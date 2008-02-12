«Марвел» поглотил Erimex В результате объединения двух крупных дистрибьюторов — «Марвел-дистрибуция» и Erimex — новой компании в результате слияния образовано не будет: Erimex будет присоединен к «Марвел-дистрибуции». Слияние должно способствовать расширению партнерской сети «Марвел»

"Марвел" объединился с Erimex Компании "Марвел" и Erimex объявили о своем объединении. Подробности сделки пока не сообщаются. "Марвел" основана в 1991 г. и на сегодня является одним из крупнейших широкопрофильных дистрибьюторов компьютерной те

Erimex стал официальным дистрибьютором мониторов АОС Дистрибьюторская компания Erimex, специализирующаяся на поставках мониторов, источников бесперебойного питания, ноутбуков, сетевого оборудования и акустических систем, сообщает о начале поставок мониторов марки AOC. Бре

Erimex стал официальным дистрибьютором продукции ViewSonic в России Компания ViewSonic подписала партнерское соглашение с российской компанией Erimex о продвижении продуктов ViewSonic, а также обеспечении технической и консультационной поддержки клиентов. Уже сейчас начинаются поставки мониторов ViewSonic на склады компании Erimex<

Мониторы iiyama: итоги и перспективы В Санкт-Петербурге прошла партнерская конференция "iiyama в России", организованная дистрибьюторской компанией Erimex. В работе конференции принял участие ведущий менеджер компании iiyama Deutschland GmbH по работе со странами Центральной и Восточной Европы Рольф Хенниге. В первой части конференции комм

Philips и Erimex решили расстаться Как уже сообщалось, российское представительство компании Philips и компания Erimex официально объявили о расторжении соглашения по дистрибьюции мониторов под маркой Philips, подписанного в сентябре 2001 года, и лишении компании Erimex статуса "дистрибьютор монит

Philips прекратит сотрудничество с Erimex Российское представительство компании Philips Consumer Electronics, производителя мониторов, объявило сегодня о расторжении контракта с компанией Erimex. Как сообщили представители Philips, соглашение по дистрибьюции мониторов под маркой Philips было подписано компаниями в сентябре 2001 года. Однако анализ совместной деятельности показал

Erimex начал поставки ЖК-монитора Belinea 101910 Компания Erimex, дистрибьютор мониторов Belinea, объявила о начале поставок на российский рынок нового 19-дюймового ЖК-монитора Belinea 101910. Физическое разрешение 1280х1024 позволяет работаь с нескол

Erimex объявил о начале поставок ЖК-монитора Belinea 101820 Компания Erimex объявила о начале поставок нового 18-дюймового ЖК-монитора Belinea 101820. Новый монитор Belinea 101820 с диагональю 18,1 дюймов пришел на смену модели Belinea 101810. Модель изготавлива

Erimex начала поставки нового ЖК-монитора Belinea Компания Erimex, европейский дистрибьютор мониторов Belinea, объявила о начале поставок нового 15-дюймового ЖК-монитора Belinea 101545. Новый монитор Belinea 101545 пришел на смену известной модели Beli

Летом в России появится новый ЖК-монитор компании Belinea Компания Erimex, европейский дистрибьютор мониторов Belinea, объявлила о начале производства компанией Maxdata нового 19-дюймового LCD-монитора Belinea 101910. Новая модель расширяет модельный ряд LCD-м

Erimex начала поставки 17-дюймового монитора Belinea 101720 на российский рынок Компания Erimex, европейский дистрибьютор мониторов Belinea, объявила о начале поставок на российский рынок новой модели 17-дюймового монитора Belinea 101720. Новая модель расширяет модельный ряд LCD-мо

Erimex начала поставки 17-дюймового монитора Belinea 103025 Компания Erimex, европейский дистрибьютор мониторов Belinea, объявила о начале поставок на российский рынок новой модели 17-дюймового монитора Belinea 103026. Новинка пришла на смену модели Belinea 1030

IIYAMA представила новые большие LCD-мониторы на CeBit 2002 и позволяет использовать как аналоговую, так и цифровую видеокарту. Новые модели LCD-мониторов IIYAMA появятся в продаже летом 2002 года. Официальным дистрибьютором мониторов IIYAMA является компания ERIMEX. Многопрофильная дистрибьюторская компания ERIMEX девять лет представляет на российском рынке продукцию ведущих мировых производителей: Belinea, IIYAMA, Philips, Activity, Typhoon

Объем продаж мониторов Belinea вырос в 2,5 раза Компания ERIMEX, крупнейший европейский дистрибьютор мониторов Belinea, объявил о результатах продаж мониторов Belinea в 2001 году. Общий объем продаж составил 65.487 мониторов (за 2000 год было продано

IIYAMA обновила линейку мониторов Компания IIYAMA провела значительные изменениях в линейке CRT-мониторов в этом году, сообщила компания Erimex. Анализ показывает, что компания намерена существенно увеличить количество моделей класса Professional, что составит основу конкурентного преимущества IIYAMA перед другими производителям

Belinea снизила цены на 15- и 17-дюймовые мониторы Компания ERIMEX объявила о снижении цен на мониторы Belinea с диагональю 15- и 17-дюймов, что связано со снижением отпускных цен производителя. Среди 15-дюймовых моделей значительно снижена цена на моде

Belinea выпустила новый LCD-монитор Belinea 101730 жения, поскольку отсутствует преобразование видеосигнала в аналоговую форму. Belinea 101730 соответствует требованиям TCO 99, VESA DPMS, Energy Star. Габариты - 434х434х220 мм, вес - 6,3 кг. Компания ERIMEX, дистрибьютор мониторов Belinea, сообщила, что данная модель уже поступила в продажу по рекомендованной розничной цене $1.000. Кроме того, компания ERIMEX поставляет широкий спект

ERIMEX и "АСКОН" объявили о стратегическом альянсе Компании "АСКОН" и ERIMEX объявили о совместных планах по продвижению программно-аппаратного комплекса для выполнения проектно-конструкторских работ. В основе сотрудничества лежит стремление удовлетворить растущи

Erimex объявила о снижении цен на LCD-мониторы Belinea Компания Erimex, официальный дистрибьютор мониторов Belinea в Европе, объявила о снижении цен на весь модельный ряд.Снижение затронуло весь модельный ряд и в среднем составило более 30 процентов. Модели

Erimex объявила об обновлении модельного ряда 15-дюймовых LCD-мониторов Компания Erimex, официальный дистрибьютор мониторов Belinea в Европе, объявляет об обновлении модельного ряда 15-дюймовых LCD-мониторов и начале поставок на российский рынок двух новых моделей - Belinea

Erimex анонсирует появление в России нового монитора Vision Master Pro 1411 (LA702U) от Iiyama Компания Erimex, официальный дистрибьютор мониторов Iiyama в России, объявила о начале поставок новой модели мониторов Iiyama Vision Master Pro 1411 (LA702U).Основное достоинство модели - плоский кинеск

Erimex объявила о результатах продаж мониторов Belinea за первое полугодие Компания Erimex, дистрибьютор мониторов Belinea в Европе, объявила о росте продаж мониторов Belinea за первое полугодие 2001 года.Общий объем продаж этого полугодия составил 15 255 мониторов (для сравне

Erimex анонсирует появление на российском рынке сканеров Visioneer Дистрибуторская компания Erimex объявляет о начале поставок на российский рынок новой продукции - сканеров Visioneer, популярных на американском рынке.Стартовав на рынке США три года назад, сканеры Visioneer к весне эт

Erimex объявила о начале продажи мониторов Belinea 103035 в России Компания Erimex, официальный дистрибьютор мониторов Belinea в России, объявила о начале поставок на российский рынок новой модели Belinea 103035. Новый 17'' монитор пришел на смену модели Belinea 103010

ERIMEX представила на российский рынок новую модель монитора Belinea 108080 Компания ERIMEX, официальный дистрибьютор мониторов BELINEA в России, объявила в понедельник о начале поставок на российский рынок новой модели BELINEA 108080. По словам компании, модель изготовлена на

Erimex объявила о начале поставок на российский рынок мониторов Belinea 106080 Компания Erimex, официальный дистрибьютор мониторов Belinea в России, объявляет о начале поставок на российский рынок новой модели Flat Class - Belinea 106080. Главная особенность новой модели - это пло

Компании ABBYY (Москва) и ERIMEX (Санкт-Петербург) продлили до 2001 г. соглашение о комплектовании сканеров PRIMAX в России программой FineReader 3.0 Standard. Компания ABBYY (Москва), один из ведущих российских производителей программного обеспечения, и компания ERIMEX (Санкт-Петербург), эксклюзивный дистрибутор сканеров PRIMAX в России, продлили соглашение о комплектовании сканеров PRIMAX в России программой FineReader 3.0 Standard. Об эжтом сообщаетс

ERIMEX представила на российский рынок две очередные модели мониторов BELINEA стандарта ТСО'99 Компания ERIMEX сообщила о начале поставок в Россию мониторов стандарта ТСО'99 BELINEA 103070 с диагональю в 17 дюймов и BELINEA 106020 с 19-дюймовой диагональю. Первая модель сменила предыдущую 107050.

ERIMEX и "БИП-Сервис" провели семинар по проектированию систем бесперебойного электропитания общепромышленных и телекоммуникационных объектов Компании ERIMEX и "БИП-Сервис" организовали семинар "Современные тенденции проектирования и аппаратной реализации систем бесперебойного электропитания общепромышленных и телекоммуникационных объектов".