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Ростелеком КоммИТ Кэпитал Imredi Audit

СОБЫТИЯ

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16.12.2024 «Ростелеком» инвестирует в развитие Imredi — цифровой платформы для ритейла 1
12.04.2023 Максим Семиренко, Imredi: В ритейле time-to-market в 2 года — это выстрел себе в ногу 1
15.03.2023 «Астмаркет» перевела работу управляющих сети на платформу Imredi 1
14.06.2019 РНКБ Банк использует решение компании «Имреди» для развития процессов цифровой трансформации в сфере повышения качества обслуживания клиентов 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Ростелеком и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - КоммИТ Кэпитал - Imredi - Имреди 8 4
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 396 1
SAP SE 5564 1
Ростелеком 10819 1
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 192 1
Бристоль - сеть магазинов 32 1
ВТБ - РНКБ - Российский национальный коммерческий банк - Крайинвестбанк - Краснодарский краевой инвестиционный банк 60 1
Kimberly-Clark - Кимберли-Кларк 25 1
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 226 1
Мария РА ТС - торговая сеть 26 1
АстМаркет - Jacoo - Gurman - Astix - Holleberg - Vaks - Mojo 2 1
Novabev Group - НоваБев Групп - Beluga Group - Белуга Групп - ВинЛаб 48 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3396 3
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 380 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 400 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60684 4
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17867 3
TTM - T2M - Time-to-Market - time2market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 504 2
Управление заданиями, поручениями, задачами - Task management - Task tracker - Task manager - Таск-менеджер - Трекер задач - Таск-трекер - Контроль исполнения - Execution control 1152 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21376 2
МАРМ - Мобильное АРМ - Мобильное автоматизированное рабочее место 630 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4823 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35555 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12673 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24979 1
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9090 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1194 1
NMS - Network Management System - NSOC - Network and Service Operation Center - Network Health Monitoring - Управление сетевой инфраструктурой - Единый центр управления сетью, ЕЦУС - мониторинг сети - управление производительностью ИТ-инфраструктуры 825 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8479 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12760 1
Web Interface - Веб-интерфейс 1997 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6113 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27035 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24014 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2627 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63789 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33006 1
Заказная разработка - Custom development - разработка индивидуальных ИТ-решений - заказные информационные программные системы 229 1
Нагрузочное тестирование - Load testing 756 1
HRM - СУРВ - Системы учета рабочего времени - Контроль учета рабочего времени - Учёт и планирование работы персонала - EJM - Employee Journey Мap - карта путешествия сотрудника - T&A - Time and Attendance - Учет рабочего времени и Журнал присутствия 475 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4728 1
Native applications - Нативные приложения - Прикладные программы, оптимизированые под конкретные операционные системы 306 1
Маршрутизация - Routing 590 1
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 2624 1
Торговля - RetailTech - ESL - Electronic shelf labels - Электронные ценники - Edge Shelf - Система цифровых ценников 440 1
Кибербезопасность - PSIM - Physical Security Information Management - Интеграция нескольких несвязанных приложений и устройств безопасности и управления ими через единый пользовательский интерфейс 401 1
Customer Development - тестирование идеи или прототипа будущего продукта на востребованность с помощью потенциальных потребителей 15 1
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 894 1
HMI - Human-Machine Interface - MMI - Man-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс - HCI - Human-Computer Interaction - Человеко-компьютерное взаимодействие 873 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 772 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3740 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12017 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17763 1
Оцифровка - Digitization 5115 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7298 1
Ростелеком - КоммИТ Кэпитал - Imredi WFM 2 2
Ростелеком - КоммИТ Кэпитал - Imredi Promo 2 2
Ростелеком - КоммИТ Кэпитал - Imredi OSA 2 2
Apple Face ID 253 1
Microsoft Office 4111 1
Apple iOS 8519 1
Ростелеком - КоммИТ Кэпитал - Imredi Tasks 1 1
Борисов Пётр 10 2
Рязанцев Иван 1 1
Семиренко Максим 4 1
Рейдман Дмитрий 23 1
Багаева Татьяна 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 163944 2
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1930 1
Россия - СКФО - Ставропольский край 1055 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 936 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратовский регион 818 1
Турция - Турецкая республика 2584 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область 889 1
Россия - ЮФО - Астраханская область 755 1
Россия - ЮФО - Калмыкия Республика 373 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1753 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1635 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26916 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52816 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17953 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5680 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3097 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12133 1
Автоматизация склада - SKU - Stock Keeping Unit - Единица складского учета - Идентификатор товарной позиции (артикул) 271 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6948 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5496 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5683 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3410 1
Аудит - аудиторский услуги 3356 1
HoReCa - Общепит - Общественное питание - Catering - Public catering 171 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15791 1
Азартные игры - Лотерея 220 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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