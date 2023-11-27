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Microsoft Surface Pro планшет
СОБЫТИЯ
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|27.11.2023
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Авторизацию по отпечатку пальцев на ноутбуках Dell, Lenovo и Surface Pro легко взломать. Виновата Microsoft
окол делали Скверные новости поступают для пользователей ноутбуков Dell Inspiron, Lenovo ThinkPad и Microsoft Surface Pro X. Эксперты по безопасности нашли способ обходить встроенную в них авто
|31.03.2022
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Финансистка суперэлитного вуза украла iPad и Surface Pro на $40 млн. Ей светит 20 лет тюрьмы
чия, следует из материалов Минюста. Она периодически заказывала дорогостоящие планшеты Apple iPad и Microsoft Surface Pro, поставка которых осуществлялась в Нью-Йоркскую фирму ThinkingMac LLC.
|03.10.2019
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Microsoft выпустила смартфон на Android и новую Windows
мость компьютера на старте продаж, дата которого не назначена, составит $1000. Классический планшет Surface Pro 7 Surface Pro 7 стал вторым после Surface Pro X планшетом, продемонстрированным M
|03.10.2018
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Microsoft выпустил новые ПК, планшет и ноутбук Surface. Цены, фото, видео
rosoft представил несколько продуктов линейки Surface — демонстрационные видеоролики были выложены в блоге компании. В число новинок вошли моноблок Surface Studio 2, ноутбук Surface Laptop 2, планшет Surface Pro 6 и беспроводные наушники Surface Headphones. Surface Studio 2 Моноблок Surface Studio 2 получил экран с диагональю 28 дюймов, как и у предыдущей модели, выпущенной два года назад.
|24.05.2017
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Microsoft выпустила «убийцу» MacBook Air с увеличенным временем автономной работы. Видео
ированного для этого мероприятия в Шанхае представила новое пятое поколение гибридных планшетных ПК Surface Pro. Отныне планшеты будут поставляться без указания номера поколения в названии – оч
|19.05.2017
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Новые планшеты Microsoft Surface Pro рассекречены еще до анонса. Фото
сс утверждает, что никакого противоречия здесь нет, поскольку модели на снимках принадлежат к серии Microsoft Surface Pro, но никаких цифровых индексов на снимках нет: не исключено, что речь об
|08.02.2017
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Топ-7 самых мощных планшетов
ти ее увеличения тут нет. За дополнительную плату (149 долларов) предлагается док-клавиатура, как у Microsoft Surface Pro 4 и Apple iPad Pro. Она крепится на магниты, а экран можно расположить
|14.11.2016
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Топ планшетов 10-12” с лучшим соотношением габаритов экрана и корпуса
Microsoft Surface Pro 4 У Microsoft Surface Pro 4 экран занимает 76,6% от передней панели, и, по нашим расчетам, это са
|22.06.2016
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В России появился конкурент Microsoft Surface Pro с жидкостным охлаждением
рой представляют собой вариант ноутбука. Наиболее известным представителем такой категории является Microsoft Surface Pro. В российском представительстве Acer рассчитывают, что основными покупа
|24.08.2015
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Что Microsoft добавит в планшеты Surface Pro 4. Подробности
Новые процессоры, увеличенная память Microsoft Surface Pro 4 будет оснащен процессорами Intel нового поколения (кодовое имя Skylak
|17.02.2015
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Два новых планшета Microsoft: первая информация
ка выйдет в июле нынешнего года, сообщает The Christian Times со ссылкой на осведомленный источник. Microsoft Surface Pro 4 должен получить улучшенную конструкцию, более мощное «железо» и подде
|28.01.2015
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Microsoft сняла с производства планшеты на Windows RT
в компании. Microsoft планирует задействовать освободившиеся производственные мощности для выпуска Surface Pro 3, добавляет The Verge. Это событие примечательно тем, что Surface 2 был единстве
|26.08.2014
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Пользователи: Планшет Surface Pro 3 больно держать в руках из-за перегрева
Владельцы Microsoft Surface Pro 3 испытывают проблему с планшетом: в некоторых случаях он нагревается настолько с
|16.07.2014
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Отели Mandarin Oriental ставят на Microsoft Surface Pro
Сеть отелей Mandarin Oriental Hotel решила централизовать оказание услуг посетителям с помощью планшета Microsoft Surface Pro. Теперь в отелях Mandarin Oriental Hotel в Лондоне, Вашингтоне, Лас-Вегасе и Токио новым постояльцам будет выдан Microsoft Surface Pro, чтобы те могли вызывать зака
|30.06.2014
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Новый Surface Pro 3 за старый Macbook Air
Компания Microsoft придумала оригинальный способ продажи своего нового планшета Surface Pro 3 на территории США. Согласно правилам рекламной акции, до 31 июля любой желающий
|24.06.2014
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Microsoft начала прием подержанных MacBook Air за деньги
есте с клавиатурой составляет 14,1 мм, вес — 1,09 кг; MacBook Air — 17 мм и 1,34 кг соответственно. Microsoft Surface Pro 3 Это не первая подобная акция. С сентября по декабрь 2013 г. Microsoft
|20.06.2014
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Microsoft в спешке меняет прошивку планшета Suraface Pro 3 за день до начала продаж
Microsoft за день до начала продаж Surface Pro 3 обновила прошивку устройства. Однако установить ее на готовые планшеты не успел
|20.05.2014
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Microsoft выпустила гигантский планшет. ВИДЕО
е воздушных потоков внутри корпуса организовано иначе, вследствие чего снижены шумы от вентилятора. Microsoft Surface Pro 3 сокращает разрыв между планшетом и ноутбуком Другие важные нововведен
|19.05.2014
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Завтра Microsoft выпустит планшет Surface Mini. ХАРАКТЕРИСТИКИ
Как ожидается, 20 мая 2014 г. Microsoft представит два новых планшета Surface. Первый, Surface Pro 3, будет обладать экраном с диагональю более 10,1 дюйма, второй, Surface Mini, —
|29.11.2013
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В новых планшетах Microsoft Surface обнаружен брак
Владельцы новых планшетов Microsoft - Surface 2 и Surface Pro 2 - столкнулись с проблемой: при высоком нагреве устройства происходит отключение
|30.08.2013
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Microsoft сделала скидки на планшеты пожизненными
Microsoft решила закрепить текущие цены на планшет Surface Pro, который продавался со скидкой. Корпорация объявила об акции в начале августа, пообещав продавать планшеты по новой цене до конца текущего месяца. Цена была снижена на $100. Теперь
|05.08.2013
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Microsoft обрушила цену на флагманские Surface Pro
Microsoft снизила стоимость планшета Surface Pro на $100. Модель с 64 ГБ памяти будет продаваться в США по цене $799 (снижение составило 11%), а со 128 ГБ - по $899 (минус 10%). Снижение носит временный характер - акция продлится
|30.05.2013
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Microsoft увеличила емкость накопителя в Surface Pro до 256 ГБ
Корпорация Microsoft выпустила модель Surface Pro с SSD-накопителем емкостью 256 ГБ, сообщает The Verge. Из них пользователю доступно 207 ГБ пространства. Впервые компания увеличила емкость накопителя планшета Surface Pro -
|06.05.2013
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Аналитики: «Планшета Microsoft Surface Pro не существует»
«Планшета Microsoft Surface Pro пока не существует», - заявил в интервью изданию CNet Том Майнелли (Tom
|24.04.2013
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Microsoft рассказал, когда привезет в Россию полноценные планшеты Surface Pro
Корпорация Microsoft объявила в своем блоге о намерении приступить к продажам планшета Surface Pro в ряде новых государств, в том числе в России, с июня 2013 г. В российском представительстве подтвердили, что устройство появится на полках до конца июня. Помимо России, в мае и июн
|13.02.2013
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Microsoft Surface Pro запустят программы с Android
тная своим эмулятором Android под названием App Player, выпустила версию для планшетного компьютера Microsoft Surface Pro. App Player для Windows 8 оптимизирована под технические характеристики
|11.02.2013
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Microsoft сообщила о дефиците планшета Surface Pro со 128 ГБ памяти
Microsoft сообщила в своем блоге о том, что складские запасы модели Surface Pro со 128 ГБ памяти были исчерпаны в ее собственном интернет-магазине в США, а также в розничных магазинах Staples и Best Buy. Однако в компании не уточнили, какой объем планшетов был
|09.02.2013
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Microsoft приступила к продажам планшета Surface Pro
освещенности, акселерометр, гироскоп и электронный компас, кнопки питания и регулировки громкости. Microsoft Surface Pro с клавиатурой-обложкой Type Cover Габариты Surface Pro - 275 x 173 x 13
|07.02.2013
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Microsoft ответила на критику планшета Surface Pro
Глава группы по разработке Surface в Microsoft Пэнос Пэней (Panos Panay) ответил на критику первых обозревателей планшета Surface Pro через сайт социальных закладок Reddit, на котором можно разворачивать дискуссии. Пэней обратился к двум наиболее часто критикуемым особенностям Surface Pro: малому времени ра
|06.02.2013
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Планшет Microsoft Surface Pro встретили негативными отзывами
Обозреватели негативно отозвались о Microsoft Surface Pro, подводит итог первых мнений о планшете агентство Reuters. «Я смог запу
|30.11.2012
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Microsoft сообщила цену планшета Surface Pro
Microsoft в своем блоге впервые опубликовала цены на вторую модель планшета Surface - Surface Pro, которая работает под управлением Windows 8 Pro. Стоимость версии с 64 ГБ встроен
Microsoft Surface Pro и организации, системы, технологии, персоны:
|JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 24 1
|XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 1
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
|CNews - ZOOM.CNews 1866 16
|ZDnet 663 8
|The Verge - Издание 619 7
|Bloomberg 1627 6
|CNET Networks - CNET News 1643 5
|AllThingsDigital - AllThingsD - All Things Digital 201 4
|Business Insider - Бизнес инсайдер 264 4
|DigiTimes - Издание 1331 4
|VentureBeat 90 3
|Windows Central 36 3
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 3
|Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 3
|Neowin 217 2
|GeekWire 13 2
|PCWorld - PC World 47 2
|Tom’s Hardware 600 2
|Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 1
|TechPowerUp 23 1
|Ars Technica 450 1
|TENAA 19 1
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|Forbes - Форбс 1002 1
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