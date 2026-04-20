Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений

Apache Kafka применяется для создания конвейеров потоковой передачи данных в режиме реального времени, а также приложений, которые адаптируются к потокам данных. В продукте объединены обмен сообщениями, хранение и потоковая обработка информации. Позволяет хранить и анализировать как старые данные, так и те, что поступают в реальном времени. Подходит для обработки больших объемов неструктурированных данных. Например, это могут быть платформы, аккумулирующие данные из множества источников, или сервисы, которые занимаются стриминговой аналитикой.