Финансистка суперэлитного вуза украла iPad и Surface Pro на $40 млн. Ей светит 20 лет тюрьмы

Нажиться на планшетах

Бывший финансовый директор в структуре Йельского университета занималась хищением планшетных компьютеров и прочей техники для ее последующей перепродажи. В общей сложности за время преступной деятельности женщина сумела вывести со счетов элитного американского вуза более $40 млн с использованием мошеннической схемы. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на официальном сайте Минюста США.

Помимо мошенничества, 42-летней Джейми Петрони (Jamie Petrone) также вменяется уклонение от уплаты налогов. С 2013 по 2016 г. экс-сотрудница Йеля некорректно списывала стоимость похищенного на бизнес-расходы. В 2017-2020 гг. она и вовсе не подавала декларацию. Всего она задолжала налоговым органам США $6,4 млн.

В понедельник, 28 марта 2022 г., Петрони признала в суде свою вину по всем пунктам обвинения. Среди них – мошенничество с использованием электронных средств связи и подача ложной декларации в налоговые органы. Она также согласилась добровольно выплатить $560 тыс. в качестве штрафа со счетов фирмы Maziv Entertainment LLC.

Джейми Петрони (слева) и ее супруг

Петрони была арестована 3 сентября 2021 г., однако затем выпущена под залог в размере $1 млн. Приговор в ее отношении, как ожидается, будет вынесен 29 июня 2022 г. Женщине грозит до 20 лет лишения свободы.

Мошенническая схема

В полномочия Петрони – тогда финансового директора Департамента неотложной медицинской помощи Йельской школы медицины – входили закупки оборудования для нужд организации. Причем если стоимость конкретного лота не превышала $10 тыс., закупку можно было провести без одобрения вышестоящего руководства.

Петрони неоднократно превышала свои должностные полномочия, следует из материалов Минюста. Она периодически заказывала дорогостоящие планшеты Apple iPad и Microsoft Surface Pro, поставка которых осуществлялась в Нью-Йоркскую фирму ThinkingMac LLC. Контора продавала поставленную технику и переводила вырученные средства на счета другой компании – Maziv Entertainment LLC, которую обвинение связывает с Петрони и ее мужем.

Йельский университет – это частный исследовательский университет США, расположенный в Нью-Хевене (Коннектикут). Йель, входящий в «Лигу плюща», относится к числу наиболее престижных учебных и научных заведений страны.

Джейми Петрони начала свою карьеру в университете в 2008 г. За личное обогащение при помощи закупок она принялась не сразу – лишь спустя пять лет, в 2013 г. Примечательно, что за все годы хищений менеджмент университета ни разу не заподозрил неладного. По словам прокуроров, закупки исчислялись тысячами. Женщина обосновывала целесообразность приобретения дорогостоящих гаджетов якобы ведущимся обновлением парка оборудования в организации и востребованностью техники в проведении неких исследований. Однако в действительности переоборудование департамента не велось, а упомянутые исследования не проводились.

Тайное становится явным

Проверку в отношении Петрони руководство университета решило провести лишь в 2020 г. Поводом для этого стал сигнал, поступивший от анонимного информатора. Продолжительное внутреннее расследование, включавшее аудит отчетности, показало, что лишь с января по август 2021 г. обвиняемая заказала около 8 тыс. iPad и Surface Pro; с конца мая по середину августа 2021 по ее инициативе было закуплено техники на $2,1 млн. 24 августа 2021 г. женщина разместила заявку на приобретение оборудования еще на $144 тыс.

Роскошная жизнь за счет работодателя

Нажитое преступным путем, по данным Минюста США, Петрони тратила на дорогостоящие автомобили и недвижимость, с которыми даме теперь придется расстаться.

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В частности, ею были приобретены внедорожники Mercedes-Benz G550 2014 г. выпуска, Ranger Rover 2017 г., два Cadillac Escalade (модельного ряда Premium 2015 и 2016 г.), а также Mercedes-Benz Model E450A 2020 г. и Dodge Charger 2018 г.

Что касается недвижимости, то в материалах Минюста упоминается три объекта, расположенные в Коннектикуте, и частный дом в Джорджии.

Расхититель поскромнее

В октябре 2021 г. CNews писал о другом предприимчивом американце – Кириакосе Капирисе (Kyriakos Kapiris). Мужчина, который работал в некоммерческой организации из Массачусеста менеджером по информационным технологиям, в течение нескольких лет приобретал у самого себя несуществующее «железо» с помощью платформ Amazon и Square, используя при этом принадлежащие организации кредитные карты.

«Достижения» Кириакоса выглядят куда более скромными – с декабря 2016 г. по май 2020 г. присвоил себе лишь $370 тыс. Это примерно в 108 раз меньше суммы, похищенной экс-сотрудницей Йеля.