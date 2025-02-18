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Индексная книга (каталог) CNews*
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Соловьев Виталий



18.02.2025 «ТрансТелеКом» разработал автоматический голосовой помощник для администрации Новороссийска 1
05.11.2024 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
31.10.2024 Осталось меньше недели до CNews FORUM. Успейте подать заявку 1
29.10.2024 На CNews FORUM 2024 глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли 1
23.10.2024 Осталось всего две недели до главного ИТ-события года. Успейте подать заявку 1
16.10.2024 Сотни экспертов по ИТ в промышленности соберутся на CNews FORUM 2024 1
08.10.2024 Остается месяц до главного ИТ-события года. Успейте зарегистрироваться 1
03.10.2024 Глава Минцифры России Максут Шадаев даст ответы на вопросы участников ИТ-отрасли на CNews FORUM 2024 1
26.09.2024 Сотни экспертов банковских ИТ соберутся на CNews FORUM 2024 1
17.09.2024 Звезды цифровизации ритейла выступят на CNews FORUM 2024 1
12.09.2024 Звезды импортозамещения в ИТ выступят на CNews FORUM 2024 1
06.09.2024 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
30.08.2024 Первые лица «Алроса», «Северсталь», ГК «Детский мир» и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2024 1
21.08.2024 Глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли на CNews FORUM 2024 1
12.08.2024 CNews AWARDS 2024: Лучшие ИТ-проекты года получат награду 1
06.08.2024 CNews FORUM 2024: Первые докладчики определены, список ежедневно пополняется 1
15.07.2024 Открыта регистрация на главное ИТ-мероприятие 2024 года 1
27.02.2024 ТТК провел модернизацию сетей в Ростовской области 1
28.11.2023 Для цифровизации ритейла нужны нетривиальные решения 1
27.11.2023 Как продолжить цифровую трансформацию в условиях импортозамещения 1
24.11.2023 Первый вице-президент по технологиям МТС: Как удержать ИТ-шника, не повышая зарплату 1
24.11.2023 Импортозамещение должно превратиться в технологическую независимость 1
23.11.2023 Бизнесу необходима реальная ИБ 1
22.11.2023 О чем говорили участники CNews FORUM 2023 1
22.11.2023 «Росатом»: Работаем вместе с вендорами до самого глубокого слоя разработчиков 1
21.11.2023 Объявлены лауреаты CNews Awards 2023 1
21.11.2023 CNews FORUM 2023 стал рекордным по числу участников 1
29.11.2023 Как российским банкам удается играть на импортоопережение 1
18.10.2023 Компания «Транстелеком» подключила публичный Wi-Fi в аэропорту Сочи 1
19.07.2021 В 2021 году «Транстелеком» подключит к интернету почти 900 социально значимых объектов Краснодарского края 1
07.07.2021 ТТК предоставил ДГТУ каналы связи с криптозащитой 1
22.09.2020 «ТрансТелеКом» подключила к интернету отели сети Smart Hotel 1
05.08.2020 «Транстелеком» подключит в 2020 году к сети передачи данных 681 социально значимый объект Ростовской области 1
15.03.2017 «Ростелеком» подключил по оптике «Ростовский колледж искусств» 1
17.11.2016 «Ростелеком» организовал новые зоны бесплатного Wi-Fi в Ростове-на-Дону 1
20.05.2016 «Ростелеком» выиграл конкурс на оказание услуг связи для «РН-Нефтепродукт» в Ростовкой области 1
06.04.2015 «Ростелеком» обеспечил услугами связи гипермаркет «Магнит» в Ростове-на-Дону 1

Публикаций - 37, упоминаний - 37

Соловьев Виталий и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12736 26
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 448 26
8262 26
Скала^р - ранее InterLab IBS 196 26
R-Vision - Р-Вижн 157 26
Ланит Интеграция 190 26
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 505 26
Газинформсервис - ГИС 280 26
Сбер - СберБизнес Софт 56 26
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 70 26
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2045 21
Polymedia - Полимедиа 138 19
Innovative People - Инновейтив Пипл 36 19
ФинГрад - FinGrad 33 19
Аусферр ИТЦ 28 19
Diasoft - Диасофт 882 14
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1202 12
1520 ГК - Нацпроектстрой - НПС ГК - Дивизион ЖАТ - Элтеза, Elteza - 1520 Сигнал - Стальэнерго - Кибертех-сигнал - Бамстроймеханизация (БСМ УК) 78 12
Северсталь Инфоком 64 12
Ростелеком 9741 9
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1265 9
К2Тех - K2 Cloud - К2 Автомотив Клауд 35 9
AutoFAQ - ДипХакЛаб 28 8
Hoff Tech - Хофф Тех 41 8
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2162 6
МегаФон 8928 6
Picvario - Пикварио 15 6
Ростелеком ЦТ - РТК ЦТ - Ростелеком Цифровые технологии - Ростелеком - РТК ИТ - Ростелеком Информационные технологии 54 6
Softline - Sl Soft - Сл Софт 240 5
Сбер - СберАналитика 30 5
Терн ГК - Tern Group 77 5
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 275 5
Microsoft Corporation 24666 4
Мобиус технологии - МобиусТех - Mobius Tech 23 4
Ростелеком Юг - Южный макрорегиональный филиал Ростелекома 253 3
Oracle Corporation 6705 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1917 3
SAP SE 5282 3
РСХБ Интех - RSHB Intech 49 3
EY - Эрнст энд Янг - Б1 Информационные технологии 7 3
РЖД - Российские железные дороги 1910 26
ВТБ - Почта Банк 467 26
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 454 26
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 494 26
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 467 22
lady & gentleman CITY - Леди и Джентльмен СИТИ 32 19
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 49 15
Кофемания 53 14
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 254 14
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 143 14
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 47 14
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 508 13
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 457 13
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 265 13
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7364 12
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 211 12
ЕВРАЗ - ЗСМК - Западно-Сибирский металлургический комбинат - Запсиб - Запсибметзавод 40 12
Альфа-Банк 1778 12
Алроса АК - Алмазы России — Саха 204 12
Цементум - Holcim - Холсим - LafargeHolcim - ЛафаржХолсим - Лафарж Цемент - Воскресенскцемент - Воскресенский цементный завод - Уралцемент - Щуровский цементный завод - Щуровоцемент 35 12
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 11
Северсталь ПАО - Severstal 484 11
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 10
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 660 10
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 235 9
Sokolov - Лакса Трейдинг 61 9
Finn Flare - ФФ Стайл 43 9
Savina Legal - Савина Лигал 15 9
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2812 8
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1639 8
Русагро Группа Компаний 278 8
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1033 8
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 440 8
Абсолют Банк 231 8
ОМК - Объединенная металлургическая компания 201 8
Ингосстрах СПАО 421 8
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 8
ФосАгро 126 8
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 125 8
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 484 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11720 28
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1860 26
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1911 26
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1969 26
Федеральное казначейство России 1783 26
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3343 9
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2722 9
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 325 8
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2519 8
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 8
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4152 3
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 123 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2900 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4779 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2872 2
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 253 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1370 1
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ФРИИ Акселератор 50 1
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