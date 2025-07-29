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Шабалина Анастасия
УПОМИНАНИЯ
Шабалина Анастасия и организации, системы, технологии, персоны:
|1С 8634 1
|1С-Битрикс - Bitrix 601 1
|Айтеко - Витте Консалтинг 28 1
|РАУ ИТ - РАУ IT - РАУ АйТи - РАУ Компьютерс 4 1
|Ostec - Остек - Остек-СМТ - Остек-Электро 16 1
|Arlift - Арлифт 7 1
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12309 1
|Греф Герман 455 1
|Елисеев Сергей 8 1
|Бражников Александр 19 1
|Иванова Наталья 7 1
|Акопов Артем 4 1
|Шуклин Глеб 8 1
|Патракова Анжела 9 1
|Евсеев Артем 37 1
|Ромащев Станислав 19 1
|Прокопович Владислав 7 1
|Гончаров Кирилл 3 1
|Россия - РФ - Российская федерация 151648 1
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17700 1
|Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 721 1
|Солнце - звезда Солнечной системы 5293 1
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