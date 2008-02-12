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Эримекс Erimex
СОБЫТИЯ
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|12.02.2008
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«Марвел» поглотил Erimex
В результате объединения двух крупных дистрибьюторов — «Марвел-дистрибуция» и Erimex — новой компании в результате слияния образовано не будет: Erimex будет присоединен к «Марвел-дистрибуции». Слияние должно способствовать расширению партнерской сети «Марвел»
|11.02.2008
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"Марвел" объединился с Erimex
Компании "Марвел" и Erimex объявили о своем объединении. Подробности сделки пока не сообщаются. "Марвел" основана в 1991 г. и на сегодня является одним из крупнейших широкопрофильных дистрибьюторов компьютерной те
|12.07.2007
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Erimex стал официальным дистрибьютором мониторов АОС
Дистрибьюторская компания Erimex, специализирующаяся на поставках мониторов, источников бесперебойного питания, ноутбуков, сетевого оборудования и акустических систем, сообщает о начале поставок мониторов марки AOC. Бре
|10.07.2006
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Erimex стал официальным дистрибьютором продукции ViewSonic в России
Компания ViewSonic подписала партнерское соглашение с российской компанией Erimex о продвижении продуктов ViewSonic, а также обеспечении технической и консультационной поддержки клиентов. Уже сейчас начинаются поставки мониторов ViewSonic на склады компании Erimex<
|04.07.2003
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Мониторы iiyama: итоги и перспективы
В Санкт-Петербурге прошла партнерская конференция "iiyama в России", организованная дистрибьюторской компанией Erimex. В работе конференции принял участие ведущий менеджер компании iiyama Deutschland GmbH по работе со странами Центральной и Восточной Европы Рольф Хенниге. В первой части конференции комм
|23.08.2002
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Philips и Erimex решили расстаться
Как уже сообщалось, российское представительство компании Philips и компания Erimex официально объявили о расторжении соглашения по дистрибьюции мониторов под маркой Philips, подписанного в сентябре 2001 года, и лишении компании Erimex статуса "дистрибьютор монит
|22.08.2002
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Philips прекратит сотрудничество с Erimex
Российское представительство компании Philips Consumer Electronics, производителя мониторов, объявило сегодня о расторжении контракта с компанией Erimex. Как сообщили представители Philips, соглашение по дистрибьюции мониторов под маркой Philips было подписано компаниями в сентябре 2001 года. Однако анализ совместной деятельности показал
|25.07.2002
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Erimex начал поставки ЖК-монитора Belinea 101910
Компания Erimex, дистрибьютор мониторов Belinea, объявила о начале поставок на российский рынок нового 19-дюймового ЖК-монитора Belinea 101910. Физическое разрешение 1280х1024 позволяет работаь с нескол
|27.06.2002
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Erimex объявил о начале поставок ЖК-монитора Belinea 101820
Компания Erimex объявила о начале поставок нового 18-дюймового ЖК-монитора Belinea 101820. Новый монитор Belinea 101820 с диагональю 18,1 дюймов пришел на смену модели Belinea 101810. Модель изготавлива
|24.05.2002
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Erimex начала поставки нового ЖК-монитора Belinea
Компания Erimex, европейский дистрибьютор мониторов Belinea, объявила о начале поставок нового 15-дюймового ЖК-монитора Belinea 101545. Новый монитор Belinea 101545 пришел на смену известной модели Beli
|16.05.2002
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Летом в России появится новый ЖК-монитор компании Belinea
Компания Erimex, европейский дистрибьютор мониторов Belinea, объявлила о начале производства компанией Maxdata нового 19-дюймового LCD-монитора Belinea 101910. Новая модель расширяет модельный ряд LCD-м
|24.04.2002
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Erimex начала поставки 17-дюймового монитора Belinea 101720 на российский рынок
Компания Erimex, европейский дистрибьютор мониторов Belinea, объявила о начале поставок на российский рынок новой модели 17-дюймового монитора Belinea 101720. Новая модель расширяет модельный ряд LCD-мо
|11.04.2002
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Erimex начала поставки 17-дюймового монитора Belinea 103025
Компания Erimex, европейский дистрибьютор мониторов Belinea, объявила о начале поставок на российский рынок новой модели 17-дюймового монитора Belinea 103026. Новинка пришла на смену модели Belinea 1030
|19.03.2002
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IIYAMA представила новые большие LCD-мониторы на CeBit 2002
и позволяет использовать как аналоговую, так и цифровую видеокарту. Новые модели LCD-мониторов IIYAMA появятся в продаже летом 2002 года. Официальным дистрибьютором мониторов IIYAMA является компания ERIMEX. Многопрофильная дистрибьюторская компания ERIMEX девять лет представляет на российском рынке продукцию ведущих мировых производителей: Belinea, IIYAMA, Philips, Activity, Typhoon
|13.03.2002
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Объем продаж мониторов Belinea вырос в 2,5 раза
Компания ERIMEX, крупнейший европейский дистрибьютор мониторов Belinea, объявил о результатах продаж мониторов Belinea в 2001 году. Общий объем продаж составил 65.487 мониторов (за 2000 год было продано
|26.02.2002
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IIYAMA обновила линейку мониторов
Компания IIYAMA провела значительные изменениях в линейке CRT-мониторов в этом году, сообщила компания Erimex. Анализ показывает, что компания намерена существенно увеличить количество моделей класса Professional, что составит основу конкурентного преимущества IIYAMA перед другими производителям
|21.02.2002
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Belinea снизила цены на 15- и 17-дюймовые мониторы
Компания ERIMEX объявила о снижении цен на мониторы Belinea с диагональю 15- и 17-дюймов, что связано со снижением отпускных цен производителя. Среди 15-дюймовых моделей значительно снижена цена на моде
|25.01.2002
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Belinea выпустила новый LCD-монитор Belinea 101730
жения, поскольку отсутствует преобразование видеосигнала в аналоговую форму. Belinea 101730 соответствует требованиям TCO 99, VESA DPMS, Energy Star. Габариты - 434х434х220 мм, вес - 6,3 кг. Компания ERIMEX, дистрибьютор мониторов Belinea, сообщила, что данная модель уже поступила в продажу по рекомендованной розничной цене $1.000. Кроме того, компания ERIMEX поставляет широкий спект
|19.12.2001
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ERIMEX и "АСКОН" объявили о стратегическом альянсе
Компании "АСКОН" и ERIMEX объявили о совместных планах по продвижению программно-аппаратного комплекса для выполнения проектно-конструкторских работ. В основе сотрудничества лежит стремление удовлетворить растущи
|27.08.2001
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Erimex объявила о снижении цен на LCD-мониторы Belinea
Компания Erimex, официальный дистрибьютор мониторов Belinea в Европе, объявила о снижении цен на весь модельный ряд.Снижение затронуло весь модельный ряд и в среднем составило более 30 процентов. Модели
|20.08.2001
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Erimex объявила об обновлении модельного ряда 15-дюймовых LCD-мониторов
Компания Erimex, официальный дистрибьютор мониторов Belinea в Европе, объявляет об обновлении модельного ряда 15-дюймовых LCD-мониторов и начале поставок на российский рынок двух новых моделей - Belinea
|02.08.2001
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Erimex анонсирует появление в России нового монитора Vision Master Pro 1411 (LA702U) от Iiyama
Компания Erimex, официальный дистрибьютор мониторов Iiyama в России, объявила о начале поставок новой модели мониторов Iiyama Vision Master Pro 1411 (LA702U).Основное достоинство модели - плоский кинеск
|01.08.2001
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Erimex объявила о результатах продаж мониторов Belinea за первое полугодие
Компания Erimex, дистрибьютор мониторов Belinea в Европе, объявила о росте продаж мониторов Belinea за первое полугодие 2001 года.Общий объем продаж этого полугодия составил 15 255 мониторов (для сравне
|11.07.2001
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Erimex анонсирует появление на российском рынке сканеров Visioneer
Дистрибуторская компания Erimex объявляет о начале поставок на российский рынок новой продукции - сканеров Visioneer, популярных на американском рынке.Стартовав на рынке США три года назад, сканеры Visioneer к весне эт
|25.12.2000
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Erimex объявила о начале продажи мониторов Belinea 103035 в России
Компания Erimex, официальный дистрибьютор мониторов Belinea в России, объявила о начале поставок на российский рынок новой модели Belinea 103035. Новый 17'' монитор пришел на смену модели Belinea 103010
|21.11.2000
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ERIMEX представила на российский рынок новую модель монитора Belinea 108080
Компания ERIMEX, официальный дистрибьютор мониторов BELINEA в России, объявила в понедельник о начале поставок на российский рынок новой модели BELINEA 108080. По словам компании, модель изготовлена на
|16.10.2000
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Erimex объявила о начале поставок на российский рынок мониторов Belinea 106080
Компания Erimex, официальный дистрибьютор мониторов Belinea в России, объявляет о начале поставок на российский рынок новой модели Flat Class - Belinea 106080. Главная особенность новой модели - это пло
|06.07.1999
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Компании ABBYY (Москва) и ERIMEX (Санкт-Петербург) продлили до 2001 г. соглашение о комплектовании сканеров PRIMAX в России программой FineReader 3.0 Standard.
Компания ABBYY (Москва), один из ведущих российских производителей программного обеспечения, и компания ERIMEX (Санкт-Петербург), эксклюзивный дистрибутор сканеров PRIMAX в России, продлили соглашение о комплектовании сканеров PRIMAX в России программой FineReader 3.0 Standard. Об эжтом сообщаетс
|01.06.1999
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ERIMEX представила на российский рынок две очередные модели мониторов BELINEA стандарта ТСО'99
Компания ERIMEX сообщила о начале поставок в Россию мониторов стандарта ТСО'99 BELINEA 103070 с диагональю в 17 дюймов и BELINEA 106020 с 19-дюймовой диагональю. Первая модель сменила предыдущую 107050.
|27.04.1999
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ERIMEX и "БИП-Сервис" провели семинар по проектированию систем бесперебойного электропитания общепромышленных и телекоммуникационных объектов
Компании ERIMEX и "БИП-Сервис" организовали семинар "Современные тенденции проектирования и аппаратной реализации систем бесперебойного электропитания общепромышленных и телекоммуникационных объектов".
|13.04.1999
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Erimex и "БИП-Сервис" анонсировали совместный семинар
Дистрибьюторская фирма Erimex совместно с инжиниринговой компанией "БИП-Сервис" анонсировали семинар "Современные тенденции проектирования и аппаратной реализации систем бесперебойного питания общепромышленных и теле
Эримекс и организации, системы, технологии, персоны:
|ZDnet 663 2
|Inquirer 463 2
|CNET Networks - CNET News 1643 1
|Компьютерра - Компьюлента 9 1
|PC Magazine - PCMag 104 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 3
|NPD DisplaySearch 285 2
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
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