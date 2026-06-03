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Щербаков Владимир

СОБЫТИЯ


03.06.2026 «Ростеху» передали активы «загадочной криптографической империи» 1
03.10.2024 Ученики платформы Teachbase будут обучаться в ВКС-сервисе от Dion 1
15.09.2023 Выручка в сегменте SaaS растет в 2 раза быстрее всего ИТ-рынка России 1
27.09.2021 Российский автопроизводитель вложит 20 миллиардов в выпуск электромобилей 1
02.04.2019 Руководство сверхсекретного управления «Т» МВД арестовано за взятку при закупках ПК 1
30.03.2017 «Главный бенефициар» российской реформы кассовых аппаратов объявлен во всемирный розыск 3
12.04.2011 Webils объявил о полноценном запуске SaaS-сервиса корпоративного обучения 1

Публикаций - 7, упоминаний - 9

Щербаков Владимир и организации, системы, технологии, персоны:

Teachbase - Интернет Школа 9 2
Безант 3 2
Атлас-Карт 13 2
Retail Services - Ритейл Сервисез 14 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 609 1
Mindbox - Майндбокс 27 1
Простой бизнес 23 1
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 217 1
iiko - айко 59 1
Интеллект-сервис 36 1
Морион 17 1
СКБ Техно 2 1
МЕТТЭМ - МЕТТЭМ ТД - ФДО-МЕТТЭМ - МЕТТЭМ-Технологии - МЕТТЭМ-М 2 1
Ростелеком 10775 1
Ростех - Автоматика Концерн 1808 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3409 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15390 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 610 1
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 257 1
Softline - Софтлайн 3596 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2356 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1658 1
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1444 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1310 1
Naumen - Наумен 737 1
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 315 1
Эвотор - Evotor 226 1
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1114 1
АСТ - Автоматизированные Системы и Технологии - AST - Advanced System Technologies 111 1
Такском - Taxcom 253 1
Астрал ГК - Калуга Астрал - Астрал-Софт 129 1
Сбер - Сбер2В - Cбер2B ЭДО - СберКорус - Корус Консалтинг СНГ 259 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1440 1
Моё дело. Бухгалтерия онлайн 85 1
Тензор 152 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Элвис-Плюс - Элвис+ 178 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1673 2
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 266 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2371 2
ZETTA - Zero Emission Terra Transport Asset - Транспортный актив с нулевым выбросом 10 1
Автотор - Калининградский автомобилестроительный завод 33 1
BMW Group 477 1
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 141 1
Hyundai Motor Company 431 1
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 193 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 458 1
Ростех - CarPrice - Карпрайс - Селаникар 48 1
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 147 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13496 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3541 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5898 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3251 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3756 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3634 2
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 864 2
Минпромнауки РФ - Роспром - Федеральное агентство по промышленности - РАСУ - Российское агентство по системам управления 108 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 262 1
МВД РФ ОПБ - Оперативно-поисковое управление (бюро) МВД России - Поисковое бюро МВД России 1 1
Кабинет министров Украины - ВСУ - Вооружённые силы Украины 81 1
Судебная власть - Judicial power 2466 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3552 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 749 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5375 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2309 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 750 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 951 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 426 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 198 1
ФСБ РФ - Атлас НТЦ ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-технический центр Атлас 104 1
Правительство Калининградской области - Калининградская областная Дума - органы государственной власти 88 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 386 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17801 3
ЭКЛЗ - Электронная контрольная лента защищённая 30 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10476 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5001 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24796 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2503 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26963 2
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8629 2
Электромобиль - Электротранспортные технологии - Electric car, electrocars - электрокар, электрический автомобиль, электрический транспорт 671 1
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ГОСТ Р 34 - Криптографическая защита информации. Процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи 207 1
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Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2205 1
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Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4810 1
ARM64 - AArch64 - Архитектура процессора 600 1
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Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22275 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17721 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27854 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8628 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16863 1
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Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1617 1
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СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13743 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4440 1
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 739 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9120 1
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4912 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13411 1
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 1410 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2310 1
Naumen ITSM365 49 1
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 152 1
Интеллектуальные технологии - Лахта.spb Платформа МТО 7 1
Microsoft Windows 10 1925 1
Microsoft Windows 7 2005 1
Microsoft Office 4099 1
Microsoft Windows 16723 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 448 1
Конфидент - Dallas Lock DLP - СЗИ ВИ - система защиты информации 115 1
Qsoft - amoCRM 148 1
Microsoft DirectX 721 1
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 347 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3512 1
Луговой Андрей 18 2
Алиханов Антон 40 1
Сафонов Антон 5 1
Бурков Сергей 7 1
Уваров Степан 2 1
Щуровский Денис 8 1
Домрачев Александр 1 1
Шакиров Шамиль 30 1
Зеленько Игорь 12 1
Спицын Алексей 2 1
Орешина Оксана 5 1
Комиссарова Елена 7 1
Сергутин Константин 1 1
Макова Надежда 3 1
Папин Дмитрий 2 1
Кузякина Анна 28 1
Мишустин Михаил 773 1
Галицкий Александр 120 1
Усманов Алишер 310 1
Мантуров Денис 124 1
Генс Филипп 52 1
Федоров Антон 23 1
Россия - РФ - Российская федерация 163455 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47061 2
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 954 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4174 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3387 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13714 1
Сингапур - Республика 1933 1
Бельгия - Королевство 1183 1
Великобритания - Лондон 2426 1
Чехия - Чешская Республика 1342 1
Украина 7895 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 1055 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1450 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 673 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52703 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33112 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6501 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12107 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5400 2
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2289 1
Федеральный закон 220-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 592 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6504 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11613 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1208 1
Налогообложение - Льготы - Налоговые льготы для ИТ-компаний - Меры господдержки ИТ-отрасли - ИТ-ипотека 585 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15742 1
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks - Нулевая толерантность (терпимость) 681 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8116 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5934 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5070 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8665 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17907 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3090 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8720 1
Гражданство - Citizenship - правовая связь человека и государства - Гражданское право 262 1
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1870 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1894 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 855 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3122 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6932 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 655 1
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2391 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3903 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21216 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26854 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9049 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2316 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3878 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8490 1
CNews SaaS рейтинг 28 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1447203, в очереди разбора - 728566.
Создано именных указателей - 195505.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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