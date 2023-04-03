«Инполюс» переведет крупный бизнес на российскую корпоративную сервисную шину за четыре шага

Компания «Инполюс», участник российского рынка корпоративной программной интеграции и ESB-решений, разработала специальную программу по надежному и быстрому переводу крупных организаций на отечественную сервисную корпоративную шину Polus ESB. Данная программа реализуется в рамках долгосрочной стратегии компании, предусматривающей обеспечение российских предприятий современными технологиями, гарантирующими реальную импортонезависимость.

В настоящее время миграция наиболее сложных и критичных для бизнеса ИТ-систем с западного ПО на отечественные аналоги является крайне актуальной задачей, поскольку именно от таких систем, без преувеличения, зависит непрерывная работа любого крупного предприятия. Кроме того, в связи с нарастающим санкционным давлением и уходом зарубежных вендоров с российского рынка немало организаций лишились необходимой технической поддержки, и многие решения они вынуждены принимать практически в авральном режиме.

Новая программа «Инполюс» рассчитана на то, чтобы избежать такого развития событий. Она состоит из четырех базовых этапов.

Первый предусматривает комплексный аудит клиентской ИТ-инфраструктуры с целью выявления наиболее важного функционала корпоративной сервисной шины именно на этом предприятии, а также создание карты ключевых ИТ-сервисов.

На втором этапе «Инполюс» готовит базовый руководящий документ, в котором четко прописываются параметры будущего решения. При этом в обязательном порядке фиксируются опорные точки реализации пилотного проекта. Таким образом, в самый короткий срок заказчик получает полноценное ИТ-решение и может наглядно убедиться в его соответствии с заданными требованиями, представленным функционалом и возможностях его развития.

Третий – ключевой – этап заключается в подведении итого пилотного проекта, разработке промышленного решения на его базе и непосредственной имплементации Polus ESB в качестве единственной сервисной шины. Весь ход работ регламентируется авторской методологией бесшовного безрискового перехода на новую платформу – причем без остановки деятельности предприятия.

Четвертый этап заключается в предоставлении заказчику всех необходимых гарантий в соответствии с SLA и прописывании обязательств по долгосрочному обслуживанию.

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Предпроектный аудит является самостоятельной услугой и может быть заказан вне пакетного предложения. Вместе с тем, при комплексной реализации программы данная услуга предоставляется бесплатно.

«В течение многих лет наша компания всерьез занималась созданием действительно функциональных и самостоятельных ИТ-решений для российского рынка, прежде всего, в столь сложной технологической сфере, как корпоративное сервисное взаимодействие, – сказал Дмитрий Грязнов, генеральный директор “Инполюс”. – Сегодня мы видим, что этот подход себя полностью оправдал, и мы оказались готовы предложить отечественным предприятиям именно то, что им так необходимо – законченную проверенную систему миграции на российское ПО в этой сфере. Пожалуй, ключевое здесь – соединение в едином комплексе программной составляющей и методологии внедрения. Последнее особенно важно, поскольку требует высочайшей квалификации и многих лет практического опыта. Таких специалистов сегодня в России немного».

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Российская компания «Инполюс» работает на рынке с 2009 г. и является разработчиком и поставщиком специализированных решений ESB-класса в российские организации. За годы работы «Инполюс» выполнил десятки проектов, одновременно развивая собственную технологическую платформу. В настоящее время продукты под маркой Polus объединены в экосистему и, в комплексе, способны закрыть все потребности отечественных предприятий в развертывании и управлении ИТ-сервисами.