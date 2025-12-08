Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 186774
ИКТ 14478
Организации 11235
Ведомства 1493
Ассоциации 1072
Технологии 3540
Системы 26484
Персоны 80513
География 2983
Статьи 1571
Пресса 1264
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2743
Мероприятия 878

Абдрахманов Рустам


СОБЫТИЯ


08.12.2025 Новый рекорд: месячная аудитория CNews выросла до 5,95 млн человек 1
04.12.2025 Кирилл Пуртов: 90% предпринимателей на Портале поставщиков - малый и средний бизнес 1
02.12.2025 Импортозамещение, AI и цифровые двойники: как российская промышленность меняет подходы к цифровизации 1
28.11.2025 ИИ-проекты не приносят экономический эффект — что делать 1
27.11.2025 ИТ-директор «Алросы» о «взрослом» отказе от иностранного софта: Самое сложное — разом все выключить 1
27.11.2025 «Сибур» перевёл 40 тысяч сотрудников на отечественную платформу для делового общения 1
26.11.2025 «Русгидро» о плюсах работы с российскими разработчиками: Знакомимся, вызываем на ковер, добиваемся трансформации ПО под себя 1
26.11.2025 Время, когда в офисе банка вас будет встречать робот, не наступит никогда 1
26.11.2025 CNews FORUM 2025: маховик импортозамещения раскручен 1
26.11.2025 Объявлены лауреаты CNews Awards 2025 1
05.11.2025 Завершается регистрация на CNews FORUM 2025 1
28.10.2025 Осталось всего две недели до главного ИТ-события года. Успейте подать заявку 1
22.10.2025 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
15.10.2025 Звезды цифровизации бизнес-процессов выступят на CNews FORUM 2025 1
09.10.2025 Остается месяц до главного ИТ-события года. Успейте зарегистрироваться 1
07.10.2025 Лучшие знатоки искусственного интеллекта выступят на CNews FORUM 2025 1
02.10.2025 Сотни экспертов по цифровизации промышленности соберутся на CNews FORUM 2025 1
24.09.2025 Отличники цифровой трансформации выступят на CNews FORUM 2025 1
11.09.2025 CNews FORUM 2025: Первые докладчики определены, список ежедневно пополняется 1
04.09.2025 CNews FORUM 2025: Первые докладчики определены, список ежедневно пополняется 1
13.08.2025 CNews FORUM 2025: Первые докладчики определены, список ежедневно пополняется 1
18.09.2023 «Сибур» будет строить собственную неотключаемую сотовую связь 1
02.04.2020 «Апротех» представила решение для обработки промышленных данных на базе KasperskyOS 1
02.04.2020 «Апротех» представила решение для обработки промышленных данных на базе KasperskyOS 1
24.03.2020 CNews FORUM Кейсы: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
10.03.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
04.03.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
19.02.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
12.02.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
05.02.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
23.01.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
17.01.2020 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
12.12.2019 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
05.12.2019 Конференция CNews «ИТ-стратегия 2020: новые векторы цифровизации» состоится 17 марта 1
29.06.2016 «Мегафон» привез «Сибуру» «Камаз» связи 1

Публикаций - 35, упоминаний - 35

Абдрахманов Рустам и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14223 22
Сибур Холдинг - Сибур Коннект 23 20
8983 20
Скала^р - ранее InterLab IBS 249 18
РСХБ Интех - RSHB Intech 79 17
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital - Сибур Цифровой 102 17
Технос-К - Сакура PRO - Сакура ПРО 53 16
Innovative People - Инновейтив Пипл 51 11
РусГидро ИТ сервис 29 11
ФинГрад - FinGrad 48 11
АФК Система - Segezha Group - Segezha Digital Solutions - Сегежа цифровые решения 17 11
Сбер - СберБизнес Софт 88 11
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 111 11
Аусферр ИТЦ 43 11
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 520 11
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 647 11
Газинформсервис - ГИС 410 11
R-Vision - Р-Вижн 215 11
Ланит Интеграция 213 11
Polymedia - Полимедиа 156 11
МКМ - Москабельмет ГК - Завод Москабель - МосИТЛаб 53 10
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 273 9
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 490 9
МСК Групп - Даком М - Даком Сервис 118 9
ММК Информсервис 53 9
Росводоканал - Росводоканал Цифровые решения - РВК.Цифровые решения 128 9
Crosstech - Cross Technologies - Кросс Технолоджис 84 7
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 130 7
MIND Software - Майнд Софт 46 7
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS 188 7
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2482 7
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 313 7
Программный продукт ГК 75 7
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5276 3
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 636 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2252 3
Сател 163 3
ИТЭЛМА НПП - ITELMA 47 2
Kaspersky - Апротех НПО - Адаптивные промышленные технологии НПО 17 2
Сбер - ТОТ - Технологии Отраслевой Трансформации - СберАналитика 42 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1020 27
РЖД - Российские железные дороги 2001 22
Алроса АК - Алмазы России — Саха 261 21
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 513 21
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 561 19
Русагро Группа Компаний 339 19
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 560 19
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1791 17
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 500 16
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 186 16
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 207 12
ТМК - ЧТПЗ Группа - Челябинский трубопрокатный завод 51 12
ВТБ - Почта Банк 503 12
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 564 12
lady & gentleman CITY - Леди и Джентльмен СИТИ 47 11
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 115 11
РусГидро ПАО - ГидроОГК 347 11
Синара Банк - ДелоБанк 66 10
Sokolov - Лакса Трейдинг 80 10
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 63 10
Фора Банк 74 10
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 278 10
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 177 10
Сбер А - Сбербанк АСТ SberB2B ЭТП - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 98 10
ВГК - Восточная Горнорудная Компания - Солнцевский угольный разрез - Угольный морской порт Шахтерск - Северо-восточная угольная компания 54 10
ФГК - Федеральная грузовая компания - Вторая грузовая компания 22 9
Аэропорты регионов УК 23 9
ГРИНН Корпорация - МегаГРИНН 18 9
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 861 9
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 209 9
АльфаСтрахование СГ 354 9
Совкомбанк ПАО 285 9
McDonald’s - Макдоналдс 203 9
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 245 9
Альфа-Банк 1868 9
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 175 9
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1371 9
Ингосстрах СПАО 451 9
Фармстандарт АО 45 9
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 534 9
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2161 21
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12842 20
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2002 18
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2728 17
Федеральное казначейство России 1879 13
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 151 11
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1902 11
ГТЛК - Государственная транспортная лизинговая компания ПАО 57 9
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 44 7
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 790 7
МИК - Московский инновационный кластер 166 7
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике - Тендерный комитет города Москвы 462 6
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 364 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3432 3
Правительство Москвы - ДГИ Москва - Департамент городского имущества города Москвы - ЦУГИ ГУП - Центр управления городским имуществом 74 2
Минвостокразвития РФ - КРДВ - Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики 18 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4889 2
Фонд Росконгресс 23 1
Минобрнауки РФ - Департамент информационных технологий в сфере науки и высшего образования России 12 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 195 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 701 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3249 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5230 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4791 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3117 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 365 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 232 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6273 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5229 1
Совет при президенте Российской Федерации 200 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2079 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 362 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 73 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 33
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 32
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23161 30
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23034 20
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18134 19
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11458 19
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31736 19
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13062 16
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8904 16
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34015 15
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5867 13
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7277 13
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7098 13
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 982 12
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3410 12
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3347 12
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7609 12
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1131 12
Налогообложение - Налоговый мониторинг - Налоговый контроль 217 11
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1225 11
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1340 11
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5387 11
CMDB - Configuration Management Data Base - Управление уровнем услуг и конфигурациями баз данных 187 11
ChaRM - Change Request Management - Управление запросами на изменение 496 10
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1043 9
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1435 9
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 855 8
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1690 7
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17152 7
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6687 7
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 502 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31962 7
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8729 7
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27182 6
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5909 5
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2447 5
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7406 5
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5635 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26083 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14889 4
Новые облачные технологии - МойОфис 891 14
НКТ - Р7-Офис 478 12
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 413 12
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 348 11
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 82 11
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 260 11
Сбер - СберБизнес Софт - SberCRM 60 11
Бизнес Технологии - Global-ERP 85 11
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 78 11
НКТ - Р7-графика 47 11
Аусферр ИТЦ - AF MDM 41 11
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 921 11
NVision Барьер 734 9
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS Cloud Platform 43 8
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 293 7
МТС Exolve 121 7
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus - Сквадус 107 7
1С:ERP Управление предприятием 712 7
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2053 2
Siemens - Simatic IoT - Интеллектуальный шлюз данных для промышленного интернета вещей 5 2
ИТ-Экспертиза - САКУРА АРМ - САКУРА ПК - Система Активного Контроля Удаленной Работы 60 2
СалютДевайсы - GigaChat - ГигаЧат 404 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - Турбо Облако 9 2
Kaspersky OS 144 2
Siemens MindSphere 27 2
Linux OS 10896 2
IVA Technologies - IVA MCU - Сервер видеоконференцсвязи 108 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3440 2
Правительство Москвы - ЕАИСТ Москвы - Единая автоматизированная информационная система торгов города Москвы - АИС ЕРКТ - Автоматизированная информационная система ведения Единого реестра контрактов и торгов города Москвы 40 1
Сбер - SmartMarket SmartApps - SmartMarket Studio 60 1
1С:EDT - 1С:Enterprise Development Tools 13 1
Atlassian - Confluence 154 1
TrueConf Enterprise 25 1
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 217 1
3Logic Group - Ревотех - Гравитон 162 1
OpenAI GPT - Generative Pre-trained Transformer - Алго­рит­м обра­бот­ки есте­ствен­но­го язы­ка 144 1
Сател - Зиакс - Ziax 10 1
Скала^р - Скала-СР - программно-аппаратные комплексы 28 1
Nvidia A - серия серверных ускорителей на базе GPU 14 1
МФИ Софт - РТУ сервисная платформа - РТУ-комплекс 19 1
Чаркин Евгений 314 21
Абакумов Евгений 224 20
Натрусов Артем 312 19
Павлов Александр 113 18
Желтухин Вадим 64 18
Шадаев Максут 1146 18
Нестеров Алексей 169 18
Пуртов Кирилл 49 17
Путятинский Сергей 105 17
Бондаренко Алексей 40 16
Фогельсон Виктор 44 16
Тульчинский Станислав 85 12
Мезенцев Роман 19 12
Урусов Виктор 149 11
Петухов Антон 62 11
Нальский Максим 51 11
Врацкий Андрей 165 11
Королев Максим 31 11
Соловьев Виталий 52 11
Каушанский Александр 53 11
Денисов Анатолий 57 11
Распопов Алексей 49 11
Харитонов Вадим 43 11
Шмаков Антон 67 11
Шаев Виталий 59 11
Спиренков Вячеслав 37 11
Аксенов Олег 61 11
Оберемок Надежда 45 11
Аникин Дмитрий 65 11
Милованов Андрей 46 11
Солдатенкова Ксения 41 11
Белан Иван 41 11
Желнова Алина 42 11
Артюхов Сергей 62 11
Окладникова Ирина 19 11
Яковлев Денис 13 11
Уткин Владислав 39 11
Катамадзе Анна 118 11
Теплицкий Дмитрий 88 11
Малышев Сергей 99 11
Россия - РФ - Российская федерация 156831 26
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 19
Европа Восточная 3121 9
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2664 9
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 505 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18566 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2944 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18209 3
Евразия - Евразийский континент 627 2
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 822 2
Россия - Западная Сибирь - Западно-Сибирский регион 305 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4270 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1592 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тобольск 122 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3177 1
Россия - УФО - Тюменская область 1255 1
Индия - Bharat 5697 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 1
Боливия - Многонациональное Государство 62 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1703 1
Узбекистан - Республика 1869 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1064 1
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 347 1
Алжир - Алжирская Народная Демократическая Республика 247 1
Турция - Стамбул - Константинополь - Царьград - Византий 185 1
Венесуэла - Боливарианская Республика 311 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6237 29
Экономический эффект 1219 23
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 19
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10295 19
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 17
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5857 17
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 477 16
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1427 12
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6336 11
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15115 11
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 419 11
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8242 10
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1952 9
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8374 7
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2184 7
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7355 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 4
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2308 3
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1709 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3379 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6106 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3702 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8130 2
Энергетика - Energy - Energetically 5524 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3224 2
Металлы - Никель - Nickel 347 2
Reference - Референс 207 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11762 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3114 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6784 2
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 625 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2989 1
ОГРН - основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица - Федеральный закон 129-ФЗ - О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 287 1
Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психические расстройства - психоанализ - психическое здоровье - психоэмоциональное здоровье 1405 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11434 1
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 930 1
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация - Клевета в интернете 849 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4672 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10531 1
Ведомости 1233 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11407 1
Forbes - Форбс 910 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 663 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 308 1
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 74 11
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 9
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3754 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 776 1
BCG - Boston Consulting Group 111 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 371 1
Иннополис Университет - Институт искусственного интеллекта 43 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1259 2
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 395 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 976 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 615 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 201 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1215 19
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 90 11
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2135 9
CNews Баттл 73 7
Microsoft Ignite 44 1
CNews FORUM Кейсы 280 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 612 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406090, в очереди разбора - 733442.
Создано именных указателей - 186774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Обзор HARPER UCH-715: сетевой фильтр с функцией быстрой зарядки

Как правильно составить запрос для нейросети: советы ZOOM

Как бесплатно узнать, кто звонил: лучшие сервисы и приложения в 2025 году

Показать еще

Наука

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность
Показать еще