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JVM Java Virtual Machine JavaVM
СОБЫТИЯ
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|18.08.2025
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Вышел релиз Axiom JDK Express на JVM 21 для ускорения Java-приложений без миграции
пания Axiom JDK (АО «Аксиом») объявляет о выходе новой версии Axiom JDK Express, российской среды исполнения Java с оптимизированной производительностью. Теперь продукт доступен на виртуальной машине JVM 21. Новый релиз позволяет ускорить работу Java-приложений до 40% без изменений кода и без затрат на модернизацию оборудования. Об этом CNews сообщили представители Axiom JDK. Новый Axiom JD
|25.06.2015
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Система «ИВК Портал» полностью совместима с новейшей Java-машиной
и них: подсистема управления контентом портала, веб-сервер Apache Tomcat (лицензия Apache License), виртуальная машина Java OpenJDK (лицензия GNU GPL v2), подсистема мониторинга сетевых ресурсо
|24.10.2012
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Digital Security помогла Oracle закрыть уязвимость в Java-машине
директор Digital Security, представил публике летом на конференции BlackHat: она была обнаружена в JVM, используемой в платформе SAP NetWeaver. Почти сразу же эта проблема, как уже писал CNews
|27.01.2011
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RIM установит Java-машину от Android OS
RIM установит Java-машину от Android OS. Производитель собирается поставить в BlackBerry PlayBook Dalvik VM, используемую в "гуглофонах". Таким образом, в этом планшете может быть исполнен код Android-прилож
|08.11.2010
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Oracle предложит Premium-версию JVM
cle Адама Мессинджера (Adam Messinger) о намерении компании предложить разработчикам Premium-версию инструментария Java Development Kit (JDK) в дополнение к традиционной JDK с открытыми кодами. Новая JVM должна будет объединить две виртуальные машины — JRockit VM (разработка компании BEA, ранее приобретенной Oracle) и Hotspot JVM (разработка Sun). Jrockit VM – более быстродействующая
|15.04.2004
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Microsoft будет поддерживать JVM еще 3 года
осле заключения соглашения между Microsoft и Sun Microsystems у пользователей Java Virtual Machine (JVM) есть еще 3 года для того, чтобы перейти на использование программы .NET от Microsoft или
|20.09.2002
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BEA: виртуальная Java-машина для Windows и Linux
ящие внутри виртуальной Java машине и Java-приложениях, распределение ресурсов (процессора, памяти) и получать предупреждения о возможных критических ситуациях. BEA WebLogic JRockit 7.0, как и другие JVM, поставляется бесплатно. Источник:по материалам Internet Week. Учебный курс по теме: Современные способы создания программных систем с многоуровневой (n-tier) архитектурой на основе техноло
|11.09.2002
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BEA Systems выпустила самую быструю в мире виртуальную Java-машину
актеризованную одним из представителей компании как "самая быстрая в мире" виртуальная Java-машина (JVM). Версия 7.0, как заявил вице-президент и генеральный менеджер подразделения по Java-прод
|20.03.2002
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Microsoft и Sun предупреждают о системных ошибках в JVM
Корпорация Microsoft распространила заявление, в котором сообщается об уже второй обнаруженной за текущий месяц критической системной уязвимости вирутальной машины Java (JVM). Напомним, что информация о первой системной ошибке была опубликована Microsoft и Sun в начале марта, после чего Sun, занимающаяся разработкой и поддержкой JVM, выпустила специальну
|21.12.2001
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Intel будет использовать Java-машину от Newmonics в процессорах Xscale
Компания Newmonics получила третий транш финансирования, объем которого не разглашается, от Intel Capital, инновационного подразделения корпорации Intel. Intel решила использовать виртуальную Java-машину PERC от Newmonics как часть процессорной архитектуры Xscale, так что Newmonics оптимизирует PERC для использования в соответствующих приложениях. Компания Newmonics, организованная
|06.11.2001
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Sun выпустила JVM для Windows XP
Virtual Machine для ОС Windows XP от Microsoft, которая поступит в свободное распространение. Новая JVM позволит Java-приложениям работать под новой ОС Windows XP. Sun заявила, что новая JVM
|22.08.2001
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Sun потопоропилась с сообщением о готовности Java Virtual Machine для Windows XP
Компания Sun Microsystems сообщила, что "виртуальная машина Java", работающая под Windows XP и недавно вышедший Internet Explorer 6, н
|28.10.1999
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Самая быстрая Java-машина работает на платформе Linux
нием ОС Linux. На одном и том же компьютере с процессором Pentium Pro/200MHz были протестированы 16 Java-машин, включая IBM JDK 1.1.8 для Windows NT (она оказалась второй), Java-машина от Micro
|14.04.1999
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IBM представила виртуальную машину Java Virtual Machine для Windows
Компания IBM представила виртуальную машину Java Virtual Machine (JVM) для ОС Microsoft Windows, которая должна будет ускорить выполнения Java-приложений. В от
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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