«Астмаркет» перевела работу управляющих сети на платформу Imredi

Розничная сеть «Астмаркет» перевела работу сотрудников и управляющих розничных магазинов на цифровую платформу Imredi, повысив эффективность работы последних на 15%.

73 розничных магазина сети техники представлены более чем в 60 городах Астраханской, Воронежской, Волгоградской, Ростовской, Саратовской областей, а также в Республике Калмыкия и Ставропольском крае.

«Компания растёт, магазинов становится все больше, это приводит к трудностям в контроле выполнения задач. Увеличение количества отделов, большой объем переписки в мессенджерах и электронной почте стали приводить к снижению эффективности управляющих, больших трудозатратах для правильного учета и исполнения задач и соответственно — замедлению развития», — сказала генеральный директор компании «Астмаркет» Татьяна Багаева.

Компания приняла решение автоматизировать часть процессов и «увести» их в единое мобильное рабочее место, где можно будет в режиме онлайн ставить и контролировать выполнение задач, автоматизировать повторяющиеся операции, иметь под рукой актуальную аналитику по сети, чтобы не тратить время и ресурсы на ежедневные рутинные дела, а уделять больше внимания покупателям и удовлетворению их потребностей.

Рабочей группой «Астмаркет» было проведено тестирование нескольких решений. Основными критериями отбора были: стоимость, минимальное количество доработок для автоматизации бизнес-процессов и удобный интерфейс.

«Выбор был сделан в пользу Imredi, так как эта платформа максимально отвечала нашим пожеланиям в плане функционала, а гибкая ценовая политика позволила подобрать оптимальный тариф и оперативно внедрить в работу новый инструмент», — сказала Татьяна Багаева.

Автоматизация процессов в сети «Астмаркет» производится поэтапно, чтобы плавно адаптировать сотрудников к изменениям в организации бизнес-процессов. Сначала были внедрены чек-листы и только после этого планируется переход на использование инструментов по постановке задач для розницы всеми отделами офиса через приложение.

Компания использует комбинацию двух решений – Imredi Audit Pro и Imredi Tasks, которые позволяют закрыть индивидуальные потребности и автоматизировать операционные процессы «Астмаркет»: контроль стандартов и операций; управление задачами; контроль сети и построение системы мотивации за счет показателей KPI; единое мобильное рабочее место сотрудника.

«В наших планах на 2023 г. открытие минимум 15 магазинов, используя Imredi мы сможем эффективно организовать процесс. С приложением управление сетью значительно упростилось, нет необходимости держать в голове все задачи, система сама подсказывает дедлайны, автоматически приходят аудиты в нужное время, а отчеты и статистика по работе сети всегда под рукой. Эффективность работы управляющих повысилась на 15% поскольку теперь не нужно переносить чек-листы в электронный вид, ставить задачи можно сразу на группу магазинов в один клик, а повторяемые задачи система назначает сама, как и напоминания исполнителям», – отметила Татьяна Багаева.