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Инполюс
Российская компания «Инполюс» работает на рынке с 2009 года и является экспертом, разработчиком и поставщиком специализированных решений ESB-класса в крупные российские организации. Продукты под маркой Polus объединены в экосистему и, в комплексе, способны закрыть потребности отечественных предприятий в развертывании и управлении ИТ-сервисами.
|11.03.2025
|ММК перешел на российскую интеграционную платформу Inpolus 1
|03.04.2023
|«Инполюс» переведет крупный бизнес на российскую корпоративную сервисную шину за четыре шага 2
|08.11.2013
|Tibco начинает в России точечную экспансию 1
Инполюс и организации, системы, технологии, персоны:
|Инполюс - Inpolus ESB - Inpolus Integration Platform 2 2
|Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 165 1
|Грязнов Дмитрий 10 3
|Феоктистов Вадим 36 1
|Sönmez Murat - Сонмез Мурат 2 1
|Казак Максим 162 1
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