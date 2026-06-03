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Щербаков Владимир
СОБЫТИЯ
Публикаций - 7, упоминаний - 9
Щербаков Владимир и организации, системы, технологии, персоны:
|Луговой Андрей 18 2
|Алиханов Антон 40 1
|Сафонов Антон 5 1
|Бурков Сергей 7 1
|Уваров Степан 2 1
|Щуровский Денис 8 1
|Домрачев Александр 1 1
|Шакиров Шамиль 30 1
|Зеленько Игорь 12 1
|Спицын Алексей 2 1
|Орешина Оксана 5 1
|Комиссарова Елена 7 1
|Сергутин Константин 1 1
|Макова Надежда 3 1
|Папин Дмитрий 2 1
|Кузякина Анна 28 1
|Мишустин Михаил 773 1
|Галицкий Александр 120 1
|Усманов Алишер 310 1
|Мантуров Денис 124 1
|Генс Филипп 52 1
|Федоров Антон 23 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1447203, в очереди разбора - 728566.
Создано именных указателей - 195505.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1447203, в очереди разбора - 728566.
Создано именных указателей - 195505.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.