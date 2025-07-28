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Кипятков Валентин
УПОМИНАНИЯ
Кипятков Валентин и организации, системы, технологии, персоны:
|Дмитриев Сергей 34 4
|Беляев Евгений 5 3
|Волож Аркадий 255 1
|Касперский Евгений 326 1
|Фролов Денис 59 1
|Баранов Денис 20 1
|Максимов Юрий 32 1
|Киреев Евгений 4 1
|Forbes - Форбс 876 1
|TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 116 1
|TechPowerUp 19 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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Создано именных указателей - 179167.
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