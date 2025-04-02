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СКБ Техно
в качестве истца (2) на сумму 783 857 ₽
|02.04.2025
|Конференция CNews «Цифровизация ритейла и электронная торговля» состоится 8 апреля. Успейте зарегистрироваться! 1
|15.09.2023
|Выручка в сегменте SaaS растет в 2 раза быстрее всего ИТ-рынка России 1
СКБ Техно и организации, системы, технологии, персоны:
|Naumen ITSM365 40 1
|Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 269 1
|Интеллектуальные технологии - Лахта.spb Платформа МТО 7 1
|Qsoft amoCRM 110 1
|Щербаков Владимир 6 1
|Федоров Антон 22 1
|Зеленько Игорь 11 1
|Макова Надежда 3 1
|Папин Дмитрий 2 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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