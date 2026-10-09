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МВД РФ ОПБ Оперативно-поисковое управление (бюро) МВД России Поисковое бюро МВД России

СОБЫТИЯ


09.10.2026 Студенты Российского университета транспорта будут изучать российское ПО в ИТ-лаборатории 1
02.04.2019 Руководство сверхсекретного управления «Т» МВД арестовано за взятку при закупках ПК 2

Публикаций - 2, упоминаний - 3

МВД РФ ОПБ и организации, системы, технологии, персоны:

АСТ - Автоматизированные Системы и Технологии - AST - Advanced System Technologies 112 1
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 880 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 6017 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3694 1
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Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 17120 1
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HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4465 1
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5277 1
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Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6637 1
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DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5715 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6624 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10863 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26987 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4942 1
ARM64 - AArch64 - Архитектура процессора 614 1
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Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22825 1
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Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3739 1
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Microsoft Windows 17032 1
Щербаков Владимир 7 1
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Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4240 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48130 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12444 1
Федеральный закон 220-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 599 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11775 1
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks - Нулевая толерантность (терпимость) 687 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54152 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3178 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2495 1
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