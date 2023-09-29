Apache Kafka распределённый программный брокер сообщений
Apache Kafka применяется для создания конвейеров потоковой передачи данных в режиме реального времени, а также приложений, которые адаптируются к потокам данных. В продукте объединены обмен сообщениями, хранение и потоковая обработка информации. Позволяет хранить и анализировать как старые данные, так и те, что поступают в реальном времени. Подходит для обработки больших объемов неструктурированных данных. Например, это могут быть платформы, аккумулирующие данные из множества источников, или сервисы, которые занимаются стриминговой аналитикой.
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