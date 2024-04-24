VK Cloud запустили облачный сервис Cloud Kafka для сбора и обработки потоков данных

Облачная платформа VK Cloud запустила сервис Cloud Kafka — решение на базе технологий с открытым исходным кодом Apache Kafka и Kubernetes. Обработка потоков данных с использованием нового сервиса позволит бизнесу сократить до 60% затрат на инфраструктуру за счет автомасштабирования Kubernetes.

Сервис можно использовать для сбора аналитических и продуктовых метрик, показателей производительности сайтов и приложений, построения предиктивных моделей и прогнозирования бизнес-показателей, а также финансовой и налоговой отчетности. Cloud Kafka обеспечивает обмен данными между разными модулями ИТ-систем в режиме реального времени.

С помощью сервиса можно создать систему уведомлений пользователей о новых заказах и обновлении статуса, отправлять сообщения или предложения в ответ на действия на сайте или в интернет-магазине. Cloud Kafka обеспечивает надежность и быструю масштабируемость вычислительных ресурсов, а также высокую пропускную способность при работе с большими данными. Сервис легко интегрируется в существующую инфраструктуру бизнеса.

«Cloud Kafka подходит как для крупных высоконагруженных проектов, так и для запуска пилотных проектов. Сервис полностью готов к использованию — и буквально в несколько кликов компания может получить доступ к кластеру. Администрирование осуществляется на стороне VK Cloud, что позволяет бизнесу экономить ресурсы — сосредоточиться на работе с данными и не отвлекаться на поддержание инфраструктуры», — сказал Александр Виноградов, директор направления сервисов по работе с данными, VK Cloud и Tarantool.

Управлять группами Cloud Kafka удобно с помощью графического интерфейса DP UI Console. Подключиться к бета-версии платформы компании могут бесплатно — оплатить потребуется только потребляемые вычислительные ресурсы. Инфраструктура VK Cloud аттестована по 152-ФЗ (УЗ-1). Дата-центры платформы расположены в России.