтезе выполнен «под ключ» в сжатые сроки – всего за три месяца.
19.05.2026 «Сибур» и «Галактика» начали совместную работу по импортозамещению ERP-систем с применением искусственного интеллекта

зохимической отрасли», – отметил Антон Рубенчик, директор по цифровым и информационным технологиям «Сибура» «Наши системы изначально были разработаны для внедрения на крупных предприятиях и отл
27.04.2026 «ВсеИнструменты.ру» и «Сибур» ускорили процесс закупок инструментов за счет прямого обмена данными

сопоставление каталогов около 30 тыс. единиц товаров. Это автоматизирует подбор позиций под нужды «Сибура», сокращая время на поиск. Процесс активно развивается, завершение этапа запланировано
23.04.2026 В СИБУРе представили подход к применению искусственного интеллекта в прикладных исследованиях и разработках

чение стартует в сентябре 2026 г. на факультете химии НИУ ВШЭ. Об этом CNews сообщили представители СИБУРа. Ученые экосистемы научно-исследовательских центров «СИБУР ПолиЛаб» используют ИИ для

26.02.2026 СИБУР ускоряет аналитические исследования с помощью искусственного интеллекта

атериалов и обеспечения технологической независимости отрасли. Об этом CNews сообщили представители СИБУРа. В качестве инструментов автоматизированного анализа изображений, которые используются
13.02.2026 Кадры для промышленного ИИ: СИБУР и Центральный университет откроют кафедру искусственного интеллекта

иск заведующего новой кафедрой опубликована на сайте компании. Об этом CNews сообщили представители СИБУРа. Сотрудничество является ответом на трансформацию нефтехимической отрасли. Как показал
03.02.2026 Ученые «Сибура» тестируют гипотезы в области искусственного интеллекта для разработки катализаторов и новых материалов

совместных исследований в области искусственного интеллекта. Об этом CNews сообщили представители «Сибура». Одно из ключевых направлений — применение методов машинного обучения для прогнозиров
20.01.2026 «Сибур» обеспечил 78% локализации оборудования для своего научно-исследовательского центра в Казани

ся специально под задачи центра. Достигнутый уровень локализации относится к числу самых высоких среди индустриальных научно-исследовательских проектов в стране. Об этом CNews сообщили представители «Сибура». В объем поставок входят реакторные системы, оборудование для синтеза и ректификации, аналитические стенды, системы термостатирования, сушильные модули и инфраструктурные решения для ла
29.12.2025 СИБУР завершил возведение двух корпусов R&D-центра в Казани

во кровли, закрыт тепловой контур обоих корпусов, запущено отопление. Это позволяет перейти к следующему этапу работ и продолжить работы без сезонных ограничений. Об этом CNews сообщили представители СИБУР. Параллельно завершена контрактация оборудования и материалов. Уровень локализации составляет более 70% — один из самых высоких показателей для R&D-объектов такого уровня в стране. Более

27.11.2025 «Сибур» перевёл 40 тысяч сотрудников на отечественную платформу для делового общения

nterprise. Работы стартовали в 2024 г. и заняли около полутора лет. За это время команда цифрового «Сибура» и специалисты «Труконф» создали инфраструктуру, охватывающую все производственные пло
30.10.2025 Директором по ИТ в «Сибуре» стал выходец из телекома

Назначение в «Сибуре» Директором по цифровым и информационным технологиям «Сибура» назначен Антон Рубенчик, сообщили CNews представители компании. В зону его ответствен
30.09.2025 Lamacon разработала для «Сибура» инструмент эффективного планирования складской инфраструктуры

складских и транспортных затрат. Об этом CNews сообщили представители Lamacon. Специфика логистики «Сибура» заключается в том, что компания гибко меняет инфраструктуру за счет аренды складских

26.08.2025 СИБУР в партнерстве с «Яндекс Маршрутизацией» автоматизировал 98% грузоперевозок

автоперевозок к системе онлайн-мониторинга в реальном времени. Об этом CNews сообщили представители СИБУРа. Проект стартовал в июне 2024 г. с тестирования в Перми, а к концу 2024 г. охватил все
07.07.2025 СИБУР стал партнером Дирекции научно-технических программ

В Уфе было подписано соглашение о сотрудничестве между центром прикладных разработок «СИБУР ПолиЛаб» и Дирекцией научно-технических программ (ДНТП). Документ закрепляет договоренности о взаимодействии в научно-технологической сфере. В числе приоритетов — взаимная экспертная и ко
01.07.2025 СИБУР разработал нейронную сеть для контроля качества технологических процессов в реальном времени

анализатор для управления технологическим процессом производства полимеров, который позволяет снизить экономические потери и улучшить контроль качества продукции. Об этом CNews сообщили представители СИБУРа. Управление производством полимеров осложняется нелинейным поведением процесса полимеризации и большим количеством технологических параметров. Они определяют качество продукта, которое н
26.06.2025 Владимир Зимовцев, «Сибур»: Цифровые платформы приближают сырьевой суверенитет

CNews: Можно ли назвать цифровую платформу «Сибура» сырьевым маркетплейсом? Владимир Зимовцев: Наше платформенное решение отличается от т
04.06.2025 Lansoft и «Сибур» заключили Меморандум о сотрудничестве для развития ИТ-решений

амерены тиражировать успешные разработки, выводить их на рынок и развивать вместе — как для самого «Сибура», так и для других игроков промышленного сектора. В планах — расширение на международн
21.03.2025 СИБУР ускорил процесс заключения договоров поставки с помощью технологии Process Mining

руководитель службы «Центр клиентского сервиса», СИБУР: «Сегодня скорость важна для всех, и клиенты СИБУРа не исключение. Метрика скорости отслеживается при помощи BI-инструментов (дашборды), н
11.12.2024 Алиса Мельникова, «Сибур»: ИИ сократит время разработки новых материалов и рецептур на замену импортным

раслях. Эксперты заключили, что 706 тыс. рабочих мест в стране поддерживается за счет деятельности «Сибура», из которых 163 тыс. — у поставщиков, 543 тыс. — у покупателей. Таким образом одно ра
29.11.2024 СИБУР и университет «Сириус» заключили соглашение о сотрудничестве

амм. Сотрудничество охватывает несколько ключевых направлений работы, включая информационные технологии, биоматериалы, экологические и образовательные инициативы. Об этом CNews сообщили представители СИБУР. В рамках партнерства особое внимание будет уделено разработке решений на основе искусственного интеллекта. Это включает создание программных продуктов для оптимизации исследовательских п
19.07.2024 «Сибур» создал ИИ-помощника, подбирающего замену подсанкционным комплектующим, которых не найти в России

амещении и коммерческие перспективы ИИ-ассистент для оптимизации закупок это совместная разработка «Сибура» и Сбербанка на основе GigaChat – русскоязычной нейросети, созданной Сбербанка. Отталк
26.06.2024 СИБУР запустил маркетплейс для производителей полимерных изделий

иалов — на экспортных рынках. В отличие от стандартных маркетплейсов платформа служит для партнеров СИБУРа, использующих его продукцию, «цифровой витриной» с верификацией заявок от покупателей

20.06.2024 «Сибур» запустил систему для управления R&D

емы для управления научно-исследовательскими работами. Это лишь начальный этап масштабного проекта «Сибура» по цифровой трансформации R&D. В дальнейшем компания намерена перевести на импортонез
07.06.2024 Сбербанк и СИБУР в числе первых в стране внедряют LLM-модели в промышленность

рбанка. Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка: «Синергия «Сбера» и СИБУРа в сфере внедрения больших языковых моделей в промышленности приведет к повышению произ
23.05.2024 GigaChat поможет трансформировать бизнес-процессы СИБУРа

лока «Технологическое развитие» Сбербанка Андрей Белевцев, член правления – исполнительный директор СИБУРа Василий Номоконов и генеральный директор группы компаний ЦРТ Дмитрий Дырмовский. Об эт
22.05.2024 «Северсталь» и «Сибур» создадут российского «убийцу» SAP. Мишустин хочет, чтобы его делали на базе ERP «Турбо»

Планы «Северстали» «Северсталь» вместе с компанией «Сибур» решили начать проработку вопроса о создании отечественного аналога систем SAP для промышленных заказчиков. Об этом заявил владелец «Северстали» Алексей Мордашов. Консорциум из нескольких
11.04.2024 Робот-планировщик «Диджитал Дизайна» подбирает оптимальное время для совещаний в «Сибуре»

Компания «Диджитал Дизайн» разработала для «Сибура» решение «Робот-планировщик», являющееся виртуальным ассистентом для подбора в календа
14.03.2024 Более половины экономического эффекта от цифровой трансформации СИБУР получил благодаря искусственному интеллекту

ние решений на базе ИИ внесло решающий вклад в общий экономический эффект от цифровой трансформации СИБУРа, который за itcnm лет составил более 45 млрд руб. Об этом сообщила директор по цифровы
29.02.2024 СИБУР и «ЭвоКарго» автоматизируют логистику в Сибири

ocargo N1 был введен в эксплуатацию на территории «Томскнефтехима» — одной из промышленных площадок СИБУРа в Томске. Предприятие занимается производством полипропилена и полиэтилена высокого да
18.09.2023 «Сибур» будет строить собственную неотключаемую сотовую связь

необходимое разрешение. В Минцифры сообщили изданию, что официальной заявки на выделение частот от «Сибура» пока не получали. Источник «Ведомостей», близкий к ГКРЧ, сообщил, что в материалах к

30.06.2023 «Сибур» представил контрольно-измерительный комплекс собственной разработки

«Сибур» разработал собственный аппаратный комплекс для получения и обработки данных любых типо
02.06.2023 СИБУР разработал «Умный чемодан» для контроля за работами

а проведением ремонтных, и строительных работ на производстве. Об этом CNews сообщили представители СИБУРа. «Умный чемодан» может включать любой набор сенсоров для оценки обстановки: например,

22.03.2023 «Сибур» вывел на рынок решения для ИИ и управления данными

Линейка ИТ-решений «Сибура», доступных на рынке, расширилась за счёт продуктов «Каталог данных» и Sibur ML Framew
21.03.2023 «Сибур диджитал» и ГК «Цифра» объединились для создания цифрового решения для R&D-лабораторий

одства, планирует создать цифровую систему управления R&D-процессами для исследовательских центров «Сибура». Решение будет построено на российском программном обеспечении в партнерстве с компан
12.01.2023 Softline Digital помогла автоматизировать процесс инвентаризации в компании «Сибур»

Softline Digital реализовала проект по автоматизации процесса инвентаризации для компании «Сибур». Специалисты цифровой лаборатории внедрили в нефтехимической компании российское решен
30.12.2022 «Сбер» и «Сибур» протестировали робота для промышленной логистики

Центр робототехники «Сбера» создал автономного мобильного робота для перевозки грузов на заводах и других производственных предприятиях. Новинка прошла проверку на предприятии компании «Сибур-химпром». Роботы доставляли жидкие пробы нефтепродуктов по автомобильным дорогам и пешеходным зонам завода. При помощи компьютерного зрения и алгоритмов навигации роботы самостоятельно ст
14.12.2022 Михаил Трегубенко, «Сибур»: Наша задача — за счет цифровизации увеличить долю высококвалифицированного труда

при которых можно получить максимальный объем продукции» CNews: По итогам 2021 года представители «Сибура» озвучили эффект от цифровизации бизнес-процессов порядка 10–11 миллиардов рублей. Из

25.11.2022 «Сибур» присоединился к Альянсу в сфере искусственного интеллекта

шение качества и доступности отраслевых кадров для проектов в сфере искусственного интеллекта. Для «Сибура» развитие решений на базе искусственного интеллекта стало одной из составляющих масшта
05.10.2022 СИБУР внедряет интернет вещей в «Казаньоргсинтезе»

й, которая обеспечивает беспроводную сеть для передачи данных. Об этом CNews сообщили представители СИБУРа. Информация с датчиков передается на IIoT-платформу, развернутую в операторной завода.
02.09.2022 Сергей Романков, «Сибур Диджитал»: В «Сибур Диджитал» не считают, что раз мы нефтегазохимическая компания, то ИТ-продукты должны заказывать у подрядчиков

«Открытая корпоративная культура очень важна» CNews: С какой должности вы начинали в компании «Сибур Диджитал» и над чем сейчас работаете? Сергей Романков: В «Сибур Диджитал» я пришел около трех лет назад года и сразу получил высокую должность Senior Developer, а затем стал тимлид

Публикаций - 531, упоминаний - 863

Сибур Холдинг и организации, системы, технологии, персоны:

9594 110
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 94
SAP SE 5601 73
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 64
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital - Сибур Цифровой 126 62
Ростелеком 10948 55
Oracle Corporation 7074 54
Yandex - Яндекс 9216 46
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 45
Скала^р - ранее InterLab IBS 290 42
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 41
R-Vision - Р-Вижн 267 40
Ланит Интеграция 219 40
Diasoft - Диасофт 1144 38
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 511 36
Microsoft Corporation 25775 34
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 150 33
МегаФон 10742 33
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 32
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 32
РСХБ Интех - RSHB Intech 89 31
Крок - Croc 1964 29
Лента - Лента Тех - Lenta Tech 102 29
Технос-К - Сакура PRO - Сакура ПРО 60 28
IBM - International Business Machines Corp 9699 28
Polymedia - Полимедиа 158 26
Газинформсервис - ГИС 496 25
Сбер - Сбер2В - СберБизнес Софт 101 25
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 145 25
Аусферр ИТЦ 44 25
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 25
Innovative People - Инновейтив Пипл 51 24
ФинГрад - FinGrad 48 24
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 24
Biocad - Биокад 95 23
Schneider Electric 614 22
Naumen - Наумен 752 21
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 20
Softline - Софтлайн 3743 20
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 363 19
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 124
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 107
Газпром нефть 725 86
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 83
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 64
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 63
Северсталь ПАО - Severstal 629 61
РЖД - Российские железные дороги 2096 61
Газпром ПАО 1493 61
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 53
ГПБ - Газпромбанк 1273 49
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 47
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 47
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 46
Алроса АК - Алмазы России — Саха 293 45
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 45
Русагро Группа Компаний 379 44
Почта России ПАО 2370 42
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 42
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 38
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации - Котласский ЦБК - Котласский целлюлозно-бумажный комбинат - Братский целлюлозно-картонный комбинат, ЦКК 86 38
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 193 38
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 33
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 32
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 210 32
Sokolov - Лакса Трейдинг 85 32
Роснефть НК - нефтяная компания 562 31
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 139 31
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 294 30
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 359 30
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 92 30
ВТБ - Почта Банк 514 30
Альфа-Банк 1979 29
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 210 29
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 94 29
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 29
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 220 28
Восток-Сервис ГК 57 28
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 28
Ингосстрах СПАО 478 27
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 102
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 77
Федеральное казначейство России 1949 67
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 52
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 50
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 31
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 31
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 29
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 28
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 25
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 24
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 22
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 18
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 17
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 16
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 15
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 15
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Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 64 13
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 13
Правительство Москвы - ДТСЗН Москва - Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы - Департамент труда и занятости населения Москвы - Управление государственной службы и кадровой работы - Управление кадровых сервисов Правительства Москвы 125 13
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 13
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 13
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 10
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 213 10
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 9
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 9
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 9
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 8
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 129 8
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 8
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 7
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 7
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике - Тендерный комитет города Москвы 472 7
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 6
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 264 6
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 358 5
ФЦТ РФ - Федеральный центр тестирования ФГБУ 31 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 5
Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 75 5
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере ИИ - Альянс в сфере искусственного интеллекта 80 10
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 6
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 4
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 4
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 4
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 3
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 3
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 3
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 3
АКППОО - Ассоциация КП ПОО - Ассоциация крупнейших потребителей программного обеспечения и оборудования 22 3
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 2
Национальная квантовая лаборатория 9 2
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 2
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 2
ФОСТАС - Фонд поддержки системного проектирования, стандартизации и управления проектами 13 2
ЦКР ERP/CRM - Центр компетенций по развитию российского ПО класса ERP/CRM 14 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
ЛДПР 116 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
APCO - Association of Public Safety Communications Officials - Ассоциация цифровой транкинговой радиосвязи 15 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 53 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 1
ФОИ - Фонд общественных интересов 24 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 34 1
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами - Институт проектного менеджмента 53 1
Знание - Российское общество 10 1
РОСЭУ ИНКО Ассоциация - Разработчики и операторы систем электронных услуг 32 1
НАПИ - Национальная ассоциация участников рынка промышленного интернета 11 1
FIDE - International Chess Federation - ФИДЕ - Международная шахматная федерация - Всемирная шахматная олимпиада 21 1
4CIO 20 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 277
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 247
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 221
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 196
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 159
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 141
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 117
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 111
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 109
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 93
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 85
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 85
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 81
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 79
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 77
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 76
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 74
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 69
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 67
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 64
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 62
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4280 61
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 61
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 649 60
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2492 58
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 57
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 54
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 53
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3822 51
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 51
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 50
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 50
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 49
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 48
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 47
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1197 47
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 45
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2881 43
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3705 42
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1580 42
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 46
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 300 43
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 42
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 41
Бизнес Технологии - Global-ERP 95 40
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 437 39
Новые облачные технологии - МойОфис 958 39
1С:ERP Управление предприятием 841 38
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus - Сквадус 117 35
НКТ - Р7-Офис 543 27
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 80 27
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 96 24
Сбер - Сбер2В - СберБизнес Софт - SberCRM - Sber CRM 68 24
НКТ - Р7-графика 47 24
Аусферр ИТЦ - AF MDM 41 24
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 620 23
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 20
БИС - ITQuick - Jumse 52 20
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 952 17
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 17
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 158 17
СалютДевайсы - СберДевайсы - SaluteJazz - Jazz by Sber - SberJazz 73 16
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 16
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 16
Axiom JDK СЗИ 175 15
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Pangolin 133 15
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 585 14
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 99 13
Linux OS 11533 13
Microsoft Windows 16882 13
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 772 12
Google Android 15243 12
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 11
Microsoft Office 4170 11
Oracle Java - язык программирования 3469 10
Microsoft Windows 2000 8678 10
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 581 9
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 9
Северсталь ПАО - Севергрупп ТТ - TalentTech - Поток - ATS Potok.io - Поток Оценка 360 - Поток Рекрутмент - HCM-платформа - HRTech-решение для управления персоналом 71 9
Сибур Холдинг - Сибур ЭКОНС - Цифровая платформа - система повышения эффективности режимов производства 9 9
Шадаев Максут 1210 74
Мельникова Алиса 100 73
Нестеров Алексей 175 55
Натрусов Артем 313 54
Ульянов Николай 176 54
Врацкий Андрей 175 43
Артюхов Сергей 66 41
Чаркин Евгений 317 40
Панченко Иван 197 40
Урусов Виктор 157 40
Абакумов Евгений 227 39
Аникин Дмитрий 68 39
Глазков Александр 151 38
Аксенов Олег 62 37
Желтухин Вадим 72 35
Федоров Алексей 142 34
Катамадзе Анна 133 33
Лобанов Максим 49 33
Кудашев Михаил 46 33
Сергеев Сергей 179 32
Леонов Алексей 96 32
Кирьянова Александра 169 30
Тульчинский Станислав 93 30
Воронин Павел 196 29
Ежов Василий 48 29
Демидов Сергей 129 29
Сотин Денис 216 28
Фогельсон Виктор 50 28
Луганцев Александр 51 27
Бурилов Андрей 117 26
Петухов Антон 62 26
Новикова Елена 105 25
Павлов Александр 121 25
Григоренко Вадим 58 25
Малышев Сергей 99 24
Албычев Александр 168 24
Козырев Алексей 328 24
Никитин Сергей 96 24
Теплицкий Дмитрий 88 24
Нальский Максим 53 24
Россия - РФ - Российская федерация 166167 432
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 168
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 68
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 55
Европа 24964 40
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 34
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 33
Германия - Федеративная Республика 13221 28
Украина 7928 26
Европа Восточная 3138 23
Россия - УФО - Тюменская область - Тобольск 132 22
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 18
Казахстан - Республика 6048 17
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 15
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 14
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1689 13
Франция - Французская Республика 8177 12
Азия - Азиатский регион 5920 10
Япония 13807 10
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 10
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 9
Индия - Bharat 5869 9
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 682 9
Испания - Королевство 3840 8
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1795 8
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 1035 8
Россия - СФО - Томская область - Томск 1055 8
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 8
Африка - Африканский регион 3641 8
Ближний Восток 3154 8
Россия - СФО - Новосибирск 4876 8
Турция - Турецкая республика 2620 7
Нидерланды 3746 7
Южная Корея - Республика 7052 7
Беларусь - Белоруссия 6289 7
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 7
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 7
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 6
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 6
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1724 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 207
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 188
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 140
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 134
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 107
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 89
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 83
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 81
Экономический эффект 1342 71
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 66
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 63
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 63
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 63
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 61
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 58
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Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 47
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 43
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 531 42
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Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 41
Энергетика - Energy - Energetically 5855 41
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 40
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 40
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 39
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2117 39
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1501 36
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 35
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1397 34
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 32
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 30
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3032 28
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 28
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 27
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Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 27
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 26
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 26
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 729 26
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 24
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 14
TAdviser - Центр выбора технологий 468 10
Forbes - Форбс 1002 9
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 7
Ведомости 1466 4
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 4
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 3
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 3
БРЭ АНО - Большая Российская Энциклопедия - "суверенная Википедия" 22 3
9to5Google 60 3
9to5Mac 70 3
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 3
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 2
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 109 2
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 2
Главбух 13 2
Открытые системы ИД 176 2
RUSCADASEC 2 2
TProger 2 2
Металлоснабжение и сбыт 18 2
Neftegaz.ru - Нефтегаз.РУ 7 2
RUБЕЖ - Р-Медиа 8 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ICT.Moscow 87 1
The Bell - Издание 42 1
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 167 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 1
CNews - ZOOM.CNews 1866 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 1
IDG - International Data Group 117 1
Российская газета 290 1
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 73 1
ComputerWorld 144 1
MediaMetrics - агрегатор новостей 3 1
НГС - Новости Новосибирска 14 1
СК Пресс 17 1
Компьютерра 45 1
Мобильные системы 118 1
SAP UK and Ireland User Group 1 1
Стрим-ТВ - телекомпания 166 1
АиФ - Аргументы и факты 52 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 36
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 32
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 76 24
IDC - International Data Corporation 4975 19
CNews Инновация года - награда 155 11
Gartner - Гартнер 3658 11
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 10
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 4
Российский рынок ERP 24 3
Forrester Research 834 2
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 195 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 2
ARI - Automation Readiness Index - Индекс готовности к автоматизации 28 2
Harvey Spencer Associates 16 2
Markets&Markets Research 113 1
BCG - Boston Consulting Group 117 1
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 1
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 89 1
Grand View Research 25 1
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 64 1
Cybersecurity Ventures 11 1
CNews Мишень 186 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 1
IDC Russia Cloud Services Market 16 1
CNews Рынок ИТ-услуг 171 1
CNews Tenders 18 1
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 98 1
Moody's Investors Service 136 1
Quocirca 12 1
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 122 1
CNews Облачные сервисы 23 1
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 91 1
HeadWork Analytics - Хэдворк Аналитикс 7 1
Guinness World Records - Книга рекордов России 15 1
Мировой рынок ИТ-аутсорсинга 6 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
Fortune Global 500 295 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 1
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 59 34
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 22
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 21
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 12
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 11
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 9
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 9
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 7
РАН - Российская академия наук 2122 6
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 6
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 6
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 5
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 4
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 4
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 3
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 78 3
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 3
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 2
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 2
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ЦИАМ имени П.И. Баранова - Центральный институт авиационного моторостроения 33 2
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 2
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 2
SAP Education CIS Учебный Центр - SAP University Alliances - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab - SAP S/4HANA Academy - SAP Young Thinkers 59 2
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