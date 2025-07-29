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Customer Development тестирование идеи или прототипа будущего продукта на востребованность с помощью потенциальных потребителей


УПОМИНАНИЯ


29.07.2025 Как ERP превращаются в экосистему цифровых решений 1
22.02.2024 Участники рынка кибербезопасности объявили о создании первой комплексной программы поддержки российских ИБ-стартапов Cyber Stage 1
23.10.2023 Сергей Тихомиров -

Сергей Тихомиров, CUSTIS: Банки могут составить реальную конкуренцию ИТ-компаниям в создании конечных цифровых продуктов для других отраслей

 1
12.04.2023 Максим Семиренко, Imredi: В ритейле time-to-market в 2 года — это выстрел себе в ногу 1
05.09.2022 Новое мультиоблачное решение Clouder от Softline теперь доступно для пользователей VMware vCloud Director 1
16.09.2021 Евгений Полуянов, глава Минцифры Ростовской области — о цифровой трансформации региона 1
23.07.2020 «Ростелеком» и ФРИИ запустили совместную программу по подготовке лидеров цифровой трансформации 1
12.12.2019 Сбербанк и 500 Startups выбрали самые перспективные ИТ-стартапы 1
22.10.2019 Сбербанк и 500 Startups отобрали 25 стартапов в совместный акселератор 1
12.04.2019 «Акселератор ФРИИ» запустил новую программу для компаний, планирующих выйти на международные рынки 1
18.02.2019 «КРОК» оцифровал крупнейший завод «СИБУРа» 1
30.10.2018 «Крок» поможет обучать промышленный персонал с помощью виртуальной реальности 1
21.12.2016 ЦТСС запустил апробацию ПО VR Concept для решения задач судостроения 1
12.02.2016 16 апреля стартует международная экспедиция «Startup-Сабантуй» по поиску и поддержке стартап-проектов 1

Публикаций - 14, упоминаний - 14

Customer Development и организации, системы, технологии, персоны:

Крок - Croc 1788 2
Ростелеком 10056 2
VK - Mail.ru Group 3497 2
Nvidia Corp 3613 2
Malivar - Маливар 4 2
SAP SE 5357 2
Gurucan 2 2
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital 87 1
O.Vision 6 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline Innovation Lab 3 1
Доктор рядом - Doc+ 52 1
Synpatic 3 1
Умный житель - Smart resident 4 1
Huawei Technologies 399 1
PayPal 657 1
LG Electronics 3647 1
Samsung Electronics 10425 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8984 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3004 1
Google Russia - Гугл Россия 187 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 937 1
Insize 4 1
Jetlore 1 1
TechMafia 3 1
Broadcom - VMware 2420 1
Softline - Софтлайн 3058 1
Picvario - Пикварио 15 1
VR Concept - ВР Концепт 17 1
Softline - Sl Soft - Softline - RoboVoice - Робовойс 100 1
Imredi - Имреди 7 1
Custis - Customized Information Systems - Кастис - ЗИС - ЗаказныеИнформСистемы 127 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1045 1
Т-Банк - Тинькофф - Центр экосистемной безопасности 7 1
Wibedo 2 1
Metascan - Метаскан 3 1
Basis - Базис - СП Облачная платформа 3 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7795 2
McDonald’s - Макдоналдс 200 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1090 2
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 207 2
Сбер - Сбербанк Корпоративный акселератор - Sber#Up 14 2
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 477 2
ВкусВилл - Избёнка 165 2
РВК - Российская венчурная компания 551 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 475 1
Сибур Холдинг - ЗапСибНефтехим 23 1
I2BF Global Ventures - венчурный фонд 11 1
Da Vinci Capital - Da Vinci Capital Management - Da Vinci Private Equity Fund 19 1
AltaIR Capital 14 1
eBay Inc 1627 1
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 145 1
Uniqlo 10 1
Россети Ленэнерго 1700 1
FishTravel - Рыболовный клуб 1 1
Bershka 4 1
ИнвестПартнер 2 1
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 205 1
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 169 1
Kimberly-Clark - Кимберли-Кларк 24 1
Бристоль - сеть магазинов 30 1
Мария РА ТС - торговая сеть 22 1
Novabev Group - НоваБев Групп - Beluga Group - Белуга Групп - ВинЛаб 28 1
ГПБ - Газпромбанк 1126 1
Газпром ПАО 1378 1
Лента - Сеть розничной торговли 2190 1
Газпром нефть 646 1
SLB - Schlumberger - Шлюмберже - Шлюмберже Индастриз - Шлюмберже Лоджелко 70 1
ЦТСС - Центр технологии судостроения и судоремонта 5 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1718 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1280 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 355 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12279 2
МИК - Московский инновационный кластер 149 1
ФРИИ Акселератор 51 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 293 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2774 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5121 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3389 1
Правительство Республики Саха (Якутия) - органы государственной власти 69 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3173 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2067 1
Правительство Ростовской области - Губернатор Ростовской области - Центр цифровой трансформации Ростовской области АНО - органы государственной власти 70 1
Региональная корпорация развития 5 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54262 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69641 7
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15842 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12539 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21473 5
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 1063 4
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 589 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11767 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4719 3
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3035 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22167 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25216 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7696 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12993 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32546 3
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4708 2
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 609 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7010 2
CGI - Common Gateway Interface - общий интерфейс шлюза для связи внешней программы с веб-сервером 101 2
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2596 2
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1727 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4254 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2318 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10908 2
TTM - T2M - Time-to-Market - time2market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 432 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29825 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3800 2
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 822 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1106 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1349 1
CJM - Customer Journey Map - карта взаимодействия потребителя с продуктом - выстраивание пути клиентов при использовании продуктов 52 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1924 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2183 1
Оцифровка - Digitization 4772 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3043 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5656 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7797 1
Релевантность - Relevance - актуальность, уместность - соответствие интента (поискового намерения) 554 1
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1234 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12700 1
Капитал Лайф Robot Albert - Онлайн-агент 3 2
Legium - Легиум 4 2
Крок VR - Croc VR - Центр Виртуальной Реальности 12 1
IntellectDialog - Платформа мессенджер-маркетинга 1 1
Сател - Зиакс - Ziax 9 1
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 689 1
Сбер - Сбербанк Вместе 12 1
App In The Air 2 1
Amlab 1 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5565 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1477 1
Softline - Инферит FinOps - Инферит Клаудмастер - Inferit CloudMaster - Softline CloudMaster Coster - Softline Maestro - Softline Cloud Services - Клаудмастер 124 1
Apple Face ID 227 1
Imredi Audit 4 1
Broadcom - VMware vCloud Director - VMware vCD 244 1
Microsoft Office 3860 1
Imredi OSA 2 1
Imredi Promo 2 1
Imredi WFM 2 1
Минспорта РФ - ГИС ФКиС - Физическая культура и спорт - ФГИС Спорт 18 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 249 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar inRights - ранее Jet inView Identity Manager - Jet inView Security 167 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar MSS ERA - Event Registration and Analysis - Экосистема управляемых сервисов кибербезопасности 127 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar webProxy - шлюз веб-безопасности 142 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - НТБ SafeInspect 82 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Национальный Киберполигон - Кибермир 103 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar NGFW - Solar Next Generation Firewall 93 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 284 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Fuzzy Logic Engine 207 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Решаем вместе - ПОС - Платформа обратной связи 64 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 451 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 826 1
Симонов Илья 14 2
Хасис Лев 105 1
Лякуев Сергей 1 1
Грачев Антон 8 1
Березкин Григорий 41 1
Эмдин Сергей 68 1
Греф Герман 455 1
Лацанич Василь 106 1
Мамут Александр 130 1
Калаев Дмитрий 23 1
Брусилова Елена 7 1
Рысков Павел 1 1
Tsai Christine - Цай Кристин 1 1
Исрапилов Арсен 10 1
Захаркин Денис 8 1
Вокуев Алексей 3 1
Борисов Пётр 10 1
Полуянов Евгений 6 1
Тихомиров Сергей 18 1
Долматов Михаил 1 1
Аннаков Байрам 4 1
Ордян Давид 3 1
Мартиросов Давид 76 1
Семиренко Максим 4 1
Демидов Сергей 127 1
Касимов Вячеслав 34 1
Садиков Эльдар 1 1
Патракова Анжела 9 1
Россия - РФ - Российская федерация 151389 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52808 4
Европа 24460 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44636 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18071 3
США - Калифорния - Сан-Франциско 1422 2
Люксембург Великое Герцогство 436 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2347 2
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 720 2
Россия - УФО - Тюменская область - Тобольск 117 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3144 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1755 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1548 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1637 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1189 1
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны 374 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3071 1
Германия - Федеративная Республика 12828 1
Азия - Азиатский регион 5650 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1021 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1470 1
Великобритания - Лондон 2393 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1608 1
Турция - Турецкая республика 2442 1
Америка Латинская 1854 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3258 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Донской регион 27 1
Израиль 2767 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 970 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2848 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1195 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16914 8
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5315 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49846 4
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2611 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25122 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30717 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53358 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11412 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4130 2
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 557 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6096 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8059 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14434 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5086 2
ЖК РФ - Жилищный кодекс Российской Федерации 36 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2586 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3704 1
Налогообложение - ЕСН - Единый социальный налог 131 1
MAU - Monthly Active Users - Ежемесячные активные пользователи 240 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4195 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10296 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 667 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8797 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3722 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19587 1
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1311 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5108 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5155 1
Английский язык 6792 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6458 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4296 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2849 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9254 1
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Пилотируемые космические системы - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1364 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1872 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2211 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтехимия - Нефтехимическая промышленность 59 1
Энергетика - Energy - Energetically 5332 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 785 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1786 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 743 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 128 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 906 1
Harvard University - HBS - Harvard Business School - Гарвардская школа бизнеса 22 1
MIT Sloan School of Managment - Школа менеджмента 14 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 458 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 176 1
CyberStage - Программа развития стартапов в сфере информационной безопасности и смежных направлениях 8 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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