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Apache Kafka распределённый программный брокер сообщений

Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений

Apache Kafka применяется для создания конвейеров потоковой передачи данных в режиме реального времени, а также приложений, которые адаптируются к потокам данных. В продукте объединены обмен сообщениями, хранение и потоковая обработка информации. Позволяет хранить и анализировать как старые данные, так и те, что поступают в реальном времени. Подходит для обработки больших объемов неструктурированных данных. Например, это могут быть платформы, аккумулирующие данные из множества источников, или сервисы, которые занимаются стриминговой аналитикой.


29.09.2023 Xello Deception 5.3 обеспечивает гибкое управление ложным слоем инфраструктуры на распределенных площадках 1

27.09.2023 «Аксиома-софт» реализовала проект по созданию автоматизированной системы управления финансово-хозяйственной деятельностью S7 Airlines 1

04.09.2023 «Диасофт» расширил возможности продукта «Управление регламентными операциями» 1

28.08.2023 Selectel запустил услугу аренды Apache Kafka в облаке 2

10.08.2023 Новая версия Arenadata Streaming поддерживает Astra Linux 1

07.08.2023 Navicon развернул личный кабинет инвестора для «Инфинитум» 1

20.07.2023 Андрей Распопов, Axenix: Банкам критично нужна единая технологическая платформа для запуска новых конкурентных продуктов и услуг 1

18.07.2023 Создан новый отечественный продукт для расследования и реагирования на ИБ-инциденты 1

13.07.2023 Платформа СКОРАКС внесена в реестр российского ПО 1

10.07.2023 Платформа Monopoly.Online перенесла «озеро данных» в Yandex Cloud с помощью BI.Qube 1

20.07.2023 Как построить корпоративное хранилище данных за 4 месяца: кейс платформы цифровой логистики 1

08.06.2023 Arenadata получила лицензии ФСТЭК 1

02.06.2023 Представлена микросервисная платформа ВТБ для обработки финансовых транзакций 1

24.05.2023 Дмитрий Бодунов -

Как объединялись ИТ-инфраструктура, бизнес-процессы и команды «Утконоса» и «Ленты Онлайн»

 1

11.05.2023 Как развиваются отечественные ИБ-платформы 2

28.04.2023 Security Vision выпустила новые версии продуктов UEBA и Anomaly Detection на платформе Security Vision 5 1

28.04.2023 Security Vision сообщает о выпуске новых версий продуктов UEBA и Anomaly Detection на платформе Security Vision 5 1

25.04.2023 Security Vision сообщает о выпуске новой версии системы IRP/SOAR на платформе Security Vision 5 1

13.04.2023 Security Vision обновила модули направления SGRC 1

12.04.2023 Российский разработчик увеличил устойчивость ИТ-систем госведомства 2

14.02.2023 #CloudMTS запустил «базы данных как сервис» на популярных OpenSource-решениях: PostgreSQL, Redis и Kafka 2

13.02.2023 «ОЛЛИ ИТ» становится эксклюзивным дистрибьютором импортозамещающего решения от ITSumma в сфере обработки больших данных 1

31.01.2023 4 сложности переходного периода у стартапа и способы их преодоления 1

11.01.2023 Navicon и Yandex Cloud расширили сотрудничество 1

11.01.2023 Arenadata выпустила собственное решение для управления Kafka-коннекторами 2

01.12.2022 Анализ угроз и киберразведка: какие проблемы решает обновленная TIP Security Vision 2

01.12.2022 Security Vision объявляет о выходе Security Vision Threat Intelligence Platform 2

29.11.2022 Российские облака перейдут на отечественную виртуализацию 1

24.11.2022 8 причин выбрать ТУРБО ERP для корпоративного управления 1

17.11.2022 Контейнеризированная облачная платформа dBrain – отечественная замена Red Hat OpenShift 1

18.10.2022 Selectel и ITSumma запускают «Платформу обработки данных» 1

28.09.2022 ИТ-разработка высоконагруженных сервисов: ГК ОТР приглашает на онлайн-митап 1

19.09.2022 МТС научит студентов ВШЭ backend-разработке на Golang 1

16.08.2022 Страховая компания «Пульс» цифровизует бизнес с помощью «Крок облачные сервисы» 1

09.08.2022 В «Акстим» (ex-Accenture) назначены три новых управляющих директора 1

12.07.2022 «Крок» и «Лаборатория Касперского» объединили усилия для противодействия киберугрозам 1

04.07.2022 В 2021 г. на российском рынке BI доминировали иностранные вендоры 1

24.06.2022 Как движется процесс импортозамещения в сфере ИТ 1

23.05.2022 OCS объявляет о начале сотрудничества с компанией Arenadata 1

20.05.2022 Матвей Ульянычев -

Переход на российское ПО позволит сократить издержки и ускорить разработку

 1


Публикаций - 107, упоминаний - 118

Apache Kafka упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Oracle Corporation 6389 27
Microsoft Corporation 23868 15
ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 131 14
Dell EMC - Greenplum 58 13
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 103 10
Red Hat 1259 10
7342 10
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 1924 9
Yandex - Яндекс 6139 9
GitHub 610 8
IBM - International Business Machines Corp 9206 8
Diasoft - Диасофт 648 7
VK - Mail.ru Group 3244 7
Amazon Inc - Amazon.com 2829 7
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 713 6
Cisco Systems 4914 6
ФСБ РФ НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 89 6
Cisco Systems - Splunk 56 6
SAP SE 4898 6
Telegram Group 1223 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4278 5
Google LLC 11109 5
Открытые технологии 574 5
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 949 5
Check Point Software Technologies 723 4
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1945 4
SAS Institute 899 4
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 195 4
VMware 2216 4
Базальт СПО - ALT Linux - Альт Линукс 161 4
Teradata 204 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10060 4
Selectel - Селектел 270 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7395 3
Nvidia Corp 3265 3
Cloudera 57 3
Intel Corporation 11750 3
ИКС - Гарда ГК - Гарда Технологии 84 3
Корус Консалтинг ГК 1120 3
ОТР ГК 205 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2366 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5645 6
X5 Group 789 5
Интеррос - Росбанк АКБ 551 5
HeadHunter Group - HH Group 167 4
ГПБ - Газпромбанк 974 4
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 127 4
Почта России ПАО 1939 3
Сбер - СберАвто 25 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6390 3
Россети Ленэнерго 68 3
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 833 3
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 237 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 576 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 359 2
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 30 2
Газпром нефть 511 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 401 2
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 227 2
Bang&Bonsomer - Банг и Бонсомер 3 2
Лента - Сеть розничной торговли 1745 2
Авилон - AGR Automotive Group - Volkswagen Group Rus - Фольксваген Груп Рус - Фольксваген Компоненты и Услуги - Скания Лизинг - Скания Финанс - Скания Страхование 27 2
LinkedIn 601 2
Альфа-Банк 1550 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 449 2
ТМХ - Трансмашхолдинг 105 1
AgroScout 1 1
Газпром недра - Газпром геологоразведка - Газпром проектирование - Газпром промгаз - Гипроспецгаз - Гипрогазцентр - ВНИПИгаздобыча - ТюменНИИгипрогаз - СевКавНИПИгаз - ЦКБН - Подземгидроминерал НПЦ - ВНИИПромгаз 31 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 221 1
ПГК - Первая грузовая компания 113 1
МСП Корпорация - МСП банк - Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства 19 1
X5 5Post - 5Пост 30 1
Альфа-Капитал УК 64 1
Ренессанс Жизнь - страховая компания 27 1
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 29 1
Северсталь ЧерМК - Череповецкий металлургический комбинат 20 1
Северсталь Менеджмент 29 1
Комус 78 1
Красная Роза - бизнес-центр Москва 60 1
Лента - Лента Онлайн 19 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3878 10
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7937 9
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2868 7
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 4549 5
Федеральное казначейство России 1592 5
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 90 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2443 2
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 288 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2806 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1819 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2560 2
Правительство Москвы 1871 1
Совет Министров Республики Крым - Государственный совет Республики Крым - органы государственной власти 26 1
Национальный банк Республики Казахстан - Центральный банк Казахстана 7 1
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 176 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу 110 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 13 1
Дом.РФ - АИЖК - Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 26 1
U.S. Department of Commerce NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 310 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 312 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 889 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 639 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1462 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 413 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 229 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1406 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2013 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1656 1
ГТЛК - Государственная транспортная лизинговая компания ПАО 26 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1920 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 143 3
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ВСС - Всероссийский союз страховщиков 18 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 234 1
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