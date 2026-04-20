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Apache Kafka распределённый программный брокер сообщений
Apache Kafka применяется для создания конвейеров потоковой передачи данных в режиме реального времени, а также приложений, которые адаптируются к потокам данных. В продукте объединены обмен сообщениями, хранение и потоковая обработка информации. Позволяет хранить и анализировать как старые данные, так и те, что поступают в реальном времени. Подходит для обработки больших объемов неструктурированных данных. Например, это могут быть платформы, аккумулирующие данные из множества источников, или сервисы, которые занимаются стриминговой аналитикой.
СОБЫТИЯ
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|20.04.2026
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MWS Cloud представила облачный сервис Managed Kafka для потоковой передачи данных на платформе MWS Cloud Platform
ю эксплуатацию (GA) в облаке MWS Cloud Platform. Новый PaaS‑сервис позволяет компаниям использовать Apache Kafka® как инфраструктурный компонент для потоковой обработки данных и event-driven ар
|13.02.2026
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ИИ-модуль и Apache Kafka: обновления в EW SMS Firewall усилили защиту от фрода
трафика. Среди нововведений: ИИ-модуль для распознавания A2P-фрода, интеграция с брокером сообщений Apache Kafka, автоматическое управление черными списками и обновленный дашборд на базе Metaba
|05.08.2025
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Релиз Arenadata Streaming: автобалансировка кластеров Kafka и экономия ресурсов CPU при передаче защищенных данных
х в режиме реального времени, адаптированная для корпоративного использования и построенная на базе Apache Kafka и NiFi. Продукт включает графический пользовательский веб-интерфейс для управлен
|18.03.2025
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Arenadata расширяет функциональность решения для управления кластерами Kafka
х в режиме реального времени, адаптированная для корпоративного использования и построенная на базе Apache Kafka и NiFi. Продукт включает графический пользовательский веб-интерфейс для управлен
|14.01.2025
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Arenadata Streaming: CDC «из коробки», многоуровневое хранение и новый сервис мониторинга
х в режиме реального времени, адаптированная для корпоративного использования и построенная на базе Apache Kafka и NiFi. Продукт включает графический пользовательский веб-интерфейс для управлен
|24.04.2024
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VK Cloud запустили облачный сервис Cloud Kafka для сбора и обработки потоков данных
тформа VK Cloud запустила сервис Cloud Kafka — решение на базе технологий с открытым исходным кодом Apache Kafka и Kubernetes. Обработка потоков данных с использованием нового сервиса позволит
|28.08.2023
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Selectel запустил услугу аренды Apache Kafka в облаке
азвертывание шины данных, связывающей все информационные системы компании воедино. Брокер сообщений Apache Kafka демонстрирует высокую производительность в сценариях, когда необходима высокая п
|14.02.2023
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#CloudMTS запустил «базы данных как сервис» на популярных OpenSource-решениях: PostgreSQL, Redis и Kafka
ентов: две облачные системы управления базами данных – PostgreSQL и Redis, а также брокер сообщений Apache Kafka. С их помощью клиент может быстро, с нуля и без специфических знаний развернуть
|11.01.2023
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Arenadata выпустила собственное решение для управления Kafka-коннекторами
компания Arenadata — выпустила на рынок новый инструмент для мониторинга и управления коннекторами Apache Kafka в составе продукта Arenadata Streaming (ADS). Он получил название Arenadata Stre
|28.07.2020
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«Яндекс.облако» открывает доступ к новому сервису для разработчиков приложений с высокой нагрузкой
Платформа «Яндекс.облако» открывает доступ к новому сервису Yandex Managed Service for Apache Kafka, который упрощает для разработчиков и DevOps-инженеров создание и управление при
|05.06.2015
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«Рикор.ИТ» протестировал отечественный сервер Rikor EcoServer R314 на совместимость с Apache Kafka
ера Rikor EcoServer R314 для проверки совместимости с системой для обработки больших объемов данных Apache Kafka. Об этом CNews сообщили в «Рикор.ИТ». Для сравнения мощностей в испытании также
Apache Kafka и организации, системы, технологии, персоны:
|Анисимов Александр 19 9
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|Никитин Андрей 64 2
|Никитин Сергей 96 2
|Смирнов Максим 68 2
|Тугов Александр 25 2
|Титов Александр 54 2
|Сырцев Николай 3 2
|Мартынов Антон 24 2
|Мироненков Антон 16 2
|Pawlik Greg - Павлик Грег 4 2
|Кульчицкий Тимур 10 2
|Врацкий Андрей 175 2
|Тутаев Михаил 57 2
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