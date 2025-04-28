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Индексная книга (каталог) CNews*
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Виноградов Александр



28.04.2025 Arenadata официально представила облачную платформу Arenadata One 1
06.12.2024 «Ростелеком» построил новую архитектуру личного кабинета с помощью ПО VK Tech 1
02.08.2024 «Яндекс Такси» пересаживается на Lada. Пока куплено 5 тыс. машин 1
20.06.2024 VK запустила Cloud Flink — сервис для обработки потоковых данных 1
27.04.2024 ПО Tarantool прошло сертификацию ФСТЭК 1
24.04.2024 VK Cloud запустили облачный сервис Cloud Kafka для сбора и обработки потоков данных 1
30.01.2024 Подтверждена совместимость ОС Astra Linux и платформы Tarantool 1
15.12.2023 СПбМТСБ и VK Tech внедряют технологии Tarantool в процессы биржевой торговли и клиринга 1
29.05.2023 Cистема управления доступом RooX UIDM стала совместимой с решением VK для высоконагруженных систем 1
29.05.2023 VK расширила инструменты аналитики и безопасности в Tarantool 1
19.01.2023 Российского производителя водки отрезали от ИТ-инфраструктуры на Украине 2
21.11.2022 Как ИТ-отделы ритейлеров справляются с неприятностями 1
06.10.2022 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2022 1
07.07.2022 Технологии VK помогут сократить время вывода цифровых продуктов на рынок 1
30.06.2022 В ИТМО будет создана передовая инженерная школа 1
24.03.2022 Технологии VK помогли «Мегафону» запустить первую мультиподписку 1
17.01.2022 VK запустила облачный сервис для тестирования СУБД Tarantool без установки на компьютер 1
17.01.2022 Tarantool запускает тестовую версию платформы 1
22.09.2020 Не видно невооруженным глазом: в ИТМО разработали уникальную технологию печати 1
08.02.2018 Корпоративные системы связи-2018: свежий взгляд на рынок 1
31.01.2018 Корпоративные системы связи-2018: свежий взгляд на рынок 1
06.04.2016 Информатизация ритейла в кризис: «латание дыр» быстро и недорого 1
26.02.2016 Конференция CNews «Большие данные 2016» 1
16.02.2016 Конференция CNews «Большие данные 2016» 1
26.01.2016 Конференция CNews «Большие данные 2016» 1
09.04.2015 Вебинары EMC: новый канал, расписание на апрель-июнь 1
28.06.2011 Министра Щеголева против его воли избрали в совет директоров «Ростелекома» 1
03.07.2008 Pentax Optio M50: компактная камера для всей семьи 1
02.07.2008 «Билайн» объединил фиксированную связь с мобильной 1
19.06.2008 Тест новой любительской зеркалки Canon EOS 450D 1
05.02.2008 «Лаборатория Касперского» защитила Радиочастотный центр СЗФО 1
05.12.2007 Тест топового ультразума Canon S5 IS 1
28.11.2007 Panasonic FZ18: компакт с рекордной кратностью зума 1
26.09.2007 Nikon P5000: фотокомпакт для самых требовательных 1
11.09.2007 Fujifilm S5800: компактный ультразум с отличной эргономикой 1
11.09.2007 Лучшие технологии, применяемые в современных цифровых камерах 1
24.01.2007 «Голден Телеком» запустит в эксплуатацию сеть WiFi в Москве 1
19.05.2006 Golden Telecom задолжал $2,6 млн налогов? 1
16.09.2005 Топ-менеджера Golden Telecom наказали за провал на Украине? 1
17.08.2005 МВД не смогла удержать телеком-рынок 1

Публикаций - 61, упоминаний - 65

Виноградов Александр и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 907 27
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4096 11
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Коминком-Комбеллга 109 8
Ростелеком 9875 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8855 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13086 5
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 273 5
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2642 4
Canon 1403 4
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - ТелеРосс 42 4
МегаФон 9183 4
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 361 4
VK - Mail.ru Group 3480 3
Ростелеком - Связьинвест 1708 3
Ricoh Pentax 218 3
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 741 3
GTS - Global Telesystems 41 3
Nikon 623 3
Открытые технологии 704 3
Развитие Бизнеса / Ру 81 3
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2641 2
Dell EMC 5047 2
Huawei 4001 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2055 2
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1806 2
Sony 6567 2
Microsoft Corporation 24798 2
Deutsche Telekom 911 2
Укртелеком 241 2
Olympus 467 2
Qlik - QlikTech 160 2
Fujifilm - Fuji Photo Film 330 2
Proximus Group - pro⌘imus - Belgacom Mobile - BICS - Belgacom ICS - Belgacom International Carrier Services 73 2
Газинформсервис - ГИС 301 2
Yandex - Яндекс 7633 2
VolgaBlob - ВолгаБлоб 21 2
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - ИКС 5 Технологии 82 2
Лемана ПРО - Ле Монлид цифровые технологии - Лемана Тех 5 2
ТелеСвязь 20 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1145 1
ГПБ - Газпромбанк 1103 5
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 742 5
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 521 5
Альфа-Банк 1790 4
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 468 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2859 4
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2737 4
ПСБ - Промсвязьбанк 868 4
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 199 4
ВТБ Страхование 61 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2478 3
Альфа-Групп 715 3
Юлмарт - Ulmart Holdings 187 3
Русский свет - Электросистем - РС Тех 22 3
ВТБ - ВТБ24 666 3
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 252 3
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 363 3
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic, SELA) 72 3
Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Юнимилк 152 3
ВТБ - Почта Банк 470 3
OTP Group - ОТП Банк - Инвестсбербанк 245 3
Адамас - Adamas - Ювелирная группа - Столичный ювелирный завод 67 2
Полипластик 12 2
Траско - Trasko 32 2
ЛЭТУАЛЬ - Л’Этуаль - Алькор и КО - L'Etoile - Торговая сеть 98 2
Gloria Jeans - Глория Джинс 41 2
Black Star 5 2
Теремок - Сеть ресторанов быстрого питания 18 2
QBF Corporation - КьюБиЭф - КБФ 16 2
Меркури - Mercury 214 2
Mascotte 22 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1886 2
585 Gold - 585 Голд - 585*ЗОЛОТОЙ - Zoloto 585 - сеть ювелирных магазинов 28 2
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 222 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 473 2
Лента - Сеть розничной торговли 2129 2
РЖД - Российские железные дороги 1935 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 664 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7526 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11953 6
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1924 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1978 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4604 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3015 2
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1021 2
Администрация Липецкой области - органы государственной власти 34 2
РНФ - Российский научный фонд 104 1
Кабинет министров Украины - АМКУ - Антимонопольный комитет Украины 51 1
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 96 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 431 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 853 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 564 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6053 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3320 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 258 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2954 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3101 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2565 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2743 1
Федеральное казначейство России 1806 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3400 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 776 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1667 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 326 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 676 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1549 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 320 1
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 35 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 339 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 474 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 295 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4914 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 123 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4330 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1446 7
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1028 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 243 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 70 1
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 79 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52254 19
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67402 16
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20994 16
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20363 9
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31588 8
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10897 8
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6794 7
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2811 7
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Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21673 7
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Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28179 7
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12615 7
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2405 7
Фотокамеры - Зеркальный фотоаппарат - Зеркалка - SLR Camera 1088 6
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9791 6
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SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6083 5
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4719 5
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RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9497 5
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ISO 200, 400, 1600, 6400 - Чувствительность фотоматериала - Светочувствительность цифровых камер - Photosensitivity 537 5
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4844 4
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7620 4
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4771 4
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Фотокамеры - Цифровой зум - ультразум - масштабирование изображения - апскейлинг, upscaling - даунскейлинг, downscaling 462 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28658 4
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7156 4
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 550 4
Видоискатель - визир - Viewfinder - visor 740 4
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4079 4
OIS - Optical Image Stabilizer - Оптический стабилизатор изображения 329 4
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 155 12
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 894 3
Adobe Photoshop 769 2
Nikon Coolpix - серия компактных камер 184 2
Canon DIGIC - серия процессоров 199 2
VK - Mail.Ru myTarget 146 2
Canon PowerShot - серия цифровых фотоаппаратов 194 2
Nikon D-Lighting 38 2
НКТ - Р7-Офис 400 2
Apache HTTP Server - Apache Web Server 583 2
Microsoft Windows 2000 8661 2
Apple Lighting 86 2
МТС Big Data 285 2
Panasonic Mega O.I.S - Panasonic Mega Optical Image Stabilization - оптический стабилизатор 44 2
Dell EMC - Isilon All-Flash Systems - Isilon OneFS - Isilon SyncIQ - EMC IsilonSD - Isilon NAS Data Lake 52 1
Kaspersky Secure Connection - Kaspersky Work Space Security - KWSS 44 1
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 1
Apple iPod 1537 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 402 1
Kaspersky Administration Kit - AdminKit 67 1
Panasonic Lumix - семейство цифровых фотоаппаратов 251 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1006 1
Sony BIONZ - процессор обработки изображений 62 1
VK - Mail.ru Облако - Облако@Mail.Ru - Mail.ru Облачное хранилище 184 1
Dell EMC ScaleIO 19 1
Nikon Speedlight SB - марка выпускаемых компанией Nikon фотовспышек 12 1
Canon EOS D - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 285 1
Asahi Pentax Optio 47 1
Asahi Pentax K 49 1
VK - Mail.Ru Почта 351 1
Mango Cloud Systems - Mango Office 233 1
VK - Mail.Ru Group Юла - Youla - каталог бесплатных частных объявлений 105 1
Fujifilm FinePix 107 1
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 180 1
Microsoft Azure 1424 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata DB - Arenadata DataBase - ADB - Распределенная СУБД 115 1
ЛитРес MyBook 24 1
Leica DC Vario-Elmarit - Leica DC Vario-Elmar - Leica DC Vario-Summicron - Leica Summarit 54 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2312 1
VK Process Mining - Mail.ru Process Mirror 13 1
Vandromme Jean-Pierre - Вандромм Жан-Пьер 41 6
Благирев Алексей 24 3
Чукарин Алексей 59 3
Михалев Александр 26 3
Валиотти Николай 9 3
Козлов Михаил 175 3
Леушев Андрей 73 3
Потапов Олег 8 3
Телышев Роман 5 3
Попков Андрей 24 3
Громов Владимир 14 3
Пургин Денис 9 3
Чиков Сергей 18 3
Крюков Антон 6 3
Шолина Ксения 7 3
Кащеев Николай 3 3
Скворцов Николай 3 3
Орешкин Юрий 3 3
Варламова Екатерина 6 3
Бояринова Елизавета 4 3
Кореневич Владимир 3 3
Рослов Николай 4 3
Ковалев Сергей 25 2
Дубовсков Андрей 89 2
Ревяшко Андрей 20 2
Захаров Дмитрий 46 2
Мелингер Станислав 12 2
Киселев Александр 114 2
Игнатов Андрей 10 2
Ерофеев Александр 10 2
Перфилов Алексей 4 2
Ясаков Михаил 7 2
Рыстенко Михаил 62 2
Хрычев Михаил 4 2
Зотов Николай 2 2
Асратян Петр 36 2
Шляпин Евгений 17 2
Адян Сергей 2 2
Говорухин Иван 7 2
Курьянов Павел 3 2
Россия - РФ - Российская федерация 147876 33
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43950 22
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52478 12
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14223 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17736 8
Украина 7658 8
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3186 7
Украина - Киев 1129 5
Европа 21887 5
Солнце - звезда Солнечной системы 5227 5
Норвегия - Королевство 1811 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13390 3
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1706 3
Россия - ЦФО - Липецкая область 561 2
Казахстан - Республика 5618 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14269 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2298 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3056 2
Бельгия - Королевство 1157 2
Германия - Федеративная Республика 12766 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2802 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2025 2
Узбекистан - Республика 1765 2
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 1164 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17355 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3132 1
Швеция - Королевство 3640 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4039 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1039 1
Чехия - Чешская Республика 1314 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1499 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1175 1
Россия - СЗФО - Республика Коми - Сыктывкар 219 1
США - Делавэр 172 1
Россия - СЗФО - Архангельская область - Архангельск 438 1
Россия - европейская часть - Восточная Европа - Западный регион России 373 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1430 1
Франция - Французская Республика 7890 1
Азия - Азиатский регион 5600 1
Польша - Республика 1969 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48943 11
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16626 8
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5885 7
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7618 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52250 7
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11161 6
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ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13974 5
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29877 5
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