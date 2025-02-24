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| Фото: photogenica.ru |

Конференция CNews «Цифровизация ритейла и электронная торговля» состоится 8 апреля

CNews приглашает принять участие в конференции «Цифровизация ритейла и электронная торговля».

Регистрация по ссылке.

ИТ в розничной торговле

  • Как развивался рынок цифровизации ритейла в 2024 г.
  • Как изменились ИТ-бюджеты ритейлеров
  • Какие ИТ-задачи являются приоритетными
  • Как развивается импортозамещение в ритейле
  • Как показали себя российские решения
  • Почему ритейлеры создают собственные ИТ-компании

Основные направления цифровизации

Проекты и кейсы

  • Крупные ИТ-проекты — делимся опытом
  • От чего зависит конкурентоспособность интернет-магазина
  • Роль маркетплейсов на рынке розничной торговли
  • Цифровые инструменты оптимизации доставки
  • Цифровые средства привлечения и удержания линейного персонала

Докладчики:

Дмитрий Страхов, генеральный директор, Desport

Михаил Кудашев, ИТ-директор, SOKOLOV

Николай Жаворонков, директор по информационным технологиям, О’КЕЙ

Алексей Воропаев, директор по информационным технологиям, Мегафон Ритейл

Георгий Хотьян, начальник отдела разработки бэк-офис систем, Детмир-Тех

Виктор Фогельсон, «Сакура PRO»: Западные решения не дотягивают до уровня нашего продукта

Цифровизация

Представитель компании Контур.Фокус.

Для того чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–500–00–36 меню 9, доб. 403, e-mail: ntelicheva@itzconf.ru, Наталья Теличева

Подписаться на новости Короткая ссылка


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