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Елисеев Сергей
УПОМИНАНИЯ
|20.05.2025
|Лидеры ИТ в сфере ИИ выступят на CNews FORUM Кейсы 2025 1
|11.04.2014
|Что ждет ритейл через 5 лет: прогнозы экспертов 1
|29.03.2013
|О безопасности заботятся в основном крупные компании 1
|25.03.2013
|Интернет превращается в витрину российской розницы 1
|17.10.2005
|Поставки мониторов Belinea в России оказались выше в 4 раза 1
|04.07.2003
|Мониторы iiyama: итоги и перспективы 1
Елисеев Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|Старик Хоттабыч - СХ Ритейл 28 2
|eBay Inc 1623 1
|Лента - Утконос 177 1
|Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1433 1
|Яндекс.Маркет 1012 1
|MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4678 1
|Кухарев Сергей 8 2
|Гурова Наталья 13 2
|Пырков Георгий 8 2
|Усаковский Константин 10 2
|Суворов Андрей 46 1
|Серегин Андрей 14 1
|Сытин Дмитрий 56 1
|Четвертнев Илья 11 1
|Майоров Дмитрий 10 1
|Афонин Евгений 7 1
|Бурачков Михаил 7 1
|Гущина Светлана 5 1
|Черепащук Михаил 4 1
|Рыбакова Любовь 17 1
|Сафрошкин Олег 3 1
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