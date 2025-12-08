Получите все материалы CNews по ключевому слову
Абдрахманов Рустам
СОБЫТИЯ
Абдрахманов Рустам и организации, системы, технологии, персоны:
|ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 73 1
|Чаркин Евгений 314 21
|Абакумов Евгений 224 20
|Натрусов Артем 312 19
|Павлов Александр 113 18
|Желтухин Вадим 64 18
|Шадаев Максут 1146 18
|Нестеров Алексей 169 18
|Пуртов Кирилл 49 17
|Путятинский Сергей 105 17
|Бондаренко Алексей 40 16
|Фогельсон Виктор 44 16
|Тульчинский Станислав 85 12
|Мезенцев Роман 19 12
|Урусов Виктор 149 11
|Петухов Антон 62 11
|Нальский Максим 51 11
|Врацкий Андрей 165 11
|Королев Максим 31 11
|Соловьев Виталий 52 11
|Каушанский Александр 53 11
|Денисов Анатолий 57 11
|Распопов Алексей 49 11
|Харитонов Вадим 43 11
|Шмаков Антон 67 11
|Шаев Виталий 59 11
|Спиренков Вячеслав 37 11
|Аксенов Олег 61 11
|Оберемок Надежда 45 11
|Аникин Дмитрий 65 11
|Милованов Андрей 46 11
|Солдатенкова Ксения 41 11
|Белан Иван 41 11
|Желнова Алина 42 11
|Артюхов Сергей 62 11
|Окладникова Ирина 19 11
|Яковлев Денис 13 11
|Уткин Владислав 39 11
|Катамадзе Анна 118 11
|Теплицкий Дмитрий 88 11
|Малышев Сергей 99 11
|Ведомости 1233 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11407 1
|Forbes - Форбс 910 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 663 1
|TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 308 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406090, в очереди разбора - 733442.
Создано именных указателей - 186774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.