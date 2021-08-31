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SAP Labs CIS
SAP Labs СНГ


31.08.2021 Фонд «Сколково» и Accenture приглашают на конференцию «Облака и бизнес: новые точки роста» 1
28.02.2020 Российские разработчики попросили у властей налоговых льгот и гибели инсорса 1
13.12.2018 Норникель реализовал проект по созданию корректирующей отчетности на базе SAP 2
22.11.2018 InfoWatch и SAP CIS займутся защитой корпоративных данных российских клиентов 1
13.09.2018 SAP и «Вокорд» создали систему распознавания лиц и анализа данных о посетителях 1
22.02.2018 В российском SAP сменился шестой гендиректор за девять лет 1
24.07.2017 «Северсталь» внедрила систему управления логистикой на базе SAP 1
13.07.2017 SAP предложила практические сценарии для развития цифровой экономики в России 1
07.06.2017 SAP запустила программу Startup Focus в России 1
10.05.2017 SAP и Объединенная металлургическая компания объявили о результатах международного аудита ИТ-процессов в ОМК 1
26.04.2017 SAP определила трёх победителей специальной номинации стартап-акселератора GenerationS 1
18.04.2017 SAP отметила 25 лет работы в России и 45 лет — в мире. Итоги «SAP Форума» 1
13.04.2017 SAP присоединилась к российской Ассоциации интернета вещей 2
25.11.2016 SAP Labs открывает второй D-shop для российских разработчиков в Санкт-Петербурге 3
26.10.2016 SAP провел практикум по разработке программных решений на базе SAP HCP 1
30.09.2016 В «Орленке» появится центр инноваций SAP 1
26.09.2016 Центры SAP Next-Gen откроются в университетах России 3
07.07.2016 Владельцы МТС вложили треть миллиарда в партнера Facebook и Google 1
20.06.2016 МГТУ им. Баумана разработает решения в области интернета вещей на базе SAP HANA Cloud Platform 2
06.06.2016 В России открылся центр интернета вещей SAP 4
02.06.2016 Благодаря россиянам «любой студент за выходные» сможет создать свою систему распознавания лиц 1
11.05.2016 SAP Labs станет партнером «Сколково» в рамках Startup Village 2016 1
10.05.2016 SAP откроет в России центр решений в области интернета вещей 3
10.03.2016 SAP представил новую программу сертификации партнерских облачных продуктов 2
01.03.2016 Гендиректором SAP Labs назначен Андрей Биветски 5
22.10.2015 Технология распознавания лиц VisionLabs интегрирована с SAP HANA 1
21.07.2015 SAP и «Такском» провели семинар «Оцифровка экономики» 1
23.06.2015 SAP открывает офис Центра интеграционной сертификации в Москве 2
18.06.2015 SAP и Университет ИТМО запустили программу по содействию российским инновационным проектам 1
21.05.2015 SAP Labs СНГ открывает в России D-shop — «инновационную песочницу» для разработчиков 2
27.04.2015 xChange Automotive использует SAP HANA для создания социальных и автомобильных приложений 1
16.12.2014 SAP Labs СНГ присоединилась к российским разработчикам в «Руссофт» 4
13.11.2014 Большие данные помогут создать искусственный интеллект 1
25.09.2014 Открылся акселератор для российских стартапов в области больших данных 3
10.04.2014 SAP вложит 20 млн евро в ЦОДы российских партнеров 1
07.04.2014 SAP СНГ увеличил выручку, но сократил прибыль. В Казахстане и Украине – убытки 1
14.10.2013 SAP ERP интегрирована с облачным сервисом для обмена электронными документами «Такском-Доклайнз» 1
17.09.2013 Как начать собственный ИТ-бизнес 1
11.07.2013 SAP рекомендует решение Digital Security для анализа безопасности 1
14.06.2013 SAP поглотил программистов из Ижевска 2

Публикаций - 54, упоминаний - 88

SAP Labs CIS упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SAP SE 3220 43
SAP CIS - САП СНГ 757 18
Microsoft Corporation 11168 5
Google LLC 7177 4
Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 211 4
IBM 3557 3
Salesforce.com 274 3
VisionLabs - ВижнЛабс 101 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2770 2
Oracle Corporation 3363 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 2
Такском - Taxcom 119 2
Facebook 3768 2
Accenture - Аксенчер 533 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 2
Abbyy 797 2
3779 2
Linxdatacenter - Связь ВСД 80 1
Accenture Technology 19 1
General Electric - Дженерал электрик 122 1
РТИ 122 1
Aveva 18 1
Wonderware 23 1
Dell EMC 2419 1
Цифра ГК 116 1
Software AG 124 1
SAS Institute 597 1
Новые облачные технологии (НОТ) 227 1
Digital Security - Диджитал Секьюрити 133 1
Информзащита 423 1
OpenText 161 1
SAP Markets Europe GmbH 1 1
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 1
ERPScan - ЕРПСкан 21 1
BearingPoint - БерингПоинт 26 1
Diebold Nixdorf - Wincor Nixdorf - Винкор Никсдорф 107 1
SAP Consulting 28 1
SAP Казахстан 8 1
Марс ФГУП НПО 84 1
InfoWatch - Инфовотч 615 1
Северсталь ПАО 204 3
Почта Банк 289 2
Норникель - Норильский никель 178 2
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 2
Salym Petroleum - Салым Петролеум 6 1
Северсталь ЧерМК - Череповецкий металлургический комбинат 9 1
Citibank - Ситибанк 170 1
Almaz Capital Partners 118 1
РВК - Российская венчурная компания 476 1
Roche Holding - Холдинг Рош 11 1
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 67 1
Леруа Мерлен - Leroy Merlin 147 1
Ростатом - Росэнергоатом ПАО 141 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 154 1
Газпром нефть 382 1
X5 Group 600 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
BMW 252 1
Аэрофлот 493 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 1
Sistema_VC - Sistema Venture Capital - венчурный фонд 28 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 14
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 3
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 257 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 527 2
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 272 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 508 1
РЭЦ - Российский экспортный центр 55 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2238 1
ИФНС - Инспекция Федеральной налоговой службы 36 1
Руссофт - Russoft 252 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 137 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 2 1
IIC - Industrial Internet Consortium - Консорциум промышленного интернета 7 1
Big Data - Большие данные 1136 4
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4569 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 2
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 1
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 547 1
In-memory Computing - Распределенные системы хранения и обработки данных в оперативной памяти в реальном времени 79 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 486 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 560 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-aided design - Цифровое проектирование 62 1
V2X - Vehicle-to-Everything communications - C-V2X - Cellular Vehicle-to-Everything - Система беспроводной связи, позволяющая автомобилям обмениваться друг с другом - Connected Car - Подключенный транспорт 67 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1456 1
Умные платформы 500 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 174 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3017 1
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 17
SAP Certified - SAP Partner Network - SAP Value Partnership - Партнёрские статусы, сертификаты и программы - SAP ICC - SAP Integration and Certification Center - Центр интеграции и сертификации SAP 57 5
SAP HCP - SAP HANA Cloud Platform 29 5
SAP SCP - SAP Cloud Platform 77 5
SAP Центр цифрового лидерства 11 3
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 293 3
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 445 3
SAP C/4HANA - SAP Hybris 57 3
SAP NetWeaver 62 3
SAP SuccessFactors 110 2
VisionLabs Luna Platform - СКУД 44 2
OpenCV - библиотека алгоритмов компьютерного зрения 19 2
SAP Store - SAP Marketplace 8 2
Torch - Браузер 15 2
OpenUI5 - SAPUI5 - SAP User Inteface HTML5 - открытый JavaScript фреймворк 6 1
SAP AR Warehouse Picker 2 1
SAP Sybase ASE - Sybase Adaptive Server Enterprise 23 1
Aggregion - Автоматизация лицензионного процессинга - Лицензирование цифрового контента, управления доступа к нему, защиты авторских прав 10 1
SAP RMS - SAP Report Management System 1 1
Digital Security ERPScan Security Scanner for SAP - ЕРПскан 9 1
SAP IAM - SAP Intelligent Asset Management - SAP EAM - SAP Enterprise Asset Management 5 1
SAP FICO - SAP FI - SAP Finance and Cost controlling module 13 1
PayOnline - электронная платёжная система 51 1
SAP 360 Customer 4 1
SAP 3D Visual Enterprise 1 1
SAP BO - SAP BusinessObjects Predictive Analysis 3 1
SAP for Aerospace & Defense 1 1
SAP Application Development 2 1
SAP MaxAttention 5 1
SAP TMS - SAP Transportation Management and Logistics System 28 1
SAP Ariba 71 1
Yelp 41 1
Дневник.ру - Dnevnik.ru 68 1
Google Android 10751 1
IBM Watson 105 1
Apple iOS 5742 1
SAP Leonardo 24 1
AWS - Amazon Web Services 569 1
SAP Fiori 40 1
InfoWatch Prediction - UEBA (User and Entity Behavior Analytics) 5 1
Биветски Андрей 14 14
Армяков Дмитрий 10 10
Богачев Игорь 172 5
Орехов Вячеслав 41 5
Парменова Наталия 62 4
Гонтарев Павел 69 4
Постолатий Виталий 20 4
Ханин Александр 42 3
Красюков Дмитрий 43 2
Мартынов Владислав 78 2
Шепелявый Дмитрий 50 2
Арнольд Александр 2 1
Васильев Владимир 20 1
Маркин Владимир 9 1
Дутов Сергей 6 1
Ткаченко Сергей 5 1
Никитин Максим 21 1
Меликджанян Артем 5 1
Диланян Вартан 9 1
Каменева Жамиля 11 1
Khan Imran - Хан Имран 4 1
Basharuli Nukri - Башарули Нукри 8 1
Юрьев Илья 45 1
Поляков Александр 47 1
Меляков Андрей 2 1
Нехаев Алексей 2 1
Евтушенков Владимир 131 1
Мацоцкий Сергей 150 1
Кравченко Константин 65 1
Шлыков Алексей 9 1
Касперская Наталья 199 1
Щеголев Игорь 676 1
Носков Константин 202 1
Мишустин Михаил 302 1
Шадаев Максут 384 1
Макаров Валентин 112 1
Галицкий Александр 82 1
Руденко Дмитрий 25 1
Соколова Ольга 20 1
Агузумцян Ара 19 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 42
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 31
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 17
Германия - Федеративная Республика 3674 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 6
Казахстан - Республика 2650 6
Украина 3398 5
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1098 4
Восточная Европа 1691 3
Япония 2811 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1624 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 2
Канада 1311 2
Россия - Ижевск 310 2
Франция - Французская Республика 2143 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 762 2
США - Калифорния 975 1
Россия - Калининград 675 1
Австрия - Австрийская Республика 530 1
Беларусь - Минск 328 1
Казахстан - Алматы 265 1
Украина - Киев 476 1
Европа Центральная и Восточная - CEE - Central and Eastern Europe 51 1
Япония - Токио 291 1
Индия - Бангалор 71 1
Бразилия - Сан-Паулу 99 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 1
Индия - Республика 2181 1
DACH - немецкоязычные страны - D (Германия, Deutschland), A (Австрия (лат. Austria) и CH (Швейцария, лат. Confoederatio Helvetica) 9 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1132 1
США - Пало-Альто - Palo Alto 74 1
Германия - Вальдорф 9 1
ЮВА - Юго-Восточная Азия 520 1
Россия - Вологда 193 1
Россия - ПФО - Самара 1304 1
США - Кремниевая долина 399 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 1
Россия - ПФО - Казань 1522 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2868 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1210 2
НДС - Налог на добавленную стоимость 537 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 161 1
Бизнес-акселератор 31 1
COO - Chief Operating Officer - исполнительный директор 13 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 1
ИТ-экспорт - экспорт информационно-телекоммуникационных технологий 16 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 1
SAP Education CIS Учебный Центр - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab 44 4
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 201 2
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 193 2
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 80 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 657 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 26 1
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 35 1
University of Oxford - Оксфордский университет 27 1
SAP COIL - SAP Co-Innovation Lab - Лаборатория совместных инноваций SAP 8 4
SAP Startup Focus 6 3
Startup Village - международная стартап-конференция 45 2
SAP Forum 28 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 60 1
Иннопром - Международная промышленная выставка 48 1
SAP TechEd 8 1
Microsoft Imagine Cup 44 1
SAP HANA Startup Focus 2 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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