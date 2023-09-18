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«Сибур» будет строить собственную неотключаемую сотовую связь

«Сибур» хочет развернуть независимую от коммерческих операторов сеть связи, которая не будет отключаться при чрезвычайных ситуациях. Компания рассчитывает получить разрешение до конца 2023 г., хотя в России отмечается дефицит частот в запрашиваемых диапазонах.

Собственная сеть

Нефтегазохимическая компания «Сибур» хочет развернуть собственную сеть связи, независимую от коммерческих операторов, пишут «Ведомости» со ссылкой на заявление гендиректора «Сибур коннект» Рустама Абдрахманова.

Создание сети, независимой от коммерческих операторов связи, критически важно в чрезвычайных ситуациях и при введении режима контртеррористической операции (КТО), сказал Абдрахманов. «Сибур» сделал запросы на частоты двух диапазонов – 2,4 и 5 ГГц. Компания рассчитывает до конца 2023 г. получить от Государственной комиссии по радиочастотам (ГКРЧ) необходимое разрешение.

В Минцифры сообщили изданию, что официальной заявки на выделение частот от «Сибура» пока не получали. Источник «Ведомостей», близкий к ГКРЧ, сообщил, что в материалах к ближайшему заседанию, которое должно состояться 27 сентября, заявки «Сибура» нет. Но в декабре должно быть еще одно заседание ГКРЧ, если к этому моменту «Сибур» подаст заявку, она будет рассмотрена в общем порядке, говорит он.

Тренд на независимые сети

«Мы сейчас смотрим на классические технологические выделенные сети. Мы видим, что тренд ближайших 3–5 лет будет заключаться в использовании независимых технологических сетей», — сказал Абдрахманов в своем заявлении.

За последние пять лет в России пилотные или коммерческие проекты частных сетей LTE/5G-Ready запустили «Газпром нефть», «Камаз», «Евраз», «Сибур», НЛМК, «Полюс», Сибирская угольно-энергетическая компания, Объединенная двигателестроительная корпорация, РЖД и др. Но все они созданы в партнерстве с сотовыми операторами и действуют в их частотных диапазонах, т. е. компании не получали своих собственных диапазонов под строительство сетей, пишет издание.

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Фото: aopsan на Freepik
«Сибур» хочет создать независимую сеть связи

На объектах «Росатома» планируется развернуть технологические сети четвертого поколения мобильной связи (4G) в формате Private LTE (частные сети, созданные для одного предприятия), писал РБК в декабре 2022 г.

Директор по информационным технологиям «Росатома» Евгений Абакумов уточнил, что «Росатом» не будет использовать мощности существующих операторов, а намерен построить частично собственную сеть, поскольку для госкорпорации представляют особую важность места хранения данных.

Дефицит частот и оборудования

Диапазоны 2,4 и 5 ГГц используются прежде всего для WiFi. В случае с 2,4 ГГц есть еще полоса для дистанционного управления радиоуправляемыми устройствами, например беспилотниками, а 5 ГГц может применяться для систем видеонаблюдения, дистанционного управления, промышленных и научных целей. Частоты в запрашиваемых «Сибуром» диапазонах по большей части заняты, сообщил «Ведомостям» аналитик Алексей Бойко.

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Облака

Есть также дефицит оборудования. Иностранные поставщики базовых станций (Nokia, Huawei, Ericsson) ушли из России, а отечественные пока не достигли соответствия требованиям операторов. Об этом писал CNews в августе 2023 г.

В разработку российского оборудования для современных сетей мобильной связи, включая сети 5G, планируется потратить до 2030 г. 84 млрд руб. В реализации примут участие «Ростех», «Ростелеком», Yadro, «Сколтех» и ряд производителей телекоммуникационного оборудования. Также запланирована работа по подготовке к запуску сетей 6G.

Анна Любавина

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