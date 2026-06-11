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ИКС ИКС Безопасность Гарда Предприятие DLP-система

Гарда Предприятие – DLP-система (Data Leak Prevention – защита от утечки информации) для контроля информационных потоков компании из единого центра управления. Зарегистрирована в Едином реестре отечественного ПО (запись №417 от 18.04.2016). Сертификат ФСТЭК № 4638 от 28.12.2022.

СОБЫТИЯ

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11.06.2026 «Гарда» повысила эффективность расследования инцидентов и упростила внедрение «Гарда DLP» 1
22.04.2026 Системы предотвращения утечек больше не выбирают по функциям — на что теперь обращают внимание 1
19.02.2026 «Гарда» расширяет контроль каналов обмена данными и снижает нагрузку на ИБ 1
04.12.2025 «Гарда» снижает нагрузку на ИБ-команды и усиливает контроль конфиденциальной информации 1
17.09.2025 «Гарда» и R-Vision усилят безопасность инфраструктур российских компаний 1
19.06.2025 «Гарда» обеспечивает надежность ИБ-систем и снижает риски утечек данных 1
18.06.2025 «Гарда»: каждая вторая компания инвестирует в продвинутые средства ИБ 1
23.05.2025 MONT расширил портфель российских решений для кибербезопасности системами «Гарда» 1
12.07.2024 Российский энергетический гигант закупает российские Linux и PostgreSQL 1
15.05.2024 «Гарда DLP» предоставит заказчикам контроль рабочих мест на операционной системе Astra Linux 2
23.01.2024 «Гарда» и «К2 Кибербезопасность» защитят данные российских компаний 1
06.12.2023 «Гарда» обновила «Гарда DLP» 1
05.09.2023 Makves и TenIT заключили контракт на продвижение Makves DCAP в Белоруссии 1
25.01.2023 «Гарда предприятие» и «Гарда БД» сертифицированы ФСТЭК России 2
23.11.2022 Системы безопасности «Гарда технологии» сертифицированы в Белоруссии 1
06.10.2022 «РТК-Солар» запустила комплексную услугу по защите баз данных на основе отечественного решения «Гарда БД» 1
15.04.2022 «Систематика» подготовила портфель ИТ-решений с учетом санкционных ограничений и импортозамещения 1
23.03.2022 «Сиссофт» предложит заказчикам решения «Гарда технологии» 1
17.03.2022 «Гарда технологии» займется безопасностью файловых хранилищ 1
27.12.2021 Дмитрий Проскура -

Дмитрий Проскура, генеральный директор «Гарда Технологии»: Цена вашего страха определяет стратегию ИБ

 1
26.11.2020 «Гарда технологии» представила новую версию DLP-системы «Гарда Предприятие» 1
23.11.2020 Безопасность КИИ: как перейти от нормативов к практическим внедрениям 2
21.07.2020 Axoft расширит географию поставок решений «Гарда технологии» в РФ и ВЕЦА 1
06.07.2020 RRC и «Гарда Технологии» договорились о партнерстве в поставке ИБ-решений 1
14.01.2020 «Гарда Технологии» представила новую версию «Гарда Предприятие» 1
16.10.2019 Гео-кластер внедрен в архитектуру DLP-решения «Гарда Предприятие» 1
27.02.2018 «Гарда Технологии» выходит на российский рынок ИБ 1
20.09.2016 «МФИ Софт» представила новое решение для расследования инцидентов безопасности 1
12.09.2016 Система «Гарда БД» включена в Реестр отечественного ПО 1
07.09.2015 Решения для защиты данных «Гарда» от «МФИ Софт» сертифицированы ФСТЭК 1
10.09.2014 «МФИ Софт» анонсировала DLP-систему на основе принципов «Больших данных» 3
24.09.2013 «МФИ Софт» выпустил новую версию DLP-системы «Гарда Предприятие» 1
12.04.2013 МФИ Софт: что ждет рынок информационной безопасности в 2013 году 3
15.02.2013 «МФИ Софт» обновил DLP-систему «Гарда Предприятие» 1
06.02.2013 В рамках «ТБ Форума» обсудят вопросы защиты информации и связи 1
02.02.2011 «МФИ Софт» увеличил в 2010 г. количество инсталлированных решений для построения сетей связи на 13% 1

Публикаций - 39, упоминаний - 46

ИКС и организации, системы, технологии, персоны:

ИКС - ИКС Безопасность - Гарда ГК - Гарда Технологии 209 21
МФИ Софт 145 11
ИКС 539 7
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3082 5
Ростелеком 10955 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5661 3
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1780 3
Telegram Group 2946 2
ИКС - Yadro - Raidix - Рэйдикс 211 2
Код Безопасности 814 2
MONT - МОНТ 188 2
R-Vision - Р-Вижн 267 2
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 324 2
IBM - International Business Machines Corp 9701 2
InfoWatch - Инфовотч 1186 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1227 2
Oracle Corporation 7077 2
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 786 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9512 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1441 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1352 1
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 955 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 552 1
КриптоПРО - Крипто-ПРО 488 1
Softline - Цифровые Решения - Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 432 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4973 1
МТС Линк - Vinteo - Винтео - АльтерСвязь 124 1
Компьюлинк ГК - Compulink 456 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 419 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1002 1
Рексофт - Reksoft 488 1
ИКС - Криптонит ГК - Kryptonite 95 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Астра Облако - Rusonyx - Русоникс 84 1
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1085 1
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 877 1
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1139 1
Eltex - Предприятие Элтекс 274 1
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 189 1
АйТи 1519 1
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 353 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 328 1
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 209 1
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов - BSI MS - BSI Management Systems 141 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1761 1
ОСК - Восточная верфь 1 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8862 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5701 11
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13878 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3071 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3585 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5668 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 316 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 279 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по транспорту и строительству 24 1
Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 144 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5972 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3653 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3905 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2337 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4953 1
Транспортная безопасность Ассоциация 3 1
Консорциум исследований безопасности ИИ - Консорциум исследований безопасности технологий искусственного интеллекта 16 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8298 35
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35046 24
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53946 18
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13146 14
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5144 11
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 3166 11
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3835 10
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25830 9
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12857 9
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9365 8
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33512 8
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9481 8
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 1209 8
Кибербезопасность - NTA - Network traffic analysis - Системы анализа трафика - Мониторинг трафика - Брокер сетевых пакетов - Network packet broker - IP Source Guard 465 7
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28299 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24436 6
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7877 6
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5201 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22953 5
Кибербезопасность - DAM/DBF - Database Activity Monitoring and Firewall - Система аудита и блокировки сетевого доступа к базам данных - Database Firewall - Системы защиты баз данных 85 5
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18038 5
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12258 5
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6582 5
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1395 5
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13329 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13723 4
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2515 4
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6482 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26331 4
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10685 4
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2481 4
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8703 4
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 975 4
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7217 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36237 4
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2886 3
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14280 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11820 3
Кибербезопасность - UEBA - User and Entity Behavior Analytics - Поведенческая аналитика пользователей и сущностей 524 3
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7608 3
ИКС - ИКС Безопасность - Гарда DBF - Гарда БД 58 20
ИКС - ИКС Безопасность - Гарда Монитор - Гарда Сталкер - Гарда Скаут - Гарда Фильтр - система сетевой безопасности 20 10
Linux OS 11542 8
ИКС - ИКС Безопасность - Гарда Маскирование - Гарда Data Masking 28 7
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2124 4
Apple macOS 2423 4
Microsoft Windows 16894 4
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5735 3
ИКС - ИКС Безопасность - Гарда Аналитика 6 3
ИКС - ИКС Безопасность - Гарда Файлы 3 3
ИКС - ИКС Безопасность - Гарда anti-DDoS 14 3
ИКС - ИКС Безопасность - Гарда ГК - Weblock - Гарда WAF - Гарда Web Application Firewal 20 3
ИКС - ИКС Безопасность - Гарда NDR - Гарда Network Detection and Response 24 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 732 2
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 2
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 99 2
Сател - РТУ ПАК VoIP Платформа - Российский телефонный узел - Платформа унифицированных коммуникаций - Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла - РТУ-Коннект - РТУ-Атмосфера 213 2
ИКС - ИКС Безопасность - Гарда ГК - Makves DCAP - Makves Data-Centric Audit and Protection 20 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor DB - Tantor PostgresSE - Tantor Postgres Special Edition - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 408 2
МФИ Софт - SIMBoxБарьер АПК 3 2
ИКС - ИКС Безопасность - Гарда TI - Гарда Threat Intelligence 24 2
ИКС - ИКС Безопасность - Гарда Deception - Гарда Лабиринт 15 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1048 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1600 2
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1013 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 318 1
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 892 1
Positive Technologies - PT SIEM - MP SIEM - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 486 1
Google - Gmail 1021 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1686 1
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 516 1
Positive Technologies - PT NAD - PT Network Attack Discovery 172 1
Vivaldi - Браузер 108 1
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 347 1
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 359 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1317 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar MSS ERA - Event Registration and Analysis - Экосистема управляемых сервисов кибербезопасности 129 1
НКТ - Р7-Офис 543 1
Торосян Арен 4 4
Пономарёв Владимир 19 3
Сухов Алексей 11 2
Кузнецов Павел 42 1
Проскура Дмитрий 31 1
Заикин Андрей 36 1
Лебедев Сергей 67 1
Смирнов Иван 30 1
Щербаков Андрей 9 1
Фефелов Владислав 17 1
Мормуш Александр 5 1
Тетенькин Евгений 10 1
Семенов Николай 26 1
Семенов Андрей 23 1
Батранков Денис 12 1
Ледовской Валерий 10 1
Филиппов Дмитрий 8 1
Синьков Кирилл 73 1
Иванов Илья 11 1
Островский Эдуард 10 1
Подкопаев Роман 7 1
Лушин Илья 12 1
Сафонов Лука 31 1
Игонькин Никита 4 1
Ковалевский Александр 9 1
Ермилова Любовь 6 1
Вдовенков Константин 1 1
Оралов Владимир 17 1
Дружинина Леона 3 1
Рябова Галина 27 1
Россия - РФ - Российская федерация 166340 31
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14812 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47628 4
Беларусь - Белоруссия 6295 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3586 2
Россия - ПФО - Самарская область 1578 1
ВЕЦА - Восточная Европа и Центральная Азия 9 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54763 1
Дания - Королевство 1337 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1441 1
Израиль 2857 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3051 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1805 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57735 16
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7430 16
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53513 10
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11722 10
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3832 7
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 3
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2758 3
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 957 3
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2263 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16083 3
Трудозатраты - количество времени, необходимое для изготовления одной детали или совершения одной операции одному работнику 317 3
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8251 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12314 3
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3036 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33782 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3306 2
Евросоюз - GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 268 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1477 1
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TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2485 1
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл - МАЗК - многофункциональный автозаправочный комплекс 671 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1667 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21670 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5473 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях - КАС РФ - Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации 566 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9111 1
Федеральный закон 220-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 595 1
ОРД - Оперативно-разыскная деятельность 140 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6588 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3095 1
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1643 1
Английский язык 7033 1
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 522 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2185 1
Паспорт - Паспортные данные 2851 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8850 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2826 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1799 1
PrivacyTech - Коммерческая тайна - Commercial secret - Confidential data - режим конфиденциальности информации 596 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3106 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3963 1
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 90 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1464286, в очереди разбора - 724462.
Создано именных указателей - 199446.
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