Индексная книга (каталог) CNews*
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Получите все материалы CNews по ключевому слову
Папин Дмитрий
СОБЫТИЯ
|03.07.2026
|Российский ритейл меняет подход к ИТ-проектам 2
|28.06.2024
|Персонализация работы с покупателями диктует требования к информационной безопасности 1
|15.09.2023
|Выручка в сегменте SaaS растет в 2 раза быстрее всего ИТ-рынка России 1
Публикаций - 3, упоминаний - 3
Папин Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2535 1
|Qsoft - amoCRM 150 1
|Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 350 1
|Naumen ITSM365 49 1
|FreePik 1799 1
|Интеллектуальные технологии - Лахта.spb Платформа МТО 7 1
|Фомичев Михаил 1 1
|Федоров Антон 23 1
|Щербаков Владимир 7 1
|Тарантасов Геннадий 16 1
|Рубцов Юрий 6 1
|Зеленько Игорь 12 1
|Горелова Марина 6 1
|Макова Надежда 3 1
|Россия - РФ - Российская федерация 164743 2
|Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1697 1
|Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3154 1
|Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3328 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1454617, в очереди разбора - 727565.
Создано именных указателей - 197126.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1454617, в очереди разбора - 727565.
Создано именных указателей - 197126.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.