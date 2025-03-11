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Инполюс

Инполюс

Российская компания «Инполюс» работает на рынке с 2009 года и является экспертом, разработчиком и поставщиком специализированных решений ESB-класса в крупные российские организации. Продукты под маркой Polus объединены в экосистему и, в комплексе, способны закрыть потребности отечественных предприятий в развертывании и управлении ИТ-сервисами.


11.03.2025 ММК перешел на российскую интеграционную платформу Inpolus 1
03.04.2023 «Инполюс» переведет крупный бизнес на российскую корпоративную сервисную шину за четыре шага 2
08.11.2013 Tibco начинает в России точечную экспансию 1

Публикаций - 3, упоминаний - 4

Инполюс и организации, системы, технологии, персоны:

Tibco Software 82 2
Amazon Inc - Amazon.com 3022 1
Oracle Corporation 6723 1
HP Inc. 5697 1
IBM - International Business Machines Corp 9451 1
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