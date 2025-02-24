Воропаев Алексей
|24.02.2025
|Конференция CNews «Цифровизация ритейла и электронная торговля» состоится 8 апреля 1
|23.05.2024
|Почему ритейлу необходима цифровизация 1
Воропаев Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|Афанасьев Александр 33 1
|Киселёв Алексей 60 1
|Лебедев Алексей 23 1
|Николаев Александр 33 1
|Авдеев Алексей 9 1
|Городецкий Ярослав 13 1
|Кузнецов Олег 16 1
|Чегодаев Станислав 13 1
|Уланов Вадим 4 1
|Яровой Алексей 3 1
|Крутько Иван 21 1
|Хаустов Кирилл 2 1
|Ведерникова Ольга 6 1
|Будник Иван 19 1
|Семенченко Сергей 1 1
|Мамут Владимир 1 1
|Гафурова Наталья 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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