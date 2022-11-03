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Менеджер Apple сядет на 25 лет за воровство, попилы и откаты

Американскую корпорацию Apple в течение семи лет незаметно обворовывал собственный специалист по закупкам, приобретая для компании компьютерные комплектующие, которые ей и так принадлежали. Мошенника уличили в «откатах» и подделке документов. Всего он нанес компании ущерб на $17 млн и недоплатил $1,8 млн налогов в казну. Теперь его ждут до 25 лет тюрьмы и конфискация имущества.

Как вытянуть из Apple $17 млн

Бывшему сотруднику Apple грозит до 25 лет тюрьмы за хищение средств компании и налоговые преступления против США.

По сообщению Министерства юстиции США, 52-летний Дхирендра Прасад (Dhirendra Prasad), будучи закупщиком в Apple, присваивал себе средства производителя iPhone при помощи различных мошеннических схем. Он занимался подделкой накладных, брал «откаты» и воровал компьютерные комплектующие.

Суммарный ущерб, нанесенный калифорнийской компании, составил около $17 млн.

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Дхирендра Прасад может отправиться в тюрьму на срок до 25 лет

На работу в Apple мужчина устроился в 2008 г. В его обязанности входило приобретение комплектующих и различных услуг в интересах компании. Уже в 2011 г. Прасад принялся наживаться за счет работодателя и занимался этим вплоть до 2018 г., когда руководство Apple обратило внимание на его махинации и обратилось в правоохранительные органы, предварительно уволив злоумышленника.

Примеры мошеннических схем

Одна из схем, в организации которой признался подсудимый, позволила ему и его соучастнику Дону Бейкеру (Don Baker) перепродавать Apple похищенные у нее же электронные компоненты. В 2013 г. Прасад организовал доставку материнских плат со склада Apple на территорию компании CTrends, партнера «яблочных», которым руководил Бейкер. Затем злоумышленники разбирали платы на отдельные компоненты, которые впоследствии отгружались обратно в адрес Apple.

Прасад оформлял документы на осуществление закупки и обеспечивал проведение оплаты, а Бейкер готовил поддельные накладные. Полученную таким образом прибыль мошенники делили между собой.

Бейкер также признал свою вину в рамках отдельного судебного процесса.

В 2016 г. Прасад провел махинацию по похожей схеме, но в этот раз с другим своим подельником – Робертом Гэри Хансеном (Robert Gary Hansen), владельцем компании Quality Electronics Distributors (QED), выступавшей поставщиком Apple. Мужчины вывезли неназванные комплектующие с базы Apple в штате Невада на склад QED, после чего силами Хансена товар был переупакован и отправлен на складские площади Apple. Как и при реализации мошеннической схемы 2013 г. Прасад вместе со своим сообщником фальсифицировали полный пакет документов на закупку комплектующих, дождались платежа от Apple и поделили доходы от реализации преступной схемы.

Хансен также является фигурантом судебного разбирательства и признал свою вину по данному делу.

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Как отмечают в Минюсте США, Apple не единственная жертва предприимчивого закупщика, пострадало и американское государство. Так, Налоговое управление США (IRS) не досчиталось $1,8 млн налогов в результате провернутых Прасадом схем.

Тюрьма и конфискация имущества

В суде Прасад признал свою вину по обвинению в сговоре с целью совершения мошенничества и сговоре с целью причинения ущерба США. Максимальное наказание за эти преступления предусматривает лишение свободы сроком на 25 и пять лет соответственно.

Как ожидается, приговор Прасаду будет вынесен 14 марта 2023 г.

Кроме того, власти США конфискуют все активы мошенника на сумму $5 млн, полученные преступным путем. Среди них – несколько объектов недвижимости и денежные средства, распределенные по нескольким банковским счетам.

Похожие случаи

В марте 2022 г. CNews писал о мошеннице из Медшколы Йельского университета в США, которая почти восемь лет за счет средств работодателя покупала компьютерную технику, чтобы заработать на перепродаже. Через женщину прошли деньги за тысячи планшетов Apple iPad и Microsoft Surface Pro на сумму свыше $40 млн.

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В октябре 2021 г. CNews сообщил о другом предприимчивом американце, который в должности который менеджера по информационным технологиям одного из массачусетских НКО несколько лет подряд покупал у самого себя несуществующее «железо» с помощью платформ Amazon и Square, используя при этом принадлежащие организации банковские карты. В период с декабря 2016 г. по май 2020 г. он присвоил себе $370 тыс.

Дмитрий Степанов

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