Российская компания «Инполюс» работает на рынке с 2009 года и является экспертом, разработчиком и поставщиком специализированных решений ESB-класса в крупные российские организации. Продукты под маркой Polus объединены в экосистему и, в комплексе, способны закрыть потребности отечественных предприятий в развертывании и управлении ИТ-сервисами.