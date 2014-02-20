Sega Sammy - SEGA - Sega Group Corporation

Sega Genesis представила комплект из портативной игровой приставки Sega Gopher и джойстика Sega Fire Joy Sega Genesis представила комплект из портативной игровой приставки Sega Gopher и джойстика Sega Fire Joy. Как отмечают в компании, приставкой очень легко управлять: для этого предназначены расположенные «под рукой» джойстик-манипулятор и функциональные

"Total War: ROME II. Цезарь в Галлии". Анонс Компания SEGA анонсирует первое сюжетное дополнение "Цезарь в Галлии" для глобальной стратегии Total War: ROME II."Цезарь в Галлии" – это самостоятельная кампания для Total War: ROME II, посвященная зав

Castle of Illusion Starring Mickey Mouse HD этим летом ссического платформера Castle of Illusion Starring Mickey Mouse, работа над которым поручена студии Sega Studios Australia. Релиз игры состоится этим летом для РС, Xbox 360 и PlayStation 3.Изве

Gearbox и Sega дадут новый бой Чужим Компания Sega и студия Gearbox Software объявили о завершении работ над боевиком от первого лица Aliens: Colonial Marines. Сюжет видеоигры Aliens: Colonial Marines разворачивается в классической вселенн

Virtua Tennis 4 в России — это настоящий прорыв, — отметил Гэри Найт (Gary Knight), главный вице-президент отдела маркетинга SEGA Europe и SEGA America. — Современные технологии позволили создать инновационный геймплей

Sega анонсировала Binary Domain Компания Sega анонсировала новый командный шутер от третьего лица Binary Domain. Игра разрабатывается для Xbox 360 и PlayStation 3 студией CS1 Team, руководителем которой является известный гейм-дизайне

SEGA задумала новую консоль Компания SEGA, похоже, задумала неладное. А именно - возвращение в крепкие, но нестройные ряды производителей домашних игровых приставок, с которого она добровольно ушла в 2001 году после прекращения пр

Юбилей Sega Genesis. 20 лет спустя В минувшую пятницу, 14 августа, прошло ровно 20 лет со дня появления на рынке игровых приставок Sega Genesis. Она пришла на рынок, где лидировала Nintendo, и спровоцировала "войну консолей". На тот момент времени, это была первая 16-битовая приставка. В 1991 году на ней появится первый та

Sega выпустит конкурента PlayStation Portable Компания Sega работает над портативным медиацентром, который сможет составить конкуренцию Sony PlayStation Portable. Дебют устройства планируется на 2009 г., сообщает Reg Hardware. Портативный медиацент

SEGA Bass Fishing в продаже Поступила в продажу игра SEGA Bass Fishing от понятно какого издателя. Основная особенность проекта — симуляция рыболовства при помощи контроллера Wiimote. Пульт от консоли в мгновение ока превращается в удобную удочку

Sega Racing Studio закрыта Компания Sega официально объявила о закрытии студии Sega Racing Studio, офис которой находился в Бирмингеме. Штат студии состоял из 60-ти человек. В разработке находились несколько не анонсирован

SEGA Superstars Tennis: Видео Опубликованы новые видеоролики из игры Sega Superstars Tennis от понятно какой компании. Скачать их вы можете здесь: Samba de Amigo Intro Trailer (6 MB), Sonic Minigame Trailer (10.1 MB), Sonic Intro Trailer (4 MB), ChuChu Rocket Ca

Русский сайт Universe at War: Earth Assault Компания Sega объявила о запуске официального русскоязычного сайта стратегии Universe at War: Earth Assault от Petroglyph Games. За российский релиз игры отвечает "Софтклаб". На сайте вы познакомитесь с

NIGHTS Into Dreams выйдет на PS2? На волне общественного интереса к проекту NiGHTS: Journey of Dreams, о котором мы рассказывали совсем не давно, Sega готовит переиздание первой части. NIGHTS Into Dreams вышла в далеком 1996 на Sega Saturnи, и покорила сердца геймеров. Сейчас же, согласно японскому игровому изданию Famitsu, Seg

SEGA Rally: Вторая демоверсия Опубликована вторая демоверсия аркадного автосимулятора SEGA Rally. Демоверсия содержит две быстрых трассы и два автомобиля - VMitsubishi Evo IX FQ3 и Subaru Impreza STi. Скачать демо можно здесь (958 МБ).SEGA Rally заставит вас по-новому взг

Обзор Sega Rally Revo. Откат к аркадам мя казуализации индустрии, когда игры в массе своей с каждым днем становятся все проще и проще, даже разработчики, прославившиеся как создатели автосимуляторов, перепрофилируются на аркады. Например, Sega Racing Studio: ее Sega Rally на пару с продолжением до сих пор считаются столпами жанра. Но недавно эта же фирма выпустила Sega Rally Revo, значительно более «легкий» проект,

SEGA Rally: Демоверсия Опубликована демоверсия аркадного автосимулятора SEGA Rally. Демоверсия содержит одну трассу в тропиках и один автомобиль - VW Golf GTI. Скачать демо можно здесь (553 МБ).Напомним, что русская РС-версия игры, локализованная компанией "Софткла

Тест-драйв SEGA Rally "Софтклаб" и компания SEGA пригашают всех посетителей выставки Gamex, проходящей в период с 14 по 16 сентября, на премьеру игры SEGA Rally. На стенде SEGA Rally у всех желающих будет возможность попроб

NiGHTS: Journey of Dreams. Видео Любите летать во сне? Как хорошо получаются петля Иммельмана? Компания Sega уже совсем скоро выпустит тренажер для полетов по миру снов - NiGHTS: Journey of Dreams. Вашему вниманию рекламный ролик прямиком из родины самураев: Japanese Trailer (6,78Мб).Одна из самы

SEGA Rally: Скриншоты Компания SEGA опубликовала новые скриншоты из раллийного автосимулятора SEGA Rally, разработка которого идет в собственной студии Sega Driving Studio. Выйдет игра в конце этого года для пл

SEGA Rally: Видео Компания SEGA опубликовала GC-видеоролик из раллийного автосимулятора SEGA Rally, разработка которого идет в собственной студии Sega Driving Studio. Выйдет игра в конце этого года для плат

SEGA Rally: Видео Компания SEGA опубликовала новый видеоролик из раллийного автосимулятора SEGA Rally, разработка которого идет в собственной студии Sega Driving Studio. Выйдет игра в конце этого года для п

Потери Sega Sammy составили $42.3 млн. Холдинг Sega Sammy опубликовал финансовый отчет за квартал, закончившейся 30 июня. Продажи немного вы

Universe at War: Earth Assault. Бета-тест Компания SEGA начала прием заявок на участие в бета-тестировании стратегии Universe at War: Earth Assault от студии Petroglyph Games. Старт бета-тестирования намечен на 15 августа, а пока предлагается з

SEGA Rally: Видео Компания SEGA опубликовала технический демо-ролик из раллийного автосимулятора SEGA Rally, разработка которого идет в собственной студии Sega Driving Studio. Выйдет игра в конце этого года

SEGA Rally: Скриншоты Компания SEGA опубликовала новые скриншоты из раллийного автосимулятора SEGA Rally, разработка которого идет в собственной студии Sega Driving Studio. Выйдет игра в конце этого года для пл

Sonic RPG от BioWare на Nintendo DS e, у которой делать гениальные RPG на роду написано, возьмется за несерьезного Sonic’а? Никто кроме Sega. Ведь главный конкурент Соника – Марио уже поучаствовал во многих ролевых играх, причем

Sega лицензирует Unreal Engine 3 Американское и европейское отделения компания Sega одновременно объявили о лицензировании у Epic Games движка Unreal Engine 3 для «некоторых будущих проектов», которые будут разрабатываться в северной Америке.Никаких данных по этим проекта

Sega прекратит поддержку Dreamcast Компания Sega объявляет о прекращении приема консолей Dreamcast и Saturn в сервис-центры, начиная с 28 сентября.Несмотря на то, что выпуск этих консолей был прекращен уже давно, и Sega вообще ушл

Gearbox сделает "Чужих" для SEGA Вслед за Obsidian, подписавшей соглашение на разработку RPG по мотивам "Чужих", студия Gearbox Software официально становится разработчиком шутера от первого лица во вселенной Aliens. Компания SEGA, лицензировавшая на днях брэнд Aliens, официально подтвердила эту информацию. Названия у FPS пока нет, но известно разрабатываться новая игра будет для PC и консолей нового поколения. Орие

Obsidian создаст новую RPG е, студия Obsidian Entertainment приступит к разработке ролевой игры во вселенной "Чужие". Компания SEGA, лицензировавшая на днях брэнд Aliens, официально подтвердила данный факт. Названия у бу

SEGA лицензировала "Чужих" Компания SEGA распространила пресс-релиз, объявляющий о лицензировании бренда Aliens для разработки игр в популярной вселенной. По "Чужим" будет создано несколько игр. Ориентировочно, проекты увидят све

Чистый доход Sega Sammy вырос на 52% Официальные представители Sega Sammy Holdings подтвердили данные финансового отчета, который был опубликован на закрытом собрании акционеров. Согласно этому отчету рост чистого дохода за первые шесть месяцев финансового

Расширение Sega на запад Глава европейского отделения Sega Майк Хаес объявил о намерении поглощения издательством двух-трех европейских партнерских студий разработчиков, в качестве части западного расширения.В интервью британской газете MCV, Хаес

Sega представила детскую видеокамеру Компания Sega Toys выпустила цифровую видеокамеру для детей. Устройство Movie Carrier имеет компактные размеры и без труда умещается в руке ребенка. Стоимость такой игрушки не ударит по карману родителе

Nintendo сделала предложение Sega и Hudson Soft чества со своими бывшими конкурентами для увеличения выпуска скачиваемых классических видеоигр для готовящейся к выходу игровой консоли Revolution. Соглашение касается более 1 тыс. игр, разработанных Sega и Hudson Soft для систем Sega Genesis и TurboGrafx 16. О партнерстве заявил президент компании Nintendo Сатору Ивата (Satoru Iwata). Сервис Virtual Console, позволяющий скачивать иг

Sega пойдет по следам Aibo Компания Sega заявила о планах по выпуску нового робота-собаки. Анонс намечен на апрель 2005 года, сообщает Japan Today. С помощью робота от Sega можно сочинять и проигрывать мелодии. Также эта э

Sega прекратит свое существование Производитель видеоигр Sega и корпорация Sammy, занимающая производством оборудования для игры пинбол, распространили вчера заявление о том, что они собираются объединить свой бизнес для создания новой холдинговой ко