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Ростелеком КоммИТ Кэпитал Imredi Audit
СОБЫТИЯ
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Ростелеком и организации, системы, технологии, персоны:
|Ростелеком - КоммИТ Кэпитал - Imredi - Имреди 8 4
|Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 396 1
|SAP SE 5564 1
|Ростелеком 10819 1
|Ростелеком - КоммИТ Кэпитал - Imredi WFM 2 2
|Ростелеком - КоммИТ Кэпитал - Imredi Promo 2 2
|Ростелеком - КоммИТ Кэпитал - Imredi OSA 2 2
|Apple Face ID 253 1
|Microsoft Office 4111 1
|Apple iOS 8519 1
|Ростелеком - КоммИТ Кэпитал - Imredi Tasks 1 1
|Борисов Пётр 10 2
|Рязанцев Иван 1 1
|Семиренко Максим 4 1
|Рейдман Дмитрий 23 1
|Багаева Татьяна 1 1
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