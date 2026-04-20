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Apache Kafka распределённый программный брокер сообщений

Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений

Apache Kafka применяется для создания конвейеров потоковой передачи данных в режиме реального времени, а также приложений, которые адаптируются к потокам данных. В продукте объединены обмен сообщениями, хранение и потоковая обработка информации. Позволяет хранить и анализировать как старые данные, так и те, что поступают в реальном времени. Подходит для обработки больших объемов неструктурированных данных. Например, это могут быть платформы, аккумулирующие данные из множества источников, или сервисы, которые занимаются стриминговой аналитикой.

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20.04.2026 MWS Cloud представила облачный сервис Managed Kafka для потоковой передачи данных на платформе MWS Cloud Platform

ю эксплуатацию (GA) в облаке MWS Cloud Platform. Новый PaaS‑сервис позволяет компаниям использовать Apache Kafka® как инфраструктурный компонент для потоковой обработки данных и event-driven ар
13.02.2026 ИИ-модуль и Apache Kafka: обновления в EW SMS Firewall усилили защиту от фрода

трафика. Среди нововведений: ИИ-модуль для распознавания A2P-фрода, интеграция с брокером сообщений Apache Kafka, автоматическое управление черными списками и обновленный дашборд на базе Metaba
05.08.2025 Релиз Arenadata Streaming: автобалансировка кластеров Kafka и экономия ресурсов CPU при передаче защищенных данных

х в режиме реального времени, адаптированная для корпоративного использования и построенная на базе Apache Kafka и NiFi. Продукт включает графический пользовательский веб-интерфейс для управлен
18.03.2025 Arenadata расширяет функциональность решения для управления кластерами Kafka

х в режиме реального времени, адаптированная для корпоративного использования и построенная на базе Apache Kafka и NiFi. Продукт включает графический пользовательский веб-интерфейс для управлен
14.01.2025 Arenadata Streaming: CDC «из коробки», многоуровневое хранение и новый сервис мониторинга

х в режиме реального времени, адаптированная для корпоративного использования и построенная на базе Apache Kafka и NiFi. Продукт включает графический пользовательский веб-интерфейс для управлен
24.04.2024 VK Cloud запустили облачный сервис Cloud Kafka для сбора и обработки потоков данных

тформа VK Cloud запустила сервис Cloud Kafka — решение на базе технологий с открытым исходным кодом Apache Kafka и Kubernetes. Обработка потоков данных с использованием нового сервиса позволит

28.08.2023 Selectel запустил услугу аренды Apache Kafka в облаке

азвертывание шины данных, связывающей все информационные системы компании воедино. Брокер сообщений Apache Kafka демонстрирует высокую производительность в сценариях, когда необходима высокая п
14.02.2023 #CloudMTS запустил «базы данных как сервис» на популярных OpenSource-решениях: PostgreSQL, Redis и Kafka

ентов: две облачные системы управления базами данных – PostgreSQL и Redis, а также брокер сообщений Apache Kafka. С их помощью клиент может быстро, с нуля и без специфических знаний развернуть

11.01.2023 Arenadata выпустила собственное решение для управления Kafka-коннекторами

компания Arenadata — выпустила на рынок новый инструмент для мониторинга и управления коннекторами Apache Kafka в составе продукта Arenadata Streaming (ADS). Он получил название Arenadata Stre
28.07.2020 «Яндекс.облако» открывает доступ к новому сервису для разработчиков приложений с высокой нагрузкой

Платформа «Яндекс.облако» открывает доступ к новому сервису Yandex Managed Service for Apache Kafka, который упрощает для разработчиков и DevOps-инженеров создание и управление при
05.06.2015 «Рикор.ИТ» протестировал отечественный сервер Rikor EcoServer R314 на совместимость с Apache Kafka

ера Rikor EcoServer R314 для проверки совместимости с системой для обработки больших объемов данных Apache Kafka. Об этом CNews сообщили в «Рикор.ИТ». Для сравнения мощностей в испытании также


Публикаций - 256, упоминаний - 326

Apache Kafka и организации, системы, технологии, персоны:

Oracle Corporation 7074 40
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 418 35
Broadcom - VMware - Greenplum - Greengage 160 26
9594 21
Microsoft Corporation 25775 20
Diasoft - Диасофт 1144 18
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 16
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 323 15
IBM - International Business Machines Corp 9699 15
Yandex - Яндекс 9216 14
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 14
Red Hat 1378 12
SAP SE 5601 11
Microsoft Corporation - GitHub 1075 10
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 189 10
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS 286 9
Ростелеком 10948 9
Telegram Group 2940 9
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 8
Amazon Inc - Amazon.com 3277 8
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 8
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 8
SAS Institute 1082 8
Selectel - Селектел 544 8
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 8
Teradata - Терадата 225 7
Google LLC 12688 7
Cisco Systems 5372 7
VK - Mail.ru Group 3602 7
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux - Альт Линукс 280 6
Camunda - Camunda Services GmbH 49 6
Flant - Флант 213 6
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 242 6
Broadcom - VMware 2610 6
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 510 6
Neoflex - Неофлекс 257 6
Cisco Systems - Splunk 76 6
СиДиСи ГК - CDC - Центр Корпоративных Разработок 202 5
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 5
Открытые технологии 732 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 11
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 10
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 8
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 7
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 7
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 319 5
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 154 5
Почта России ПАО 2370 5
ГПБ - Газпромбанк 1273 5
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 5
Альфа-Капитал УК 155 4
Альфа-Банк 1979 4
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 4
Газпром нефть 725 4
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 4
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 359 3
Superjob - Суперджоб 858 3
Сбер - СберАвто 38 3
Россети Ленэнерго 1699 3
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 89 3
Авилон - AGR Automotive Group - АГР - Volkswagen Group Rus - Фольксваген Груп Рус - Фольксваген Компоненты и Услуги - Скания Лизинг - Скания Финанс - Скания Страхование 58 3
РЖД - Российские железные дороги 2096 3
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 3
НСПК - Национальная система платежных карт 948 3
Microsoft - LinkedIn 699 3
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 3
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 3
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 182 2
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 210 2
Синара ГК - Sinara Group 124 2
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 149 2
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 202 2
Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit - PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс 111 2
Bang&Bonsomer - Банг и Бонсомер 3 2
Фора Банк 86 2
Комос Групп 27 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 2
ВТБ - Почта Банк 514 2
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 25
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 19
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 15
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 9
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 279 8
Федеральное казначейство России 1949 8
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 5
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 5
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 4
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 4
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 3
ЦСР - Центр стратегических разработок 184 2
Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 144 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 2
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 256 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 312 1
МИК - Московский инновационный кластер 185 1
Мосгортранс ГУП 139 1
Дом.РФ - АИЖК - Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 48 1
Правительство Республики Крым - Совет Министров Республики Крым - Государственный совет Республики Крым - органы государственной власти 79 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 275 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 1
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике - Тендерный комитет города Москвы 472 1
Национальный банк Республики Казахстан - Центральный банк Казахстана 23 1
Правительство Республики Узбекистан - Кабинет Министров Республики Узбекистан 29 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 1
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 52 1
DPC - Data Protection Commission - Ирландская комиссия по защите данных 11 1
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 225 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 1
Федеральный совет Швейцарии - Органы государственной власти Швейцарская Конфедерация 25 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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