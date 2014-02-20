Sega Sammy SEGA Sega Group Corporation

SEGA - японская компания, основанная в 1960 году, изначально специализировавшаяся на производстве игровых автоматов. Впоследствии компания расширила свою деятельность на разработку и выпуск домашних игровых консолей. SEGA известна своими культовыми игровыми сериями, такими как Sonic the Hedgehog, Streets of Rage и другими. Компания прошла несколько этапов развития игровых технологий. В 1989 году SEGA представила систему на базе аркадной платы System 16 с процессором Motorola 68000 и чипом Zilog Z80 для звукового контроллера. Позже, в 1995 году, была выпущена Sega Saturn с двухпроцессорной архитектурой и восемью процессорами, демонстрируя сложную техническую базу.

Конкурирующие компании на рынке игровой индустрии:

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


20.02.2014 Sega Genesis представила комплект из портативной игровой приставки Sega Gopher и джойстика Sega Fire Joy

Sega Genesis представила комплект из портативной игровой приставки Sega Gopher и джойстика Sega Fire Joy. Как отмечают в компании, приставкой очень легко управлять: для этого предназначены расположенные «под рукой» джойстик-манипулятор и функциональные

03.12.2013 "Total War: ROME II. Цезарь в Галлии". Анонс

Компания SEGA анонсирует первое сюжетное дополнение "Цезарь в Галлии" для глобальной стратегии Total War: ROME II."Цезарь в Галлии" – это самостоятельная кампания для Total War: ROME II, посвященная зав
16.04.2013 Castle of Illusion Starring Mickey Mouse HD этим летом

ссического платформера Castle of Illusion Starring Mickey Mouse, работа над которым поручена студии Sega Studios Australia. Релиз игры состоится этим летом для РС, Xbox 360 и PlayStation 3.Изве
18.01.2013 Gearbox и Sega дадут новый бой Чужим

Компания Sega и студия Gearbox Software объявили о завершении работ над боевиком от первого лица Aliens: Colonial Marines. Сюжет видеоигры Aliens: Colonial Marines разворачивается в классической вселенн
24.01.2011 Virtua Tennis 4 в России

— это настоящий прорыв, — отметил Гэри Найт (Gary Knight), главный вице-президент отдела маркетинга SEGA Europe и SEGA America. — Современные технологии позволили создать инновационный геймплей
02.12.2010 Sega анонсировала Binary Domain

Компания Sega анонсировала новый командный шутер от третьего лица Binary Domain. Игра разрабатывается для Xbox 360 и PlayStation 3 студией CS1 Team, руководителем которой является известный гейм-дизайне
16.06.2010 SEGA задумала новую консоль

Компания SEGA, похоже, задумала неладное. А именно - возвращение в крепкие, но нестройные ряды производителей домашних игровых приставок, с которого она добровольно ушла в 2001 году после прекращения пр
21.08.2009 Юбилей Sega Genesis. 20 лет спустя

В минувшую пятницу, 14 августа, прошло ровно 20 лет со дня появления на рынке игровых приставок Sega Genesis. Она пришла на рынок, где лидировала Nintendo, и спровоцировала "войну консолей". На тот момент времени, это была первая 16-битовая приставка. В 1991 году на ней появится первый та
06.10.2008 Sega выпустит конкурента PlayStation Portable

Компания Sega работает над портативным медиацентром, который сможет составить конкуренцию Sony PlayStation Portable. Дебют устройства планируется на 2009 г., сообщает Reg Hardware. Портативный медиацент
11.04.2008 SEGA Bass Fishing в продаже

Поступила в продажу игра SEGA Bass Fishing от понятно какого издателя. Основная особенность проекта — симуляция рыболовства при помощи контроллера Wiimote. Пульт от консоли в мгновение ока превращается в удобную удочку
10.04.2008 Sega Racing Studio закрыта

Компания Sega официально объявила о закрытии студии Sega Racing Studio, офис которой находился в Бирмингеме. Штат студии состоял из 60-ти человек. В разработке находились несколько не анонсирован
05.03.2008 SEGA Superstars Tennis: Видео

Опубликованы новые видеоролики из игры Sega Superstars Tennis от понятно какой компании. Скачать их вы можете здесь: Samba de Amigo Intro Trailer (6 MB), Sonic Minigame Trailer (10.1 MB), Sonic Intro Trailer (4 MB), ChuChu Rocket Ca
15.01.2008 Русский сайт Universe at War: Earth Assault

Компания Sega объявила о запуске официального русскоязычного сайта стратегии Universe at War: Earth Assault от Petroglyph Games. За российский релиз игры отвечает "Софтклаб". На сайте вы познакомитесь с
21.11.2007 NIGHTS Into Dreams выйдет на PS2?

На волне общественного интереса к проекту NiGHTS: Journey of Dreams, о котором мы рассказывали совсем не давно, Sega готовит переиздание первой части. NIGHTS Into Dreams вышла в далеком 1996 на Sega Saturnи, и покорила сердца геймеров. Сейчас же, согласно японскому игровому изданию Famitsu, Seg
18.10.2007 SEGA Rally: Вторая демоверсия

Опубликована вторая демоверсия аркадного автосимулятора SEGA Rally. Демоверсия содержит две быстрых трассы и два автомобиля - VMitsubishi Evo IX FQ3 и Subaru Impreza STi. Скачать демо можно здесь (958 МБ).SEGA Rally заставит вас по-новому взг
16.10.2007 Обзор Sega Rally Revo. Откат к аркадам

мя казуализации индустрии, когда игры в массе своей с каждым днем становятся все проще и проще, даже разработчики, прославившиеся как создатели автосимуляторов, перепрофилируются на аркады. Например, Sega Racing Studio: ее Sega Rally на пару с продолжением до сих пор считаются столпами жанра. Но недавно эта же фирма выпустила Sega Rally Revo, значительно более «легкий» проект,
05.10.2007 SEGA Rally: Демоверсия

Опубликована демоверсия аркадного автосимулятора SEGA Rally. Демоверсия содержит одну трассу в тропиках и один автомобиль - VW Golf GTI. Скачать демо можно здесь (553 МБ).Напомним, что русская РС-версия игры, локализованная компанией "Софткла
13.09.2007 Тест-драйв SEGA Rally

"Софтклаб" и компания SEGA пригашают всех посетителей выставки Gamex, проходящей в период с 14 по 16 сентября, на премьеру игры SEGA Rally. На стенде SEGA Rally у всех желающих будет возможность попроб
10.09.2007 SEGA следует примеру, а Atari не дает Sony в обиду
03.09.2007 NiGHTS: Journey of Dreams. Видео

Любите летать во сне? Как хорошо получаются петля Иммельмана? Компания Sega уже совсем скоро выпустит тренажер для полетов по миру снов - NiGHTS: Journey of Dreams. Вашему вниманию рекламный ролик прямиком из родины самураев: Japanese Trailer (6,78Мб).Одна из самы
31.08.2007 SEGA Rally: Скриншоты

Компания SEGA опубликовала новые скриншоты из раллийного автосимулятора SEGA Rally, разработка которого идет в собственной студии Sega Driving Studio. Выйдет игра в конце этого года для пл
24.08.2007 SEGA Rally: Видео

Компания SEGA опубликовала GC-видеоролик из раллийного автосимулятора SEGA Rally, разработка которого идет в собственной студии Sega Driving Studio. Выйдет игра в конце этого года для плат
20.08.2007 SEGA Rally: Видео

Компания SEGA опубликовала новый видеоролик из раллийного автосимулятора SEGA Rally, разработка которого идет в собственной студии Sega Driving Studio. Выйдет игра в конце этого года для п
30.07.2007 Потери Sega Sammy составили $42.3 млн.

Холдинг Sega Sammy опубликовал финансовый отчет за квартал, закончившейся 30 июня. Продажи немного вы
25.07.2007 Universe at War: Earth Assault. Бета-тест

Компания SEGA начала прием заявок на участие в бета-тестировании стратегии Universe at War: Earth Assault от студии Petroglyph Games. Старт бета-тестирования намечен на 15 августа, а пока предлагается з
24.07.2007 SEGA Rally: Видео

Компания SEGA опубликовала технический демо-ролик из раллийного автосимулятора SEGA Rally, разработка которого идет в собственной студии Sega Driving Studio. Выйдет игра в конце этого года
11.07.2007 SEGA Rally: Скриншоты

Компания SEGA опубликовала новые скриншоты из раллийного автосимулятора SEGA Rally, разработка которого идет в собственной студии Sega Driving Studio. Выйдет игра в конце этого года для пл
22.06.2007 Sonic RPG от BioWare на Nintendo DS

e, у которой делать гениальные RPG на роду написано, возьмется за несерьезного Sonic’а? Никто кроме Sega. Ведь главный конкурент Соника – Марио уже поучаствовал во многих ролевых играх, причем

17.05.2007 Sega лицензирует Unreal Engine 3

Американское и европейское отделения компания Sega одновременно объявили о лицензировании у Epic Games движка Unreal Engine 3 для «некоторых будущих проектов», которые будут разрабатываться в северной Америке.Никаких данных по этим проекта
05.04.2007 Sega прекратит поддержку Dreamcast

Компания Sega объявляет о прекращении приема консолей Dreamcast и Saturn в сервис-центры, начиная с 28 сентября.Несмотря на то, что выпуск этих консолей был прекращен уже давно, и Sega вообще ушл
16.12.2006 Gearbox сделает "Чужих" для SEGA

Вслед за Obsidian, подписавшей соглашение на разработку RPG по мотивам "Чужих", студия Gearbox Software официально становится разработчиком шутера от первого лица во вселенной Aliens. Компания SEGA, лицензировавшая на днях брэнд Aliens, официально подтвердила эту информацию. Названия у FPS пока нет, но известно разрабатываться новая игра будет для PC и консолей нового поколения. Орие
15.12.2006 Obsidian создаст новую RPG

е, студия Obsidian Entertainment приступит к разработке ролевой игры во вселенной "Чужие". Компания SEGA, лицензировавшая на днях брэнд Aliens, официально подтвердила данный факт. Названия у бу
12.12.2006 SEGA лицензировала "Чужих"

Компания SEGA распространила пресс-релиз, объявляющий о лицензировании бренда Aliens для разработки игр в популярной вселенной. По "Чужим" будет создано несколько игр. Ориентировочно, проекты увидят све
14.11.2006 Чистый доход Sega Sammy вырос на 52%

Официальные представители Sega Sammy Holdings подтвердили данные финансового отчета, который был опубликован на закрытом собрании акционеров. Согласно этому отчету рост чистого дохода за первые шесть месяцев финансового
01.11.2006 Расширение Sega на запад

Глава европейского отделения Sega Майк Хаес объявил о намерении поглощения издательством двух-трех европейских партнерских студий разработчиков, в качестве части западного расширения.В интервью британской газете MCV, Хаес

10.10.2006 Sega представила детскую видеокамеру

Компания Sega Toys выпустила цифровую видеокамеру для детей. Устройство Movie Carrier имеет компактные размеры и без труда умещается в руке ребенка. Стоимость такой игрушки не ударит по карману родителе
24.03.2006 Nintendo сделала предложение Sega и Hudson Soft

чества со своими бывшими конкурентами для увеличения выпуска скачиваемых классических видеоигр для готовящейся к выходу игровой консоли Revolution. Соглашение касается более 1 тыс. игр, разработанных Sega и Hudson Soft для систем Sega Genesis и TurboGrafx 16. О партнерстве заявил президент компании Nintendo Сатору Ивата (Satoru Iwata). Сервис Virtual Console, позволяющий скачивать иг
21.01.2005 Sega пойдет по следам Aibo

Компания Sega заявила о планах по выпуску нового робота-собаки. Анонс намечен на апрель 2005 года, сообщает Japan Today. С помощью робота от Sega можно сочинять и проигрывать мелодии. Также эта э
19.05.2004 Sega прекратит свое существование

Производитель видеоигр Sega и корпорация Sammy, занимающая производством оборудования для игры пинбол, распространили вчера заявление о том, что они собираются объединить свой бизнес для создания новой холдинговой ко
20.08.2003 Nokia вырвалась на рынок видеоигр

Финский производитель мобильных телефонов Nokia сообщил о намерении приобрести компанию Sega.com Inc., входящую в корпорацию Sega. В результате Nokia получит права на ПО для


Публикаций - 431, упоминаний - 483

Sega Sammy и организации, системы, технологии, персоны:

1С-СофтКлаб - SoftClub 1142 99
Sony 6673 65
Nintendo 807 59
Creative Assembly 82 58
Microsoft Corporation 25469 42
Gearbox Software 110 30
Obsidian Entertainment 79 24
Галактика - Корпорация 1518 24
9206 23
EA - Electronic Arts 1311 19
Petroglyph Games 16 15
Relic Entertainment 53 12
Microsoft - Activision Blizzard 501 12
Apple Inc 12848 11
Ubisoft - Ubi Soft Entertainment 765 11
Capcom 289 11
Sony Interactive Entertainment - Sony Computer Entertainment - Sony Computer Entertainment Europe, SCEE - Sony Computer Entertainment America, SCEA - Sony Computer Entertainment Inc, SCEI - Team Soho 235 10
THQ 297 10
Bandai Namco Entertainment 114 10
Konami 110 8
Intel Corporation 12644 8
Bethesda Softworks - Bethesda Game Studios 270 8
Atari 156 8
SoftClub - СофтКлуб 159 7
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1779 7
Square Enix 212 6
Creative Technology 271 6
Nvidia Corp 3822 6
2K Games 213 5
Square Enix - Domark Limited - Eidos Interactive 229 5
Rambus 246 4
Take-Two Interactive - Take-Two - Take2 - T2 122 4
International Sports Multimedia - ISM 6 4
Samsung Electronics 10809 4
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5781 4
AMD - Advanced Micro Devices 4534 4
Valve Software 243 4
Yahoo! 3718 4
AOL Inc - America Online 1881 4
Google LLC 12412 4
Walt Disney Company - 20th Century Fox - Twentieth Century Fox 120 17
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2778 10
Верный - торговая сеть 314 8
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 5
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 433 3
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1429 3
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1968 3
Walt Disney Company 641 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 3
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 471 3
Marvel Studios 3 2
eBay Inc 1631 2
Boeing 1027 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2774 2
Block - Square 202 2
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 496 2
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 324 1
MGM - Metro-Goldwyn-Mayer - Метро-Голдвин-Майер 80 1
Белый Ветер 362 1
All Nippon Airways 11 1
GameStop 29 1
Universal Pictures - Universal City Studios - Universal Pictures Rus - Юниверсал Пикчерс Рус 62 1
Горбушкин Двор ТЦ - Дворец культуры имени Горбунова - ДК Горбунова - гипермолл 84 1
101Hotels.com 456 1
JPX - Japan Exchange Group - TSE - Tokyo Stock Exchange - Токийская фондовая биржа 121 1
Hayakawa Fudosan 2 1
Hyundai Group 8 1
Mattel 32 1
Walt Disney Company - Walt Disney Company Russia & CIS - Уолт Дисней компани СНГ 23 1
DreamWorks Pictures - DreamWorks SKG - DreamWorks Studios 10 1
Sears Holdings - Kmart Holding Corporation Sears - Roebuck and Co 47 1
Jurel Holdings Ltd - Джурел Холдингс Лтд 3 1
НСПК - Национальная система платежных карт 915 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 540 1
BMW Group 473 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1150 1
Takeda Pharmaceutical - Такеда Россия-СНГ- Никомед Россия-СНГ 33 1
Hyundai Motor Company 425 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 356 1
Евросеть 1420 1
РККА - Рабоче-Крестьянская Красная Армия - Красная Армия 72 9
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1638 5
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 664 2
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 610 2
Губернатор Калифорнии - органы государственной власти штата Калифорнии США 61 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5807 1
Кабинет министров Японии - Исполнительная власть в Японии - Правительство Японии 71 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3588 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3592 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4857 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 446 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1048 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 765 1
Кванториум АНО - Детский технопарк 87 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 450 1
Ельцин-центр - Президентский центр Б. Н. Ельцина 13 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 261 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 496 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 260 4
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 4
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 101 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17944 208
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7735 50
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14462 26
PC game - RPG - Role-playing game - Ролевая игра 700 23
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4886 23
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10107 20
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5609 17
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25713 16
PC game - Arcade game - Arcade genre - Аркады - аркадный игровой процесс 391 16
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29111 16
PC game - Shooter - Tacticool - Стрелялки - Шутер - жанр компьютерных игр 1080 15
PC game - Gameplay - Геймплей - игровой процесс - игровая механика 1485 15
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 58317 15
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 19346 12
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21953 12
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32251 12
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7400 12
Видеоигры - Video game - видеоигровая индустрия 534 11
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5433 10
Cloud Games - Cloud Gaming - Облачный гейминг - Облачные игры - Онлайн-игры - Игровые сервисы 1814 10
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25906 9
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3132 9
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16750 9
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9551 8
Симулятор - Simulator - имитатор - имитация 1059 8
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9953 8
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27375 8
Эмулятор - Emulation 286 7
Мультиплеер - multiplayer - многопользовательская игра - кооперативная игра - сетевая игра 896 7
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9777 7
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6576 7
Принтер - Картридж - Тонер-картридж - Cartridge 1364 6
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4737 6
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10576 6
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12971 6
Аксессуары 4173 6
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7757 6
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10409 6
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6201 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32552 6
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4116 124
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3042 73
SEGA Dreamcast - игровая приставка 95 68
Gearbox Software - Aliens: Colonial Marines - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 40 30
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1899 27
Obsidian Entertainment - Alpha Protocol 25 23
Acer Predator 220 22
Microsoft Linux SONiC - Microsoft Software for Open Networking in the Cloud 109 19
Nintendo Wii - игровая консоль 760 19
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 18
Petroglyph Games - Universe at War: Earth Assault 21 17
Sony Playstation Portable - Sony PSP 661 14
AMD EPYC - AMD EPYC Rome - AMD EPYC Genoa - AMD EPYC Milan - Серия микропроцессоров 242 14
Relic Entertainment - Company of Heroes - Компьютерная игра - Стратегия в реальном времени 69 13
SEGA Rally - компьютерная игра (гоночная игра) 15 12
Steepler - Dendy - Денди - игровая приставка 61 12
SEGA Mega Drive - SEGA Genesis - игровая приставка 25 12
Sony PlayStation Vita - PS Vita - Sony NGP - Sony Next Generation Portable 85 10
Nintendo Game Boy 110 10
Microsoft Windows 16526 10
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 440 10
Microsoft Windows 2000 8679 10
Nintendo SNES - Super Nintendo Entertainment System - Игровая приставка 25 9
GTA - Grand Theft Auto - компьютерная игра (action-adventure) 374 9
Microsoft Xbox Game Studios - ZeniMax Media - id Software - Quake - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 127 7
Google Android 14917 7
Linux OS 11120 7
Nintendo - The Legend of Zelda - компьютерная игра 58 6
Nintendo DS - игровая консоль 340 6
Apple iPhone 6 4862 6
Nintendo GameCube - Nintendo Dolphin - игровая приставка 114 5
Valve Software - Half-Life - Компьютерная игра - Шутер от первого лица 128 5
Capcom - Resident Evil - Компьютерная игра (survival horror) 147 5
Google YouTube - Видеохостинг 2931 5
Apple iPhone - серия смартфонов 7454 5
Apple iOS 8390 5
Apple - App Store 3030 5
Nintendo Switch - Игровая приставка 94 5
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 5
Microsoft DirectX 719 5
Thorton Michael - Тортон Майкл 15 13
Simpson Mike - Симпсон Майк 5 5
Knight Gary - Найт Гари 4 4
Bond James - Бонд Джеймс 86 2
Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 129 2
Nakamura Shunichi - Накамура Шуничи 2 2
Ken Kutaragi - Кутараги Кен 25 2
Мезин Сергей 35 2
Roberts Larry - Робертс Ларри 5 2
Kleinrock Leonard - Кляйнрок Леонард 3 2
Metcalfe Robert - Меткалф Роберт 7 2
Резников Олег 20 2
Andreessen Marc - Андрессен Марк 42 2
Nadal Rafael - Надаль Рафаэль 6 2
Савюк Виктор 41 1
Кутехов Александр 2 1
Симонов Игорь 103 1
Орлов Николай 14 1
Нефидова Полина 1 1
Торик Святослав 2 1
Лукьяненко Сергей 47 1
Курникова Анна 27 1
Горюнов Михаил 16 1
Невский Александр 21 1
Грязнов Дмитрий 12 1
Forstall Scott - Форстолл Скотт - Форстал Скотт 41 1
Аршавин Андрей 5 1
Ивашов Сергей 1 1
Павлова Светлана 3 1
Подольский Кирилл 4 1
Ананьев Никита 1 1
Schiller Philip - Шиллер Филипп 44 1
Пучковская Антонина 1 1
Данилов Ярослав 1 1
Шарова Екатерина 1 1
Донских Евгений 3 1
Необутов Вячеслав 1 1
Сыропятов Денис 1 1
Томилов Федор 1 1
Пазыч Виктория 1 1
Япония 13615 81
Россия - РФ - Российская федерация 159912 68
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53815 65
Европа 24753 65
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13642 26
Америка Северная - Североамериканский регион 3395 22
Земля - планета Солнечной системы 10726 17
Германия - Федеративная Республика 13014 16
Франция - Французская Республика 8042 14
Италия - Рим 206 14
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3075 12
Америка - Американский регион 2195 12
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14619 8
Солнце - звезда Солнечной системы 5370 7
Азия - Азиатский регион 5805 7
Италия - Итальянская Республика 4452 7
Япония - Токио 1013 7
Германия - Берлин 730 7
Египет - Арабская Республика 1058 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46383 5
Европа Восточная 3127 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18517 4
Южная Корея - Республика 6917 4
Норвегия - Королевство 1843 4
Ближний Восток 3075 4
Испания - Королевство 3785 4
США - Калифорния - Лос-Анджелес - Голливуд 512 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4146 3
Дания - Королевство 1323 3
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3619 3
Бразилия - Федеративная Республика 2472 3
Малайзия 906 3
Китай - Пекин - Beijing 1062 3
Малайзия - Куала-Лумпур 65 2
Старый свет - Афроевразия - Европа, Азия и Африка 151 2
Ирландия - Республика 1033 2
Польша - Республика 2011 2
Сингапур - Республика 1920 2
Китай - Тайвань 4172 2
Солнечная система - Solar system 2550 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11504 86
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8952 59
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26279 20
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3783 18
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51740 15
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6470 14
PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 564 13
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5315 8
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1559 8
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1762 8
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3209 7
Спорт - Футбол 755 7
Вторая мировая война - WWII - World War - the Second World War 658 7
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4979 7
Английский язык 6917 6
Войны Франции - Наполеоновские войны - ноябрь 1799 — июнь 1815 46 6
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5840 6
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4729 5
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7892 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32283 5
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2938 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55571 4
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1642 4
Индустрия развлечений - Шоу-бизнес - Show business - Концерт 695 4
Металлы - Золото - Gold 1210 4
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3000 4
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2549 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17575 3
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7073 3
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1302 3
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1665 3
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6554 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1876 3
Йена - денежная единица Японии 500 3
Спорт - Теннис 72 3
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1901 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6460 3
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7859 3
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1307 2
Y2K - Проблема 2000 года - Ошибка 2000 года - Кризис третьего тысячелетия 281 2
CNews Games - Боевой народ - Combat folks 369 7
Vivendi SA - Vivendi Universal 331 6
Washington Profile 142 4
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6046 4
NYT - The New York Times 1092 4
AOL Inc - Joystiq 22 3
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 554 2
CNET Networks - CNET News 1643 2
Famitsu 13 2
The Register - The Register Hardware 1744 2
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 542 2
CNews - ZOOM.CNews 1854 2
AP - Associated Press 2006 2
The Independent 32 1
Yahoo! News - Yahoo! Actualites 856 1
9to5Mac 70 1
InformationWeek 241 1
Reg Hardware 91 1
SiliconValley.com - SV.com 239 1
BBC Russian - Русская служба Би-би-си - Русская служба Британской вещательной корпорации 213 1
MSNBC - телеканал 89 1
Japan Today 47 1
Сellular News 31 1
Gamer Network 15 1
Electronic Gaming Monthly 4 1
ИФСИ - Kanobu - Канобу - Игромания 21 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2727 1
Forbes - Форбс 942 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1176 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11466 1
FT - Financial Times 1269 1
Bloomberg 1571 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1327 1
Ведомости 1332 1
GizChina - Издание 84 1
MacRumors 145 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 310 1
AppleInsider 398 1
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 2
NPD Group 140 1
Moody's Investors Service 136 1
IDC - International Data Corporation 4954 1
Gartner - Гартнер 3629 1
U.S. Department of Energy - BNL - Brookhaven National Laboratory - Брукхейвенская национальная лаборатория 51 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 986 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 641 2
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 244 2
U.S. Congress Library - Библиотека конгресса США 71 2
Illinois State University - Иллинойсский университет - Университет штата Иллинойс 201 2
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 204 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 545 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 198 1
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 112 1
University of Toronto - Университет Торонто - Торонтский университет 111 1
ИгроМир 120 7
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7640 4
E3 - Electronic Entertainment Expo 104 3
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1266 3
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 730 3
День молодёжи - 27 июня 1021 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2605 2
Рождество Христово - Рождественские каникулы 659 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 369 1
