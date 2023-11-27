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Microsoft Surface Pro планшет

СОБЫТИЯ

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27.11.2023 Авторизацию по отпечатку пальцев на ноутбуках Dell, Lenovo и Surface Pro легко взломать. Виновата Microsoft

окол делали Скверные новости поступают для пользователей ноутбуков Dell Inspiron, Lenovo ThinkPad и Microsoft Surface Pro X. Эксперты по безопасности нашли способ обходить встроенную в них авто
31.03.2022 Финансистка суперэлитного вуза украла iPad и Surface Pro на $40 млн. Ей светит 20 лет тюрьмы

чия, следует из материалов Минюста. Она периодически заказывала дорогостоящие планшеты Apple iPad и Microsoft Surface Pro, поставка которых осуществлялась в Нью-Йоркскую фирму ThinkingMac LLC.

03.10.2019 Microsoft выпустила смартфон на Android и новую Windows

мость компьютера на старте продаж, дата которого не назначена, составит $1000. Классический планшет Surface Pro 7 Surface Pro 7 стал вторым после Surface Pro X планшетом, продемонстрированным M
03.10.2018 Microsoft выпустил новые ПК, планшет и ноутбук Surface. Цены, фото, видео

rosoft представил несколько продуктов линейки Surface — демонстрационные видеоролики были выложены в блоге компании. В число новинок вошли моноблок Surface Studio 2, ноутбук Surface Laptop 2, планшет Surface Pro 6 и беспроводные наушники Surface Headphones. Surface Studio 2 Моноблок Surface Studio 2 получил экран с диагональю 28 дюймов, как и у предыдущей модели, выпущенной два года назад.

24.05.2017 Microsoft выпустила «убийцу» MacBook Air с увеличенным временем автономной работы. Видео

ированного для этого мероприятия в Шанхае представила новое пятое поколение гибридных планшетных ПК Surface Pro. Отныне планшеты будут поставляться без указания номера поколения в названии – оч
19.05.2017 Новые планшеты Microsoft Surface Pro рассекречены еще до анонса. Фото

сс утверждает, что никакого противоречия здесь нет, поскольку модели на снимках принадлежат к серии Microsoft Surface Pro, но никаких цифровых индексов на снимках нет: не исключено, что речь об
08.02.2017 Топ-7 самых мощных планшетов

ти ее увеличения тут нет. За дополнительную плату (149 долларов) предлагается док-клавиатура, как у Microsoft Surface Pro 4 и Apple iPad Pro. Она крепится на магниты, а экран можно расположить

14.11.2016 Топ планшетов 10-12” с лучшим соотношением габаритов экрана и корпуса

Microsoft Surface Pro 4 У Microsoft Surface Pro 4 экран занимает 76,6% от передней панели, и, по нашим расчетам, это са
22.06.2016 В России появился конкурент Microsoft Surface Pro с жидкостным охлаждением

рой представляют собой вариант ноутбука. Наиболее известным представителем такой категории является Microsoft Surface Pro. В российском представительстве Acer рассчитывают, что основными покупа
24.08.2015 Что Microsoft добавит в планшеты Surface Pro 4. Подробности

Новые процессоры, увеличенная память Microsoft Surface Pro 4 будет оснащен процессорами Intel нового поколения (кодовое имя Skylak
17.02.2015 Два новых планшета Microsoft: первая информация

ка выйдет в июле нынешнего года, сообщает The Christian Times со ссылкой на осведомленный источник. Microsoft Surface Pro 4 должен получить улучшенную конструкцию, более мощное «железо» и подде
28.01.2015 Microsoft сняла с производства планшеты на Windows RT

в компании. Microsoft планирует задействовать освободившиеся производственные мощности для выпуска Surface Pro 3, добавляет The Verge. Это событие примечательно тем, что Surface 2 был единстве
26.08.2014 Пользователи: Планшет Surface Pro 3 больно держать в руках из-за перегрева

Владельцы Microsoft Surface Pro 3 испытывают проблему с планшетом: в некоторых случаях он нагревается настолько с
16.07.2014 Отели Mandarin Oriental ставят на Microsoft Surface Pro

Сеть отелей Mandarin Oriental Hotel решила централизовать оказание услуг посетителям с помощью планшета Microsoft Surface Pro. Теперь в отелях Mandarin Oriental Hotel в Лондоне, Вашингтоне, Лас-Вегасе и Токио новым постояльцам будет выдан Microsoft Surface Pro, чтобы те могли вызывать зака
30.06.2014 Новый Surface Pro 3 за старый Macbook Air

Компания Microsoft придумала оригинальный способ продажи своего нового планшета Surface Pro 3 на территории США. Согласно правилам рекламной акции, до 31 июля любой желающий
24.06.2014 Microsoft начала прием подержанных MacBook Air за деньги

есте с клавиатурой составляет 14,1 мм, вес — 1,09 кг; MacBook Air — 17 мм и 1,34 кг соответственно. Microsoft Surface Pro 3 Это не первая подобная акция. С сентября по декабрь 2013 г. Microsoft
20.06.2014 Microsoft в спешке меняет прошивку планшета Suraface Pro 3 за день до начала продаж

Microsoft за день до начала продаж Surface Pro 3 обновила прошивку устройства. Однако установить ее на готовые планшеты не успел
20.05.2014 Microsoft выпустила гигантский планшет. ВИДЕО

е воздушных потоков внутри корпуса организовано иначе, вследствие чего снижены шумы от вентилятора. Microsoft Surface Pro 3 сокращает разрыв между планшетом и ноутбуком Другие важные нововведен
19.05.2014 Завтра Microsoft выпустит планшет Surface Mini. ХАРАКТЕРИСТИКИ

Как ожидается, 20 мая 2014 г. Microsoft представит два новых планшета Surface. Первый, Surface Pro 3, будет обладать экраном с диагональю более 10,1 дюйма, второй, Surface Mini, —

29.11.2013 В новых планшетах Microsoft Surface обнаружен брак

Владельцы новых планшетов Microsoft - Surface 2 и Surface Pro 2 - столкнулись с проблемой: при высоком нагреве устройства происходит отключение
30.08.2013 Microsoft сделала скидки на планшеты пожизненными

Microsoft решила закрепить текущие цены на планшет Surface Pro, который продавался со скидкой. Корпорация объявила об акции в начале августа, пообещав продавать планшеты по новой цене до конца текущего месяца. Цена была снижена на $100. Теперь

05.08.2013 Microsoft обрушила цену на флагманские Surface Pro

Microsoft снизила стоимость планшета Surface Pro на $100. Модель с 64 ГБ памяти будет продаваться в США по цене $799 (снижение составило 11%), а со 128 ГБ - по $899 (минус 10%). Снижение носит временный характер - акция продлится

30.05.2013 Microsoft увеличила емкость накопителя в Surface Pro до 256 ГБ

Корпорация Microsoft выпустила модель Surface Pro с SSD-накопителем емкостью 256 ГБ, сообщает The Verge. Из них пользователю доступно 207 ГБ пространства. Впервые компания увеличила емкость накопителя планшета Surface Pro -

06.05.2013 Аналитики: «Планшета Microsoft Surface Pro не существует»

«Планшета Microsoft Surface Pro пока не существует», - заявил в интервью изданию CNet Том Майнелли (Tom
24.04.2013 Microsoft рассказал, когда привезет в Россию полноценные планшеты Surface Pro

Корпорация Microsoft объявила в своем блоге о намерении приступить к продажам планшета Surface Pro в ряде новых государств, в том числе в России, с июня 2013 г. В российском представительстве подтвердили, что устройство появится на полках до конца июня. Помимо России, в мае и июн
13.02.2013 Microsoft Surface Pro запустят программы с Android

тная своим эмулятором Android под названием App Player, выпустила версию для планшетного компьютера Microsoft Surface Pro. App Player для Windows 8 оптимизирована под технические характеристики
11.02.2013 Microsoft сообщила о дефиците планшета Surface Pro со 128 ГБ памяти

Microsoft сообщила в своем блоге о том, что складские запасы модели Surface Pro со 128 ГБ памяти были исчерпаны в ее собственном интернет-магазине в США, а также в розничных магазинах Staples и Best Buy. Однако в компании не уточнили, какой объем планшетов был

09.02.2013 Microsoft приступила к продажам планшета Surface Pro

освещенности, акселерометр, гироскоп и электронный компас, кнопки питания и регулировки громкости. Microsoft Surface Pro с клавиатурой-обложкой Type Cover Габариты Surface Pro - 275 x 173 x 13
07.02.2013 Microsoft ответила на критику планшета Surface Pro

Глава группы по разработке Surface в Microsoft Пэнос Пэней (Panos Panay) ответил на критику первых обозревателей планшета Surface Pro через сайт социальных закладок Reddit, на котором можно разворачивать дискуссии. Пэней обратился к двум наиболее часто критикуемым особенностям Surface Pro: малому времени ра
06.02.2013 Планшет Microsoft Surface Pro встретили негативными отзывами

Обозреватели негативно отозвались о Microsoft Surface Pro, подводит итог первых мнений о планшете агентство Reuters. «Я смог запу
30.11.2012 Microsoft сообщила цену планшета Surface Pro

Microsoft в своем блоге впервые опубликовала цены на вторую модель планшета Surface - Surface Pro, которая работает под управлением Windows 8 Pro. Стоимость версии с 64 ГБ встроен

Публикаций - 129, упоминаний - 261

Microsoft Surface Pro и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 108
Apple Inc 13154 45
Intel Corporation 12811 37
Lenovo Group 2446 23
Samsung Electronics 11064 20
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 20
HP Inc. 5883 17
Nvidia Corp 4002 16
Dell EMC 5180 16
Google LLC 12688 14
Acer Group - Acer Inc 2776 14
Huawei 4676 13
Amazon Inc - Amazon.com 3277 12
X Corp - Twitter 2938 8
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 8
Qualcomm Technologies 1974 7
AKG 66 6
AMD - Advanced Micro Devices 4641 6
Wacom 143 5
Meta Platforms - Facebook 4621 5
Xiaomi - Сяоми 2231 4
Toshiba Corporation 2980 4
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 4
MediaTek - Ralink 595 4
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 332 4
Best Buy 223 3
Dell Technologies - Dell Computer 2219 3
Oracle Corporation 7074 3
Merlion iRU - Деловой офис 352 3
LG Electronics 3735 2
Fujitsu 2105 2
Sony 6739 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 2
HTC Corporation 1512 2
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 740 2
HP - Hewlett-Packard 3662 2
Nintendo 823 2
Sharp Dynabook - Toshiba Dynabook 29 1
Telefonica - Telefónica, S.A. 578 1
Digma 251 1
Microsoft - LinkedIn 699 4
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 4
Block - Square 203 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Совкомбанк Совесть 279 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Barnes & Noble 171 1
Ford Motor Company - Форд Мотор Компании 192 1
Резонанс НПП 407 1
Фрэш Маркет - сеть магазинов Да! 12 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 1
Maziv Entertainment LLC 1 1
KeyBank - KBCM - KeyBanc Capital Markets - Pacific Crest Securities 17 1
Walmart - Wal-Mart Stores 405 1
eBay Inc 1640 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 238 1
Visa International 1993 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 1
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 1
Carl Zeiss AG 307 1
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
Судебная власть - Judicial power 2500 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 2
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 2
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США - U.S. IRC - Internal Revenue Code - Налоговый кодекс США - EFTPS, Electronic Federal Tax Payment System - Электронная федеральная налоговая платёжная система США 144 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
U.S. Department of Defense - DISA - Defense Information Systems Agency - DCA - Defense Communications Agency - Агентство защиты информационных систем 12 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 408 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 123 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 1
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 24 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 111
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 76
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 65
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 59
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 48
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 42
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 37
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 32
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 31
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3637 31
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 30
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1973 28
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2479 28
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 26
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6265 25
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3783 25
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 23
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 22
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 21
USB Type-C - USB-C - USB 3 2379 20
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8776 19
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 19
Аксессуары 4282 18
VESA DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 866 17
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 16
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 15
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 15
PPI - pixels per inch - пикселей на дюйм - единица измерения разрешающей способности монитора 624 14
Ultrabook - Ультрабук - Subnotebook - Субноутбук - Sleekbook - Сликбук - тонкий и лёгкий ноутбук - ультракомпактный ноутбук - мининоутбук 1054 13
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Док-станция - Docking station 559 11
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4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 11
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Microsoft Surface - Планшет 450 95
Microsoft Windows 16882 75
Microsoft Windows 10 1938 47
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Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 46
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 32
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 31
Intel Core - Семейство процессоров 1251 30
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Microsoft Surface Book - Серия ноутбуков 52 20
Samsung Galaxy Tab - серия планшетов 444 20
Intel Core i - Cерия процессоров 534 18
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 17
Microsoft Surface Pen 29 16
Microsoft Windows 7 2007 16
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 15
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Apple MacBook - серия ноутбуков 1081 15
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Nvidia Tegra - серия процессоров 453 13
Apple MacBook Air - Ноутбук 500 13
Apple MacBook Pro 559 12
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Apple iPhone 6 4861 11
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Apple Pencil 114 10
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 434 10
Microsoft Surface Laptop 29 10
Huawei MediaPad - серия планшетов 94 10
Microsoft Office 4170 9
Intel Atom - Intel Centrino Atom - Intel Denverton Atom - Intel Atom Clover Trail - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 994 9
Microsoft Azure 1526 9
Microsoft Windows Hello 210 9
Apple iPad mini 430 9
Microsoft Xbox One - игровая приставка 272 9
Google Chromebook - Google Хромбук 239 9
Apple A Bionic - чипсет - серия мобильных процессоров 338 8
Intel HD Graphics - графический процессор 233 8
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 15
Satya Nadella - Сатья Наделла 227 13
Panay Panos - Панай Панос 21 8
Foley Mary Jo - Фоли Мэри Джо 20 4
Mossberg Walter - Моссберг Уолтер 25 4
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 4
Elop Stephen - Элоп Стивен 156 3
Schiller Phil - Шиллер Филип 85 2
Kitagawa Mikako - Китагава Микако 30 2
Hood Amy - Гуд Эми 17 2
Shim Richard - Шим Ричард 15 2
Тикуркин Максим 38 1
Ермолаев Артем 379 1
Myerson Terry - Майерсон Терри 65 1
Blass Evan - Бласс Эван 36 1
Дмитриев Сергей 34 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 1
DiCaprio Leonardo - ДиКаприо Леонардо 10 1
Turner Kevin - Тернер Кевин 35 1
Spencer Phil - Спенсер Фил 9 1
LeBlanc Brandon - ЛеБлан Брендон 29 1
Ubrani Jitesh - Убрани Джитеш 18 1
Chou Jay - Чоу Джей 11 1
Coble Gwen - Кобл Гвен 12 1
Бетсис Павел 101 1
Mulally Alan - Малалли Алан 14 1
Пешков Дмитрий 45 1
Swindell Michael - Свинделл Майкл 25 1
Schiller Philip - Шиллер Филипп 44 1
Беляев Евгений 5 1
Newman Josh - Ньюман Джош 3 1
Prasad Dhirendra - Прасад Дхирендра 2 1
Kapiris Kyriakos - Капирис Кириакос 5 1
Кипятков Валентин 5 1
Bates Tony - Бейтс Тони 24 1
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Shih Jonney - Ши Джонни 13 1
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Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 24
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Германия - Федеративная Республика 13221 7
Южная Корея - Республика 7052 5
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Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 4
США - Вашингтон - Редмонд 238 3
Европа 24964 3
Финляндия - Финляндская Республика 3697 3
Сингапур - Республика 1953 3
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 3
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 3
Испания - Королевство 3840 3
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 3
Австрия - Австрийская Республика 1357 3
США - Калифорния - Купертино 281 3
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 2
Ирландия - Республика 1051 2
Дания - Королевство 1337 2
Норвегия - Королевство 1858 2
Швеция - Королевство 3782 2
Индия - Bharat 5869 2
Бельгия - Королевство 1192 2
Нидерланды 3746 2
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1438 2
Новая Зеландия 737 2
Люксембург Великое Герцогство 446 2
Португалия - Португальская Республика 956 2
США - Массачусетс 517 1
США - Джорджия 335 1
США - Коннектикут 172 1
США - Невада 214 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 16
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 14
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 11
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 7
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 6
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 5
Трейд-ин - Trade-in 233 4
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 955 4
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 4
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 4
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 4
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 3
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3088 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 3
Английский язык 7030 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 3
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 3
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 3
Металлы - Платина - Platinum 500 3
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 3
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 3
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1918 3
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 2
Ergonomics - Эргономика 1755 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 2
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 2
Торговля оптовая - Wholesale trade 1265 2
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1639 2
Металлы - Золото - Gold 1251 2
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 2
Статистика - Statistics - статистические данные 1889 2
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1574 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 2
НКО - Некоммерческая организация 636 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 1
CNews - ZOOM.CNews 1866 16
ZDnet 663 8
The Verge - Издание 619 7
Bloomberg 1627 6
CNET Networks - CNET News 1643 5
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DigiTimes - Издание 1331 4
VentureBeat 90 3
Windows Central 36 3
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 3
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 3
Neowin 217 2
GeekWire 13 2
PCWorld - PC World 47 2
Tom’s Hardware 600 2
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 1
TechPowerUp 23 1
Ars Technica 450 1
TENAA 19 1
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Mashable 372 1
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VR-Zone 10 1
Economic Daily News 32 1
Trusted Reviews 8 1
Seattle Times 40 1
Forbes - Форбс 1002 1
Reddit 398 1
The Register - The Register Hardware 1784 1
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 1
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Wired - Издание 276 1
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