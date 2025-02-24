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Индексная книга (каталог) CNews*
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Кудашев Михаил



24.02.2025 Конференция CNews «Цифровизация ритейла и электронная торговля» состоится 8 апреля 1
02.12.2024 Управление торговлей: от Excel до искусственного интеллекта 1
05.11.2024 Сотни ИТ-директоров России соберутся в одно время в одном месте 1
31.10.2024 Осталось меньше недели до CNews FORUM. Успейте подать заявку 1
29.10.2024 На CNews FORUM 2024 глава Минцифры России Максут Шадаев ответит на вопросы участников ИТ-отрасли 1
23.10.2024 Осталось всего две недели до главного ИТ-события года. Успейте подать заявку 1
16.10.2024 Сотни экспертов по ИТ в промышленности соберутся на CNews FORUM 2024 1
08.10.2024 Остается месяц до главного ИТ-события года. Успейте зарегистрироваться 1
03.10.2024 Глава Минцифры России Максут Шадаев даст ответы на вопросы участников ИТ-отрасли на CNews FORUM 2024 1
26.09.2024 Сотни экспертов банковских ИТ соберутся на CNews FORUM 2024 1
17.09.2024 Звезды цифровизации ритейла выступят на CNews FORUM 2024 1
10.07.2024 Цифровизация торговли: в фокусе клиентские сервисы и безопасность 2
17.06.2024 Успейте зарегистрироваться для участия на CNews FORUM Кейсы 2024. Остался один день 1
13.06.2024 Остается неделя до главного ИТ-события лета. Идет регистрация на CNews FORUM Кейсы 1
11.06.2024 Лидеры в области развития цифровой инфраструктуры выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
06.06.2024 Хедлайнеры цифровой трансформации выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
04.06.2024 Осталось две недели до главного ИТ-события лета. Идет регистрация на CNews FORUM Кейсы 1
31.05.2024 Лидеры в области цифровизации торговли выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
29.05.2024 Осталось три недели до главного ИТ-события лета. Идет регистрация на CNews Forum Кейсы 1
23.05.2024 Лидеры цифровизации в госсекторе выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
20.05.2024 Остается месяц до главного ИТ-события лета: CNews Forum Кейсы 2023 при поддержке Минцифры 1
15.05.2024 Лидеры финансового сектора выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
08.05.2024 Хедлайнеры импортозамещения выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
06.05.2024 Лидеры в области цифровизации кадров выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
25.04.2024 Лидеры в обеспечении информационной безопасности выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
23.04.2024 Лидеры ИТ в промышленности выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
10.04.2024 Крупнейшее ИТ-мероприятие лета CNews FORUM Кейсы. Открыта регистрация 1

Публикаций - 27, упоминаний - 28

Кудашев Михаил и организации, системы, технологии, персоны:

8269 25
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 508 25
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1926 16
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 122 16
Т1 Холдинг - Т1 Группа 268 16
Ред Софт - Red Soft 725 15
Корус Консалтинг ГК 1226 15
Neoflex - Неофлекс 220 15
Biocad - Биокад 82 15
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 113 15
Kaspersky - ForPeople - Фопипл 43 15
БИС - ITQuick - Айтиквик 48 15
Diasoft - Диасофт 885 11
Скала^р - ранее InterLab IBS 197 10
R-Vision - Р-Вижн 158 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12785 9
Газинформсервис - ГИС 280 9
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2045 9
К2Тех - K2 Cloud - К2 Автомотив Клауд 35 9
Северсталь Инфоком 64 9
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1206 9
Сбер - СберБизнес Софт 57 9
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 448 9
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 70 9
1520 ГК - Нацпроектстрой - НПС ГК - Дивизион ЖАТ - Элтеза, Elteza - 1520 Сигнал - Стальэнерго - Кибертех-сигнал - Бамстроймеханизация (БСМ УК) 78 9
Ланит Интеграция 190 9
Hoff Tech - Хофф Тех 41 9
AutoFAQ - ДипХакЛаб 29 8
Ростелеком ЦТ - РТК ЦТ - Ростелеком Цифровые технологии - Ростелеком - РТК ИТ - Ростелеком Информационные технологии 54 6
МегаФон 8951 5
Picvario - Пикварио 15 5
Сбер - СберАналитика 30 5
Ростелеком 9749 5
Терн ГК - Tern Group 77 5
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 275 5
Softline - Sl Soft - Сл Софт 244 4
Мобиус технологии - МобиусТех - Mobius Tech 23 3
EY - Эрнст энд Янг - Б1 Информационные технологии 7 3
ИАС Диджитал 7 3
Yandex - Яндекс 7423 2
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 144 25
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 455 24
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 125 24
Sokolov - Лакса Трейдинг 61 24
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 49 24
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7379 23
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 517 23
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 457 22
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2388 21
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 467 21
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 330 21
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 87 21
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver - Люкс трейд - торговая сеть 63 18
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2819 17
Лента - Сеть розничной торговли 2091 16
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 235 16
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 355 15
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1641 15
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 857 15
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 15
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 133 15
Восток-Сервис ГК 52 15
Агроэко ГК 22 15
Карат МЗПС - Московский завод плавленых сыров 16 15
Газпром бурение 30 15
Силовые машины 111 15
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 71 15
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 59 15
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 75 15
Шереметьево Хэндлинг 37 15
Доставка морем - Дейлсфорд Мёрчант - Агрохолдинг 19 15
LDC - Louis Dreyfus Company - Луис Дрейфус Восток 19 15
ВТБ - Почта Банк 467 10
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 495 10
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 254 10
Алроса АК - Алмазы России — Саха 205 10
Кофемания 54 10
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 47 10
ЕВРАЗ - ЗСМК - Западно-Сибирский металлургический комбинат - Запсиб - Запсибметзавод 40 9
Альфа-Банк 1778 9
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11736 25
Федеральное казначейство России 1783 25
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1911 10
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1969 9
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1861 9
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3346 7
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 325 6
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2723 6
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2523 6
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 6
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2879 5
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 130 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 253 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66723 26
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51002 26
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12100 26
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19625 26
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4426 25
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27795 25
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8080 25
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30961 22
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1331 16
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1655 16
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2847 16
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2030 16
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5312 15
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4187 15
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1770 15
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2155 15
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 942 15
Скрининг 153 15
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1634 15
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 884 15
ОС - Российские операционные системы - Отечественные операционные системы - импортонезависимые ОС 326 15
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1320 13
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13730 11
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6840 11
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6704 11
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3856 10
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1184 10
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21287 10
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4899 9
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 840 9
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2952 9
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3096 9
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2150 9
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1296 9
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 760 9
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1068 9
CMDB - Configuration Management Data Base - Управление уровнем услуг и конфигурациями баз данных 147 9
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 463 8
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6288 7
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4720 6
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 191 20
БИС - ITQuick - Jumse 39 20
Bellsoft - Axiom JDK СЗИ 88 15
Новые облачные технологии - МойОфис 789 10
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 305 10
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 370 10
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus 74 10
Бизнес Технологии - Global-ERP 58 10
Протек - Здравсити 26 10
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 55 9
НКТ - Р7-Офис 383 9
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 57 9
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 708 7
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 635 6
НКТ - Р7-графика 31 6
RebrandyCо - Findler EASM-решение 14 5
ВБЦ - TenChat - ТЕНЧАТ - социальная сеть 54 5
СалютДевайсы - GigaChat 198 4
Сбер - СберБизнес Софт - SberCRM 43 3
Google Android 14068 1
Rakuten Viber 628 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 615 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 673 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4512 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 568 1
Магнит Доставка 13 1
Manzana Loyalty 12 1
СДЭК Шоппинг - CDEK Shopping 29 1
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 94 1
Технос-К - Сакура PRO 21 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SaluteJazz - Jazz by Sber - SberJazz 66 1
Сбер - SberPay - Плати QR - Оплата одним взглядом - Оплата улыбкой 173 1
Яндекс.Директ - Yandex Direct 285 1
ELMA 365 Low-code BPM 112 1
Yandex Wordstat - Яндекс Вордстат 13 1
ELMA 365 CRM - ELMA 365 CX 12 1
Microsoft Office 3754 1
1С:ERP Управление предприятием 560 1
Шадаев Максут 1016 25
Киселев Сергей 62 24
Челидзе Джимшер 30 24
Натрусов Артем 284 23
Мельникова Алиса 91 23
Замаруев Владимир 40 23
Сергеев Сергей 138 16
Федоров Алексей 119 16
Григоренко Вадим 40 16
Будник Иван 19 16
Рустамов Рустам 417 15
Демидов Сергей 127 15
Сотин Денис 205 15
Колесов Александр 58 15
Семенов Александр 148 15
Леонов Алексей 79 15
Гузовский Денис 68 15
Катамадзе Анна 101 15
Чурсин Дмитрий 61 15
Уткин Владислав 20 15
Добровинский Александр 35 15
Бурилов Андрей 105 15
Климов Андрей 72 15
Ульянов Николай 112 15
Меркулов Сергей 32 15
Сивцев Илья 140 15
Евдокимов Игорь 50 15
Легостаева Светлана 85 15
Александров Александр 70 15
Булгаков Кирилл 105 15
Спирин Антон 62 15
Стоянов Алексей 41 15
Кусеров Олег 18 15
Луганцев Александр 51 15
Лобанов Максим 45 15
Гаврилов Евгений 43 15
Карпов Роман 62 15
Маркова Светлана 32 15
Ульянычев Матвей 36 15
Тятюшев Максим 100 15
Россия - РФ - Российская федерация 145419 26
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43403 23
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2960 1
Германия - Федеративная Республика 12708 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14477 26
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5793 26
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51410 25
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18671 22
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4860 19
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 730 17
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24249 17
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29304 16
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6188 16
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11007 15
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1650 15
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48311 11
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8556 10
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 268 10
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4685 9
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2938 9
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5996 9
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 374 9
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7038 6
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3501 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4387 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5680 2
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5748 1
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 609 1
Forex - Форекс - Валютный рынок 108 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2428 1
Автоматизация склада - SKU - Stock Keeping Unit - Единица складского учета - Идентификатор товарной позиции (артикул) 184 1
Экономический эффект 1074 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 889 1
Fashion industry - Индустрия моды 240 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3129 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2336 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2447 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2499 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2394 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3053 1
Зоология - наука о животных 2644 1
Индустрия красоты - Салоны красоты - Beauty Salons - Парикмахерские 222 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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