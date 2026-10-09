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ХИ-квадрат XSQUARE LCDP XSQUARE Low Code Development Platform Xsquare Reports Xsquare Files Xsquare Mail

XSQUARE-LCDP — российская Postgres-ориентированная Low-сode платформа, сочетающая в себе инструменты для разработки и хостинга приложений и требующая от разработчика знания только основ СУБД PostgreSQL.

XSQUARE-LCDP функционируют не только на платформе x86-64, но и на отечественных процессорах – «Эльбурс» и «Байкал», состоит из таких продуктов, как:

  • XSQUARE – PGHS – сервер приложений
  • XSQUARE – RAD – среда разработки
  • XSQUARE – REPORTS – сервер отчетов
  • XSQUARE – DAC – Restfull API Server
     
 

Константин Ващенков, Технический директор, Хи-квадрат "Большая миграция Oracle Forms/Oracle Apex c 3000+ форм на Low Code XSQUARE" Конференция CNews "Low-Code и No-Code 2024" 18.04.2024

 

СОБЫТИЯ

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09.10.2026 «Хи-Квадрат» расширила линейку утилит Xtools новой консолью администрирования 3
07.10.2026 «Хи-Квадрат» помогла «НПФ Газфонд пенсионные накопления» перевести личный кабинет для клиентов на отечественный стек 1
26.08.2026 «Хи-Квадрат» открыл доступ к дистрибутиву платформы Xsquare для процессоров «Эльбрус» 6
22.07.2026 Обеспечена совместимость платформы Xsquare с российской СУБД Arenadata Prosperity 1
17.07.2026 «Хи-Квадрат» и Nexign подтвердили совместимость платформы Xsquare с российской СУБД Nexign Nord 1
29.06.2026 Сервис генерации отчетов Xsquare-Reports стал доступен в Yandex Cloud Marketplace 2
10.06.2026 «Хи-Квадрат» анонсировал специальные предложения для малого и среднего бизнеса и выход новой версии флагманской платформы Xsquare 2
08.06.2026 Подтверждена совместимость СУБД FTData с семейством решений Xsquare 1
28.05.2026 Для СУБД «Ред База Данных» реализована Low Code-система 2
25.05.2026 Спрос на конвертер «Хи-Квадрат» для миграции с Oracle APEX вырос в пять раз 1
27.04.2026 «Хи-Квадрат» выпустил новую версию XDAC с поддержкой DML-операций и Yandex Database 3
23.04.2026 «Хи-Квадрат» представил отечественную экосистему для создания и эксплуатации корпоративных приложений 1
17.04.2026 «Хи-Квадрат» и «Трамплин Электроникс» договорились о сотрудничестве 1
19.03.2026 «Хи-Квадрат» первой в России протестировала новейший российский процессор «Иртыш C632» 1
18.02.2026 «Хи-Квадрат» обновила сервис генерации отчетов Xsquare Reports до версии 6.0 5
05.02.2026 В маркетплейсе VK Cloud появилась платформа Xsquare для быстрой разработки бизнес-приложений 5
26.01.2026 «Хи-Квадрат» предоставила доступ к новой версии платформы Xsquare 4
25.12.2025 «Хи-Квадрат» подтвердила совместимость платформы Xsquare с процессором Loongson 3A6000 7
08.12.2025 «РДТех» модернизирует ПО с помощью новой платформы XSQUARE 6.0 1
25.11.2025 «Хи-Квадрат» создала конвертер для быстрой миграции с Oracle APEX 1
17.11.2025 «Хи-Квадрат» представила новую версию платформы XSQUARE 1
05.11.2025 «Хи-Квадрат» и «Тантор Лабс» вывели на рынок совместное решение для разработки корпоративных бизнес-приложений 2
26.10.2025 Low-code платформа или low-code система: что выбрать 1
14.10.2025 «Норбит» и «Хи-Квадрат» объявили о старте сотрудничества 1
11.06.2025 Mont стала официальным дистрибьютором платформы Xsquare 1
25.09.2024 «РДТЕХ» и «Хи-квадрат» начали массовое обучение ИТ-специалистов технологии импортозамещения Oracle Apex / Oracle Forms 2
08.05.2024 Что предлагают российские разработчики low-code платформ 1
04.04.2024 XSQUARE - LCDP подтвердила совместимость с российской СУБД Postgres Pro 2
04.12.2023 XSQUARE-LCDP работает в среде Tantor 3

Публикаций - 31, упоминаний - 65

ХИ-квадрат и организации, системы, технологии, персоны:

ХИ-квадрат 31 27
Oracle Corporation 7111 18
Yandex - Яндекс 9405 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3212 3
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 519 3
Loongson Technology 82 3
RAD Data Communications - РАД Дейта Коммьюникейшнс 141 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс - Тантор Дата Интернейшенл - Тантор ДиЭлЭйч 320 3
Трамплин Электроникс - Трамплин Холдинг 21 2
AMD - Advanced Micro Devices 4707 2
Selectel - Селектел 565 2
MONT - МОНТ 193 2
Timeweb - ТаймВэб - Timeweb Cloud - Таймвэб Клауд 108 2
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 264 2
РСХБ Интех - RSHB Intech 94 2
Технос-К - Сакура PRO - Сакура ПРО 65 1
CtrlHack - Контролхак 6 1
Ростех - ОПК - НацИнфоБез - Национальный центр информационной безопасности 4 1
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 507 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5734 1
SAP SE 5631 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3484 1
Microsoft Corporation 25886 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16186 1
Intel Corporation 12880 1
IBM - International Business Machines Corp 9719 1
Softline - Софтлайн 3814 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 418 1
VK - Mail.ru Group 3622 1
Крок - Croc 1971 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1279 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1457 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1368 1
Diasoft - Диасофт 1184 1
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 1004 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 565 1
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 495 1
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 462 1
Ланит - Норбит - Norbit 434 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 438 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 644 2
Фора Банк 86 2
Почта России ПАО 2397 1
GFG - Lamoda - Купишуз 226 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 618 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1217 1
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 74 1
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Авто-ПЭК - транспортная компания 95 1
Газпром - Газфонд НПФ 12 1
ВТБ Пенсионный фонд НПФ 14 1
Благосостояние НПФ 52 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 363 1
Ростех НПФ - Первый промышленный альянс НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 6 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5852 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3469 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13934 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 810 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2379 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 6022 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 82 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 268 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13329 19
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26474 18
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34008 13
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54963 12
REST - Representational state transfer - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети - RESTful API - передача состояния представления - Redfish 515 10
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1963 8
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2645 8
Сервер приложений - Application server 361 7
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22838 6
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28623 6
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5399 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36860 5
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8419 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27037 4
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7342 4
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Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6629 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12491 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7886 3
CLI - Command Line Interface - Command Line - Командная строка - Внутренний инструмент для шаблонизации площадок (интерфейса командной строки) 590 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 13161 3
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Script - Скрипт - Shell Scripting - Shell-скрипт 636 3
СУБД - Shard database architecture - Sharding - Шардирование - Шардинг - Сегментирование базы данных 34 2
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PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1846 21
Oracle APEX - Oracle Application Express 71 10
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1322 7
Oracle Forms 23 7
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1053 6
Loongson Architecture Godson - LoongArch - Longxin - серия процессоров 88 5
Трамплин Электроникс - Иртыш - серия процессоров 12 4
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1072 4
Intel x86 - архитектура процессора 2187 4
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1812 4
Google Forms - Google Формы 82 4
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2573 3
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1237 3
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1471 3
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 925 3
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 688 2
Microsoft Office 4241 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1661 2
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 782 2
НКТ - Р7-Офис 561 2
DevOps - GitOps - Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 283 2
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux Server - Альт Сервер 256 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor DB - Tantor PostgresSE - Tantor Postgres Special Edition - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 421 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют - GitFlic - DevOps-платформа 225 1
Информатика и Сервис - Admin24 – Service Desk 7 1
Postgres Professional - Postgres Pro Shardman 34 1
Благосостояние НПФ - СУРОК ИС 1 1
Ростелеком ЦТ - РТК ИТ Плюс - Лукоморье - Акола 30 1
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ИТБ - Инновационные Технологии в Бизнесе - SC SIEM - Security Capsule SIEM 23 1
Pega Platform 10 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Ready for Astra - программа технологического партнерства - APS-партнер - Astra Professional Services 278 1
Инполюс - Inpolus ESB - Inpolus Integration Platform 7 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata One OLTP Edition - Arenadata One OLAP Edition - AD.One 9 1
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ГПБ - ГС-инвест - Arenadata Prosperity 24 1
Динамичные инновации - Cryptallit 4 1
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CtrlHack - BAS Felix 4 1
MONT - JetChat 2 1
Ващенков Константин 28 25
Шелкунов Денис 2 2
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Кулешов Артем 10 1
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Новожилов Алексей 20 1
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Тетенькин Евгений 10 1
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Философия - Philosophy 543 1
Gartner - Гартнер 3676 1
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Квант ФГУП НИИ - Научно-исследовательский институт 30 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2204 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2697 2
ДОКер Let IT Dok! - Фестиваль Документального Кино - Конкурсная программа документальных фильмов об информационных технологиях 18 2
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Создано именных указателей - 202694.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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