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Шабалина Анастасия


УПОМИНАНИЯ


29.07.2025 Как ERP превращаются в экосистему цифровых решений 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Шабалина Анастасия и организации, системы, технологии, персоны:

8634 1
1С-Битрикс - Bitrix 601 1
Айтеко - Витте Консалтинг 28 1
РАУ ИТ - РАУ IT - РАУ АйТи - РАУ Компьютерс 4 1
Ostec - Остек - Остек-СМТ - Остек-Электро 16 1
Arlift - Арлифт 7 1
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 159 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 468 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1513 1
ИЗТТ - Ижевский завод тепловой техники 8 1
ЭБР ЮК - ЭБР Юридическая компания - EBR Law company 55 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12309 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 118 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69797 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9047 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15927 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4729 1
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Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24967 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7037 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10934 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54387 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1458 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32617 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7870 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21546 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5018 1
PrivacyTech - Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 553 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31039 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2610 1
Managed Services - Managed Service Provider (MSP) - Сервисная модель обслуживания ИТ-инфраструктуры 992 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7020 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8269 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14186 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25261 1
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1411 1
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1109 1
Pay-As-You-Go - Оплата по фактическому потреблению 170 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7709 1
P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 713 1
Customer Development - тестирование идеи или прототипа будущего продукта на востребованность с помощью потенциальных потребителей 14 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2700 1
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1170 1
BCI - Brain-Computer Interface Technology - НКИ - Нейрокомпьютерный интерфейс - Нейроинтерфейсы между мозгом и машиной - мозг-компьютер 85 1
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 620 1
PAYG - Pay as you go - оплата по мере получения услуги 19 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3807 1
Data monetization - Монетизация данных 1745 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5474 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5344 1
1С:ERP Управление предприятием 656 1
Tencent WeChat - мессенджер 153 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 616 1
1С:Документооборот КОРП 86 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 828 1
1С:КА - 1С:Комплексная автоматизация 58 1
Греф Герман 455 1
Елисеев Сергей 8 1
Бражников Александр 19 1
Иванова Наталья 7 1
Акопов Артем 4 1
Шуклин Глеб 8 1
Патракова Анжела 9 1
Евсеев Артем 37 1
Ромащев Станислав 19 1
Прокопович Владислав 7 1
Гончаров Кирилл 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 151648 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17700 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 721 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5293 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6032 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 430 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1297 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2436 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25157 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4822 1
Экономический эффект 1145 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2593 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53445 1
Трудозатраты - количество времени, необходимое для изготовления одной детали или совершения одной операции одному работнику 115 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49903 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8079 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5121 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2014 1
Аренда 2524 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 669 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1208 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1581 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1838 1
Зерокодер 2 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2081 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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Создано именных указателей - 179699.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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