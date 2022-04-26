Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Коррупция Коррупционные расследования Коррупционные риски Corruption Corruption investigations Corruption risks
Публикаций - 310, упоминаний - 385
Коррупция упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Албычев Александр 86 8
|Петрушин Андрей 73 7
|Кисляков Евгений 91 6
|Чурсин Игорь 20 6
|Дюбанов Анатолий 92 6
|Вольфсон Игорь 15 5
|Тарасенко Андрей 8 5
|Петухов Михаил 5 5
|Ципорин Павел 65 5
|Рымар Максим 43 4
|Нестеренко Татьяна 36 4
|Рудзевич Мария 36 4
|Иванов Евгений 35 4
|Путин Владимир 2542 3
|Шулика Виталий 8 3
|Догадин Александр 5 3
|Жданов Андрей 8 3
|Фургальский Владимир 3 3
|Богданов Кирилл 110 3
|Абрамова Елена 11 3
|Иванов Петр 16 3
|Тихонов Анатолий 13 3
|Гаглоев Арсен 2 2
|Попов Павел 12 2
|Шолкин Андрей 3 2
|Новомлинский Валерий 2 2
|Проскурин Дмитрий 3 2
|Мироненко Дмитрий 3 2
|Клишас Андрей 45 2
|Инсаров Олег 3 2
|Медведев Дмитрий 1604 2
|Стрельцов Андрей 56 2
|Черников Алексей 34 2
|Потемкин Борис 2 2
|Лысенко Эдуард 238 2
|Семенов Алексей 70 2
|Скляр Алексей 51 2
|Шипов Савва 74 2
|Никитин Игорь 10 2
|Албычев Кирилл 8 2
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 14
|CNews Analitycs - Топ федеральных ИТ-чиновников 19 13
|Juniper Research 468 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1187251, в очереди разбора - 953034.
Создано именных указателей - 83914.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1187251, в очереди разбора - 953034.
Создано именных указателей - 83914.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru