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Эримекс Erimex

СОБЫТИЯ

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12.02.2008 «Марвел» поглотил Erimex

В результате объединения двух крупных дистрибьюторов — «Марвел-дистрибуция» и Erimex — новой компании в результате слияния образовано не будет: Erimex будет присоединен к «Марвел-дистрибуции». Слияние должно способствовать расширению партнерской сети «Марвел»
11.02.2008 "Марвел" объединился с Erimex

Компании "Марвел" и Erimex объявили о своем объединении. Подробности сделки пока не сообщаются. "Марвел" основана в 1991 г. и на сегодня является одним из крупнейших широкопрофильных дистрибьюторов компьютерной те
12.07.2007 Erimex стал официальным дистрибьютором мониторов АОС

Дистрибьюторская компания Erimex, специализирующаяся на поставках мониторов, источников бесперебойного питания, ноутбуков, сетевого оборудования и акустических систем, сообщает о начале поставок мониторов марки AOC. Бре
10.07.2006 Erimex стал официальным дистрибьютором продукции ViewSonic в России

Компания ViewSonic подписала партнерское соглашение с российской компанией Erimex о продвижении продуктов ViewSonic, а также обеспечении технической и консультационной поддержки клиентов. Уже сейчас начинаются поставки мониторов ViewSonic на склады компании Erimex<
04.07.2003 Мониторы iiyama: итоги и перспективы

В Санкт-Петербурге прошла партнерская конференция "iiyama в России", организованная дистрибьюторской компанией Erimex. В работе конференции принял участие ведущий менеджер компании iiyama Deutschland GmbH по работе со странами Центральной и Восточной Европы Рольф Хенниге. В первой части конференции комм
23.08.2002 Philips и Erimex решили расстаться

Как уже сообщалось, российское представительство компании Philips и компания Erimex официально объявили о расторжении соглашения по дистрибьюции мониторов под маркой Philips, подписанного в сентябре 2001 года, и лишении компании Erimex статуса "дистрибьютор монит
22.08.2002 Philips прекратит сотрудничество с Erimex

Российское представительство компании Philips Consumer Electronics, производителя мониторов, объявило сегодня о расторжении контракта с компанией Erimex. Как сообщили представители Philips, соглашение по дистрибьюции мониторов под маркой Philips было подписано компаниями в сентябре 2001 года. Однако анализ совместной деятельности показал
25.07.2002 Erimex начал поставки ЖК-монитора Belinea 101910

Компания Erimex, дистрибьютор мониторов Belinea, объявила о начале поставок на российский рынок нового 19-дюймового ЖК-монитора Belinea 101910. Физическое разрешение 1280х1024 позволяет работаь с нескол
27.06.2002 Erimex объявил о начале поставок ЖК-монитора Belinea 101820

Компания Erimex объявила о начале поставок нового 18-дюймового ЖК-монитора Belinea 101820. Новый монитор Belinea 101820 с диагональю 18,1 дюймов пришел на смену модели Belinea 101810. Модель изготавлива
24.05.2002 Erimex начала поставки нового ЖК-монитора Belinea

Компания Erimex, европейский дистрибьютор мониторов Belinea, объявила о начале поставок нового 15-дюймового ЖК-монитора Belinea 101545. Новый монитор Belinea 101545 пришел на смену известной модели Beli
16.05.2002 Летом в России появится новый ЖК-монитор компании Belinea

Компания Erimex, европейский дистрибьютор мониторов Belinea, объявлила о начале производства компанией Maxdata нового 19-дюймового LCD-монитора Belinea 101910. Новая модель расширяет модельный ряд LCD-м
24.04.2002 Erimex начала поставки 17-дюймового монитора Belinea 101720 на российский рынок

Компания Erimex, европейский дистрибьютор мониторов Belinea, объявила о начале поставок на российский рынок новой модели 17-дюймового монитора Belinea 101720. Новая модель расширяет модельный ряд LCD-мо
11.04.2002 Erimex начала поставки 17-дюймового монитора Belinea 103025

Компания Erimex, европейский дистрибьютор мониторов Belinea, объявила о начале поставок на российский рынок новой модели 17-дюймового монитора Belinea 103026. Новинка пришла на смену модели Belinea 1030
19.03.2002 IIYAMA представила новые большие LCD-мониторы на CeBit 2002

и позволяет использовать как аналоговую, так и цифровую видеокарту. Новые модели LCD-мониторов IIYAMA появятся в продаже летом 2002 года. Официальным дистрибьютором мониторов IIYAMA является компания ERIMEX. Многопрофильная дистрибьюторская компания ERIMEX девять лет представляет на российском рынке продукцию ведущих мировых производителей: Belinea, IIYAMA, Philips, Activity, Typhoon
13.03.2002 Объем продаж мониторов Belinea вырос в 2,5 раза

Компания ERIMEX, крупнейший европейский дистрибьютор мониторов Belinea, объявил о результатах продаж мониторов Belinea в 2001 году. Общий объем продаж составил 65.487 мониторов (за 2000 год было продано
26.02.2002 IIYAMA обновила линейку мониторов

Компания IIYAMA провела значительные изменениях в линейке CRT-мониторов в этом году, сообщила компания Erimex. Анализ показывает, что компания намерена существенно увеличить количество моделей класса Professional, что составит основу конкурентного преимущества IIYAMA перед другими производителям
21.02.2002 Belinea снизила цены на 15- и 17-дюймовые мониторы

Компания ERIMEX объявила о снижении цен на мониторы Belinea с диагональю 15- и 17-дюймов, что связано со снижением отпускных цен производителя. Среди 15-дюймовых моделей значительно снижена цена на моде
25.01.2002 Belinea выпустила новый LCD-монитор Belinea 101730

жения, поскольку отсутствует преобразование видеосигнала в аналоговую форму. Belinea 101730 соответствует требованиям TCO 99, VESA DPMS, Energy Star. Габариты - 434х434х220 мм, вес - 6,3 кг. Компания ERIMEX, дистрибьютор мониторов Belinea, сообщила, что данная модель уже поступила в продажу по рекомендованной розничной цене $1.000. Кроме того, компания ERIMEX поставляет широкий спект
19.12.2001 ERIMEX и "АСКОН" объявили о стратегическом альянсе

Компании "АСКОН" и ERIMEX объявили о совместных планах по продвижению программно-аппаратного комплекса для выполнения проектно-конструкторских работ. В основе сотрудничества лежит стремление удовлетворить растущи
27.08.2001 Erimex объявила о снижении цен на LCD-мониторы Belinea

Компания Erimex, официальный дистрибьютор мониторов Belinea в Европе, объявила о снижении цен на весь модельный ряд.Снижение затронуло весь модельный ряд и в среднем составило более 30 процентов. Модели
20.08.2001 Erimex объявила об обновлении модельного ряда 15-дюймовых LCD-мониторов

Компания Erimex, официальный дистрибьютор мониторов Belinea в Европе, объявляет об обновлении модельного ряда 15-дюймовых LCD-мониторов и начале поставок на российский рынок двух новых моделей - Belinea
02.08.2001 Erimex анонсирует появление в России нового монитора Vision Master Pro 1411 (LA702U) от Iiyama

Компания Erimex, официальный дистрибьютор мониторов Iiyama в России, объявила о начале поставок новой модели мониторов Iiyama Vision Master Pro 1411 (LA702U).Основное достоинство модели - плоский кинеск
01.08.2001 Erimex объявила о результатах продаж мониторов Belinea за первое полугодие

Компания Erimex, дистрибьютор мониторов Belinea в Европе, объявила о росте продаж мониторов Belinea за первое полугодие 2001 года.Общий объем продаж этого полугодия составил 15 255 мониторов (для сравне
11.07.2001 Erimex анонсирует появление на российском рынке сканеров Visioneer

Дистрибуторская компания Erimex объявляет о начале поставок на российский рынок новой продукции - сканеров Visioneer, популярных на американском рынке.Стартовав на рынке США три года назад, сканеры Visioneer к весне эт
25.12.2000 Erimex объявила о начале продажи мониторов Belinea 103035 в России

Компания Erimex, официальный дистрибьютор мониторов Belinea в России, объявила о начале поставок на российский рынок новой модели Belinea 103035. Новый 17'' монитор пришел на смену модели Belinea 103010
21.11.2000 ERIMEX представила на российский рынок новую модель монитора Belinea 108080

Компания ERIMEX, официальный дистрибьютор мониторов BELINEA в России, объявила в понедельник о начале поставок на российский рынок новой модели BELINEA 108080. По словам компании, модель изготовлена на

16.10.2000 Erimex объявила о начале поставок на российский рынок мониторов Belinea 106080

Компания Erimex, официальный дистрибьютор мониторов Belinea в России, объявляет о начале поставок на российский рынок новой модели Flat Class - Belinea 106080. Главная особенность новой модели - это пло
06.07.1999 Компании ABBYY (Москва) и ERIMEX (Санкт-Петербург) продлили до 2001 г. соглашение о комплектовании сканеров PRIMAX в России программой FineReader 3.0 Standard.

Компания ABBYY (Москва), один из ведущих российских производителей программного обеспечения, и компания ERIMEX (Санкт-Петербург), эксклюзивный дистрибутор сканеров PRIMAX в России, продлили соглашение о комплектовании сканеров PRIMAX в России программой FineReader 3.0 Standard. Об эжтом сообщаетс
01.06.1999 ERIMEX представила на российский рынок две очередные модели мониторов BELINEA стандарта ТСО'99

Компания ERIMEX сообщила о начале поставок в Россию мониторов стандарта ТСО'99 BELINEA 103070 с диагональю в 17 дюймов и BELINEA 106020 с 19-дюймовой диагональю. Первая модель сменила предыдущую 107050.
27.04.1999 ERIMEX и "БИП-Сервис" провели семинар по проектированию систем бесперебойного электропитания общепромышленных и телекоммуникационных объектов

Компании ERIMEX и "БИП-Сервис" организовали семинар "Современные тенденции проектирования и аппаратной реализации систем бесперебойного электропитания общепромышленных и телекоммуникационных объектов".

13.04.1999 Erimex и "БИП-Сервис" анонсировали совместный семинар

Дистрибьюторская фирма Erimex совместно с инжиниринговой компанией "БИП-Сервис" анонсировали семинар "Современные тенденции проектирования и аппаратной реализации систем бесперебойного питания общепромышленных и теле

Публикаций - 100, упоминаний - 100

Эримекс и организации, системы, технологии, персоны:

Brunen IT Group - Belinea 86 48
MCJ Corp - Mouse Computer Corporation - Iiyama Electric Corporation 93 31
Maxdata 49 21
Philips 2099 14
Visioneer Inc 21 13
Intel Corporation 12811 12
HP Inc. 5883 10
Toshiba Corporation 2980 9
Xerox - The Haloid Company 1168 9
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 9
Visioneer - Primax Electronics - JFL Peripherals 22 8
Cisco Systems 5372 8
Seagate Technology 766 8
Canon 1439 8
HP - Hewlett-Packard 3662 8
Seiko Epson Corporation 908 8
Samsung Electronics 11065 7
Western Digital Corporation - WDC 589 7
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 7
HP 3Com 681 7
Microchip Technology - Adaptec 121 7
WFM Generators 6 6
IBM - International Business Machines Corp 9699 6
Fujitsu 2105 6
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 6
ММТ - Мобильные Медицинские Технологии - Онлайн Доктор 62 6
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 527 6
Московский метрополитен ИВЦ - Главный вычислительный центр Метрополитена 5 5
СПб ММТ - Санкт-Петербургский ММТ - Санкт-Петербургский междугородный международный телефон 11 5
Hitachi - Хитачи 1501 5
Sony 6739 5
Microsoft Corporation 25775 4
LG Electronics 3735 4
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 4
ViewSonic 325 4
AOC 113 4
Dell EMC 5180 3
Mitsubishi Electric - Мицубиси Электрик 373 3
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 986 3
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 358 3
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 8
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 7
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 7
Петровский народный банк 11 6
Силовые машины - ЛМЗ - Ленинградский металлический завод - Ленинградский металлический завод 15 6
Росатом - Росэнергоатом - Обнинская АЭС - атомная электростанция 8 6
ОСК - Адмиралтейские верфи 28 6
Красный котельщик - Таганрогский котлостроительный завод 11 6
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 6
Северсталь ПАО - Severstal 629 6
Большой порт Санкт-Петербург - Морской порт Санкт-Петербург 26 6
Россети Ленэнерго 1699 6
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 285 6
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 2
Yamaha - Ямаха 110 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Связной ГК 1401 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 1
UPS 216 1
Техносила - СервисТрейд - Техношок - Диал Электроникс 265 1
SoftBank Group 284 1
NEA - New Enterprise Associates 23 1
Геометрия НПО 165 1
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 410 7
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 227 7
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 7
ФСФР - ФКЦБ РФ - Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 100 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 6
Федеральное казначейство России 1949 6
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 6
Федеральное казначейство России УФК - Управления Федерального казначейства 96 6
ЦБ РФ ГУ - Главные управления Центробанка России - Отделения Национальных банков 38 6
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 3
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 1
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 44
TCO Certified - группа стандартов добровольной сертификации на эргономичность и безопасность электронного оборудования 124 42
Контрастность 3042 35
MPRT - Moving Picture Response Time - Время отклика (время реакции) 1302 18
DVI - Digital Visual Interface "цифровой видеоинтерфейс" 804 18
CRT - Cathode Ray Tube - ЭЛТ-монитор - Электронно-лучевая трубка 472 17
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 17
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1615 17
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 2035 16
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 13
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 12
Аналоговые технологии - Аналоговый сигнал 2913 11
XGA - Extended Graphics Array - Стандарт мониторов и видеоадаптеров, введённый IBM в 1990 году: 1024x768, 256 цветов 579 10
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 9
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 9
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4394 9
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 8
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 8
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3764 7
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 6
VESA DPMS - VESA Display Power Management Signaling 14 6
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5362 6
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 6
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 6
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 6
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 5
Акустические устройства - Аудиоустройства - Аудиотехника - Аудиооборудование - Audio devices - Акустика 2038 5
Акустические устройства - Динамик - Стереодинамики - Внешний динамик 623 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 5
RGB - red, green, blue - Аддитивная цветовая модель - sRGB - standard Red Green Blue - Стандарт представления цветового спектра с использованием модели RGB 1216 5
Energy Star - Международный стандарт энергоэффективности потребительских товаров 155 5
CD-ROM drives - Compact Disc Read-Only Memory - оптический привод - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 2083 5
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 4
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 4
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Освещение - яркость источника света 742 4
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Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 4
Оцифровка - Digitization 5185 4
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 4
Eaton Powerware ИБП - Eaton IPM - Eaton Intelligent Power Manager - Eaton Power Xpert 80 9
MCJ Corp - Mouse Computer Corporation - Iiyama Vision Master 16 7
Sharp NEC Display Solutions - SuperBright Diamondtron - Diamondtron Natural Flat (NF) 9 5
Visioneer OneTouch 13 4
Apple iPhone 6 4861 4
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 4
Microsoft Windows 2000 8678 4
Intel XScale PXA - Intel XScale Bulverde PXA 187 3
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 3
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 3
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1103 3
Access Co. - ACCESS PalmSource - Palm OS - Garnet OS 470 3
TI OMAP - TI Open Multimedia Applications Platform 219 2
Sony AIBO - Sony Artificial Intelligence RoBOt - серия собак-роботов 66 2
Intel Pentium 4 - Intel Pentium IV 237 2
Intel AGP - Accelerated Graphics Port - Intel AGPset - ускоренный графический порт 259 2
Hitachi Data Systems - HDS - Hitachi PD - Hitachi P - плазменный телевизор 13 2
HP - palmOne - Handspring Treo 119 2
HPE Compaq Jornada Pocket PC 55 2
Lenovo EMC - Iomega Microdrive 3 2
Pokemon - Pocket Monster - Покемон 38 2
MCJ Corp - Mouse Computer Corporation - Iiyama ProLite 31 2
Midbar Tech - Cactus Data Shield 6 2
Microsoft Windows 16882 2
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 2
Intel Celeron - Серия процессоров 979 2
Microsoft Windows Media Player - Windows Streaming Media 594 2
Adobe Flash - Adobe Macromedia Flash - Adobe Flash Player - Adobe Flash Builder - Adobe Flash Catalyst 557 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 2
Intel Enhanced SpeedStep Deeper Sleep - Intel Geyserville 122 2
Microsoft Outlook Mobile - Microsoft Pocket Outlook 30 2
Microsoft Windows Embedded 208 2
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 2
Microsoft Skype - Microsoft Windows Live Messenger - MSN Messenger 322 2
Intel XScale - Intel IXP - Intel IXC - Intel IOP - Intel PXA - Intel CE - микропроцессорное ядро 260 2
Acer eMachines 70 1
Intel - StrongARM - 121 1
Formosa Plastics Group - VIA Technologies - VIA C3 - семейство x86-совместимых микропроцессоров 58 1
Konica Minolta DiMAGE - фотоаппарат 63 1
Konica Minolta GT APO lens - серия объективов 4 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 3
Елисеев Сергей 9 2
Jackson Michael - Джексон Майкл 49 2
Imbruglia Natalie - Имбрулья Натали 3 2
Чубайс Анатолий 222 2
Державин Александр 11 1
Vanhoutte Philip - Ванхутт Филип 4 1
Муравчик Владимир 1 1
Белаш Петр 1 1
Будилов Александр 2 1
Scholes Simon - Шольс Симон 3 1
Кочетков Владислав 248 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 70
Европа 24964 22
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 17
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 13
Германия - Федеративная Республика 13221 12
Япония 13807 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 7
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 6
Россия - ЮФО - Ростовская область - Таганрог 180 6
США - Мэриленд - Балтимор 178 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 4
Финляндия - Финляндская Республика 3697 4
Франция - Французская Республика 8177 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 3
Южная Корея - Республика 7052 3
Швеция - Королевство 3782 3
Китай - Тайвань 4245 3
Япония - Токио 1020 3
Азия - Азиатский регион 5920 2
Израиль 2856 2
Германия - Нижняя Саксония - Ганновер 302 2
Франция - Канны 114 2
Япония - Нагано 15 1
Беларусь - Белоруссия 6289 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 1
Дания - Королевство 1337 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 1
Польша - Республика 2031 1
Европа Восточная 3138 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 1
Италия - Итальянская Республика 4508 1
Чехия - Чешская Республика 1349 1
Украина 7928 1
Нидерланды 3746 1
Беларусь - Минск 706 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 32
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 28
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 8
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 8
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 1007 6
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 6
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2308 6
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 4
Ergonomics - Эргономика 1755 3
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1574 3
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 3
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 2
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 729 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4667 2
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 1000 2
Профсоюз - Профессиональный союз 290 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 2
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1918 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 2
КПД - Коэффициент полезного действия - Efficiency factor 488 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 2
Английский язык 7030 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 1
Табачная промышленность - табак, tobacco - курение, smoking - никотин, nicotine - сигареты 394 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2566 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 1
Сельское хозяйство - Растениеводство - фрукты и овощи - Crop production 586 1
Нефтегазовый сектор экономики - Дизель - дизельная энергетика - дизельное топливо - солярка 474 1
ZDnet 663 2
Inquirer 463 2
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PC Magazine - PCMag 104 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 3
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ВНИИРА - Всероссийский научно-исследовательский институт радиоаппаратуры 19 5
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 2
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 118 2
CeBIT 614 5
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 2
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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