В ИТМО будет создана передовая инженерная школа

Университет ИТМО стал победителем федерального проекта по созданию передовых инженерных школ (ПИШ). Об итогах конкурсного отбора сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства России, сообщили CNews в пресс-службе вуза.

Всего в России откроются 30 инженерных школ на базе университетов, они будут готовить специалистов с уникальным набором профессиональных навыков. На создание инженерных школ в бюджете на ближайшие 2,5 г. заложено свыше 30 млрд руб. Еще 3,6 млрд руб. в 2022 г. в проект планируют инвестировать высокотехнологичные компании.

«Инженерные школы помогут развитию инновационных производств внутри страны, что обеспечит лучшим выпускникам интересную и перспективную работу», – заявил Михаил Мишустин.

ПИШ ИТМО будет создана в в кооперации с «Татнефть» и «Газпром нефть», индустриальные партнеры ИТМО обеспечат софинансирование проекта в размере двух миллиардов рублей до 2030 г..

По словам руководителя передовой инженерной школы ИТМО Александра Виноградова, отличительной особенностью школы ИТМО станет подготовка лидеров инженерных групп, обладающих компетенциями для эффективного трансфера исследовательских решений в развитие новых направлений бизнеса и производственную практику за короткий промежуток времени.

«В реализацию такого продуктово-проектного формата обучения будут вовлечены представители ИТ-команд из малого и среднего бизнеса, что позволит интегрировать небольшие продуктовые сервисы в ключевых доменных направлениях, ― рассказал Виноградов. ― По завершению обучения, в зависимости от своих способностей и индивидуальных качеств, такие специалисты могут быть определены к одному из четырех наиболее востребованных профилей: инженер-интрапренер, доменный программный инженер, инженер-брокер и инженер-эксперт».

Основной целью ИТМО станет подготовка и выпуск инженеров-экспертов и руководителей инженерных групп для предприятий реального сектора экономики и научных учреждений.

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«Важно, что передовая инженерная школа ИТМО стартует сразу с трех направлений ― биотехнологий, фотоники и программной инженерии, ― отметилапервый проректор, руководитель программы развития ИТМО Дарья Козлова. ― Далее методика школы будет расширяться и на другие направления ИТМО и вузы-партнеры. ПИШ ― это логичное дополнение программы развития ИТМО ― Гиперпрыжок 2030. Думаю, мы нашли отличный рецепт подготовки инженеров будущего!».

Общим для всех направлений учебной программы будет получение компетенций в области сквозных цифровых технологий: генеративный дизайн, блокчейн, машинное обучение, системы управления большими данными, искусственный интеллект. Например, инженеры нового поколения будут способны принимать управленческие решения с применением современных алгоритмов, основывающихся на больших данных (data driven подход).

Особенность инженерной школы ИТМО ― хорошо себя зарекомендовавшая система формирования гибких навыков (soft skills), направленных на развитие критического мышления, мобилизацию личностных качеств и ресурсов для эффективной реализации проектов. Речь о лидерских и командных ролях, проработке творческих инициатив в процессе создания проектов, их продвижения, реализации и коммерциализации.

Финальная защита проектов проходила в Москве с 19 по 20 июня 2022 г.. К ней были допущены 89 вузов из 91, представивших свои заявки и прошедших техническую часть отбора.