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Филимонов Вячеслав
|27.03.2025
|Конференция CNews «Цифровизация ритейла и электронная торговля» состоится 8 апреля 1
|17.08.2022
|Полковника МЧС посадили на 6 лет за махинации при закупке роботов 1
Филимонов Вячеслав и организации, системы, технологии, персоны:
|Sokolov - Лакса Трейдинг 65 1
|АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 112 1
|КЗСТ НПО - Курганский завод СпецТехники 1 1
|Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3261 1
|Рожков Олег 1 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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