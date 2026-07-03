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Индексная книга (каталог) CNews*
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Папин Дмитрий

СОБЫТИЯ


03.07.2026 Российский ритейл меняет подход к ИТ-проектам 2
28.06.2024 Персонализация работы с покупателями диктует требования к информационной безопасности 1
15.09.2023 Выручка в сегменте SaaS растет в 2 раза быстрее всего ИТ-рынка России 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Папин Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Софтлайн 3678 2
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1459 2
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 316 2
Эвотор - Evotor 227 2
Retail Services - Ритейл Сервисез 15 2
iiko - айко 59 2
СКБ Техно 2 1
Ростелеком 10863 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15577 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 629 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1324 1
Naumen - Наумен 743 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 402 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 964 1
1С-Рарус 971 1
Такском - Taxcom 253 1
Астрал ГК - Калуга Астрал - Астрал-Софт 134 1
Сбер - Сбер2В - Cбер2B ЭДО - СберКорус - Корус Консалтинг СНГ 260 1
SimbirSoft - СимбирСофт 123 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1454 1
Моё дело. Бухгалтерия онлайн 87 1
Тензор 166 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 625 1
Mindbox - Майндбокс 31 1
Простой бизнес 23 1
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 219 1
Teachbase - Интернет Школа 9 1
Инвента 13 1
Крайон - ранее Crayon Россия 37 1
Arcsinus - Арксинус 9 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1707 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13649 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 963 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 437 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 387 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17974 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35784 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13512 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25236 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - облачные кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2522 2
On-premise - Он-премис - модель локального развёртывания программного обеспечения 1253 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10569 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21779 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1646 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4838 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34403 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17862 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8663 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 61149 1
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1535 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1663 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13844 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8156 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24165 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3564 1
Кибербезопасность - SSO - Single Sign-On - Технология единого входа - ESSO - Enterprise Single Sign-On - однократная идентификация для предприятий 780 1
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1296 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12822 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8528 1
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1394 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3737 1
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 942 1
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 974 1
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 1087 1
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4757 1
Маркировка - Marking - Track & Trace системы 1350 1
MarTech - Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 2014 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2535 1
Qsoft - amoCRM 150 1
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 350 1
Naumen ITSM365 49 1
FreePik 1799 1
Интеллектуальные технологии - Лахта.spb Платформа МТО 7 1
Фомичев Михаил 1 1
Федоров Антон 23 1
Щербаков Владимир 7 1
Тарантасов Геннадий 16 1
Рубцов Юрий 6 1
Зеленько Игорь 12 1
Горелова Марина 6 1
Макова Надежда 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 164743 2
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1697 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3154 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3328 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2403 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27053 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5080 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12210 1
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 658 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5526 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6111 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6540 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1218 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6522 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8445 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8553 2
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ в рознице, ритейле 12 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3921 1
CNews SaaS рейтинг 28 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1454617, в очереди разбора - 727565.
Создано именных указателей - 197126.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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