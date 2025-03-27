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Leomax Леомакс

Leomax - Леомакс
 

"ИТ для бизнеса. Как успевать развиваться."  Александр Афанасьев, ИТ директор, LEOMAX, CNews FORUM 2023


27.03.2025 Конференция CNews «Цифровизация ритейла и электронная торговля» состоится 8 апреля 1
01.10.2024 Как выстроить надежную инфраструктуру за адекватные деньги 1
23.05.2024 Почему ритейлу необходима цифровизация 1
28.03.2024 Как выбрать надежного облачного провайдера 2
28.11.2023 Для цифровизации ритейла нужны нетривиальные решения 2

Публикаций - 5, упоминаний - 7

Leomax и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 4966 3
Microsoft Corporation 24731 2
8346 2
Скала^р - ранее InterLab IBS 203 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2052 2
Amazon Inc - Amazon.com 3026 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12957 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 451 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1970 1
Крок - Croc 1780 1
Telegram Group 2091 1
1С-Рарус 891 1
TeamViewer 123 1
R-Vision - Р-Вижн 162 1
Promt - Промт 294 1
Базальт СПО - ALT Linux - Альт Линукс 232 1
Ланит Интеграция 193 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 514 1
Polymedia - Полимедиа 139 1
Газинформсервис - ГИС 293 1
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Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 281 1
IT eCom - Эком Айти 1 1
McKinsey & Company Int 250 1
ВымпелКом - CDNvideo - СДН-видео 39 1
МегаФон Ритейл 81 1
Epsilon Metrics - Эпсилон Метрикс 6 1
Samsung Electronics 10313 1
Oracle Corporation 6735 1
VK - Много приложений 3 1
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 177 1
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 72 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1047 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2838 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 501 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 463 1
РЖД - Российские железные дороги 1927 1
ВТБ - Почта Банк 469 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 510 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1656 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 460 1
Русагро Группа Компаний 281 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 270 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 444 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 469 1
Абсолют Банк 234 1
Комус 95 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 238 1
Tom Tailor - Том Тейлор - ТТ Рус 8 1
lady & gentleman CITY - Леди и Джентльмен СИТИ 32 1
Деметра-Холдинг - Поле.РФ 8 1
36,6 - аптечная сеть 90 1
Brinex - Бринэкс - Колёса даром 5 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 288 1
Lucky Child - Лаки Чайлд 2 1
Boxberry - Боксберри - российская служба доставки 49 1
Автодом - АвтоСпецЦентр ГК 19 1
Лента - Сеть розничной торговли 2103 1
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver - Люкс трейд - торговая сеть 63 1
Автодом - АВТОDOM 23 1
Visa International 1953 1
eBay Inc 1622 1
МКБ - Московский кредитный банк 566 1
Рольф ГК - Рольф Холдинг - Рольф тех - Рольф Retail - Рольф Иншуренс - Рольф-Сити - Rolf SCS 89 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг 1098 1
Sokolov - Лакса Трейдинг 65 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11840 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4248 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1974 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1917 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1863 1
Федеральное казначейство России 1792 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4849 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2782 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 176 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14147 5
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CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6924 3
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2216 3
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Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2427 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9517 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16167 3
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5803 3
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1544 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4372 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4071 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12717 2
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 939 2
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1725 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4454 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5388 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5506 2
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6061 2
DevOps - Development и Operations 909 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8195 2
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ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2365 2
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 465 2
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2018 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6749 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7799 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14005 2
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 374 2
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1297 2
Передовые технологии - RuDesktop 27 2
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 502 2
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 489 2
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 306 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5332 1
Microsoft Windows 15795 1
Red Hat Ansible 110 1
Google Android 14140 1
Linux OS 10106 1
Apple macOS 2085 1
Новые облачные технологии - МойОфис 798 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 988 1
Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 118 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1346 1
1С:ERP Управление предприятием 570 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 891 1
НКТ - Р7-Офис 394 1
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager 225 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 194 1
Сбер - СберБизнес Софт - SberCRM 43 1
НТЦ ИТ Роса - Хром 121 1
OpenAI ChatGPT 370 1
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus 76 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 57 1
Бизнес Технологии - Global-ERP 60 1
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 57 1
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 166 1
Айтеко Cloud - Айтеко Облака 19 1
НКТ - Р7-графика 31 1
Kaspersky Smart - Kaspersky Smart Home & IoT Scanner 8 1
Kaspersky Secure Mobility Management - Kaspersky MDM 4 1
Redis - Redis Labs - Remote Dictionary Server - Garantia Data 110 1
Red Hat WildFly - Keycloak 35 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр хостинг-провайдеров 16 1
Softline - Инферит Техника - Inferit - АКБ Барьер 258 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1145 1
DeepL GmbH - DeepL 4 1
Kaspersky DDoS Prevention - Kaspersky DDoS Protection - Kaspersky DDoS Intelligence 51 1
Джабиев Георгий 45 2
Крутько Иван 22 2
Натрусов Артем 284 1
Шадаев Максут 1024 1
Чаркин Евгений 297 1
Абакумов Евгений 206 1
Нестеров Алексей 145 1
Малышев Сергей 83 1
Афанасьев Александр 35 1
Никитин Сергей 74 1
Заржецкий Александр 36 1
Новикова Елена 89 1
Николаев Александр 35 1
Кирьянова Александра 138 1
Ульянов Николай 113 1
Теплицкий Дмитрий 73 1
Воронин Павел 140 1
Сайфутдинов Ренат 4 1
Урусов Виктор 131 1
Петухов Антон 47 1
Нальский Максим 36 1
Врацкий Андрей 137 1
Аксенов Алексей 12 1
Соловьев Виталий 37 1
Саркисов Тигран 35 1
Каушанский Александр 33 1
Калякин Павел 66 1
Денисов Анатолий 35 1
Ефёров Алексей 44 1
Распопов Алексей 34 1
Харитонов Вадим 28 1
Шмаков Антон 46 1
Шаев Виталий 43 1
Аксенов Олег 45 1
Яровой Алексей 3 1
Толстых Антон 3 1
Оберемок Надежда 30 1
Аникин Дмитрий 45 1
Болучевский Илья 7 1
Милованов Андрей 31 1
Россия - РФ - Российская федерация 146658 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7583 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43675 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52353 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17613 1
Беларусь - Белоруссия 5761 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1286 1
Израиль 2744 1
Россия - ПФО - Мордовия - Саранск 303 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1041 1
Германия - Федеративная Республика 12739 1
Казахстан - Республика 5594 1
Узбекистан - Республика 1758 1
Нидерланды 3542 1
Армения - Республика 2304 1
Сингапур - Республика 1863 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48626 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8744 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5839 3
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14682 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13805 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4905 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11084 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4421 2
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Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18880 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24439 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5511 2
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1919 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1289 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3519 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5752 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7048 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 223 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5026 1
Экономический эффект 1086 1
Факторинг - factoring - комплекс финансовых услуг для производителей и поставщиков 213 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6034 1
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29592 1
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Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1341 1
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Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2441 1
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Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16517 1
Строительство - Товары для строительства и ремонта - Do It Yourself, DIY - самодельничество или «сделай сам» 268 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3198 1
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iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 632 1
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 59 2
CNews Инновация года - награда 111 1
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РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 171 1
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