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Ростелеком КоммИТ Кэпитал Imredi Имреди

Ростелеком - КоммИТ Кэпитал - Imredi - Имреди

Imredi — разработчик единый цифровой платформы для управления розничными сетями, ориентированной на автоматизацию и контроль бизнес-процессов в четырёх ключевых направлениях: операции, маркетинг, HR и розничные технологии. Платформа объединяет более 60 преднастроенных бизнес-процессов и предоставляет сотрудникам единое мобильное рабочее место. Основные функции включают контроль стандартов, управление задачами, мониторинг промоакций, обеспечение доступности товаров (OSA), а также сбор и анализ данных в реальном времени.

Сильные стороны компании — глубокая специализация на ритейле, готовые отраслевые решения «из коробки», высокая степень адаптивности под запросы клиентов и поддержка масштабирования для сетей любого размера.
Слабые стороны — зависимость от узкой отрасли (ритейл и смежные сектора) и ограниченное присутствие за пределами России.

C 2023 года «Ростелеком» выступает стратегическим инвестором и партнёром. В рамках сотрудничества платформа Imredi позиционируется как ядро цифрового бизнеса «Ростелекома» для ритейла.

Компания зарегистрировала товарный знак «Imredi» (свидетельство №800720, дата регистрации — 2020 г.).

Imredi упоминается в публикациях CNews как ключевой игрок на рынке цифровых решений для ритейла. В 2023–2024 гг. компания фигурировала в обзорах решений для управления розничными сетями и цифровой трансформации. В официальных рейтингах CNews (например, «Рейтинг ИТ-компаний») Imredi не входит в топ-лидеров, но отмечается как специализированный вендор с растущим влиянием.

Компания является резидентом Фонда «Сколково», что подтверждено в публичных материалах.


Ключевые клиенты:

  1. «Бристоль» (розничная сеть аптек) — сотрудничество с 2018 г., внедрение решений по контролю стандартов, KPI, учёту рабочего времени.
  2. «Дикси» (федеральная продуктовая сеть) — использование платформы для управления операциями и персоналом.
  3. «Столица» (дальневосточная сеть супермаркетов) — цифровизация проверок, задач и экономической безопасности в 88 магазинах.
  4. РНКБ Банк — применение Imredi Audit для контроля стандартов в отделениях.
  5. Kimberly-Clark (FMCG) — использование платформы для управления полевой командой.

Деловые связи:

  • Softline: Imredi включена в портфель продуктов подразделения Softline Digital. Совместно реализованы проекты для ритейлеров.
  • «Ростелеком»: стратегическое партнёрство с 2023 г., включает инвестиции и совместное продвижение решений.

 

 

Основные продукты:

  • Imredi Platform — универсальная платформа для управления розничными операциями.
  • Imredi Audit — модуль для аудита стандартов, используется в ритейле и банковской сфере.

Ключевые технологии:

  • Мобильные приложения (iOS/Android)
  • Облачные решения (хостинг, SaaS-модель)
  • Системы сбора и визуализации данных в реальном времени
  • Инструменты для управления задачами и KPI

Собственные патенты не выявлены. Разработки носят прикладной, программный характер.


Российские конкуренты:

  1. Retail Rocket
  2. Lesta Studio (ранее «Яндекс.Ритейл»)
  3. RetailCRM
  4. 1C-Ритейл
  5. Simple Solutions
  6. RetailNext (локальное присутствие)
  7. Field Force
  8. Mobio
  9. Retail Intel
  10. Sales Navigator

Зарубежные аналоги:

  1. Relex Solutions (Финляндия) — управление цепочками поставок и ритейлом.
  2. Trax (Сингапур/Израиль) — computer vision для ритейл-аудита.
  3. Bridg (США) — платформа для управления клиентскими данными и маркетингом в ритейле.
  4. ProsperOps (США) — динамическое ценообразование и аналитика.
  5. Retail Pro (США) — POS и ERP для ритейла.

Информация актуальна на 5 апреля 2025 года.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


16.12.2024 «Ростелеком» инвестирует в развитие Imredi — цифровой платформы для ритейла 2
12.04.2023 Максим Семиренко, Imredi: В ритейле time-to-market в 2 года — это выстрел себе в ногу 1
15.03.2023 «Астмаркет» перевела работу управляющих сети на платформу Imredi 1
19.04.2022 Imredi и Softline развернули цифровые сервисы для проверок и управления задачами в магазинах сети «Столица» 1
25.02.2022 Решение Imredi вошло в портфель Softline Digital 3
14.06.2019 РНКБ Банк использует решение компании «Имреди» для развития процессов цифровой трансформации в сфере повышения качества обслуживания клиентов 2
26.04.2017 SAP определила трёх победителей специальной номинации стартап-акселератора GenerationS 1

Публикаций - 8, упоминаний - 12

Ростелеком и организации, системы, технологии, персоны:

Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 396 3
SAP SE 5564 2
Softline - Софтлайн 3627 2
SAP Labs CIS - SAP Labs СНГ 60 1
Ростелеком 10819 1
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 192 2
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 226 2
Бристоль - сеть магазинов 32 2
Мария РА ТС - торговая сеть 26 1
Novabev Group - НоваБев Групп - Beluga Group - Белуга Групп - ВинЛаб 48 1
АстМаркет - Jacoo - Gurman - Astix - Holleberg - Vaks - Mojo 2 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 735 1
Kimberly-Clark - Кимберли-Кларк 25 1
ВТБ - РНКБ - Российский национальный коммерческий банк - Крайинвестбанк - Краснодарский краевой инвестиционный банк 60 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3396 4
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 400 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 380 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60684 6
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17867 5
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4823 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35555 4
Управление заданиями, поручениями, задачами - Task management - Task tracker - Task manager - Таск-менеджер - Трекер задач - Таск-трекер - Контроль исполнения - Execution control 1152 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21376 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63789 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12017 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12673 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12760 3
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4728 2
МАРМ - Мобильное АРМ - Мобильное автоматизированное рабочее место 630 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7762 2
Оцифровка - Digitization 5115 2
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6402 2
TTM - T2M - Time-to-Market - time2market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 504 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33006 2
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8100 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24014 2
MEAP - Mobile Enterprise Application Platforms - Платформы для корпоративных мобильных приложений 190 1
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 894 1
Customer Development - тестирование идеи или прототипа будущего продукта на востребованность с помощью потенциальных потребителей 15 1
Кибербезопасность - PSIM - Physical Security Information Management - Интеграция нескольких несвязанных приложений и устройств безопасности и управления ими через единый пользовательский интерфейс 401 1
Торговля - RetailTech - ESL - Electronic shelf labels - Электронные ценники - Edge Shelf - Система цифровых ценников 440 1
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 2624 1
Native applications - Нативные приложения - Прикладные программы, оптимизированые под конкретные операционные системы 306 1
HRM - СУРВ - Системы учета рабочего времени - Контроль учета рабочего времени - Учёт и планирование работы персонала - EJM - Employee Journey Мap - карта путешествия сотрудника - T&A - Time and Attendance - Учет рабочего времени и Журнал присутствия 475 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5901 1
Нагрузочное тестирование - Load testing 756 1
Заказная разработка - Custom development - разработка индивидуальных ИТ-решений - заказные информационные программные системы 229 1
Маршрутизация - Routing 590 1
Тайный покупатель - mystery shopper - secret shopper - linkonet - мнимый покупатель - таинственный покупатель 56 1
Backlog - Бэклог - невыполненная работа - накопленный объём работы 62 1
HMI - Human-Machine Interface - MMI - Man-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс - HCI - Human-Computer Interaction - Человеко-компьютерное взаимодействие 873 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5172 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7298 1
IIoT - Industrial Internet of Things - Промышленный интернет вещей 1179 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4968 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6400 1
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Ростелеком - КоммИТ Кэпитал - Imredi WFM 2 2
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Apple Face ID 253 1
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Рейдман Дмитрий 23 1
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47160 2
Россия - ЮФО - Ростовская область 1753 1
Великобритания - Лондон 2427 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14740 1
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