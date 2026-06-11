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ИКС ИКС Безопасность Гарда Предприятие DLP-система
Гарда Предприятие – DLP-система (Data Leak Prevention – защита от утечки информации) для контроля информационных потоков компании из единого центра управления. Зарегистрирована в Едином реестре отечественного ПО (запись №417 от 18.04.2016). Сертификат ФСТЭК № 4638 от 28.12.2022.
СОБЫТИЯ
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ИКС и организации, системы, технологии, персоны:
|Транспортная безопасность Ассоциация 3 1
|Консорциум исследований безопасности ИИ - Консорциум исследований безопасности технологий искусственного интеллекта 16 1
|Торосян Арен 4 4
|Пономарёв Владимир 19 3
|Сухов Алексей 11 2
|Кузнецов Павел 42 1
|Проскура Дмитрий 31 1
|Заикин Андрей 36 1
|Лебедев Сергей 67 1
|Смирнов Иван 30 1
|Щербаков Андрей 9 1
|Фефелов Владислав 17 1
|Мормуш Александр 5 1
|Тетенькин Евгений 10 1
|Семенов Николай 26 1
|Семенов Андрей 23 1
|Батранков Денис 12 1
|Ледовской Валерий 10 1
|Филиппов Дмитрий 8 1
|Синьков Кирилл 73 1
|Иванов Илья 11 1
|Островский Эдуард 10 1
|Подкопаев Роман 7 1
|Лушин Илья 12 1
|Сафонов Лука 31 1
|Игонькин Никита 4 1
|Ковалевский Александр 9 1
|Ермилова Любовь 6 1
|Вдовенков Константин 1 1
|Оралов Владимир 17 1
|Дружинина Леона 3 1
|Рябова Галина 27 1
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