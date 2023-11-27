Авторизацию по отпечатку пальцев на ноутбуках Dell, Lenovo и Surface Pro легко взломать. Виновата Microsoft окол делали Скверные новости поступают для пользователей ноутбуков Dell Inspiron, Lenovo ThinkPad и Microsoft Surface Pro X. Эксперты по безопасности нашли способ обходить встроенную в них авто

Финансистка суперэлитного вуза украла iPad и Surface Pro на $40 млн. Ей светит 20 лет тюрьмы чия, следует из материалов Минюста. Она периодически заказывала дорогостоящие планшеты Apple iPad и Microsoft Surface Pro, поставка которых осуществлялась в Нью-Йоркскую фирму ThinkingMac LLC.

Microsoft выпустила смартфон на Android и новую Windows мость компьютера на старте продаж, дата которого не назначена, составит $1000. Классический планшет Surface Pro 7 Surface Pro 7 стал вторым после Surface Pro X планшетом, продемонстрированным M

Microsoft выпустил новые ПК, планшет и ноутбук Surface. Цены, фото, видео rosoft представил несколько продуктов линейки Surface — демонстрационные видеоролики были выложены в блоге компании. В число новинок вошли моноблок Surface Studio 2, ноутбук Surface Laptop 2, планшет Surface Pro 6 и беспроводные наушники Surface Headphones. Surface Studio 2 Моноблок Surface Studio 2 получил экран с диагональю 28 дюймов, как и у предыдущей модели, выпущенной два года назад.

Microsoft выпустила «убийцу» MacBook Air с увеличенным временем автономной работы. Видео ированного для этого мероприятия в Шанхае представила новое пятое поколение гибридных планшетных ПК Surface Pro. Отныне планшеты будут поставляться без указания номера поколения в названии – оч

Новые планшеты Microsoft Surface Pro рассекречены еще до анонса. Фото сс утверждает, что никакого противоречия здесь нет, поскольку модели на снимках принадлежат к серии Microsoft Surface Pro, но никаких цифровых индексов на снимках нет: не исключено, что речь об

Топ-7 самых мощных планшетов ти ее увеличения тут нет. За дополнительную плату (149 долларов) предлагается док-клавиатура, как у Microsoft Surface Pro 4 и Apple iPad Pro. Она крепится на магниты, а экран можно расположить

Топ планшетов 10-12” с лучшим соотношением габаритов экрана и корпуса Microsoft Surface Pro 4 У Microsoft Surface Pro 4 экран занимает 76,6% от передней панели, и, по нашим расчетам, это са

В России появился конкурент Microsoft Surface Pro с жидкостным охлаждением рой представляют собой вариант ноутбука. Наиболее известным представителем такой категории является Microsoft Surface Pro. В российском представительстве Acer рассчитывают, что основными покупа

Что Microsoft добавит в планшеты Surface Pro 4. Подробности Новые процессоры, увеличенная память Microsoft Surface Pro 4 будет оснащен процессорами Intel нового поколения (кодовое имя Skylak

Два новых планшета Microsoft: первая информация ка выйдет в июле нынешнего года, сообщает The Christian Times со ссылкой на осведомленный источник. Microsoft Surface Pro 4 должен получить улучшенную конструкцию, более мощное «железо» и подде

Microsoft сняла с производства планшеты на Windows RT в компании. Microsoft планирует задействовать освободившиеся производственные мощности для выпуска Surface Pro 3, добавляет The Verge. Это событие примечательно тем, что Surface 2 был единстве

Пользователи: Планшет Surface Pro 3 больно держать в руках из-за перегрева Владельцы Microsoft Surface Pro 3 испытывают проблему с планшетом: в некоторых случаях он нагревается настолько с

Отели Mandarin Oriental ставят на Microsoft Surface Pro Сеть отелей Mandarin Oriental Hotel решила централизовать оказание услуг посетителям с помощью планшета Microsoft Surface Pro. Теперь в отелях Mandarin Oriental Hotel в Лондоне, Вашингтоне, Лас-Вегасе и Токио новым постояльцам будет выдан Microsoft Surface Pro, чтобы те могли вызывать зака

Новый Surface Pro 3 за старый Macbook Air Компания Microsoft придумала оригинальный способ продажи своего нового планшета Surface Pro 3 на территории США. Согласно правилам рекламной акции, до 31 июля любой желающий

Microsoft начала прием подержанных MacBook Air за деньги есте с клавиатурой составляет 14,1 мм, вес — 1,09 кг; MacBook Air — 17 мм и 1,34 кг соответственно. Microsoft Surface Pro 3 Это не первая подобная акция. С сентября по декабрь 2013 г. Microsoft

Microsoft в спешке меняет прошивку планшета Suraface Pro 3 за день до начала продаж Microsoft за день до начала продаж Surface Pro 3 обновила прошивку устройства. Однако установить ее на готовые планшеты не успел

Microsoft выпустила гигантский планшет. ВИДЕО е воздушных потоков внутри корпуса организовано иначе, вследствие чего снижены шумы от вентилятора. Microsoft Surface Pro 3 сокращает разрыв между планшетом и ноутбуком Другие важные нововведен

Завтра Microsoft выпустит планшет Surface Mini. ХАРАКТЕРИСТИКИ Как ожидается, 20 мая 2014 г. Microsoft представит два новых планшета Surface. Первый, Surface Pro 3, будет обладать экраном с диагональю более 10,1 дюйма, второй, Surface Mini, —

В новых планшетах Microsoft Surface обнаружен брак Владельцы новых планшетов Microsoft - Surface 2 и Surface Pro 2 - столкнулись с проблемой: при высоком нагреве устройства происходит отключение

Microsoft сделала скидки на планшеты пожизненными Microsoft решила закрепить текущие цены на планшет Surface Pro, который продавался со скидкой. Корпорация объявила об акции в начале августа, пообещав продавать планшеты по новой цене до конца текущего месяца. Цена была снижена на $100. Теперь

Microsoft обрушила цену на флагманские Surface Pro Microsoft снизила стоимость планшета Surface Pro на $100. Модель с 64 ГБ памяти будет продаваться в США по цене $799 (снижение составило 11%), а со 128 ГБ - по $899 (минус 10%). Снижение носит временный характер - акция продлится

Microsoft увеличила емкость накопителя в Surface Pro до 256 ГБ Корпорация Microsoft выпустила модель Surface Pro с SSD-накопителем емкостью 256 ГБ, сообщает The Verge. Из них пользователю доступно 207 ГБ пространства. Впервые компания увеличила емкость накопителя планшета Surface Pro -

Аналитики: «Планшета Microsoft Surface Pro не существует» «Планшета Microsoft Surface Pro пока не существует», - заявил в интервью изданию CNet Том Майнелли (Tom

Microsoft рассказал, когда привезет в Россию полноценные планшеты Surface Pro Корпорация Microsoft объявила в своем блоге о намерении приступить к продажам планшета Surface Pro в ряде новых государств, в том числе в России, с июня 2013 г. В российском представительстве подтвердили, что устройство появится на полках до конца июня. Помимо России, в мае и июн

Microsoft Surface Pro запустят программы с Android тная своим эмулятором Android под названием App Player, выпустила версию для планшетного компьютера Microsoft Surface Pro. App Player для Windows 8 оптимизирована под технические характеристики

Microsoft сообщила о дефиците планшета Surface Pro со 128 ГБ памяти Microsoft сообщила в своем блоге о том, что складские запасы модели Surface Pro со 128 ГБ памяти были исчерпаны в ее собственном интернет-магазине в США, а также в розничных магазинах Staples и Best Buy. Однако в компании не уточнили, какой объем планшетов был

Microsoft приступила к продажам планшета Surface Pro освещенности, акселерометр, гироскоп и электронный компас, кнопки питания и регулировки громкости. Microsoft Surface Pro с клавиатурой-обложкой Type Cover Габариты Surface Pro - 275 x 173 x 13

Microsoft ответила на критику планшета Surface Pro Глава группы по разработке Surface в Microsoft Пэнос Пэней (Panos Panay) ответил на критику первых обозревателей планшета Surface Pro через сайт социальных закладок Reddit, на котором можно разворачивать дискуссии. Пэней обратился к двум наиболее часто критикуемым особенностям Surface Pro: малому времени ра

Планшет Microsoft Surface Pro встретили негативными отзывами Обозреватели негативно отозвались о Microsoft Surface Pro, подводит итог первых мнений о планшете агентство Reuters. «Я смог запу