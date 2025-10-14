Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 184375
ИКТ 14332
Организации 11124
Ведомства 1490
Ассоциации 1066
Технологии 3515
Системы 26299
Персоны 79223
География 2969
Статьи 1566
Пресса 1256
ИАА 738
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2730
Мероприятия 873

Хотьян Георгий


УПОМИНАНИЯ


14.10.2025 Конференция CNews «Цифровизация ритейла и электронная торговля» состоится 9 декабря 1
02.04.2025 Конференция CNews «Цифровизация ритейла и электронная торговля» состоится 8 апреля. Успейте зарегистрироваться! 1
27.03.2025 Конференция CNews «Цифровизация ритейла и электронная торговля» состоится 8 апреля 1
13.03.2025 Конференция CNews «Цифровизация ритейла и электронная торговля» состоится 8 апреля 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Хотьян Георгий и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон Ритейл 84 3
ССТ - Специальные системы и технологии 18 2
Русклимат ТПХ - Мастер Дата 43 2
1С-Рарус 927 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5207 2
СКБ Техно 2 1
Sokolov - Лакса Трейдинг 75 3
Окей - О'Кей - Гипермаркет 220 3
Leomax - Леомакс 7 2
ЁбиДоёби 2 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 17037 4
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5548 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13235 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22441 3
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4625 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30911 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56009 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 1190 3
Жаворонков Николай 5 3
Кудашев Михаил 37 3
Воропаев Алексей 6 3
Татаренко Игорь 19 2
Рябов Владимир 15 2
Филимонов Вячеслав 3 2
Семенченко Сергей 3 2
Каськов Валентин 16 2
Заржецкий Александр 37 2
Киселёв Алексей 78 2
Афанасьев Александр 39 2
Гулливер и Ко Торговый дом - Гулливер Диджитал 3 2
Страхов Дмитрий 3 1
Пестова Алла 1 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25576 3
Оптимизация затрат - Cost optimization 908 3
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3328 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6143 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9948 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11597 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1392748, в очереди разбора - 733119.
Создано именных указателей - 184375.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI MatePad 12 X PaperMatte 2025: мобильность, продуктивность и защита зрения

Обзор MSI PRO DP80: неттоп с качествами настольного компьютера

Коварные ловушки бюджетных ноутбуков: 7 аргументов против

Показать еще

Наука

Течет ли время на самом деле или это всего лишь иллюзия?

Идеальных мест для жизни в нашей Галактике больше, чем считалось — все дело в миграции звезд

Новый вид муравья — первое живое существо, которое клонирует представителей другого вида
Показать еще