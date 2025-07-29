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Customer Development тестирование идеи или прототипа будущего продукта на востребованность с помощью потенциальных потребителей
УПОМИНАНИЯ
Customer Development и организации, системы, технологии, персоны:
|Симонов Илья 14 2
|Хасис Лев 105 1
|Лякуев Сергей 1 1
|Грачев Антон 8 1
|Березкин Григорий 41 1
|Эмдин Сергей 68 1
|Греф Герман 455 1
|Лацанич Василь 106 1
|Мамут Александр 130 1
|Калаев Дмитрий 23 1
|Брусилова Елена 7 1
|Рысков Павел 1 1
|Tsai Christine - Цай Кристин 1 1
|Исрапилов Арсен 10 1
|Захаркин Денис 8 1
|Вокуев Алексей 3 1
|Борисов Пётр 10 1
|Полуянов Евгений 6 1
|Тихомиров Сергей 18 1
|Долматов Михаил 1 1
|Аннаков Байрам 4 1
|Ордян Давид 3 1
|Мартиросов Давид 76 1
|Семиренко Максим 4 1
|Демидов Сергей 127 1
|Касимов Вячеслав 34 1
|Садиков Эльдар 1 1
|Патракова Анжела 9 1
|CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 743 1
|Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 128 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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