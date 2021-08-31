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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
SAP Labs CIS
SAP Labs СНГ
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 54, упоминаний - 88
SAP Labs CIS упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Биветски Андрей 14 14
|Армяков Дмитрий 10 10
|Богачев Игорь 172 5
|Орехов Вячеслав 41 5
|Парменова Наталия 62 4
|Гонтарев Павел 69 4
|Постолатий Виталий 20 4
|Ханин Александр 42 3
|Красюков Дмитрий 43 2
|Мартынов Владислав 78 2
|Шепелявый Дмитрий 50 2
|Арнольд Александр 2 1
|Васильев Владимир 20 1
|Маркин Владимир 9 1
|Дутов Сергей 6 1
|Ткаченко Сергей 5 1
|Никитин Максим 21 1
|Меликджанян Артем 5 1
|Диланян Вартан 9 1
|Каменева Жамиля 11 1
|Khan Imran - Хан Имран 4 1
|Basharuli Nukri - Башарули Нукри 8 1
|Юрьев Илья 45 1
|Поляков Александр 47 1
|Меляков Андрей 2 1
|Нехаев Алексей 2 1
|Евтушенков Владимир 131 1
|Мацоцкий Сергей 150 1
|Кравченко Константин 65 1
|Шлыков Алексей 9 1
|Касперская Наталья 199 1
|Щеголев Игорь 676 1
|Носков Константин 202 1
|Мишустин Михаил 302 1
|Шадаев Максут 384 1
|Макаров Валентин 112 1
|Галицкий Александр 82 1
|Руденко Дмитрий 25 1
|Соколова Ольга 20 1
|Агузумцян Ара 19 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769197, в очереди разбора - 672881.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769197, в очереди разбора - 672881.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru