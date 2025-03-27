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Филимонов Вячеслав


27.03.2025 Конференция CNews «Цифровизация ритейла и электронная торговля» состоится 8 апреля 1
17.08.2022 Полковника МЧС посадили на 6 лет за махинации при закупке роботов 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Филимонов Вячеслав и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 4966 1
Прометей - Prometey 47 1
Sokolov - Лакса Трейдинг 65 1
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 112 1
КЗСТ НПО - Курганский завод СпецТехники 1 1
ФСБ РФ - УФСБ - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 152 1
МЧС РФ - Главные управления - Региональные центры - Поисково-спасательные центры, отряды 227 1
Судебная власть - Judicial power 2325 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 689 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3312 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1371 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14147 1
Оповещение и уведомление - Notification 4742 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24431 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14005 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5388 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5506 1
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1261 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5170 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3261 1
Рожков Олег 1 1
Россия - УФО - Курганская область 518 1
Россия - РФ - Российская федерация 146658 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8744 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2220 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6034 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5485 1
Федеральный закон 220-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 571 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2860 1
URA.RU - информагентство 8 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1349590, в очереди разбора - 762004.
Создано именных указателей - 171813.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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