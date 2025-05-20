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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 174863
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Елисеев Сергей


УПОМИНАНИЯ


20.05.2025 Лидеры ИТ в сфере ИИ выступят на CNews FORUM Кейсы 2025 1
11.04.2014 Что ждет ритейл через 5 лет: прогнозы экспертов 1
29.03.2013 О безопасности заботятся в основном крупные компании 1
25.03.2013 Интернет превращается в витрину российской розницы 1
17.10.2005 Поставки мониторов Belinea в России оказались выше в 4 раза 1
04.07.2003 Мониторы iiyama: итоги и перспективы 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Елисеев Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

РДТЕХ - Разумные деловые технологии 247 3
АйТи 1380 2
Эримекс - Erimex 98 2
Amazon Inc - Amazon.com 3044 1
Информзащита 787 1
Корус Консалтинг ГК 1252 1
Odyssey Consulting Group - Одиссей Консалт - Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 328 1
Custis - Customized Information Systems - Кастис - ЗИС - ЗаказныеИнформСистемы 125 1
Микротест 278 1
Luxe Retail - Люкс Ритейл - Borlas Retail - Борлас Информационные Торговые Системы 74 1
Brunen IT Group - Belinea 85 1
MCJ Corp - Mouse Computer Corporation - Iiyama Electric Corporation 90 1
Maxdata 48 1
Когорта - Kogorta - Legal Softwave - Лигал Софтвэйв 45 1
Старик Хоттабыч - СХ Ритейл 28 2
eBay Inc 1623 1
Лента - Утконос 177 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1433 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 759 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67776 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6840 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12366 2
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6478 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4500 2
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3349 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10780 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7315 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3812 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28873 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2366 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1084 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1107 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1784 1
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1039 1
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 912 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7036 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11431 1
Торговля - RetailTech - Касса самообслуживания - Самостоятельная оплата товаров - Цифровые кассиры - Доверительная торговля - выручай-касса - self-checkout, self-shopping, self-cash module, self pay-service, self-scanning, scan&go 190 1
CRT - Cathode Ray Tube - ЭЛТ-монитор - Электронно-лучевая трубка 467 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20541 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13706 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8626 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3001 1
Принтер - Картридж - Тонер-картридж - Cartridge 1340 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24888 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5319 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14011 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6985 1
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция 1020 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4962 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10597 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5964 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24671 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12267 1
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  679 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3484 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Система исполнения цепочек 1144 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1231 1
Managed Services - Managed Service Provider (MSP) - Сервисная модель обслуживания ИТ-инфраструктуры 985 1
Яндекс.Маркет 1012 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4678 1
Кухарев Сергей 8 2
Гурова Наталья 13 2
Пырков Георгий 8 2
Усаковский Константин 10 2
Суворов Андрей 46 1
Серегин Андрей 14 1
Сытин Дмитрий 56 1
Четвертнев Илья 11 1
Майоров Дмитрий 10 1
Афонин Евгений 7 1
Бурачков Михаил 7 1
Гущина Светлана 5 1
Черепащук Михаил 4 1
Рыбакова Любовь 17 1
Сафрошкин Олег 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 148539 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14237 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17806 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44104 1
Япония 13362 1
Европа Восточная 3109 1
Европа 24370 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52553 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24729 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7309 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5911 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49121 2
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5762 2
Логистика - Курьерские услуги - From door to door - От двери до двери 135 2
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл 596 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5580 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2988 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5009 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10160 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19153 1
AdTech - Lead - Лид - лидогенерация - Целевой лид - потенциальный клиент - CPL - Cost Per Lead - стоимость получения лида (контактов) потенциального клиента - CRM Lead Management - Системы управления лидами 274 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16681 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7148 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2419 1
Конвергенция - процесс сближения, схождения (в разном смысле), компромиссов 431 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2806 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11110 1
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1197 1
Fashion industry - Индустрия моды 265 1
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь 246 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8206 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1360112, в очереди разбора - 756160.
Создано именных указателей - 174863.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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