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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Коррупция Коррупционные расследования Коррупционные риски Corruption Corruption investigations Corruption risks

Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks


26.04.2022 Путин утвердил создание ИТ-системы для борьбы с коррупцией 1
08.04.2022 СХД ценой миллиард за штуку МВД может поставить компания, чей глава был арестован из-за «бракованной» системы для министерства 1
21.03.2022 Высокопоставленный работник Apple заработал $10 млн на «откатах». Ему грозит 20 лет тюрьмы 1
25.02.2022 Топ-менеджерам ПФР предъявляют обвинения во взятках, связанных с огромными ИТ-контрактами 2
22.02.2022 Прекращено уголовное дело в отношении владельцев Merlion 1
21.02.2022 Арестован бывший гендиректор Merlion. Он обвинял партнеров в поджоге своего дома 1
16.02.2022 В России создадут ИТ-платформу, которая остановит катастрофический рост стоимости жилья 1
16.02.2022 Ericsson признался в возможных выплатах террористам 3
07.02.2022 Крупнейшая ИТ-компания России сменила название и президента. Ее бренд вернет к жизни новый инвестор и руководитель 1
04.02.2022 Российской ИТ-чиновнице за взятку дали 10 лет строгого режима 2
26.01.2022 Intel добилась отмены колоссального штрафа за притеснение AMD, который вынесли 13 лет назад 1
17.01.2022 Арестован ИТ-директор МВД Татарстана 1
ИКТ в госсекторе 2021 1
29.12.2021 CNews Analytics: Рейтинг региональных ИТ-руководителей по размерам недвижимости 1
27.12.2021 Региональные ИТ-чиновники с самыми дорогими автомобилями. Рейтинг CNews 1
24.12.2021 CNews выпустил рейтинг региональных ИТ-чиновников России по доходам 1
22.12.2021 Окончена битва за крупнейшую ИТ-компанию России. Ее разделят надвое 1
20.12.2021 Объем «откатов» при госзакупках превышает 6,5 трлн руб. «Откат» достигает 65% госконтракта 3
17.12.2021 CNews выпустил рейтинг федеральных ИТ-чиновников с самыми большими квартирами и поместьями 1
15.12.2021 Федеральные ИТ-чиновники с самыми дорогими автомобилями. Рейтинг 1
13.12.2021 Сотни тысяч школьников со всей России смогут научиться программированию онлайн за госсчет 1
09.12.2021 Власти России готовят закон для ареста и конфискации криптовалют 1
08.12.2021 CNews выпустил рейтинг доходов 87 федеральных ИТ-чиновников России 1
29.11.2021 Провалена дорогостоящая миграция ИТ-системы МВД с софта IBM на российское и открытое ПО 1
11.11.2021 Владелец Astra Linux и акционер «Байкал электроникс» построит в России гигантское производство полупроводников 1
26.10.2021 Американский менеджер сядет в тюрьму на 20 лет за классический ИТ-шный схематоз 1
13.10.2021 «Питерским связистам» не вернули сотового оператора, обвинив в коррупции 2
12.10.2021 Шведская коррупция в телекоме: Как знаменитая компания строила странный бизнес с королевской семьей 1
22.09.2021 Экс-руководители Пенсионного фонда и «Техносерва» получили по четыре года строгого режима 2
20.09.2021 МИД приобретает российские СУБД вместо ПО Microsoft 1
26.08.2021 «Дочка» Минэнерго обанкротила ИТ-компанию, «посадившую» ее сотрудника неприличной взяткой 2
03.08.2021 Российское МВД спустя полтора года нашло нового ИТ-директора 1
16.07.2021 Власти хотят признавать «железо» российским за деньги. В этой идее нашлись «коррупциогенные факторы» 3
15.07.2021 В «Ростелеком» пришли силовики. Оператор мошенничал с тендерами 2
28.06.2021 Российские разработчики хотят сделать DLP-системы более интеллектуальными 1
02.06.2021 Замминистра цифрового развития покинул пост. Он будет работать в Пенсионном фонде 1
27.05.2021 Постсоветский вице-премьер арестован за вымогательство взятки у поставщика «Безопасного города» 1
16.04.2021 Администрация Ленинградской области реализовала систему предупреждения коррупции и конфликта интересов 1
06.04.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за март 2021 г. 1
24.03.2021 У топ-менеджера «Ростелекома» прошли обыски по делу о масштабных махинациях 2

Публикаций - 310, упоминаний - 385

Коррупция упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 39
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 24
Microsoft Corporation 22497 23
HP - Hewlett-Packard 3567 15
Apple Inc 10683 15
Samsung Electronics 9333 14
IBM - International Business Machines Corp 8941 10
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 10
Yandex - Яндекс 5015 9
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 7
Intel Corporation 11262 7
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2532 7
Huawei 3222 6
Softline - Софтлайн 1870 5
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 5
Cisco Systems 4720 3
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2717 3
AMD - Advanced Micro Devices 3661 3
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 865 3
Oracle Corporation 6035 3
SAP SE 4595 2
1С-Битрикс - Bitrix 443 2
ИСС АО - Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева - НПО ПМ - Научно-производственное объединение прикладной механики имени академика М. Ф. Решетнёва 85 1
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 239 1
Аскон - Ascon 298 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 283 1
TietoEVRY - Tieto 128 1
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 336 1
Telegram Group 805 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 492 1
Dell Technologies - Dell Computer 984 1
РНТ - Русские Навигационные Технологии 124 1
Ланит - Консист Бизнес Групп 72 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Концерн радиостроения 172 1
Сбер - Цифровая Платформа 526 1
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 714 1
Восход ФГБУ НИИ 529 1
Spectrum Management - Спектрум Менеджмент 8 1
VK - Mail.ru Group 3057 1
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 336 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 24
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 18
ПСБ - Промсвязьбанк 682 10
Почта России ПАО 1853 7
Альфа-Банк 1476 6
РЖД - Российские железные дороги 1458 5
Toyota Motor - Тойота Мотор 399 4
Jaguar Land Rover 85 3
РЖД ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 44 3
Аэрофлот 648 3
Ford 386 2
Траст НБ - Банк непрофильных активов - Национальный банк Траст 148 2
Цифровой регион АНО 1 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 376 1
Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 28 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 916 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК 310 1
АМКОДОР 0 1
Hyundai Motor 316 1
Метриум Групп - Metrium 2 1
РВК - Российская венчурная компания 530 1
Фонд Бортника - ФСР - Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд содействия инновациям 88 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 222 1
Volvo Cars 243 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 273 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива 129 1
Stellantis PSA - Opel 33 1
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 258 1
KIA Motors 91 1
Газпром ПАО 1008 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 185
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 68
Президент Российской Федерации 3770 57
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 2313 53
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 48
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 38
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 29
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 27
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 446 25
Счётная палата РФ 628 11
Правительство РФ 8292 10
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 9
Федеральное казначейство России 1345 9
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 9
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 9
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 825 8
Россвязь - Федеральное агентство связи 709 6
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 6
Правительство Москвы 1640 6
Администрация Ленинградской области - Губернатор Ленинградской области 41 5
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 5
Минтранс РФ - Росморречфлот - Федеральное агентство морского и речного транспорта 61 5
ФСВТС России - Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству 18 5
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 515 4
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 745 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 4
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 182 4
Правительство Республики Саха (Якутия) 22 4
Управление делами президента Российской Федерации 91 4
Правительство Ставропольского края 36 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1138 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 3
Администрация Псковской области 29 3
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 703 3
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 276 3
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирования 212 2
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 223 2
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 446 2
Правительство Орловской области - Губернатор Орловской области - Органы государственной власти Орловской области. 18 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 295 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 1
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 175 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 29
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 1553 16
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальный технологии 3184 15
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Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство 20003 14
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 4844 12
Website - Вебсайт 9736 11
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 11
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Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 6017 8
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Мобильное приложение - Mobile app 4966 7
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Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 1364 7
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 2582 7
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МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 626 1
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Aladdin JaCarta 257 1
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Фургальский Владимир 3 3
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Новомлинский Валерий 2 2
Проскурин Дмитрий 3 2
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Россия - РФ - Российская федерация 108428 32
Швеция - Королевство 2072 28
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Нидерланды 2197 24
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 13
Земля - планета Солнечной системы 7427 9
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Россия - СФО - Омская область 517 9
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1247 8
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Юриспруденция 1629 48
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ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 11
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 1164 8
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 3345 6
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 6
НДС - Налог на добавленную стоимость 1175 6
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - пиратство 592 6
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 5
Информационное общество - Государственная программа 1238 5
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Sustainable Forestry Initiative - Инициатива устойчивого лесопользования 0 4
Федеральный бюджет Российской Федерации 1899 4
Электроэнергетика - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 144 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 4
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 358 3
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
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