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Ростелеком КоммИТ Кэпитал Imredi Имреди
Imredi — разработчик единый цифровой платформы для управления розничными сетями, ориентированной на автоматизацию и контроль бизнес-процессов в четырёх ключевых направлениях: операции, маркетинг, HR и розничные технологии. Платформа объединяет более 60 преднастроенных бизнес-процессов и предоставляет сотрудникам единое мобильное рабочее место. Основные функции включают контроль стандартов, управление задачами, мониторинг промоакций, обеспечение доступности товаров (OSA), а также сбор и анализ данных в реальном времени.
Сильные стороны компании — глубокая специализация на ритейле, готовые отраслевые решения «из коробки», высокая степень адаптивности под запросы клиентов и поддержка масштабирования для сетей любого размера.
Слабые стороны — зависимость от узкой отрасли (ритейл и смежные сектора) и ограниченное присутствие за пределами России.
C 2023 года «Ростелеком» выступает стратегическим инвестором и партнёром. В рамках сотрудничества платформа Imredi позиционируется как ядро цифрового бизнеса «Ростелекома» для ритейла.
Компания зарегистрировала товарный знак «Imredi» (свидетельство №800720, дата регистрации — 2020 г.).
Imredi упоминается в публикациях CNews как ключевой игрок на рынке цифровых решений для ритейла. В 2023–2024 гг. компания фигурировала в обзорах решений для управления розничными сетями и цифровой трансформации. В официальных рейтингах CNews (например, «Рейтинг ИТ-компаний») Imredi не входит в топ-лидеров, но отмечается как специализированный вендор с растущим влиянием.
Компания является резидентом Фонда «Сколково», что подтверждено в публичных материалах.
Ключевые клиенты:
- «Бристоль» (розничная сеть аптек) — сотрудничество с 2018 г., внедрение решений по контролю стандартов, KPI, учёту рабочего времени.
- «Дикси» (федеральная продуктовая сеть) — использование платформы для управления операциями и персоналом.
- «Столица» (дальневосточная сеть супермаркетов) — цифровизация проверок, задач и экономической безопасности в 88 магазинах.
- РНКБ Банк — применение Imredi Audit для контроля стандартов в отделениях.
- Kimberly-Clark (FMCG) — использование платформы для управления полевой командой.
Деловые связи:
- Softline: Imredi включена в портфель продуктов подразделения Softline Digital. Совместно реализованы проекты для ритейлеров.
- «Ростелеком»: стратегическое партнёрство с 2023 г., включает инвестиции и совместное продвижение решений.
Основные продукты:
- Imredi Platform — универсальная платформа для управления розничными операциями.
- Imredi Audit — модуль для аудита стандартов, используется в ритейле и банковской сфере.
Ключевые технологии:
- Мобильные приложения (iOS/Android)
- Облачные решения (хостинг, SaaS-модель)
- Системы сбора и визуализации данных в реальном времени
- Инструменты для управления задачами и KPI
Собственные патенты не выявлены. Разработки носят прикладной, программный характер.
Российские конкуренты:
- Retail Rocket
- Lesta Studio (ранее «Яндекс.Ритейл»)
- RetailCRM
- 1C-Ритейл
- Simple Solutions
- RetailNext (локальное присутствие)
- Field Force
- Mobio
- Retail Intel
- Sales Navigator
Зарубежные аналоги:
- Relex Solutions (Финляндия) — управление цепочками поставок и ритейлом.
- Trax (Сингапур/Израиль) — computer vision для ритейл-аудита.
- Bridg (США) — платформа для управления клиентскими данными и маркетингом в ритейле.
- ProsperOps (США) — динамическое ценообразование и аналитика.
- Retail Pro (США) — POS и ERP для ритейла.
Информация актуальна на 5 апреля 2025 года.
СОБЫТИЯ
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|SAP SE 5564 2
|Softline - Софтлайн 3627 2
|SAP Labs CIS - SAP Labs СНГ 60 1
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|Семиренко Максим 4 3
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