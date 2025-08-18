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JVM Java Virtual Machine JavaVM

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


18.08.2025 Вышел релиз Axiom JDK Express на JVM 21 для ускорения Java-приложений без миграции

пания Axiom JDK (АО «Аксиом») объявляет о выходе новой версии Axiom JDK Express, российской среды исполнения Java с оптимизированной производительностью. Теперь продукт доступен на виртуальной машине JVM 21. Новый релиз позволяет ускорить работу Java-приложений до 40% без изменений кода и без затрат на модернизацию оборудования. Об этом CNews сообщили представители Axiom JDK. Новый Axiom JD
25.06.2015 Система «ИВК Портал» полностью совместима с новейшей Java-машиной

и них: подсистема управления контентом портала, веб-сервер Apache Tomcat (лицензия Apache License), виртуальная машина Java OpenJDK (лицензия GNU GPL v2), подсистема мониторинга сетевых ресурсо
24.10.2012 Digital Security помогла Oracle закрыть уязвимость в Java-машине

директор Digital Security, представил публике летом на конференции BlackHat: она была обнаружена в JVM, используемой в платформе SAP NetWeaver. Почти сразу же эта проблема, как уже писал CNews
27.01.2011 RIM установит Java-машину от Android OS

RIM установит Java-машину от Android OS. Производитель собирается поставить в BlackBerry PlayBook Dalvik VM, используемую в "гуглофонах". Таким образом, в этом планшете может быть исполнен код Android-прилож
08.11.2010 Oracle предложит Premium-версию JVM

cle Адама Мессинджера (Adam Messinger) о намерении компании предложить разработчикам Premium-версию инструментария Java Development Kit (JDK) в дополнение к традиционной JDK с открытыми кодами. Новая JVM должна будет объединить две виртуальные машины — JRockit VM (разработка компании BEA, ранее приобретенной Oracle) и Hotspot JVM (разработка Sun). Jrockit VM – более быстродействующая
15.04.2004 Microsoft будет поддерживать JVM еще 3 года

осле заключения соглашения между Microsoft и Sun Microsystems у пользователей Java Virtual Machine (JVM) есть еще 3 года для того, чтобы перейти на использование программы .NET от Microsoft или
20.09.2002 BEA: виртуальная Java-машина для Windows и Linux

ящие внутри виртуальной Java машине и Java-приложениях, распределение ресурсов (процессора, памяти) и получать предупреждения о возможных критических ситуациях. BEA WebLogic JRockit 7.0, как и другие JVM, поставляется бесплатно. Источник:по материалам Internet Week. Учебный курс по теме: Современные способы создания программных систем с многоуровневой (n-tier) архитектурой на основе техноло
11.09.2002 BEA Systems выпустила самую быструю в мире виртуальную Java-машину

актеризованную одним из представителей компании как "самая быстрая в мире" виртуальная Java-машина (JVM). Версия 7.0, как заявил вице-президент и генеральный менеджер подразделения по Java-прод
20.03.2002 Microsoft и Sun предупреждают о системных ошибках в JVM

Корпорация Microsoft распространила заявление, в котором сообщается об уже второй обнаруженной за текущий месяц критической системной уязвимости вирутальной машины Java (JVM). Напомним, что информация о первой системной ошибке была опубликована Microsoft и Sun в начале марта, после чего Sun, занимающаяся разработкой и поддержкой JVM, выпустила специальну
21.12.2001 Intel будет использовать Java-машину от Newmonics в процессорах Xscale

Компания Newmonics получила третий транш финансирования, объем которого не разглашается, от Intel Capital, инновационного подразделения корпорации Intel. Intel решила использовать виртуальную Java-машину PERC от Newmonics как часть процессорной архитектуры Xscale, так что Newmonics оптимизирует PERC для использования в соответствующих приложениях. Компания Newmonics, организованная

06.11.2001 Sun выпустила JVM для Windows XP

Virtual Machine для ОС Windows XP от Microsoft, которая поступит в свободное распространение. Новая JVM позволит Java-приложениям работать под новой ОС Windows XP. Sun заявила, что новая JVM
22.08.2001 Sun потопоропилась с сообщением о готовности Java Virtual Machine для Windows XP

Компания Sun Microsystems сообщила, что "виртуальная машина Java", работающая под Windows XP и недавно вышедший Internet Explorer 6, н
28.10.1999 Самая быстрая Java-машина работает на платформе Linux

нием ОС Linux. На одном и том же компьютере с процессором Pentium Pro/200MHz были протестированы 16 Java-машин, включая IBM JDK 1.1.8 для Windows NT (она оказалась второй), Java-машина от Micro
14.04.1999 IBM представила виртуальную машину Java Virtual Machine для Windows

Компания IBM представила виртуальную машину Java Virtual Machine (JVM) для ОС Microsoft Windows, которая должна будет ускорить выполнения Java-приложений. В от

Публикаций - 158, упоминаний - 187

JVM и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 43
Oracle Corporation 7074 42
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 30
IBM - International Business Machines Corp 9699 22
Google LLC 12690 19
Intel Corporation 12811 19
Samsung Electronics 11065 14
Apple Inc 13156 9
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 9
Red Hat 1378 9
HP - Hewlett-Packard 3662 9
Axiom JDK - Аксиом АО - ранее Bellsoft - БеллСофт 54 9
LG Electronics 3735 8
HP Inc. 5883 8
Sony 6739 7
Sharp Corporation 1062 7
SAP SE 5601 6
Lenovo Motorola 3566 6
JetBrains 86 5
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 5
Oracle - BEA Systems 162 5
Dell EMC 5180 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 5
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 4
HP - Palm Inc - Palm Computing - palmOne - Handspring 469 4
МегаФон 10742 4
X Corp - Twitter 2938 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 4
Microsoft Corporation - GitHub 1075 4
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 4
Diasoft - Диасофт 1144 4
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 4
HTC Corporation 1512 4
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 4
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 3
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1160 3
Netscape Communications Corporation 426 3
Эримекс - Erimex 100 3
Bsquare 8 3
ELSA AG - Elsa Optoelectronics Technology 37 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 5
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 3
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 3
НСПК - Национальная система платежных карт 948 3
Альфа-Банк 1979 3
Yamaha - Ямаха 110 2
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 2
Visa International 1993 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 2
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 228 1
Runa Capital 158 1
Superjob - Суперджоб 858 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 1
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 150 1
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 142 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 1
IKEA - ИКЕА 171 1
Lynwood Investments 9 1
LEGO 260 1
Роскосмос - РКС - Российские космические системы 152 1
UMA - United Music Agency 40 1
Совкомбанк Совесть 279 1
РУСАЛ - Объединённая компания - Русский алюминий - Сибирско-уральская алюминиевая компания 93 1
Tata Motors - Jaguar Cars 126 1
Tata Motors - Jaguar Land Rover 103 1
Верный - торговая сеть 326 1
Локо-Банк - Локо-Инвест УА 62 1
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 307 1
Базэл - Базовый Элемент - Сибирский алюминий 117 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Uber 357 1
Intel Capital 148 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 1
Урал ФД АКБ - Уральский финансовый дом - Дом.ру банк 18 1
Mitsui & Co - Mitsui Group - Мицуи энд ко 45 1
Петербургская Биржа - Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа - ранее СПбМТСБ 24 1
Nouse Limited 2 1
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 1
NanduQ - Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - OSMP - Группа E-port 266 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 14
Судебная власть - Judicial power 2500 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 3
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 632 3
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 2
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 1
Ростех - Рособоронэкспорт - Росвооружение - Промэкспорт 121 1
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 212 1
Губернатор Калифорнии - органы государственной власти штата Калифорнии США 62 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 15
Apache Software Foundation - ASF 231 3
OpenJDK Community 11 2
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile 45 2
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 24 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
Eclipse Foundation 26 1
GENIVI Alliance - COVESA - Connected Vehicle Systems Alliance 14 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 77
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 46
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 43
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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