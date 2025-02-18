Соловьев Виталий
Соловьев Виталий и организации, системы, технологии, персоны:
|Шадаев Максут 1015 26
|Абакумов Евгений 206 26
|Урусов Виктор 128 26
|Врацкий Андрей 135 26
|Солдатенкова Ксения 26 26
|Натрусов Артем 284 25
|Аксенов Олег 44 24
|Каушанский Александр 33 23
|Белан Иван 26 23
|Желнова Алина 27 22
|Воронин Павел 139 21
|Денисов Анатолий 35 20
|Шаев Виталий 43 20
|Чаркин Евгений 296 19
|Нестеров Алексей 144 19
|Малышев Сергей 83 19
|Никитин Сергей 72 19
|Новикова Елена 88 19
|Ульянов Николай 112 19
|Теплицкий Дмитрий 73 19
|Петухов Антон 45 19
|Нальский Максим 36 19
|Калякин Павел 66 19
|Распопов Алексей 34 19
|Харитонов Вадим 28 19
|Шмаков Антон 45 19
|Оберемок Надежда 30 19
|Аникин Дмитрий 45 19
|Милованов Андрей 31 19
|Артюхов Сергей 42 19
|Замаруев Владимир 40 14
|Цыганков Дмитрий 37 14
|Суровец Дмитрий 77 14
|Глазков Александр 138 14
|Галкин Николай 106 14
|Смирнов Вячеслав 41 14
|Кирьянова Александра 137 13
|Джабиев Георгий 45 13
|Глухов Иван 28 12
|Киселев Сергей 61 12
|Мобильные системы 115 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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