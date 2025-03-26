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SUMo утилита


26.03.2025 Дорожная инфраструктура квартала в центре Петербурга разрабатывается с применением динамического моделирования 1
29.10.2023 Где рисовать быстро и бесплатно: 10 лучших онлайн-редакторов 1
20.04.2021 Бесплатный фотошоп: лучшие программы для обработки фото онлайн 1
13.11.2014 Большие данные помогут создать искусственный интеллект 1
11.06.2008 SUMo 1.9.0.46: отслеживание обновлений ПО 2
09.04.2008 SUMo 1.8.0.44: отслеживание обновлений ПО 2
29.12.2007 SUMo 1.3.0.30: отслеживание обновлений программ 2
30.11.2007 SUMo 1.0.0.27: отслеживание обновлений программ 2
12.11.2007 SUMo 1.0.0.24: отслеживание обновлений программ 2
23.10.2007 SUMo 1.0.0.22 следит за обновлением программ 2
20.08.2007 Sumo присоединилась к Foundation 9 1

Публикаций - 11, упоминаний - 17

SUMo и организации, системы, технологии, персоны:

Foundation 9 Entertainment - Amaze Entertainment 7 1
SAP Labs CIS - SAP Labs СНГ 60 1
Sumo Logic 2 1
Microsoft Corporation 24727 1
SAP SE 5305 1
SEGA 395 1
Google LLC 11876 1
Salesforce.com 428 1
Dropbox 499 1
Sumo Digital 4 1
Canva 18 1
Meta Platforms - Facebook 4449 1
Градиент 90 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24446 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10658 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15939 2
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages 2007 2
PNG - Portable Network Graphics - APNG - Animated Portable Network Graphics - Растровый формат хранения графической информации, использующий сжатие без потерь по алгоритму Deflate 434 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14126 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9266 1
Искусственный интеллект - Deep Learning - Deep structured learning - Концепция глубокого обучения искусственного интеллекта 440 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5935 1
Контрастность 2850 1
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 1707 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67503 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7228 1
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1172 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3613 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4275 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2050 1
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 771 1
SVG - Scalable Vector Graphics - язык разметки масштабируемой векторной графики 151 1
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг -Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1146 1
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1549 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2561 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9508 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3980 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4801 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25676 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21480 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6718 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11242 1
Фоторедактор - Photo Editor 239 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5164 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17206 1
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1581 1
Оцифровка - Digitization 4618 1
Adobe Photoshop 769 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2073 2
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 478 1
Sumo Paint 2 1
Yelp 44 1
Microsoft Paint - Графический редактор 68 1
Google One - Google Drive - Google Диск - Сервис хранения, редактирования и синхронизации файлов 329 1
Apple iPhone 6 4862 1
Phixr Online Photo Editor 1 1
IBM Watson - IBM Watson Research Center 163 1
Армяков Дмитрий 11 1
Россия - РФ - Российская федерация 146585 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17603 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13373 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5752 6
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11049 2
Английский язык 6692 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3469 1
Латинский алфавит 191 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5151 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3669 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5948 1
University of Oxford - Оксфордский университет 203 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1348956, в очереди разбора - 762042.
Создано именных указателей - 171696.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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