Ростелеком - КоммИТ Кэпитал - Imredi - Имреди

Imredi — разработчик единый цифровой платформы для управления розничными сетями, ориентированной на автоматизацию и контроль бизнес-процессов в четырёх ключевых направлениях: операции, маркетинг, HR и розничные технологии. Платформа объединяет более 60 преднастроенных бизнес-процессов и предоставляет сотрудникам единое мобильное рабочее место. Основные функции включают контроль стандартов, управление задачами, мониторинг промоакций, обеспечение доступности товаров (OSA), а также сбор и анализ данных в реальном времени.

Сильные стороны компании — глубокая специализация на ритейле, готовые отраслевые решения «из коробки», высокая степень адаптивности под запросы клиентов и поддержка масштабирования для сетей любого размера.

Слабые стороны — зависимость от узкой отрасли (ритейл и смежные сектора) и ограниченное присутствие за пределами России.

C 2023 года «Ростелеком» выступает стратегическим инвестором и партнёром. В рамках сотрудничества платформа Imredi позиционируется как ядро цифрового бизнеса «Ростелекома» для ритейла.

Компания зарегистрировала товарный знак «Imredi» (свидетельство №800720, дата регистрации — 2020 г.).

Imredi упоминается в публикациях CNews как ключевой игрок на рынке цифровых решений для ритейла. В 2023–2024 гг. компания фигурировала в обзорах решений для управления розничными сетями и цифровой трансформации. В официальных рейтингах CNews (например, «Рейтинг ИТ-компаний») Imredi не входит в топ-лидеров, но отмечается как специализированный вендор с растущим влиянием.

Компания является резидентом Фонда «Сколково», что подтверждено в публичных материалах.



Ключевые клиенты:

«Бристоль» (розничная сеть аптек) — сотрудничество с 2018 г., внедрение решений по контролю стандартов, KPI, учёту рабочего времени. «Дикси» (федеральная продуктовая сеть) — использование платформы для управления операциями и персоналом. «Столица» (дальневосточная сеть супермаркетов) — цифровизация проверок, задач и экономической безопасности в 88 магазинах. РНКБ Банк — применение Imredi Audit для контроля стандартов в отделениях. Kimberly-Clark (FMCG) — использование платформы для управления полевой командой.

Деловые связи:

Softline : Imredi включена в портфель продуктов подразделения Softline Digital . Совместно реализованы проекты для ритейлеров.

: Imredi включена в портфель продуктов подразделения . Совместно реализованы проекты для ритейлеров. «Ростелеком»: стратегическое партнёрство с 2023 г., включает инвестиции и совместное продвижение решений.

Основные продукты:

Imredi Platform — универсальная платформа для управления розничными операциями.

— универсальная платформа для управления розничными операциями. Imredi Audit — модуль для аудита стандартов, используется в ритейле и банковской сфере.

Ключевые технологии:

Мобильные приложения (iOS/Android)

Облачные решения (хостинг, SaaS-модель)

Системы сбора и визуализации данных в реальном времени

Инструменты для управления задачами и KPI

Собственные патенты не выявлены. Разработки носят прикладной, программный характер.



Российские конкуренты:

Retail Rocket Lesta Studio (ранее «Яндекс.Ритейл») RetailCRM 1C-Ритейл Simple Solutions RetailNext (локальное присутствие) Field Force Mobio Retail Intel Sales Navigator

Зарубежные аналоги:

Relex Solutions (Финляндия) — управление цепочками поставок и ритейлом. Trax (Сингапур/Израиль) — computer vision для ритейл-аудита. Bridg (США) — платформа для управления клиентскими данными и маркетингом в ритейле. ProsperOps (США) — динамическое ценообразование и аналитика. Retail Pro (США) — POS и ERP для ритейла.

Информация актуальна на 5 апреля 2025 года.