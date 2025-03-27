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Leomax Леомакс
"ИТ для бизнеса. Как успевать развиваться." Александр Афанасьев, ИТ директор, LEOMAX, CNews FORUM 2023
|27.03.2025
|Конференция CNews «Цифровизация ритейла и электронная торговля» состоится 8 апреля 1
|01.10.2024
|Как выстроить надежную инфраструктуру за адекватные деньги 1
|23.05.2024
|Почему ритейлу необходима цифровизация 1
|28.03.2024
|Как выбрать надежного облачного провайдера 2
|28.11.2023
|Для цифровизации ритейла нужны нетривиальные решения 2
Leomax и организации, системы, технологии, персоны:
|Джабиев Георгий 45 2
|Крутько Иван 22 2
|Натрусов Артем 284 1
|Шадаев Максут 1024 1
|Чаркин Евгений 297 1
|Абакумов Евгений 206 1
|Нестеров Алексей 145 1
|Малышев Сергей 83 1
|Афанасьев Александр 35 1
|Никитин Сергей 74 1
|Заржецкий Александр 36 1
|Новикова Елена 89 1
|Николаев Александр 35 1
|Кирьянова Александра 138 1
|Ульянов Николай 113 1
|Теплицкий Дмитрий 73 1
|Воронин Павел 140 1
|Сайфутдинов Ренат 4 1
|Урусов Виктор 131 1
|Петухов Антон 47 1
|Нальский Максим 36 1
|Врацкий Андрей 137 1
|Аксенов Алексей 12 1
|Соловьев Виталий 37 1
|Саркисов Тигран 35 1
|Каушанский Александр 33 1
|Калякин Павел 66 1
|Денисов Анатолий 35 1
|Ефёров Алексей 44 1
|Распопов Алексей 34 1
|Харитонов Вадим 28 1
|Шмаков Антон 46 1
|Шаев Виталий 43 1
|Аксенов Олег 45 1
|Яровой Алексей 3 1
|Толстых Антон 3 1
|Оберемок Надежда 30 1
|Аникин Дмитрий 45 1
|Болучевский Илья 7 1
|Милованов Андрей 31 1
|CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 59 2
|CNews Инновация года - награда 111 1
|Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 118 1
|РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 171 1
|РАН - Российская академия наук 1902 1
|Минздрав РФ - Первый МГМУ - Институт цифровой медицины 22 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1349590, в очереди разбора - 762004.
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