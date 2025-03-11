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Индексная книга (каталог) CNews*
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Грязнов Дмитрий


11.03.2025 ММК перешел на российскую интеграционную платформу Inpolus 1
27.07.2023 Сервисы на опережение: ребята из «Сириуса» прошли стажировку в холдинге Т1 1
03.04.2023 «Инполюс» переведет крупный бизнес на российскую корпоративную сервисную шину за четыре шага 1
30.05.2022 ИТ-решения школьников и студентов внедрят в Музее Бориса Ельцина 1
08.11.2013 Tibco начинает в России точечную экспансию 1
04.09.2008 «Национальная логистическая компания» внедрила интеграционную платформу на базе Oracle Fusion Middleware 1
11.10.2007 «Ай-Теко» строит КИС для Металлургического комбината России 1
23.08.2007 «Штормовые черви» меняют тактику 1
07.06.2007 Партнерство «Ай-Теко» и Check Point: комплексные решения по ИБ 1
14.03.2007 «Ай-Теко» становится золотым партнёром Aladdin 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

Грязнов Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1017 4
Теко НПК 430 4
Инполюс 3 3
Oracle Corporation 6723 2
Tibco Software 82 2
МегаФон 9011 1
Amazon Inc - Amazon.com 3022 1
IBM - International Business Machines Corp 9451 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 810 1
HP Inc. 5697 1
Check Point Software Technologies 764 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8789 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1139 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1487 1
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 288 1
Software AG 198 1
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 413 1
F-Secure 211 1
SEGA 395 1
Цифра ГК 2444 1
Aladdin Software Security R.D. 116 1
Т1 Холдинг - Т1 Группа 273 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2822 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат - Магнитогорский меткомбинат 249 1
UBS AG - Ю Би Эс Секьюритиз 298 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 384 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 188 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 387 1
РосЕвроГрупп - Национальная Логистическая Компания - НЛК 7 1
Театр Маяковского - Московский Академический театр имени Владимира Маяковского 4 1
Кванториум АНО - Детский технопарк 79 1
Ельцин-центр - Президентский центр Б. Н. Ельцина 12 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67115 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28027 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12073 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13925 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11491 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8335 1
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3937 1
LDAP - Lightweight Directory Access Protocol - Легковесный протокол доступа к каталогам 421 1
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура 679 1
PKI - Public Key Infrastructure - ИОК - Инфраструктура открытых ключей 364 1
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 913 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16226 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6719 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2188 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность 1395 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2972 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3125 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24361 1
Кибербезопасность - Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО - зомби-сеть 916 1
GSLB - Global Server Load Balancing - глобальная балансировка нагрузки серверов 102 1
iPaaS - Integration Platform as a Service - Интеграционные платформы как сервис 364 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51311 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11182 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4631 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10350 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7124 1
Кластеризация - Кластерный анализ - Cluster analysis 358 1
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1325 1
Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3104 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3981 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3764 1
Кибербезопасность - ENF - Enterprise Network Firewall - Межсетевой экран - Корпоративный фаервол 344 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5682 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3870 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31100 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5340 1
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Оповещение и уведомление - Notification 4706 1
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2411 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19797 1
Инполюс - Inpolus ESB - Inpolus Integration Platform 2 2
Oracle ESB - Oracle Enterprise Service Bus 24 1
Oracle Fusion Middleware - Oracle FMW - Oracle Analytics for Fusion Applications - Oracle Fusion Succession Planning - Oracle Fusion Tap 237 1
Thales - Gemalto - SafeNet eToken 250 1
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 644 1
Steepler - Dendy - Денди - игровая приставка 56 1
Казак Максим 162 1
Sönmez Murat - Сонмез Мурат 2 1
Грекова Юлия 6 1
Штенцов Максим 1 1
Необутов Вячеслав 1 1
Шарова Екатерина 1 1
Данилов Ярослав 1 1
Пучковская Антонина 1 1
Ельцин Борис. 89 1
Ананьев Никита 1 1
Подольский Кирилл 4 1
Сыропятов Денис 1 1
Томилов Федор 1 1
Пивко Артем 2 1
Ullrich Johannes - Ульрих Йоханнес 6 1
Шатров Яков 1 1
Пазыч Виктория 1 1
Ашрапова Дина 3 1
Каплан Дмитрий 6 1
Корольков Александр 3 1
Ивашов Сергей 1 1
Павлова Светлана 3 1
Красильников Антон 5 1
Калганов Игорь 51 1
Щербакова Анастасия 2 1
Пьянков Александр 2 1
Быкова Василиса 1 1
Лутохин Олег 1 1
Бородулина Анна 1 1
Данин Алексей 1 1
Рачинская Мария 1 1
Ченцов Александр 1 1
Федоров Лев 1 1
Прудковская Ольга 1 1
Ромашова Ася 1 1
Вирачева Анна 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 145998 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14165 2
Россия - УФО - Екатеринбург 3990 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43522 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52300 1
Казахстан - Республика 5581 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14238 1
Европа 21831 1
Азия - Азиатский регион 5568 1
Япония 13320 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1870 1
Польша - Республика 1964 1
Европа Восточная 3100 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1356 1
США - Нью-Йорк 3102 1
Германия - Федеративная Республика 12721 1
Украина 7639 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1001 1
Европа Западная 1482 1
Россия - УФО - Свердловская область - Сысертский городской округ - Сысерть 19 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17539 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2969 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1152 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7897 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29446 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51600 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16462 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8648 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5841 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5809 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48463 1
Английский язык 6678 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2212 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24335 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6203 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8826 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7077 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 536 1
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 639 1
НТИ - Кружковое движение - Национальной технологической инициативы - Ассоциация участников технологических кружков 50 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1519 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5750 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 918 1
Информатика - computer science - informatique 1069 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда 265 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5483 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3237 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14579 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13727 1
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1627 1
Аудит - аудиторский услуги 2705 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5135 1
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2970 1
Шрифт Брайля - Брайлевский шриф - рельефно-точечный тактильный шрифт 73 1
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1681 1
Спорт - Бейсбол 49 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1560 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2284 1
InformationWeek 241 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3236 1
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 159 2
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 445 1
РАН - Российская академия наук 1890 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 233 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 320 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1345759, в очереди разбора - 764821.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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