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Imredi Audit



16.12.2024 «Ростелеком» инвестирует в развитие Imredi — цифровой платформы для ритейла 1
12.04.2023 Максим Семиренко, Imredi: В ритейле time-to-market в 2 года — это выстрел себе в ногу 1
15.03.2023 «Астмаркет» перевела работу управляющих сети на платформу Imredi 1
14.06.2019 РНКБ Банк использует решение компании «Имреди» для развития процессов цифровой трансформации в сфере повышения качества обслуживания клиентов 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Imredi Audit и организации, системы, технологии, персоны:

Imredi - Имреди 7 4
Ростелеком 9702 1
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 390 1
SAP SE 5279 1
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 155 1
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 200 1
Novabev Group - НоваБев Групп - Beluga Group - Белуга Групп - ВинЛаб 25 1
Мария РА ТС - торговая сеть 22 1
Бристоль - сеть магазинов 30 1
Kimberly-Clark - Кимберли-Кларк 24 1
ВТБ - РНКБ - Российский национальный коммерческий банк - Крайинвестбанк - Краснодарский краевой инвестиционный банк 55 1
АстМаркет - Jacoo - Gurman - Astix - Holleberg - Vaks - Mojo 2 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 340 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50410 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30692 2
Управление заданиями, поручениями, задачами - Task management - Трекер задач - Контроль исполнения - Execution control 880 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13369 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4404 2
TTM - T2M - Time-to-Market - time2market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 392 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2150 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1097 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10160 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3156 1
HRM - СУРВ - Системы учета рабочего времени - Контроль учета рабочего времени - Учёт и планирование работы персонала - EJM - Employee Journey Мap - карта путешествия сотрудника - T&A - Time and Attendance - Учет рабочего времени и Журнал присутствия 423 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11125 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65971 1
Маршрутизация - Routing 498 1
Заказная разработка - Custom development - разработка индивидуальных ИТ-решений - заказные информационные программные системы 201 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24118 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4006 1
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1184 1
Торговля - RetailTech - ESL - Electronic shelf labels - Электронные ценники - Edge Shelf - Система цифровых ценников 403 1
Customer Development - тестирование идеи или прототипа будущего продукта на востребованность с помощью потенциальных потребителей 13 1
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 754 1
Нагрузочное тестирование - Load testing 525 1
NMS - Network Management System - NSOC - Network and Service Operation Center - Network Health Monitoring - Управление сетевой инфраструктурой - Единый центр управления сетью, ЕЦУС - мониторинг сети - управление производительностью ИТ-инфраструктуры 764 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11616 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6934 1
Native applications - Нативные приложения - Прикладные программы, оптимизированые под конкретные операционные системы 242 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5343 1
HMI - Human-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс - HCI - Human-Computer Interaction - Человеко-компьютерное взаимодействие 751 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 1
Оцифровка - Digitization 4541 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21137 1
Web Interface - Веб-интерфейс 1684 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 621 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4992 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19287 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 1
МАРМ - Мобильное АРМ - Мобильное автоматизированное рабочее место 602 1
Imredi Promo 2 2
Apple Face ID 209 1
Microsoft Office 3734 1
Imredi WFM 2 1
Imredi OSA 2 1
Apple iOS 7809 1
Imredi Tasks 1 1
Борисов Пётр 10 1
Рейдман Дмитрий 6 1
Семиренко Максим 4 1
Багаева Татьяна 1 1
Рязанцев Иван 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144223 2
Америка Латинская 1812 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 742 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1518 1
Россия - ЮФО - Калмыкия Республика 328 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 790 1
Россия - ЮФО - Астраханская область 662 1
Россия - ПФО - Саратовская область 726 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 867 1
Турция - Турецкая республика 2351 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24084 3
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1366 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 2
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2762 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14321 1
Автоматизация склада - SKU - Stock Keeping Unit - Единица складского учета - Идентификатор товарной позиции (артикул) 181 1
HoReCa - Общепит - Общественное питание - Catering - Public catering 148 1
Азартные игры - Лотерея 205 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6397 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4990 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2801 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5073 1
Аудит - аудиторский услуги 2660 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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